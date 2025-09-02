Д Дмитрий Позитив и отличное настроение гарантированы! Очень красивые тропические и экзотические животные и рептилии. Гид говорит по-русски, что особенно радует тех, кто не очень говорит по-английски.

В Виктория Вежливый и приятный гид-балиец, очень хорошо говорит по-русски.

Е Екатерина После общения с животными остались только приятные впечатления и красивые фотографии птиц, рептилий, обезьянок. . Спасибо нашему гиду, все было на высшем уровне!

Д Дарья Наш гид прекрасно говорил по-русски, что очень порадовало. Посещение зоопарка также очень понравилось, красивый тропический лес и животные!

Е Елена Отличная экскурсия! Спасибо большое Буди за положительные эмоции. Он прислушивался ко всем нашим пожеланиям. Рекомендую экскурсии с ним!

Г Григорий Огромное спасибо Буди! Рассказал много про парк птиц и рептилий, показал лес обезьян!! Очень веселый, добрый и позитивный)) Рекомендуем от души!!

М Мария Спасибо нашему гиду — Буди! Он показал нам невероятно красивый лес обезьян, парк птиц и рептилий. Остались только положительные эмоции и яркие фото.

Э Элина Прекрасный день с животными на Бали. Спасибо большое нашему гиду, все просто очень комфортно и позитивно!!

Ю Юлия Благодарим за путешествие! Советуем брать экскурсии с Буди, не пожалеете!