В Bali Zoo мы увидим животных, проживающих в тропических лесах: обезьян, птиц, рептилий и бабочек. В зоопарке живут самые разные представители экзотической фауны.
Некоторых животных можно будет погладить, покормить и, конечно, и сделать отличные фотографии с ними.
Описание экскурсииВ Bali Zoo мы увидим животных, проживающих в тропических лесах: обезьян, птиц, рептилий и бабочек. Путешествие начинается с посещения парка птиц и рептилий. Здесь обитают более 250 видов редких птицы со всего мира. Рядом с парком птиц находится парк рептилий, где можно увидеть удивительных животных. Одно из них — комодский варан, древнее животное, которое живет и по сей день. В Bali Zoo живут самые разные представители экзотической фауны. Некоторых животных можно будет погладить, покормить и, конечно, и с ними можно сделать отличные фотографии. В парке бабочек обитают сотни хрупких ширококрылых созданий всех цветов радуги. Их размеры и фантастические узоры вблизи напоминают внеземных существ, с интересом наблюдающих за людьми. В невероятно красивом тропическом лесу обитают предки человека — обезьяны.
- Возьмите собой деньги на питание и входные билеты.
- Одевайтесь удобно.
- Маршрут может быть изменён по вашей просьбе. Сообщите о своих пожеланиях в переписке.
- Экскурсию проведу я или один из гидов нашей команды.
Ежедневно
Что включено
- Услуги Русскоговорящего гида
- Комфортная машина
- Питьевая вода в машине
Что не входит в цену
- Входные билеты в парк/nBali zoo Park 395.000 рупий//nЛес обезьян 100.000 рупий/nПарк птиц 385.000 рупий/nПарк рептилии 250.000 рупий/nПарк бабочек 100.000 рупий/nПитание
Где начинаем и завершаем?
Начало: Начало экскурсии у вашего отеля. Точное место встречи вы узнаете после бронирования
Завершение: После экскурсии мы проводим вас до лобби отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Важная информация
- Возьмите собой деньги на питание и входные билеты
- Одевайтесь удобно
- Маршрут может быть изменён по вашей просьбе. Сообщите о своих пожеланиях в переписке
- Экскурсию проведу я или один из гидов нашей команды
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 10 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Д
Дмитрий
2 сен 2025
Позитив и отличное настроение гарантированы! Очень красивые тропические и экзотические животные и рептилии. Гид говорит по-русски, что особенно радует тех, кто не очень говорит по-английски.
В
Виктория
21 авг 2025
Вежливый и приятный гид-балиец, очень хорошо говорит по-русски.
Е
Екатерина
18 авг 2025
После общения с животными остались только приятные впечатления и красивые фотографии птиц, рептилий, обезьянок. . Спасибо нашему гиду, все было на высшем уровне!
Д
Дарья
14 авг 2025
Наш гид прекрасно говорил по-русски, что очень порадовало. Посещение зоопарка также очень понравилось, красивый тропический лес и животные!
Е
Елена
6 авг 2025
Отличная экскурсия! Спасибо большое Буди за положительные эмоции. Он прислушивался ко всем нашим пожеланиям. Рекомендую экскурсии с ним!
Г
Григорий
24 июл 2025
Огромное спасибо Буди! Рассказал много про парк птиц и рептилий, показал лес обезьян!! Очень веселый, добрый и позитивный)) Рекомендуем от души!!
М
Мария
4 июл 2025
Спасибо нашему гиду — Буди! Он показал нам невероятно красивый лес обезьян, парк птиц и рептилий. Остались только положительные эмоции и яркие фото.
Э
Элина
29 июн 2025
Прекрасный день с животными на Бали. Спасибо большое нашему гиду, все просто очень комфортно и позитивно!!
Ю
Юлия
10 июн 2025
Благодарим за путешествие! Советуем брать экскурсии с Буди, не пожалеете!
I
Irina
23 мая 2025
Все прошло с позитивом и комфортом, классные обезьяны, красивые птицы. Рекомендуем, будем обращаться еще раз, когда приедем на Бали!
Входит в следующие категории Бали
