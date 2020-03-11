25 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Я обожаю животных и готов о них рассказывать часами, а фауна нашего острова — рай для исследователей и просто любителей зверей. Во время экскурсии по местным паркам и заповедникам вы увидите попугаев самой невообразимой раскраски, павлинов, казуаров, забавных обезьянок, ярких и гигантских бабочек, легендарного комодского дракона, тигров, бегемотов, слонов и сотни других разновидностей, населяющих соседние острова, и даже виды, ареалом обитания которых является Южная Америка. Я расскажу вам об особенностях их повадок, питания, продолжительности жизни и происхождении. В результате вы откроете для себя удивительный мир балийских животных и получите массу удовольствия от соприкосновения с ним.

Что вас ожидает

Парк птиц и рептилий

Экскурсия начнется с посещения парка в деревни Сингападу, где представлена лучшая и наиболее полная коллекция экзотических птиц в Азии — более 250 видов. С разрешения смотрителей практически всех их можно будет покормить и даже обвеситься стаей попугаев!

Bali Zoo

В 7 минутах езды от парка птиц располагается главный зоопарк острова, где живут самые разные представители экзотической фауны. Некоторых животных можно будет погладить, покормить и, конечно, сделать отличные фотографии. Я не только расскажу вам о жизни животных, которых вы увидите, но и постараюсь научить тонкому искусству взаимодействия с этими созданиями. Кроме того, вы узнаете, какую роль они играют в индонезийской мифологии и верованиях.

Парк бабочек

Если вам кажется, что не стоит ожидать сильных впечатлений от созерцания бабочек, вы не оказывались в парках, где обитают сотни хрупких ширококрылых созданий всех цветов радуги. Их размеры и фантастические узоры вблизи напоминают внеземных существ, с интересом наблюдающих за людьми) Потрясающие снимки и море радости гарантированы!

Заповедник «Лес обезьян»

В конце экскурсии вы отправитесь в деревню Паданг Тегал, расположенную на южной окраине Убуда. В местном заповеднике обитает около 500 представителей коричневой макаки. Их также можно будет покормить — они большие любители угощений! — и сделать колоритные снимки — они еще и прирожденные актеры! Кроме того, во время прогулки вы посетите место съёмок фильма «Аватар», «Ешь, молись, люби» и телепередачи «Орел и Решка».

Экскурсия особенно понравится семьям с детьми!