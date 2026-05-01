25 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Фауна нашего острова — рай для исследователей и просто любителей всего живого. Мы отправимся по местным паркам и заповедникам — вы полюбуетесь гигантскими бабочками, казуарами, слонами и тиграми. Увидите комодского варана и сотни других животных, которые живут на Бали и соседних островах. А если захотите — погладите и покормите некоторых экзотических зверей!

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-6 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Обратите внимание: это не содержательная экскурсия с гидом, а поездка с русскоговорящим сопровождающим, где главная цель — увидеть фауну Бали.

Что вас ожидает

Парк птиц и рептилий

Отправимся в деревню Сингападу, чтобы увидеть лучшую и самую полную коллекцию экзотических птиц в Азии — более 250 видов. С разрешения смотрителей практически всех их можно будет покормить и даже обвеситься стаей попугаев!

Парк бабочек

Если вам кажется, что не стоит ожидать сильных впечатлений от созерцания бабочек — значит, вы не видели вживую фантастических созданий, которые живут здесь. Они гигантские, а их узоры вблизи напоминают инопланетян, которые, с интересом наблюдают за людьми.

Поездка особенно понравится семьям с детьми!

Организационные детали

Поездка проходит на комфортабельном автомобиле с кондиционером. Мы можем поменять маршрут по вашей просьбе — сообщите о своих пожеланиях в переписке

Билеты не входят в стоимость, гид оформит для вас скидку 10% на вход в парк птиц и зоопарк

С вами буду я или другой гид из нашей команды

Дополнительные расходы (наличными в рупиях):

Парк птиц — 385 000 рупий за взрослого, 265 000 — за ребёнка

Парк бабочек — 135 000 за взрослого, 60 000 — за ребёнка

Мы заберём вас из вашего отеля в районах Кута, Нуса Дуа, Санур, южный Убуд, Джимбаран, Денпасар, Семиньяк