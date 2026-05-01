25 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Мои заказы

В мире животных, птиц и бабочек - на Бали

В парке рептилий я покормила крокодила
Фауна нашего острова — рай для исследователей и просто любителей всего живого.

Мы отправимся по местным паркам и заповедникам — вы полюбуетесь гигантскими бабочками, казуарами, слонами и тиграми. Увидите комодского варана и сотни других животных, которые живут на Бали и соседних островах. А если захотите — погладите и покормите некоторых экзотических зверей!
5
119 отзывов
В мире животных, птиц и бабочек - на Бали
В мире животных, птиц и бабочек - на Бали
В мире животных, птиц и бабочек - на Бали

Описание экскурсии

Обратите внимание: это не содержательная экскурсия с гидом, а поездка с русскоговорящим сопровождающим, где главная цель — увидеть фауну Бали.

Что вас ожидает

Парк птиц и рептилий

Отправимся в деревню Сингападу, чтобы увидеть лучшую и самую полную коллекцию экзотических птиц в Азии — более 250 видов. С разрешения смотрителей практически всех их можно будет покормить и даже обвеситься стаей попугаев!

Парк бабочек

Если вам кажется, что не стоит ожидать сильных впечатлений от созерцания бабочек — значит, вы не видели вживую фантастических созданий, которые живут здесь. Они гигантские, а их узоры вблизи напоминают инопланетян, которые, с интересом наблюдают за людьми.

Поездка особенно понравится семьям с детьми!

Организационные детали

  • Поездка проходит на комфортабельном автомобиле с кондиционером. Мы можем поменять маршрут по вашей просьбе — сообщите о своих пожеланиях в переписке
  • Билеты не входят в стоимость, гид оформит для вас скидку 10% на вход в парк птиц и зоопарк
  • С вами буду я или другой гид из нашей команды

Дополнительные расходы (наличными в рупиях):

  • Парк птиц — 385 000 рупий за взрослого, 265 000 — за ребёнка
  • Парк бабочек — 135 000 за взрослого, 60 000 — за ребёнка

Мы заберём вас из вашего отеля в районах Кута, Нуса Дуа, Санур, южный Убуд, Джимбаран, Денпасар, Семиньяк

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Гдей
Гдей — ваша команда гидов на Бали
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2017 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провели экскурсии для 1019 туристов
Я коренной житель Бали и русскоговорящий гид. Вместе с командой гидов мы ждём вас, дорогие путешественники, в гости! И будем рады показать вам остров, ведь это наша любимая работа. Всего хорошего!

Отзывы и рейтинг

5
Основано на последних 30 из 119 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
110
4
6
3
3
2
1
Екатерина
Благодарю Ваяна за насыщенную программу в парках птиц и рептилий.

Что касается самих парковв - опыт незабываемый. Авиарий с попугаями, которые садятся на тебя и можно с ними свободно взаимодейстовать. Есть
читать дальшеуменьшить

возможность покормить пеликанов посмотреть на птиц, которые обяитаю в индонезии. Я лично птиц очень люблю, поэтому для меня это была отдушина.
То же и про парк рептилий - есть куча видов, которые водятся в Индонезии, отдельне локации, где можно потрогать дружелюбных варанов, игуан и черепах.

После посещения парков, можно было посетить парк бабочек, но мы с мужем захотели переделать программу и уговорили сгонять в огромный магазин сувениров, где закупились дешевле, чем в туристической зоне. А так же рядом был шикарный магазин кожанных изделий, где мы удачно купили себе кошельки из питоньей кожей.

Определенно остались в восторге от проведенного дня с Ваяном. Расспрашивали у него обо всём, что ещё не узнали о Бали. Уже настоили планы на экскурсии с ним на следующую поездку, столько всего ещё хочется увидеть!

Благодарю Ваяна за насыщенную программу в парках птиц и рептилий.
Благодарю Ваяна за насыщенную программу в парках птиц и рептилий.
Благодарю Ваяна за насыщенную программу в парках птиц и рептилий.
Благодарю Ваяна за насыщенную программу в парках птиц и рептилий.
Благодарю Ваяна за насыщенную программу в парках птиц и рептилий.
Благодарю Ваяна за насыщенную программу в парках птиц и рептилий.
Благодарю Ваяна за насыщенную программу в парках птиц и рептилий.
Благодарю Ваяна за насыщенную программу в парках птиц и рептилий.+1
Благодарю Ваяна за насыщенную программу в парках птиц и рептилий.
Вам был полезен этот отзыв?
Ксения
С нами по паркам (а их оказалось три: парк птиц, парк бабочек и парк рептилий) путешествовал замечательный гид Астра. Очень приятный в общении человек с чувством юмора, который был не
читать дальшеуменьшить

просто сопровождающим, но замечательный рассказчиком. Из всех парков лично мне больше всего понравился парк рептилий. Игуаны - моя любовь). В парке птиц интересно было кормить птиц, всем предлагают покормить попугаев, а Астра нам подсказал, что еще можно покормить японского журавля и павлина.

С нами по паркам (а их оказалось три: парк птиц, парк бабочек и парк рептилий) путешествовал
С нами по паркам (а их оказалось три: парк птиц, парк бабочек и парк рептилий) путешествовал
С нами по паркам (а их оказалось три: парк птиц, парк бабочек и парк рептилий) путешествовал
С нами по паркам (а их оказалось три: парк птиц, парк бабочек и парк рептилий) путешествовал
С нами по паркам (а их оказалось три: парк птиц, парк бабочек и парк рептилий) путешествовал
С нами по паркам (а их оказалось три: парк птиц, парк бабочек и парк рептилий) путешествовал
С нами по паркам (а их оказалось три: парк птиц, парк бабочек и парк рептилий) путешествовал
С нами по паркам (а их оказалось три: парк птиц, парк бабочек и парк рептилий) путешествовал+2
С нами по паркам (а их оказалось три: парк птиц, парк бабочек и парк рептилий) путешествовал
С нами по паркам (а их оказалось три: парк птиц, парк бабочек и парк рептилий) путешествовал
Вам был полезен этот отзыв?
Р
Спасибо Свитрит за прекрасно проведенную экскурсию и искреннюю заботу о туристах.
Спасибо Свитрит за прекрасно проведенную экскурсию и искреннюю заботу о туристах.
Спасибо Свитрит за прекрасно проведенную экскурсию и искреннюю заботу о туристах.
Спасибо Свитрит за прекрасно проведенную экскурсию и искреннюю заботу о туристах.
Спасибо Свитрит за прекрасно проведенную экскурсию и искреннюю заботу о туристах.
Спасибо Свитрит за прекрасно проведенную экскурсию и искреннюю заботу о туристах.
Вам был полезен этот отзыв?
М
Мы с сестрой очень хотели увидеть что‑то красивое и спокойное — тропических бабочек и ярких птиц. Но при этом нам было интересно взглянуть и на знаменитых балийских обезьян. Гид Ваян,
читать дальшеуменьшить

услышал наши пожелания и построил маршрут так, что мы успели абсолютно всё, без спешки и усталости. За это ему отдельное спасибо. Парк птиц порадовал просторными вольерами-тоннелями. Здесь мы смогли поучаствовать в активностях: несколько видов птиц совершенно спокойно садились нам на руки, а в отдельном вольере мы покормили ярких попугаев с рук — это было очень трогательно и совсем не страшно, сотрудники всё показали и проконтролировали, также мы попали на птичье шоу, что очень впечатлило. Парк бабочек это живой тропический сад, где крылатые красавицы порхают прямо рядом с тобой. Очень чисто, много цветов, орхидеи отдельный восторг), также можно наблюдать за жизненным циклом: от гусеницы до выхода бабочки из куколки. А бонусом, как мы и просили, гид довёз нас до святилища с обезьянами. Там мы тоже не просто смотрели со стороны — нам разрешили аккуратно покормить обезьянок под присмотром смотрителей. И дополнительным сюрпризом стали летучие собаки: их мы тоже покормили с рук. Самое главное — все эти контакты были организованы очень безопасно, без риска для нас и для животных. Мы чувствовали себя спокойно и получили огромное удовольствие. Отдельно хочу поблагодарить нашего гида Ваяна за гибкость и внимание. Он не вёл нас строго по шаблону, а подстроился под наши интересы, рассказал много интересных фактов и терпеливо ждал, пока мы делали фото в красивых местах.
Поездка оставила очень тёплое, гармоничное впечатление. Рекомендую всем, кто хочет совместить спокойное созерцание природы с лёгкой долей приключений и безопасным контактом с животными. Бали в этом формате раскрывается совсем по‑другому

Мы с сестрой очень хотели увидеть что‑то красивое и спокойное — тропических бабочек и ярких птиц.
Мы с сестрой очень хотели увидеть что‑то красивое и спокойное — тропических бабочек и ярких птиц.
Вам был полезен этот отзыв?
Константин
Прекрасный гид Иоан(Иван), хорошо говорит по русскому, много знает и расскажет много интересного!
Прекрасный гид Иоан(Иван), хорошо говорит по русскому, много знает и расскажет много интересного!
Вам был полезен этот отзыв?
Nadi
Это было просто потрясающе. Нам понравилось абсолютно всё, но больше всего — отношение и атмосфера.

Наш гид Made провёл с нами гораздо больше времени, чем было запланировано, и сделал даже больше,
читать дальшеуменьшить

чем входило в программу. С самого начала всё было максимально комфортно: нас забрали вовремя, в машине всегда была вода, чувствовалась забота и внимание к деталям.

Гид был очень весёлый, доброжелательный, отлично говорил по-русски, знал огромное количество шуток — с ним было так легко и приятно, будто мы путешествовали с давним другом. Это особенно поразило, потому что во многих других странах экскурсии проходят в формате «быстрее-быстрее», а здесь никто не торопил, наоборот — всё было спокойно, душевно и по-настоящему по-человечески.

По дороге он помог нам поменять деньги, завёз в магазинчики, свозил на рынок и даже в музей, который вообще не входил в экскурсию. Мы получили намного больше, чем ожидали. Да, по времени мы сильно задержались, и, конечно, мы дополнительно отблагодарили гида, но сам факт такого отношения — это нечто невероятное.

Для меня лично это был очень необычный и по-настоящему тёплый опыт. Огромное спасибо за заботу, искренность и атмосферу — такие люди делают путешествие незабываемым. Однозначно рекомендую! 🌿🦜🦋

Это было просто потрясающе. Нам понравилось абсолютно всё, но больше всего — отношение и атмосфера.
Это было просто потрясающе. Нам понравилось абсолютно всё, но больше всего — отношение и атмосфера.
Это было просто потрясающе. Нам понравилось абсолютно всё, но больше всего — отношение и атмосфера.
Это было просто потрясающе. Нам понравилось абсолютно всё, но больше всего — отношение и атмосфера.
Это было просто потрясающе. Нам понравилось абсолютно всё, но больше всего — отношение и атмосфера.
Это было просто потрясающе. Нам понравилось абсолютно всё, но больше всего — отношение и атмосфера.
Это было просто потрясающе. Нам понравилось абсолютно всё, но больше всего — отношение и атмосфера.
Это было просто потрясающе. Нам понравилось абсолютно всё, но больше всего — отношение и атмосфера.
Вам был полезен этот отзыв?

Входит в следующие категории Бали

Похожие экскурсии на «В мире животных, птиц и бабочек - на Бали»

Сердце Бали: рисовые террасы, парк птиц и краски Убуда
На машине
9 часов
473 отзыва
Индивидуальная
до 6 чел.
Сердце Бали: рисовые террасы, парк птиц и краски Убуда
Насладиться природой острова, погрузиться в индонезийскую культуру и увидеть рукотворные памятники
Начало: У вашего места проживания
Завтра в 08:30
10 авг в 08:30
от $72 за всё до 6 чел.
В мире животных: детская поездка на Бали
На машине
6.5 часов
6 отзывов
Индивидуальная
до 5 чел.
В мире животных: детская поездка на Бали
Увлекательное знакомство с природой и животным миром острова для всей семьи
11 авг в 07:30
12 авг в 07:30
от $110 за всё до 5 чел.
Ремёсла, рисовые террасы и дикая природа Бали
На машине
10 часов
3 отзыва
Индивидуальная
до 5 чел.
Ремёсла, рисовые террасы и дикая природа Бали
Исследовать парк птиц и лес обезьян и смотреть, как искусные мастера Убуда создают ювелирные изделия
Начало: У вашего отеля
Завтра в 08:00
10 авг в 08:00
от $75 за всё до 5 чел.
Сафари на джипе в парке дикой природы Бали
Джиппинг
8 часов
22 отзыва
Индивидуальная
до 5 чел.
Сафари на джипе в парке дикой природы Бали
Начало: Ваш отель
Расписание: Ежедневно в 7:30
Завтра в 07:30
10 авг в 07:30
$200 за всё до 5 чел.
У нас ещё много экскурсий на Бали. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии на Бали
от $59 за экскурсию