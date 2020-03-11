25 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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Путешествие по паркам и заповедникам острова

Гдей
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Гдей – ваш гид
Я обожаю животных и готов о них рассказывать часами, а фауна нашего острова — рай для исследователей и просто любителей зверей.

Во время экскурсии по местным паркам и заповедникам вы увидите попугаев самой невообразимой раскраски, павлинов, казуаров, забавных обезьянок, ярких и гигантских бабочек, легендарного комодского дракона, тигров, бегемотов, слонов и сотни других разновидностей, населяющих соседние острова, и даже виды, ареалом обитания которых является Южная Америка.

Я расскажу вам об особенностях их повадок, питания, продолжительности жизни и происхождении.

В результате вы откроете для себя удивительный мир балийских животных и получите массу удовольствия от соприкосновения с ним.
$55 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 6 друзей
На автомобиле
Продолжительность 8 часов
До 7 человек
Можно с детьми
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У этой экскурсии25 отзывов
4.76
В мире животных на Бали
В мире животных на Бали

Что вас ожидает

Парк птиц и рептилий
Экскурсия начнется с посещения парка в деревни Сингападу, где представлена лучшая и наиболее полная коллекция экзотических птиц в Азии — более 250 видов. С разрешения смотрителей практически всех их можно будет покормить и даже обвеситься стаей попугаев!

Bali Zoo
В 7 минутах езды от парка птиц располагается главный зоопарк острова, где живут самые разные представители экзотической фауны. Некоторых животных можно будет погладить, покормить и, конечно, сделать отличные фотографии. Я не только расскажу вам о жизни животных, которых вы увидите, но и постараюсь научить тонкому искусству взаимодействия с этими созданиями. Кроме того, вы узнаете, какую роль они играют в индонезийской мифологии и верованиях.

Парк бабочек
Если вам кажется, что не стоит ожидать сильных впечатлений от созерцания бабочек, вы не оказывались в парках, где обитают сотни хрупких ширококрылых созданий всех цветов радуги. Их размеры и фантастические узоры вблизи напоминают внеземных существ, с интересом наблюдающих за людьми) Потрясающие снимки и море радости гарантированы!

Заповедник «Лес обезьян»
В конце экскурсии вы отправитесь в деревню Паданг Тегал, расположенную на южной окраине Убуда. В местном заповеднике обитает около 500 представителей коричневой макаки. Их также можно будет покормить — они большие любители угощений! — и сделать колоритные снимки — они еще и прирожденные актеры! Кроме того, во время прогулки вы посетите место съёмок фильма «Аватар», «Ешь, молись, люби» и телепередачи «Орел и Решка».

Экскурсия особенно понравится семьям с детьми!

В мире животных на Бали
В мире животных на Бали
В мире животных на Бали
В мире животных на Бали
В мире животных на Бали
В мире животных на Бали
В мире животных на Бали
В мире животных на Бали

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Гдей
Гдей
Здравствуйте! Меня зовут Гдей, я коренной житель Бали. Мне 35 лет, я русскоговорящий гид на острове. Я очень рад, что могу работать в этом бизнесе, это моя любимая работа! Жду вас, дорогие путешественники, в гости! Всего хорошего!
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25 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

11 марта 2020
Мы в последнее время часто путешествуем по странам Азии. Уже свыклись с тем, что местные гиды как правило плохо разъясняются по-русски. И экскурсии от этого очень сильно проигрывают. Но Гдей Суастра нас приятно удивил. Он оказался великолепным рассказчиком с тонким чувством юмора и отличным знанием русского языка и менталитета русских туристов. Мы путешествовали в комфортном автомобиле, в котором для нас заботливо была приготовлена вода. Он сопровождал нас везде, даже в ресторане помогал разобраться с меню. Очень приятный и позитивный человек и большой Профессионал. Побольше бы таких Гидов!
9 января 2020
Весёлый и общительный гид, на русском говорит нормально. Экскурсия понравилась, много фото видео съемки. По дороге между парками рассказывал немного об укладе, и образе жизни на бали.
28 ноября 2019
Всем, привет!! Сегодня ездили на экскурсию в мире животных с Джулией. Супер гид!!!! Все объяснила, рассказала, помогла обменять деньги по хорошему курсу. Была переводчики в магазинах и кафе. Большое спасибо:)) все очень понравилось:))
1 ноября 2019
Отлично и очень интересно провёл экскурсию! Очень интересный и располагающий к себе.
17 сентября 2019
Экскурсия понравилась. Особенно понравился парк птиц. Очень красивые птицы, интересное шоу - на это стоит посмотреть. Русскоговорящий гид-балиец общался вежливо и обходительно, рассказывал все понятно и доходчиво.
30 августа 2019
Гид Джулия интересно рассказывала про животных и птиц. Маршрут выстраивала согласовывая с нашими пожеланиями. Все наши действия координировала. Получили массу дополнительной информации о жизни и быте на Бали. Никаких отрицательных моментов не было. Вообщем, экскурсия очень понравилась. Рекомендую. Особенно детям- будут в восторге!
2 мая 2019
Экскурсия сама по себе очень хорошая, птицы, бабочки, хотела посмотреть на животных, но заранее в туре должны были, хотя бы указать, что вход к птицам ИК животным стоит по 400000 рупий. Это значит в порядке 60,70 долларов. Я взяла половину этой суммы. Просьба указывать сумму входных билетов, спасибо.
20 марта 2019
Наша экскурсия прошла очень насыщенно и интересно. Наш гид Гдей хорошо говорит по русски. Он рассказывал очень познавательно про птиц и животных. Были на экскурсии с сыном (6 лет). Ребёнок очень хотел увидеть варана Комодо. Гдей не только рассказал про это животное и показал нам его, а даже подгадал время так, что бы мы смогли понаблюдать как животное кормят. Сын остался счастливым!!! Так же Гдей нам рассказал про обычаи и историю Бали. Его рассказы были очень познавательны! Спасибо за чудесный день!
21 февраля 2019
Приветливый, дружелюбный и инициативный гид-балиец, неплохо говорит по-русски.
Комфортная машина для поездок по острову.
Спасибо!
4 февраля 2019
Экскурсия понравилась. Особенно произвёл впечатление Парк птиц. Гдей очень хорошо говорит на русском языке, внимателен и общителен. Спасибо!
Ещё 15 отзывов

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