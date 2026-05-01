25 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Мы отправимся по местным паркам и заповедникам — вы полюбуетесь гигантскими бабочками, казуарами, слонами и тиграми. Увидите комодского варана и сотни других животных, которые живут на Бали и соседних островах. А если захотите — погладите и покормите некоторых экзотических зверей!
Описание экскурсии
Обратите внимание: это не содержательная экскурсия с гидом, а поездка с русскоговорящим сопровождающим, где главная цель — увидеть фауну Бали.
Что вас ожидает
Парк птиц и рептилий
Отправимся в деревню Сингападу, чтобы увидеть лучшую и самую полную коллекцию экзотических птиц в Азии — более 250 видов. С разрешения смотрителей практически всех их можно будет покормить и даже обвеситься стаей попугаев!
Парк бабочек
Если вам кажется, что не стоит ожидать сильных впечатлений от созерцания бабочек — значит, вы не видели вживую фантастических созданий, которые живут здесь. Они гигантские, а их узоры вблизи напоминают инопланетян, которые, с интересом наблюдают за людьми.
Поездка особенно понравится семьям с детьми!
Организационные детали
- Поездка проходит на комфортабельном автомобиле с кондиционером. Мы можем поменять маршрут по вашей просьбе — сообщите о своих пожеланиях в переписке
- Билеты не входят в стоимость, гид оформит для вас скидку 10% на вход в парк птиц и зоопарк
- С вами буду я или другой гид из нашей команды
Дополнительные расходы (наличными в рупиях):
- Парк птиц — 385 000 рупий за взрослого, 265 000 — за ребёнка
- Парк бабочек — 135 000 за взрослого, 60 000 — за ребёнка
Мы заберём вас из вашего отеля в районах Кута, Нуса Дуа, Санур, южный Убуд, Джимбаран, Денпасар, Семиньяк
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Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Нужно оплачивать всё сразу?
Можно задать вопрос до бронирования?
Отзывы и рейтинг
Что касается самих парковв - опыт незабываемый. Авиарий с попугаями, которые садятся на тебя и можно с ними свободно взаимодейстовать. Есть
Наш гид Made провёл с нами гораздо больше времени, чем было запланировано, и сделал даже больше,