57 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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Проникнуться балийским изобилием и почувствовать свое единение с островом

Андрей
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Андрей – ваш гид
Как место богатой культуры, древнейшей религии и буйствующей природы Бали сосредоточил в себе огромное количество удивительных объектов. Среди них есть такие, не посетив которые, нельзя считать себя на острове своим. Одни из них всегда на виду, другие спрятаны от глаз обывателей. С нами вы сможете, не теряя времени, открыть атмосферные и самобытные символы Бали, прикоснуться к его культурному и природному наследию. В этом путешествии вы раскроете балийское изобилие, и, проникнувшись атмосферой каждого места, почувствуете свое единение с островом.
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$216
$119 за экскурсию
скидка45%
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Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 4 друзей
На автомобиле
Продолжительность 8 часов
До 5 человек
Можно с детьми
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У этой экскурсии57 отзывов
4.93
Символы Бали
Символы Бали

Что вас ожидает

  • Наше путешествие начнется с одного из самых известных мест на Бали — храма Танах Лот. Он построен на скале прямо над бушующим океаном и является главным символом острова. Свежий ветер, потрясающие пейзажи заставят ваше сердце биться чаще!
  • После мы отправимся в удивительный храм, который в прошлом был местом отдыха королевской семьи — Таман Аюн. Перевод названия — «сад на воде» — говорит сам за себя: пруды с лотосами и карпами, удивительные деревья и цветы, статуи, покрытые мхом.
  • Следующая точка на карте порадует тех, кто проголодался, а особенно сладкоежек — мы хотим удивить вас и здесь. Посетим высокогорную клубничную плантацию, где можно попробовать коронное блюдо королевства Бедугул — клубничную пиццу. Сочетание ягод, выращенных под облаками, балийских бананов, плавленного сыра и секретного сиропа унесет вас в мир вкусовых наслаждений.
  • Процессу пищеварения способствует восхитительные виды, поэтому мы остановимся на возвышенности более 700 метров и будем созерцать два могучих озера Буян и Тамблин. Восторг от фотографий будет зашкаливать!
  • Далее наш маршрут ведет к настоящему чуду природы — водопаду Мундук. Прохлада, буйство зелени тропического леса и величественный и прекрасный водопад с кристальной водой будет весьма кстати в полуденную жару, чтобы освежиться.
  • Следующей точкой нашего маршрута станет храм Улун Дану. Это древний храмовый комплекс у подножия горы на берегу священного озера Братан. Часть сооружений находится на островках в озере. Фантастические пейзажи! Этот храм изображен на национальной купюре достоинством 50000 рупий.
  • Закончится путешествие в самом мистическом месте острова — заброшенном отеле Бедугул. Этот огромный отельный комплекс в традиционном индонезийском стиле по загадочным причинам был покинут его обитателями. Вы сможете пройтись по коридорам, заглянуть в пустые номера и выйти на роскошные террасы, откуда открываются такие виды, что дух захватывает! Потрясающие фото гарантированы! Гид расскажет главный миф этого места, а затем прольет свет на реальные факты и откроет секрет затерянного отеля.

Таким образом, вы увидите главные символы Бали, пополните список любимых мест и ощутите свою близость с островом.

Организационные детали

  • Путешествовать будем на большом комфортном автомобиле с кондиционером. Все транспортные расходы включены в стоимость.
  • Дополнительные расходы: входные билеты (10$/чел) и обед
Символы Бали
Символы Бали
Символы Бали
Символы Бали
Символы Бали
Символы Бали
Символы Бали
Символы Бали
Символы Бали
Символы Бали

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Андрей
Андрей
Мир, Дружба, Жвачка! =) Привет! Меня можно просто звать Андрей. Много лет я изучаю русский язык и русскую культуру. Именно поэтому я свободно говорю по-русски. При этом, я коренной балиец и индуист, знаю все о своей Родине. Для вас я открою дверь в мир потрясающих эмоций и таинственных миров прошлого и настоящего. Мои программы нестандартные и составлены таким образом, чтобы вы могли не только посмотреть, но и почувствовать, понюхать, попробовать на вкус.
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57 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

7 марта 2020
Экскурсия была восхитительной! Благодарю Андрея за потрясающе проведённый день! Масса впечатлений, легкость подачи информации, отличное знание языка, эрудированность-всё на 5 баллов!!!!
19 февраля 2020
Андрей-отличный гид! Очень грамотно говорит по-русски, хорошо знает историю и обычаи острова.
Успели посмотреть вместе с ним за 2 экскурсии много потрясающих храмов, дворцов. Машина комфортная, маршруты составлены очень продумано, но можно всегда договориться о корректировках , если есть такая необходимость. Однозначно могу рекомендовать Андрея , как великолепного гида!
18 февраля 2020
Большое спасибо за такую красивую экскурсию! Все очень понравлось,
18 февраля 2020
Спасибо большое Андрею за экскурсию. Все очень подробно рассказал, показал удивительно красивые места, отвечал на все вопросы возникшие во время экскурсии.
11 февраля 2020
Были на экскурсии "Символы Бали". Воспоминания самые наилучшие!
Андрей - отличный гид, прекрасно говорящий на русском языке.
В некоторых местах к нам пристраивались группы русских туристов, чтобы послушать его рассказ :)
Андрей подробно ответил на все интересующие нас вопросы; рассказал очень много интересного о жизни острова, истории, достопримечательностях.
Очень красивые храмы, потрясающая природа острова: озёра, горы, водопад - всё оставило незабываемые впечатления!
Нам не удалось попасть внутрь заброшенного отеля, с некоторых пор вход для туристов в него закрыт, но зато на водопаде нам повезло, не было туристов :) и получилось насладится красотой природы в тишине :)
Экскурсия с Андреем была нашей второй на Бали. В обоих экскурсиях места, которые мы посетили, не пересекались. И получилось за 2 дня увидеть очень много достопримечательностей и потрясающе красивую природу острова.
11 января 2020
Андрей адаптировал экскурсию по нашим пожеланиям, отвечал на все вопросы, проявил себя интересным, знающим, и тактичным. Удивило прекрасное знание языка, понимание его мелких нюансов. День мы провели прекрасно, узнали много нового о Бали. Рекомендуем!
11 декабря 2019
Ездили с Андреем на две экскурсии, невероятный восторг! Очень интересно и познавательно. Андрей великолепный рассказчик, знает факты и историю Бали, рассказал о культуре и быте, обрядах и религии, он поет, танцует и играет на нескольких музыкальных инструментах, в общем не гид, а настоящий клад! Всегда прислушивается к пожеланиям и при необходимости корректирует программу. На Бали очень много интересных мест обязательных для посещения, а для себя сделала вывод, что должна ещё раз приехать на Бали и обязательно с Андреем поехать посмотреть те места, что не успели. Очень рекомендую всем!
26 ноября 2019
Всем привет. Вчера были на экскурсии на о.Бали. Гид приехал четко по времени на ресепшн отеля. Гида звали Сустер. Машина хорошая, чистая. Решили поехать на вулкан, обезьяний лес, рисовые поля и водопад... Сустер все дорогу рассказывала про Историю Бали, она оказалась ещё и очень хорошим фотографом. Завезла нас и за сувенирами и за фруктами. Экскурсия Супер!!! Гид Супер!!! Всем советую... Русский знает почти как родной.
22 ноября 2019
О! Наш Инстаграм разрывается от вопросов друзей , а это все на Бали??? ..)))
После второй Экскурсии с Андреем, кажется что мы почти все знаем об этом острове)
Те достопримечательности которые мы увидели имеют метку «обязательно к посещению».. а какой водопад был в завершении программы... ммм... однако будьте готовы к дороге к нему .. обувь желательно кроссовки .. Спасибо за великолепные эмоции!
20 ноября 2019
Превосходная экскурсия, маршрут меняли по желанию. Места выбраны наиболее интересные и менее посещаемых. Андреа, восхитительно, со знанием достопримечательностей и их особенностей познакомил нас с Бали
Ещё 47 отзывов

Андрей проводит ещё 1 экскурсию

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