57 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Были на экскурсии "Символы Бали". Воспоминания самые наилучшие!

Андрей - отличный гид, прекрасно говорящий на русском языке.

В некоторых местах к нам пристраивались группы русских туристов, чтобы послушать его рассказ :)

Андрей подробно ответил на все интересующие нас вопросы; рассказал очень много интересного о жизни острова, истории, достопримечательностях.

Очень красивые храмы, потрясающая природа острова: озёра, горы, водопад - всё оставило незабываемые впечатления!

Нам не удалось попасть внутрь заброшенного отеля, с некоторых пор вход для туристов в него закрыт, но зато на водопаде нам повезло, не было туристов :) и получилось насладится красотой природы в тишине :)

Экскурсия с Андреем была нашей второй на Бали. В обоих экскурсиях места, которые мы посетили, не пересекались. И получилось за 2 дня увидеть очень много достопримечательностей и потрясающе красивую природу острова.