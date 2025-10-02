Встретившись с вами в 8:00, отправимся в насыщенное путешествие в сердце острова Бали. Свой родной остров я покажу вам таким, каким его мечтают увидеть все туристы. Вас ждут фантастическая природа, древние архитектурные памятники и море ярких эмоций!
Описание экскурсииМы погуляем по рисовым террасам Тегалаланг, увидим вулкан и озеро Батур, водопад Тегенунган, а также прикоснёмся к балийской культуре в храме Гунунг Кави. Кроме того, побываем на плантациях и продегустируем разные виды кофе и чая на плантациях. По дороге будет возможность сделать остановку в парке птиц и рептилий.
Ежедневно в 8:00
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Деревня Кинтамни
- Смотровая площадка с видом на вулкан
- Озеро Батур
- Террасы Тегалаланг
- Водопад Тегенунган
- Храм Гунунг
Что включено
- Услуги русскоговорящего гида
- Комфортабельный транспорт (питьевая вода).
Что не входит в цену
- Входные билеты (примерно 10$)
- Обед (от 15$).
Место начала и завершения?
Место вашего пребывания
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 8:00
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 11 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Т
Татьяна
2 окт 2025
Замечательный гид Буди, интересно рассказывал. Хорошо говорил по русски. Посетили все локации, входящие в экскурсию.
После экскурсии осталось много ярких впечатлений.
Большое спасибо, Буди! Рекомендую экскурсию и гида.
Д
Дарья
19 авг 2025
С Буди очень комфортно) Мы были и на кофейных плантациях, и на рисовых террасах. Увидели вулкан, озеро и водопад. И, конечно, прикоснулись к религии и культуре. Спасибо за впечатления!
н
настя
15 авг 2025
Очень впечатлила поездка, прикоснулись к балийской культуре и традициям, природа - впечатляет! Обязательно посетите этот сказочный остров и возьмите экскурсии у Буди.
А
Александр
25 июл 2025
Посмотрели на рисовые поля, водопады, вулкан. Прекрасный гид, говорит по-русски хорошо. Все прошло отлично, спасибо!
М
Мадина
2 июл 2025
Прониклись островом, благодаря гиду Буди! Показал нам остров так, что остались только положительные эмоции. Рекомендуем надежного и классного проводника на время вашего отпуска!
С
Светлана
6 июн 2025
Насыщенное путешествие, мы увидели настоящую природу острова, плантации кофе, вулкан и озеро Батур, рисовые поля, древний храм.. эмоции на высоте! Очень рекомендую!
П
Полина
28 мая 2025
Спасибо огромное за индивидуальные экскурсии! Были с мужем в мае — все очень понравились! Незабываемый отдых с лучшим гидом!!
В
Виталий
23 апр 2025
Буди, спасибо большое! Показал нам очень много мест невероятной красоты! Обо все рассказал. Советуем экскурсии с Буди!
Н
Наталья
23 июн 2024
Брали у Буди три тура - все прошли потрясающе! Дружелюбный, энергичный и позитивный человек!
И
Игорь
16 мая 2024
Буди показал нам настоящий остров, самобытный, колоритный и яркий. Мы побывали в местах необыкновенной красоты. Обязательно заказывайте экскурсии у Буди, вы не пожалеете!
М
Михаил
12 апр 2024
Были на нескольких экскурсиях вместе с Буди и его командой. Положительное настроение на весь день вам обеспечено, рекомендуем!
Входит в следующие категории Бали
