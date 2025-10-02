Т Татьяна Замечательный гид Буди, интересно рассказывал. Хорошо говорил по русски. Посетили все локации, входящие в экскурсию.

После экскурсии осталось много ярких впечатлений.

Большое спасибо, Буди! Рекомендую экскурсию и гида.

Д Дарья С Буди очень комфортно) Мы были и на кофейных плантациях, и на рисовых террасах. Увидели вулкан, озеро и водопад. И, конечно, прикоснулись к религии и культуре. Спасибо за впечатления!

н настя Очень впечатлила поездка, прикоснулись к балийской культуре и традициям, природа - впечатляет! Обязательно посетите этот сказочный остров и возьмите экскурсии у Буди.

А Александр Посмотрели на рисовые поля, водопады, вулкан. Прекрасный гид, говорит по-русски хорошо. Все прошло отлично, спасибо!

М Мадина Прониклись островом, благодаря гиду Буди! Показал нам остров так, что остались только положительные эмоции. Рекомендуем надежного и классного проводника на время вашего отпуска!

С Светлана Насыщенное путешествие, мы увидели настоящую природу острова, плантации кофе, вулкан и озеро Батур, рисовые поля, древний храм.. эмоции на высоте! Очень рекомендую!

П Полина Спасибо огромное за индивидуальные экскурсии! Были с мужем в мае — все очень понравились! Незабываемый отдых с лучшим гидом!!

В Виталий Буди, спасибо большое! Показал нам очень много мест невероятной красоты! Обо все рассказал. Советуем экскурсии с Буди!

Н Наталья Брали у Буди три тура - все прошли потрясающе! Дружелюбный, энергичный и позитивный человек!

И Игорь Буди показал нам настоящий остров, самобытный, колоритный и яркий. Мы побывали в местах необыкновенной красоты. Обязательно заказывайте экскурсии у Буди, вы не пожалеете!