18 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

Рассвет на краю кратера вулкана Батур

Вы начнете день в одном из самых впечатляющих мест острова — на смотровой площадке вулкана Батур. Вы почувствуете себя на краю света, увидите, как небо окрашивается в рассветные розовые оттенки и охватите взглядом потрясающую панораму горы Абанг, вулканов Агунг и Ринджани. После восхода мы отправимся покорять склоны Батура — промчимся на джипе по черному вулканическому песку, рассматривая космические лавовые ландшафты. А затем вы совершите небольшое восхождение к дымящемуся кратеру вулкана. Вид, который откроется с вершины, будет не менее впечатляющим, чем сам Батур!

День в лучших традициях Бали

После покорения вулкана вы немного взбодритесь, искупавшись в природном горячем источнике Batur natural hot spring — его вода как по волшебству снимет усталость, а также окажет благотворное воздействие на кожу и организм. После приключения продолжатся: вы взлетите в небо на высоких качелях, которые так часто украшают инстаграм балийских путешественников, прогуляетесь по тропическому саду, осмотрите плантации фруктов и какао, продегустируете бодрящий местный кофе. И, наконец, окажетесь у водопада Тегенунган — и полюбуетесь одним из самых мощных водных потоков на Бали.