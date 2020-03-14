18 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

  1. Индонезия
  2. Бали
  3. Экскурсии

  4. Покорить вулкан Батур на джипе

Встретить рассвет у кратера вулкана, окунуться в горячие источники и увидеть водопад Тегенунган

Japa
Задать вопрос
Japa – ваш гид
Увидеть первые лучи солнца над вулканами Батур, Агунг и Ринджани, проехать по лавовым склонам на джипе, взмыть в небо на качелях и искупаться в горячем источнике — вот идеальный сценарий нашего приключения! Приготовьтесь встретить красивейший рассвет на Бали, взбодриться чашечкой кофе на плантациях и помедитировать под шум водопада Тегенунган.
$150 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 4 друзей
На автомобиле
Продолжительность 12 часов
До 5 человек
Можно с детьми
Встреча у вашего отеля
Забронировать экскурсию
У этой экскурсии18 отзывов
4.94
Покорить вулкан Батур на джипе
Покорить вулкан Батур на джипе

Что вас ожидает

Рассвет на краю кратера вулкана Батур
Вы начнете день в одном из самых впечатляющих мест острова — на смотровой площадке вулкана Батур. Вы почувствуете себя на краю света, увидите, как небо окрашивается в рассветные розовые оттенки и охватите взглядом потрясающую панораму горы Абанг, вулканов Агунг и Ринджани. После восхода мы отправимся покорять склоны Батура — промчимся на джипе по черному вулканическому песку, рассматривая космические лавовые ландшафты. А затем вы совершите небольшое восхождение к дымящемуся кратеру вулкана. Вид, который откроется с вершины, будет не менее впечатляющим, чем сам Батур!

День в лучших традициях Бали
После покорения вулкана вы немного взбодритесь, искупавшись в природном горячем источнике Batur natural hot spring — его вода как по волшебству снимет усталость, а также окажет благотворное воздействие на кожу и организм. После приключения продолжатся: вы взлетите в небо на высоких качелях, которые так часто украшают инстаграм балийских путешественников, прогуляетесь по тропическому саду, осмотрите плантации фруктов и какао, продегустируете бодрящий местный кофе. И, наконец, окажетесь у водопада Тегенунган — и полюбуетесь одним из самых мощных водных потоков на Бали.

Организационные детали

  • Я заберу вас от вашего отеля в Убуде, Сануре, Куте, центре Чангу, Семиньяке, Джимбаране или Нуса Дуа.
  • Дополнительные расходы:
    1) билеты на смотровую площадку вулкана Батур — 30.000 Rp. на человека
    2) купание в источниках — 190.000 Rp. на человека
    3) подъем на вулкан — 100.000 Rp. на человека
    4) проход к водопаду — 20.000 Rp. на человека
    5) катание на качелях — 200.000 Rp. на человека
  • Чтобы мы все успели, экскурсию нужно начать в 4:00 — 4:30 утра.
  • Поездка пройдет на моем джипе SUV TOYOTA, трансфер включен в стоимость экскурсии.
  • Если у вас в отеле оплачен завтрак, вы можете заказать ланч-бокс и взять его с собой.
Покорить вулкан Батур на джипе
Покорить вулкан Батур на джипе
Покорить вулкан Батур на джипе
Покорить вулкан Батур на джипе
Покорить вулкан Батур на джипе
Покорить вулкан Батур на джипе
Покорить вулкан Батур на джипе
Покорить вулкан Батур на джипе

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура у вашего отеля.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Март 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Апрель 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Май 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Июнь 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Июль 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Август 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Сентябрь 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Japa
Japa
Приветствую вас на острове Бали, дорогие друзья! Я и мой брат Кришна будем рады познакомить вас со всеми красотами нашего острова. Живем здесь 30 лет, обожаем этот яркий, живой, контрастный остров, знаем множество нетуристических троп и хотим поделиться этими знаниями с вами. Я давно работаю гидом — со мной вам не придется стоять в очереди для посещения основных достопримечательностей. Я проведу вас местами, где не ступала нога туриста, a если и ступала, то не так часто.
Напишите мне

18 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

14 марта 2020
Благодарим за экскурсию! Все понравилось!
8 марта 2020
Экскурсия очень хорошая. Такая красота открывается с вулкана.. просто незабываемые впечатления. Горячие источники после восхождения расслабляет очень хорошо. В связи с тем, что пошел ливень остальную часть экскурсии прокомментировать не могу. Наш экскурсовод Джапа ответил на все интересующие нас вопросы.
6 марта 2020
1 марта с нами был Кришна. Всегда напрягает когда договариваешься с одним гидом, а на экскурсию приходит другой (через Трипстер так часто бывает). Но всё прошло увлекательно. Мы даже не заметили как наш шестилетний ребёнок покорил вулкан! Кришна оказался лучшим гидом в этом трипе (мы посетили три экскурсии на Бали с разными гидами)
3 марта 2020
Спасибо Густи замечательный маршрут , незабываемые впечатления! Побывать на вулкане, походить по вулканическому песку, искупаться в источнике
...гид учитывал все наши пожелания! Супер! Мечты сбываются....
26 февраля 2020
Отличная Экскурсия!!! Впечатляюще! Все на высшем уровне, ничего лишнего! Мы в восторге! Огромное спасибо гиду!!!
25 февраля 2020
Отличная экскурсия для не эстрималов, гид Japa очень приветлив, корректен и знает свое дело!
24 февраля 2020
Здравствуйте! Хочется сказать Спасибо команде tripster, что в их арсенале есть подобные экскурсии. Спасибо огромное нашему гиду Джапе. Очень много интересного узнали о Бали. К счастью мы попали в день их праздника. Джапа веселый, позитивный балиец, который прокатил нас по острову и до вулкана, и показал настоящий Бали. Программа составлена просто замечательно. И водопад и кофейная плантация и рисовые поля. Я была с 13-летним сыном. Мы получили незабываемые визуальные ощущения. Сын в восторге от вулкана, там мощнейшая энергетика. Спасибо вам!!!
18 февраля 2020
Нам все очень понравилось. Как говорят в России : лучшее - враг хорошего! Оставьте все как есть в этой экскурсии
Особенно понравился гид! Джапа очень хороший гид, рассказчик, владеет русским на достаточном уровне, чтобы понимать все что он скажет. Очень внимательный, профессиональный сотрудник. Эту экскурсию в сопровождении Джапы мы будем рекомендовать своим друзьям и знакомым! Спасибо команде Трипстера, спасибо Джапа ! Это был замечательный день!
16 февраля 2020
5 из 5 баллов! Экскурсия очень понравилась. Мы забрались на сам вулкан и объехали всё его окрестности: места поражённые извержением 1999 года, горячие источники, смотровые площадки с видами на вулкан и многое другое. Очень понравилась поездка на внедорожнике по холмам с застывшей лавой. Гид хорошо говорит по русски, много рассказывает по теме экскурсии, а также о самой жизни в Индонезии и на Бали. Всем рекомендую!
15 февраля 2020
Отличная экскурсия, гид очень хороший, забрал нас с утра привёз в красивое место, угостил кофе с вкусняшками и мы встретили рассвет. Дальше мы посетили вулкан, приготовили яица и действительно Japa отличный фотограф. Экскурсию мы рекомендуем на 100%
Ещё 8 отзывов

Japa проводит ещё 1 экскурсию

Яркий день на полуострове БукитЯркий день на полуострове БукитЯркий день на полуострове Букит
$65 за экскурсию
10 часов
1 отзыв
Исследовать все красоты южного Бали, отдохнуть на живописных пляжах и насладиться красками заката
Южная часть нашего острова — настоящий райский уголок! Песчаные пляжи, густая зелень, скалы и бескрайний океан будут сопровождать вас в этой поездке. Я покажу вам не только лучшие места для купания и серфинга, но и отвезу к древнему храму, на остров черепах и в парк с огромной статуей. Вы продегустируете местный кофе и чай, а ужин с морепродуктами украсит головокружительный закат.

Необычные маршруты по Бали

Рафтинг по Телаге — новые эмоции на БалиРафтинг по Телаге — новые эмоции на БалиРафтинг по Телаге — новые эмоции на Бали
$38 за человека
3 часа
8 отзывов
Сплавиться по одной из самых длинных и красивых рек на востоке острова
Горная река Телага Ваджа протекает у подножия вулкана Агунг, вдоль просторных рисовых террас, в окружении свисающих лиан и живописных скалистых ущелий. Веселый рафтинг с захватывающими дух речными порогами и остановка у потайного тропического водопада украсят ваше путешествие жизнерадостными воспоминаниями! А в завершение вас будет ждать традиционный обед в местном кафе.
Джип-приключение на вулкане БатурДжип-приключение на вулкане БатурДжип-приключение на вулкане Батур
$130 за экскурсию
11 часов
131 отзыв
Застывшая лава, рисовые террасы, водопад в джунглях и рассказы о самобытном Бали
Хотите разбавить пляжный отдых на Бали духом приключений? Идеальное место для авантюрного путешествия — вулкан Батур! Вы покорите дороги из застывшей лавы, проедете через лучшие фото-стопы, искупаетесь в горячих источниках с видом на сакральное озеро, заглянете на аутентичный рынок, увидите рисовые террасы и водопад с балийских открыток. Я обеспечу вам комфорт и безопасность и наполню день рассказами о традициях и природе Бали.
Северо-запад Бали: святыни и волшебная природаСеверо-запад Бали: святыни и волшебная природаСеверо-запад Бали: святыни и волшебная природа
От $118 за экскурсию
10 часов
9 отзывов
Храмы Танах Лот и Пура Улун Дану Бератан, водопад Гит Гит и немного мистики
Этот день пройдет под знаком водной стихии, имеющий особую значимость в индуизме. Вы посетите один из наиболее впечатляющих храмов Бали — древний Танах Лот, услышите легенды о его создании и оцените виды скально-океанических пейзажей. Понаблюдаете за тропической природой возле дивного водопада Гит Гит. Увидите три из четырех священных озер Бали и узнаете о культе богини Деви Дану.
Традиции и обряды БалиТрадиции и обряды БалиТрадиции и обряды Бали
$90 за экскурсию
8 часов
1 отзыв
Помедитировать в храме, подняться на вулкан Батур и пройти обряд очищения Мелукат
Это путешествие — дверь в мир балийских традиций и возможность ощутить энергетику острова. Вы начнете день с медитации в горном храме, прочувствуете магию природы у вулкана Батур, пройдете ритуал очищения в храме Гунунг Кави Себату и узнаете о балийской концепции жизни для счастья и благодарности.
Стать лучшей версией себя на Бали!Стать лучшей версией себя на Бали!Стать лучшей версией себя на Бали!
От $113 за экскурсию
6 часов
3 отзыва
Прочтение ауры и активация энергии на сеансе со специалистом, а также поездка в горный храм на озере
Если вы чувствуете, что в жизни что-то не получается или есть проблемы со здоровьем, то это предложение для вас. Вы встретитесь с балийцем, который работает с энергетическими потоками и открывает чакры. На сеансе вы заглянете внутрь себя, научитесь управлять своими эмоциями и лучше проработаете свои способности. А после также побываете в храме Улун Дану на озере.
Таинственный восток БалиТаинственный восток БалиТаинственный восток Бали
$95 за экскурсию
8 часов
4 отзыва
Древние храмы, кофейные плантации, белоснежный пляж и местные секреты на авто-пешеходной экскурсии
На востоке райского острова вы ощутите истинную магию Бали. Раскроете основы индуистской культуры и понаблюдаете за религиозными церемониями и жизнью вдали от западной цивилизации. А еще познакомитесь с балийцами и выясните, почему они всегда улыбаются.

Выбирайте и другие экскурсии на Бали

ОбзорныеКрыши и панорамыУбудИстория и архитектураВулканыФотосессииХрамыВулкан ИдженГрупповыеМногодневныеНа корабликеМорскиеВсеИндивидуальныеЗа городомВ другой городВулкан БатурНа велосипедеКутаСанурВодопадыНуса ПенидаНа автобусеНуса ДуаПляжиНеобычные маршрутыНа автомобилеАмедЯваВулкан АгунгСо скидкойПешком