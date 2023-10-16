Джип-тур на вулкан Батур

Прокатиться на открытом джипе, встретить рассвет на вулкане и отдохнуть в горячих источниках

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Приглашаем познакомиться с вулканом Батур в суперкомфортном формате! Мы заедем за вами в отель на минивэне, привезём к подножию вулкана и пересядем на открытые джипы.

С ветерком доедем до максимально возможной точки — встретим на ней рассвет, полюбуемся видами на озеро и соседний вулкан. А потом промчимся по вулканическому песку и искупаемся в горячем источнике.
Джип-тур на вулкан Батур
Джип-тур на вулкан Батур
Джип-тур на вулкан Батур
Джип-тур на вулкан Батур
Джип-тур на вулкан Батур
Джип-тур на вулкан Батур
Джип-тур на вулкан Батур
Джип-тур на вулкан Батур
Джип-тур на вулкан Батур
Джип-тур на вулкан Батур
Ближайшие даты:
16
окт
17
окт
18
окт
19
окт
20
окт
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

На открытом джипе мы доедем с ветерком до отличной точки для встречи рассвета. Вы увидите с высоты живописное озеро, балийские аутентичные деревни и соседний вулкан Агунг. А затем прокатитесь по бездорожью по чёрному вулканическому песку, рассматривая космические лавовые ландшафты. В завершение отдохнёте в горячих источниках с видом на крупнейшее в мире кратерное озеро. На обратном пути, по желанию, можно заехать на кофейные плантации.

Организационные детали

  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
  • Транспорт включён в стоимость (минивэн и открытые джипы)
  • Горячие источники оплачиваются дополнительно (по желанию): 190 тысяч рупий с человека
  • Мы заберём вас из отеля в Убуде, Сукавати, Саба, Лебих, Сануре, Куте, Чангу, Семиньяке, Джимбаране и Нуса Дуа

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
в лобби отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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