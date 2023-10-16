Прокатиться на открытом джипе, встретить рассвет на вулкане и отдохнуть в горячих источниках
Приглашаем познакомиться с вулканом Батур в суперкомфортном формате! Мы заедем за вами в отель на минивэне, привезём к подножию вулкана и пересядем на открытые джипы.
С ветерком доедем до максимально возможной точки — встретим на ней рассвет, полюбуемся видами на озеро и соседний вулкан. А потом промчимся по вулканическому песку и искупаемся в горячем источнике.
С ветерком доедем до максимально возможной точки — встретим на ней рассвет, полюбуемся видами на озеро и соседний вулкан. А потом промчимся по вулканическому песку и искупаемся в горячем источнике.
Ближайшие даты:
16
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
На открытом джипе мы доедем с ветерком до отличной точки для встречи рассвета. Вы увидите с высоты живописное озеро, балийские аутентичные деревни и соседний вулкан Агунг. А затем прокатитесь по бездорожью по чёрному вулканическому песку, рассматривая космические лавовые ландшафты. В завершение отдохнёте в горячих источниках с видом на крупнейшее в мире кратерное озеро. На обратном пути, по желанию, можно заехать на кофейные плантации.
Организационные детали
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
- Транспорт включён в стоимость (минивэн и открытые джипы)
- Горячие источники оплачиваются дополнительно (по желанию): 190 тысяч рупий с человека
- Мы заберём вас из отеля в Убуде, Сукавати, Саба, Лебих, Сануре, Куте, Чангу, Семиньяке, Джимбаране и Нуса Дуа
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- в лобби отеля
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 8 часовБронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Krisna — ваша команда гидов на Бали
Меня зовут Крисна. Я коренной житель Бали. Вместе с моими профессиональными коллегами организую экскурсии по любимому острову. Будем рады открыть для вас новые места!
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