Приглашаем познакомиться с вулканом Батур в суперкомфортном формате! Мы заедем за вами в отель на минивэне, привезём к подножию вулкана и пересядем на открытые джипы.



С ветерком доедем до максимально возможной точки — встретим на ней рассвет, полюбуемся видами на озеро и соседний вулкан. А потом промчимся по вулканическому песку и искупаемся в горячем источнике.