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Лучший способ встретить рассвет на вулкане Батур! Поездка с ночёвкой в Кинтамани

Скрытый водопад, отель с бассейном, треккинг на вулкан без спешки и рассказы о Бали (всё включено)
Треккинг на вулкан Батур в лучах рассвета — популярное вау-приключение на Бали.

Правда, оно довольно утомительное… Но не с нашей программой! Мы поедем в Кинтамани днём, отдохнём в отеле у подножия вулкана, затем совершим восхождение, а после него расслабимся в термах.

Приятные дополнения: купание в террасном водопаде, видовой ресторан и смотровые площадки без туристов.
5
10 отзывов
Лучший способ встретить рассвет на вулкане Батур! Поездка с ночёвкой в Кинтамани
Лучший способ встретить рассвет на вулкане Батур! Поездка с ночёвкой в Кинтамани
Лучший способ встретить рассвет на вулкане Батур! Поездка с ночёвкой в Кинтамани

Описание экскурсии

План нашего путешествия

  • В первой половине дня (точное время обговариается) мы забираем вас из отеля/с виллы.
  • Заезжаем на нетуристический водопад, который открылся для посещения только в 2020 году. Вода здесь спускается по террасам, поэтому вы искупаетесь в природных бассейнах с видом на изумрудные холмы.
  • Отправляемся в сторону вулкана Батур. По пути остановимся пообедать в ресторане с потрясающим видом на деревню Кинтамани, вулкан и озеро Батур.
  • Заселяемся в отель у подножия вулкана (только вдумайтесь в это!) и купаемся в бассейне, который наполняется естественными термальными источниками. Вода здесь горячая, что особенно приятно вечером, когда становится прохладнее.
  • Ложимся спать и примерно в 3 часа ночи встаём и отправляемся в треккинг, чтобы встретить рассвет на вулкане.
  • Возвращаемся в отель, завтракаем, расслабляемся в горячих источниках.
  • Выезжаем из отеля около 12 часов дня и отвозим вас обратно домой.

Попутно вы откроете историю, культурные и религиозные особенности Бали. Узнаете, как живётся на райском острове, и получите полезные советы.

Организационные детали

  • Стоимость указана при участии от двух человек. Если вы одиночный путешественник, стоимость поездки рассчитывается индивидуально
  • Мы заберём вас из вашего отеля/с виллы и после поездки привезём обратно — для районов Кута, Легиан, Семиньяк, Убуд. Если вы остановились в другом районе, то понадобится доплата за трансфер (по договорённости).
  • Всё питание, кроме завтрака в отеле, оплачивается дополнительно
  • Что взять с собой: купальные принадлежности, удобную обувь для треккинга (кроссовки), тёплую одежду (утром может быть прохладно)

Что включено в стоимость

  • Транспортные расходы (комфортабельный автомобиль Toyota с кондиционером)
  • Услуги русскоязычного сопровождающего и местного гида
  • Проживание в отеле (1 ночь, 2-местные номера) + завтрак

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Стоимость экскурсии

ТарифСтоимость
Участник$240
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У вашего отеля/виллы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Бам
Бам — ваша команда гидов на Бали
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Обычно отвечает за
Провели экскурсии для 36 туристов
Привет, друзья! Меня зовут Бам, я живу в той самой деревне Кинтамани и сделаю вашу поездку неповторимой и запоминающейся. Мне будет о чём вам рассказать, ведь родился я тоже здесь,
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знаю остров, культуру и местные обычаи. Уже много лет я сопровождаю путешественников в треккинге на вершину вулкана Батур. Работаю вместе с русскоязычным сопровождающим. Мы сделаем всё, чтобы вы остались довольны! Чего только стоят песни под гитару во время восхода солнца — вы действительно должны проникнуться этой атмосферой!

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 10 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
10
4
3
2
1
Коробова
Давно мечтала о восхождение на вулкан и наконец то моя мечта сбылась! Брали индивидуальный тур с ночёвкой в Кинтамани, не буду описывать маршрут экскурсии, т. к. она полностью совпадает с
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описанием на сайте, а хочу поделиться своими впечатлениями. Все наше путешествие прошло как на одном дыхании в море позитива, смеха, веселья и отличного настроения, которое на протяжении всего времени создавал наш гид Бам. Вишенкой на торте был завтрак, приготовленный Бамом на вершине вулкана и его песни под гитару. Огромное спасибо Ивану и Баму за экскурсию. Ребята Вы молодцы, удачи вам! Надеюсь наши фото передадут всю атмосферу данной экскурсии и помогут в правильном выборе и организации своего досуга.

Давно мечтала о восхождение на вулкан и наконец то моя мечта сбылась! Брали индивидуальный тур с
Давно мечтала о восхождение на вулкан и наконец то моя мечта сбылась! Брали индивидуальный тур с
Давно мечтала о восхождение на вулкан и наконец то моя мечта сбылась! Брали индивидуальный тур с
Давно мечтала о восхождение на вулкан и наконец то моя мечта сбылась! Брали индивидуальный тур с
Давно мечтала о восхождение на вулкан и наконец то моя мечта сбылась! Брали индивидуальный тур с
Давно мечтала о восхождение на вулкан и наконец то моя мечта сбылась! Брали индивидуальный тур с
Давно мечтала о восхождение на вулкан и наконец то моя мечта сбылась! Брали индивидуальный тур с
Давно мечтала о восхождение на вулкан и наконец то моя мечта сбылась! Брали индивидуальный тур с+2
Давно мечтала о восхождение на вулкан и наконец то моя мечта сбылась! Брали индивидуальный тур с
Давно мечтала о восхождение на вулкан и наконец то моя мечта сбылась! Брали индивидуальный тур с
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Екатерина
В начале июня поднимались с ребятами на вулкан — впечатления очень положительные.
Программа сбалансированная: активность чередуется с отдыхом, всё комфортно и интересно.
Первый день начался с посещения каскадного водопада — место живописное,
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малолюдное, отлично подходит для фото. По соседству — небольшая деревня с рисовыми террасами, где можно почувствовать настоящий ритм местной жизни.
По пути заехали в ресторан с видом на вулкан Батур — отличная локация и вкусная еда.
Ночевали в уютном отеле с термальными источниками — уровень сервиса приятно удивил.
На следующий день — восхождение и встреча рассвета на вершине. Организаторы приготовили завтрак и создали очень душевную атмосферу с песнями под гитару.
В целом — отличная экскурсия с хорошим маршрутом, грамотной подачей и настоящей заботой о гостях. Буду рада новым турам от этой команды.

В начале июня поднимались с ребятами на вулкан — впечатления очень положительные.
В начале июня поднимались с ребятами на вулкан — впечатления очень положительные.
В начале июня поднимались с ребятами на вулкан — впечатления очень положительные.
В начале июня поднимались с ребятами на вулкан — впечатления очень положительные.
В начале июня поднимались с ребятами на вулкан — впечатления очень положительные.
В начале июня поднимались с ребятами на вулкан — впечатления очень положительные.
В начале июня поднимались с ребятами на вулкан — впечатления очень положительные.
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Виктор
Отличная экскурсия. Нас было 5 человек (3 взрослых и 2 ребенка), автомобиль минивэн очень просторный и комфортный. Сначала заехали на непопсовый водопад, очень красивые виды, народу немного плюс видовой ресторан
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(кафе) поблизости. В кафе смузи боулы выше всяких похвал. Далее отправились в Кинтамани. Отель выбрали другой, не тот что предложен организатором, пришлось переплатить, но это того стоит. Восхождение началось около 4х утра, в начале шестого утра были на вершине. Подниматься можно двумя маршрутами. Мы предпочли более быстрый, но более сложный. Спуск был по более длинному, но простому маршруту. С нами была мама 70 лет и 2 ребенка 8 и 10 лет. Все справились. Маму всю дорогу поддерживал во всех смыслах Бам-очень харизматичный гид по этому маршруту. На вершине был чай и завтрак (бананы,яйца, блинчики). Достаточно просто, но очень вкусно после такого восхождения. Рассвет встретили, насладились видами и песнями Бама под гитару. Восхождения проходят по всей видимости каждое утро. Народу не мало, но и не супер много. Иван также был вежливым, во всем помогал, шутил с детьми, помогал им при спуске и восхождении. в целом было ощущение, что и ему и Баму очень нравится то, чем они занимаются.
Да, наверное можно и дикарями забраться на вулкан,но если вам нужно все на хорошем уровне, то лучше не экономить. Однозначно рекомендую

Отличная экскурсия. Нас было 5 человек (3 взрослых и 2 ребенка), автомобиль минивэн очень просторный и
Отличная экскурсия. Нас было 5 человек (3 взрослых и 2 ребенка), автомобиль минивэн очень просторный и
Отличная экскурсия. Нас было 5 человек (3 взрослых и 2 ребенка), автомобиль минивэн очень просторный и
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Н
Хотелось бы поблагодарить Ивана и Бама за прекрасную экскурсию.
Это были потрясаюших два дня отдыха. Наполненные эмоций и впечатлений.
Очень красивая и насыщенная экскурсия!
Первый день экскурсии организовал Иван, очень пунктуальный, внимательный и
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с багажом знаний. Подготовил приятные бонусы во время поездки.
Погода в тот день была очень неустойчивой, но все получилось как нельзя лучше — дождь мы переждали в кафе, где попили вкусный балийский кофе. Затем показалось солнышко, и мы продолжили свой путь.
Второй день начался ранним утром и мы двинулись к заветной цели - встрече рассвета на вулкане в сопровождении Ивана и Бама.
Трекинг на вулкан был комфортным, гиды подстраивались под темп шага туристов. Подъем для любого уровня подготовки, но не спортивным людям, конечно, потребуется больше времени и усилий. Бам просто милашка, шутил, подбадривал, подавал руку при подъёме и спуске с вулкана.
Шикарные виды, невероятной красоты рассвет. Мы были в диком восторге, очень понравилось.
Много туристов, но для нас была своя лавочка, утренний кофе и наивкуснейшие бутерброды.
Советую надевать обувь которую не жалко, так как там везде лава и она портит обувь. Не забывайте, что в горах холодно. Утепляйтесь! Всем хорошего отдыха!

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И
Тур спланирован отлично, есть баланс между активностью и отдыхом. Все точки супер красивые, отель уютный, бассейн с горячей водой спас ноги после восхождения! Рассвет на Батуре - это одно из
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лучших впечатлений от поездки в целом, оно того стоит. Только совет-не забудьте взять запасную кофту) Отдельно хочется отметить гидов. С Иваном было очень комфортно, он четко все распланировал и организовал, плюс благодаря нему теперь есть классный контент. Второй гид Бам вёл нас на вулкан и он просто лапочка, умеет к себе расположить, во всем помогал)

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I
Ездили на двухдневную экскурсию организованную Иваном на вулкан Батур. Все было супер! Иван прекрасный организатор, а гид Бам - просто великолепен! Команда выкладывается на 100% чтоб сделать экскурсию незабываемой!!! Несмотря
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на то, что с погодой нам немного не повезло (так бывает. .), мы остались от экскурсии в восторге! Масса положительных эмоций, прекрасная игра на гитаре Бама, море заботы и внимания! Одназначно рекомендую! Команда максимально клиентоориентирована и способна учесть все ваши пожелаения.

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