Скрытый водопад, отель с бассейном, треккинг на вулкан без спешки и рассказы о Бали (всё включено)
Треккинг на вулкан Батур в лучах рассвета — популярное вау-приключение на Бали.
Правда, оно довольно утомительное… Но не с нашей программой! Мы поедем в Кинтамани днём, отдохнём в отеле у подножия вулкана, затем совершим восхождение, а после него расслабимся в термах.
Приятные дополнения: купание в террасном водопаде, видовой ресторан и смотровые площадки без туристов.
Правда, оно довольно утомительное… Но не с нашей программой! Мы поедем в Кинтамани днём, отдохнём в отеле у подножия вулкана, затем совершим восхождение, а после него расслабимся в термах.
Приятные дополнения: купание в террасном водопаде, видовой ресторан и смотровые площадки без туристов.
Ближайшие даты:
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
План нашего путешествия
- В первой половине дня (точное время обговариается) мы забираем вас из отеля/с виллы.
- Заезжаем на нетуристический водопад, который открылся для посещения только в 2020 году. Вода здесь спускается по террасам, поэтому вы искупаетесь в природных бассейнах с видом на изумрудные холмы.
- Отправляемся в сторону вулкана Батур. По пути остановимся пообедать в ресторане с потрясающим видом на деревню Кинтамани, вулкан и озеро Батур.
- Заселяемся в отель у подножия вулкана (только вдумайтесь в это!) и купаемся в бассейне, который наполняется естественными термальными источниками. Вода здесь горячая, что особенно приятно вечером, когда становится прохладнее.
- Поднимаемся на секретную смотровую площадку, чтобы проводить закат: с одной стороны — вулкан, озеро и деревня, с другой — Тихий океан.
- Ложимся спать и примерно в 3 часа ночи встаём и отправляемся в треккинг, чтобы встретить рассвет на вулкане.
- Возвращаемся в отель, завтракаем, расслабляемся в горячих источниках.
- Выезжаем из отеля около 12 часов дня и отвозим вас обратно домой.
Попутно вы откроете историю, культурные и религиозные особенности Бали. Узнаете, как живётся на райском острове, и получите полезные советы.
Организационные детали
- Мы заберём вас из вашего отеля/с виллы и после поездки привезём обратно — для районов Кута, Легиан, Семиньяк, Убуд. Если вы остановились в другом районе, то понадобится доплата за трансфер (по договорённости).
- Всё питание, кроме завтрака в отеле, оплачивается дополнительно
- Что взять с собой: купальные принадлежности, удобную обувь для треккинга (кроссовки), тёплую одежду (утром может быть прохладно)
Что включено в стоимость
- Транспортные расходы (комфортабельный автомобиль Toyota с кондиционером). Если вы одиночный путешественник, то едем на байке (вы пассажир).
- Услуги русскоязычного сопровождающего и местного гида
- Проживание в отеле (1 ночь, двухместные номера) + завтрак
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- у вашего отеля / виллы
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 13 часовБронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными посетителями, количество которых может меняться
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Бам — ваша команда гидов на Бали
Привет, друзья! Меня зовут Бам, я живу в той самой деревне Кинтамани и сделаю вашу поездку неповторимой и запоминающейся. Мне будет о чём вам рассказать, ведь родился я тоже здесь, знаю остров, культуру и местные обычаи. Уже много лет я сопровождаю путешественников в треккинге на вершину вулкана Батур. Работаю вместе с русскоязычным сопровождающим. Мы сделаем всё, чтобы вы остались довольны! Чего только стоят песни под гитару во время восхода солнца — вы действительно должны проникнуться этой атмосферой!
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