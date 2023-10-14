Бам — ваша команда гидов на Бали

Привет, друзья! Меня зовут Бам, я живу в той самой деревне Кинтамани и сделаю вашу поездку неповторимой и запоминающейся. Мне будет о чём вам рассказать, ведь родился я тоже здесь, знаю остров, культуру и местные обычаи. Уже много лет я сопровождаю путешественников в треккинге на вершину вулкана Батур. Работаю вместе с русскоязычным сопровождающим. Мы сделаем всё, чтобы вы остались довольны! Чего только стоят песни под гитару во время восхода солнца — вы действительно должны проникнуться этой атмосферой!

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