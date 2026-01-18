Треккинг на вулкан Батур в лучах рассвета — популярное вау-приключение на Бали.
Правда, оно довольно утомительное… Но не с нашей программой! Мы поедем в Кинтамани днём, отдохнём в отеле у подножия вулкана, затем совершим восхождение, а после него расслабимся в термах.
Приятные дополнения: купание в террасном водопаде, видовой ресторан и смотровые площадки без туристов.
Правда, оно довольно утомительное… Но не с нашей программой! Мы поедем в Кинтамани днём, отдохнём в отеле у подножия вулкана, затем совершим восхождение, а после него расслабимся в термах.
Приятные дополнения: купание в террасном водопаде, видовой ресторан и смотровые площадки без туристов.
Описание экскурсии
План нашего путешествия
- В первой половине дня (точное время обговариается) мы забираем вас из отеля/с виллы.
- Заезжаем на нетуристический водопад, который открылся для посещения только в 2020 году. Вода здесь спускается по террасам, поэтому вы искупаетесь в природных бассейнах с видом на изумрудные холмы.
- Отправляемся в сторону вулкана Батур. По пути остановимся пообедать в ресторане с потрясающим видом на деревню Кинтамани, вулкан и озеро Батур.
- Заселяемся в отель у подножия вулкана (только вдумайтесь в это!) и купаемся в бассейне, который наполняется естественными термальными источниками. Вода здесь горячая, что особенно приятно вечером, когда становится прохладнее.
- Ложимся спать и примерно в 3 часа ночи встаём и отправляемся в треккинг, чтобы встретить рассвет на вулкане.
- Возвращаемся в отель, завтракаем, расслабляемся в горячих источниках.
- Выезжаем из отеля около 12 часов дня и отвозим вас обратно домой.
Попутно вы откроете историю, культурные и религиозные особенности Бали. Узнаете, как живётся на райском острове, и получите полезные советы.
Организационные детали
- Стоимость указана при участии от двух человек. Если вы одиночный путешественник, стоимость поездки рассчитывается индивидуально
- Мы заберём вас из вашего отеля/с виллы и после поездки привезём обратно — для районов Кута, Легиан, Семиньяк, Убуд. Если вы остановились в другом районе, то понадобится доплата за трансфер (по договорённости).
- Всё питание, кроме завтрака в отеле, оплачивается дополнительно
- Что взять с собой: купальные принадлежности, удобную обувь для треккинга (кроссовки), тёплую одежду (утром может быть прохладно)
Что включено в стоимость
- Транспортные расходы (комфортабельный автомобиль Toyota с кондиционером)
- Услуги русскоязычного сопровождающего и местного гида
- Проживание в отеле (1 ночь, 2-местные номера) + завтрак
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость экскурсии
|Тариф
|Стоимость
|Участник
|$240
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля/виллы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Бам — ваша команда гидов на Бали
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Обычно отвечает за
Провели экскурсии для 36 туристов
Привет, друзья! Меня зовут Бам, я живу в той самой деревне Кинтамани и сделаю вашу поездку неповторимой и запоминающейся. Мне будет о чём вам рассказать, ведь родился я тоже здесь,
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 10 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Давно мечтала о восхождение на вулкан и наконец то моя мечта сбылась! Брали индивидуальный тур с ночёвкой в Кинтамани, не буду описывать маршрут экскурсии, т. к. она полностью совпадает с
+2
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В начале июня поднимались с ребятами на вулкан — впечатления очень положительные.
Программа сбалансированная: активность чередуется с отдыхом, всё комфортно и интересно.
Первый день начался с посещения каскадного водопада — место живописное,
Программа сбалансированная: активность чередуется с отдыхом, всё комфортно и интересно.
Первый день начался с посещения каскадного водопада — место живописное,
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Отличная экскурсия. Нас было 5 человек (3 взрослых и 2 ребенка), автомобиль минивэн очень просторный и комфортный. Сначала заехали на непопсовый водопад, очень красивые виды, народу немного плюс видовой ресторан
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Н
Хотелось бы поблагодарить Ивана и Бама за прекрасную экскурсию.
Это были потрясаюших два дня отдыха. Наполненные эмоций и впечатлений.
Очень красивая и насыщенная экскурсия!
Первый день экскурсии организовал Иван, очень пунктуальный, внимательный и
Это были потрясаюших два дня отдыха. Наполненные эмоций и впечатлений.
Очень красивая и насыщенная экскурсия!
Первый день экскурсии организовал Иван, очень пунктуальный, внимательный и
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И
Тур спланирован отлично, есть баланс между активностью и отдыхом. Все точки супер красивые, отель уютный, бассейн с горячей водой спас ноги после восхождения! Рассвет на Батуре - это одно из
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I
Ездили на двухдневную экскурсию организованную Иваном на вулкан Батур. Все было супер! Иван прекрасный организатор, а гид Бам - просто великолепен! Команда выкладывается на 100% чтоб сделать экскурсию незабываемой!!! Несмотря
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