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(кафе) поблизости. В кафе смузи боулы выше всяких похвал. Далее отправились в Кинтамани. Отель выбрали другой, не тот что предложен организатором, пришлось переплатить, но это того стоит. Восхождение началось около 4х утра, в начале шестого утра были на вершине. Подниматься можно двумя маршрутами. Мы предпочли более быстрый, но более сложный. Спуск был по более длинному, но простому маршруту. С нами была мама 70 лет и 2 ребенка 8 и 10 лет. Все справились. Маму всю дорогу поддерживал во всех смыслах Бам-очень харизматичный гид по этому маршруту. На вершине был чай и завтрак (бананы,яйца, блинчики). Достаточно просто, но очень вкусно после такого восхождения. Рассвет встретили, насладились видами и песнями Бама под гитару. Восхождения проходят по всей видимости каждое утро. Народу не мало, но и не супер много. Иван также был вежливым, во всем помогал, шутил с детьми, помогал им при спуске и восхождении. в целом было ощущение, что и ему и Баму очень нравится то, чем они занимаются.

Да, наверное можно и дикарями забраться на вулкан,но если вам нужно все на хорошем уровне, то лучше не экономить. Однозначно рекомендую