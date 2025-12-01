Мои заказы

Дикая сторона Бали

Один день - три ярких впечатления: купание в водопаде, дегустация кофе и чая, квадроциклы в джунглях
Бали — это не только храмы и пляжи. За ними скрывается другая сторона острова — дикая, свежая и полная энергии.

Вы искупаетесь у водопада Суват, попробуете десятки необычных напитков на кофейной плантации и отправитесь в джунгли на квадроциклах. Бали запомнится вам как остров открытий и приключений!
Дикая сторона Бали© Арта
Дикая сторона Бали© Арта
Дикая сторона Бали© Арта

Описание экскурсии

Водопад Суват (Air Terjun Suwat)

Открытый для посещения в 2019 году, он сразу стал популярным у путешественников. Поток воды высотой 15 м падает в природный бассейн, где можно искупаться. За стеной водопада скрывается просторная пещера, а для любителей прыжков со скал есть безопасные площадки для клиффдайвинга.

Агроферма + дегустация кофе и чая

Вы пройдёте по саду, где выращивают растения для напитков и специй. Попробуете обжарить кофейные зёрна в традиционной ступе и сравните сорта «робуста» и «арабика». На террасе кофейни вас ждёт дегустация — около 14 чашек чая и кофе, от классического «Kopi Bali» до экзотических напитков с авокадо, кокосом, женьшенем и пряностями. Среди чаёв — розелла, мангостин, куркума, красный рис, шафран, имбирь и лемонграс.

Квадроциклы в джунглях

Под руководством инструктора вы отправитесь в поездку на квадроциклах по балийским пейзажам: рисовые поля, бамбуковые леса, природные туннели и даже брод через реку. Это приключение с препятствиями и подъёмами, которое сочетает адреналин и красоту.

Примерный тайминг:

8:00 — сбор на месте встречи
9:30 — водопад Суват
11:00 — агроферма с дегустацией
12:30 — квадроциклы
14:30 — возвращение

Организационные детали

  • Едем на минивэне кондиционером Toyota Avanza или Suzuki APV
  • Можно с детьми от 8 лет
  • Поездка не подходит беременным женщинам, людям с заболеваниями спины и с ограниченными возможностями передвижения
  • С вами буду я или другой гид-водитель из нашей команды

Дополнительные расходы

  • Билет на водопад — $2 за чел.
  • Квадроциклы: 1 человек на квадроцикле — $60, 2 человека на квадроцикле — $80. Ребёнок едет на одном квадроцикле со взрослым
  • Видео- и фотосъёмка на квадроцикле — по запросу

во вторник и пятницу в 08:00

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
Возле McDonald’s Sanur
Когда и сколько длится?
Когда: во вторник и пятницу в 08:00
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 5 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Арта
Арта — ваша команда гидов на Бали
Провели экскурсии для 3423 туристов
Уважаемые гости! Меня зовут Судиарта или просто Артур. Я работаю с командой опытных русскоговорящих гидов. Бали — наш родной остров, поэтому мы отлично знаем все его уголки и культуру. Будем рады открыть для вас уникальные места островов Бали и Ява, а также необычные туристические маршруты, куда не добирается большинство путешественников.

Входит в следующие категории Бали

Похожие экскурсии из Бали

Бали: водопады в джунглях и древний храм
На машине
8 часов
168 отзывов
Индивидуальная
до 6 чел.
Бали: водопады в джунглях и древний храм
Посетить три волшебных водопада, тропическую плантацию и индуистский храм Батуан за 1 день
Начало: На ресепшене отеля/виллы
1 дек в 08:30
2 дек в 08:30
$72 за всё до 6 чел.
Север Бали: плавание с дельфинами и дегустация кофе лювак (всё включено)
На машине
10 часов
1 отзыв
Водная прогулка
Север Бали: плавание с дельфинами и дегустация кофе лювак (всё включено)
А также посещение одного живописного места - храма Пура Улун Дану на озере Братан или водопада
Начало: От вашего отеля
Завтра в 05:30
29 ноя в 05:30
от $200 за человека
Тайны Севера Бали: завтрак в саду, водопад Нунг Нунг, рисовые террасы
На машине
10 часов
-
10%
14 отзывов
Индивидуальная
до 5 чел.
Тайны Севера Бали: завтрак в саду, водопад Нунг Нунг, рисовые террасы
Начало: Ваш отель (не далее рисовых террас Тегалаланг)
Расписание: Ежедневно в 07:00.
Завтра в 07:00
29 ноя в 07:00
$148.50$165 за всё до 5 чел.
У нас ещё много экскурсий на Бали. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии на Бали