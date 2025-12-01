Один день - три ярких впечатления: купание в водопаде, дегустация кофе и чая, квадроциклы в джунглях
Бали — это не только храмы и пляжи. За ними скрывается другая сторона острова — дикая, свежая и полная энергии.
Вы искупаетесь у водопада Суват, попробуете десятки необычных напитков на кофейной плантации и отправитесь в джунгли на квадроциклах. Бали запомнится вам как остров открытий и приключений!
Описание экскурсии
Водопад Суват (Air Terjun Suwat)
Открытый для посещения в 2019 году, он сразу стал популярным у путешественников. Поток воды высотой 15 м падает в природный бассейн, где можно искупаться. За стеной водопада скрывается просторная пещера, а для любителей прыжков со скал есть безопасные площадки для клиффдайвинга.
Агроферма + дегустация кофе и чая
Вы пройдёте по саду, где выращивают растения для напитков и специй. Попробуете обжарить кофейные зёрна в традиционной ступе и сравните сорта «робуста» и «арабика». На террасе кофейни вас ждёт дегустация — около 14 чашек чая и кофе, от классического «Kopi Bali» до экзотических напитков с авокадо, кокосом, женьшенем и пряностями. Среди чаёв — розелла, мангостин, куркума, красный рис, шафран, имбирь и лемонграс.
Квадроциклы в джунглях
Под руководством инструктора вы отправитесь в поездку на квадроциклах по балийским пейзажам: рисовые поля, бамбуковые леса, природные туннели и даже брод через реку. Это приключение с препятствиями и подъёмами, которое сочетает адреналин и красоту.
Примерный тайминг:
8:00 — сбор на месте встречи 9:30 — водопад Суват 11:00 — агроферма с дегустацией 12:30 — квадроциклы 14:30 — возвращение
Организационные детали
Едем на минивэне кондиционером Toyota Avanza или Suzuki APV
Можно с детьми от 8 лет
Поездка не подходит беременным женщинам, людям с заболеваниями спины и с ограниченными возможностями передвижения
С вами буду я или другой гид-водитель из нашей команды
Дополнительные расходы
Билет на водопад — $2 за чел.
Квадроциклы: 1 человек на квадроцикле — $60, 2 человека на квадроцикле — $80. Ребёнок едет на одном квадроцикле со взрослым
Видео- и фотосъёмка на квадроцикле — по запросу
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Возле McDonald’s Sanur
Когда и сколько длится?
Когда: во вторник и пятницу в 08:00
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 5 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Арта — ваша команда гидов на Бали
Провели экскурсии для 3423 туристов
Уважаемые гости! Меня зовут Судиарта или просто Артур. Я работаю с командой опытных русскоговорящих гидов. Бали — наш родной остров, поэтому мы отлично знаем все его уголки и культуру. Будем рады открыть для вас уникальные места островов Бали и Ява, а также необычные туристические маршруты, куда не добирается большинство путешественников.