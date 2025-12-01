Бали — это не только храмы и пляжи. За ними скрывается другая сторона острова — дикая, свежая и полная энергии. Вы искупаетесь у водопада Суват, попробуете десятки необычных напитков на кофейной плантации и отправитесь в джунгли на квадроциклах. Бали запомнится вам как остров открытий и приключений!

Водопад Суват (Air Terjun Suwat)

Открытый для посещения в 2019 году, он сразу стал популярным у путешественников. Поток воды высотой 15 м падает в природный бассейн, где можно искупаться. За стеной водопада скрывается просторная пещера, а для любителей прыжков со скал есть безопасные площадки для клиффдайвинга.

Агроферма + дегустация кофе и чая

Вы пройдёте по саду, где выращивают растения для напитков и специй. Попробуете обжарить кофейные зёрна в традиционной ступе и сравните сорта «робуста» и «арабика». На террасе кофейни вас ждёт дегустация — около 14 чашек чая и кофе, от классического «Kopi Bali» до экзотических напитков с авокадо, кокосом, женьшенем и пряностями. Среди чаёв — розелла, мангостин, куркума, красный рис, шафран, имбирь и лемонграс.

Квадроциклы в джунглях

Под руководством инструктора вы отправитесь в поездку на квадроциклах по балийским пейзажам: рисовые поля, бамбуковые леса, природные туннели и даже брод через реку. Это приключение с препятствиями и подъёмами, которое сочетает адреналин и красоту.

Примерный тайминг:

8:00 — сбор на месте встречи

9:30 — водопад Суват

11:00 — агроферма с дегустацией

12:30 — квадроциклы

14:30 — возвращение

Организационные детали

Едем на минивэне кондиционером Toyota Avanza или Suzuki APV

Можно с детьми от 8 лет

Поездка не подходит беременным женщинам, людям с заболеваниями спины и с ограниченными возможностями передвижения

С вами буду я или другой гид-водитель из нашей команды

