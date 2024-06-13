Активный день на острове Бали

Погонять на квадроциклах по диким джунглям и сплавиться на рафтах по горной реке Аюнг
Приготовьтесь к настоящему приключению! Мы совместили сразу две активности в одной программе, чтобы вы получили мощную порцию адреналина и впечатлений.

Сначала вы промчитесь на квадроциклах по рисовым полям и джунглям, а потом отправитесь покорять воды тропической реки Аюнг. Это безопасно и подходит даже новичкам: опытные инструкторы всегда будут с вами рядом!
Активный день на острове Бали
Активный день на острове Бали
Активный день на острове Бали
Ближайшие даты:
Время начала: 08:30

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Часть 1: катание на квадроциклах

Сначала инструктор на английском языке объяснит вам базовые правила безопасного управления и выдаст необходимую экипировку — шлем и сапоги. Перед тем как отправиться в поездку по джунглям, вы сможете попрактиковаться на тренировочном треке. У всех квадроциклов коробка передачи — полуавтомат, так что справятся даже новички!

Впереди — насыщенное путешествие через джунгли, рисовые поля и неглубокие речки. Вы научитесь преодолевать броды и грязевые препятствия на скорости. Это безопасно: инструктор всегда будет с вами рядом.

Часть 2: обед и рафтинг

После катания на квадроциклах вы сможете принять душ и переодеться, а затем отправитесь на обед в ресторан. Восполнив запасы сил, перейдём ко второй части программы — рафтингу. Перед стартом инструктор выдаст вам необходимое снаряжение — спасательный жилет, шлем, весло, расскажет о технике гребли и правилах безопасного поведения на воде.

Затем вас ждёт захватывающий дух сплав по горной реке Аюнг в окружении диких джунглей, водопадов и скал. Вам предстоит проплыть 10 км: преодолеть множество перекатов и поворотов, пройти через глубокие ущелья и под отвесными скалами.

Организационные детали

  • В стоимость включено: трансфер из вашего отеля и обратно на комфортабельном минивэне Toyota или Suzuki (Убуд, Сукхавати, Саба, Кетевел и Санур), услуги русскоговорящего гида, обед
  • Дополнительно оплачивается трансфер из отдалённых районов: из Куты, Семиньяка и Чангу — $10, из Джимбарана, Нуса Дуа, Танжунга, Беноа и Букита — $15
  • Программа подойдёт даже новичкам. За рулём квадроцикла можно ехать с 17 лет, пассажиром — с 6 лет.
  • Инструктаж и сплав для вас проведёт один из англоговорящих инструкторов-балийцев нашей команды

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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