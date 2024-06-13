Приготовьтесь к настоящему приключению! Мы совместили сразу две активности в одной программе, чтобы вы получили мощную порцию адреналина и впечатлений. Сначала вы промчитесь на квадроциклах по рисовым полям и джунглям, а потом отправитесь покорять воды тропической реки Аюнг. Это безопасно и подходит даже новичкам: опытные инструкторы всегда будут с вами рядом!

за 1 человека или $80 за человека, если вас больше

от $109 за 1 человека или $80 за человека, если вас больше

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Часть 1: катание на квадроциклах

Сначала инструктор на английском языке объяснит вам базовые правила безопасного управления и выдаст необходимую экипировку — шлем и сапоги. Перед тем как отправиться в поездку по джунглям, вы сможете попрактиковаться на тренировочном треке. У всех квадроциклов коробка передачи — полуавтомат, так что справятся даже новички!

Впереди — насыщенное путешествие через джунгли, рисовые поля и неглубокие речки. Вы научитесь преодолевать броды и грязевые препятствия на скорости. Это безопасно: инструктор всегда будет с вами рядом.

Часть 2: обед и рафтинг

После катания на квадроциклах вы сможете принять душ и переодеться, а затем отправитесь на обед в ресторан. Восполнив запасы сил, перейдём ко второй части программы — рафтингу. Перед стартом инструктор выдаст вам необходимое снаряжение — спасательный жилет, шлем, весло, расскажет о технике гребли и правилах безопасного поведения на воде.

Затем вас ждёт захватывающий дух сплав по горной реке Аюнг в окружении диких джунглей, водопадов и скал. Вам предстоит проплыть 10 км: преодолеть множество перекатов и поворотов, пройти через глубокие ущелья и под отвесными скалами.

Организационные детали