Сплав на рафтах — однозначно одна из лучших активностей на Бали! Вы испытаете море ярких эмоций, полюбуетесь дикой природой и, может быть, встретите на берегу животных, а потом отправитесь к мощному 20-метровому водопаду в деревню Кеменух. Остановка на обед в живописном месте станет приятным дополнением к нашей экскурсии.

Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Сплав на рафтах

Перед стартом гид выдаст вам шлемы и спасательные жилеты и обязательно проведёт инструктаж. Даже если вы раньше никогда не пробовали такой вид развлечений — не переживайте: опытный инструктор будет рядом в течение всего 2,5-часового сплава.

Впереди — 14-километровый маршрут по реке Аюнг в окружении диких джунглей, водопадов и скал. Вас ждёт не только активный отдых с нотками экстрима, но и эстетическое наслаждение от невероятных видов вокруг! А в финале — заслуженный обед (шведский стол) и горячий душ.

Стихия воды

После рафтинга отправимся в деревню Кеменух и посетим красивый водопад Тегенунган. Его высота — около 20 метров. Рядом есть несколько смотровых площадок с кафе и сувенирными лавками, а также мостик из бамбука и необычные пирамиды из камней. Не забудьте заглянуть туда, чтобы не пропустить всё самое интересное!

На обратном пути заедем на кофейные плантации, где вы насладитесь дегустацей уникальных видов кофе и необычных сортов чая.

Организационные детали