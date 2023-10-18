Рафтинг по реке Аюнг + водопад Тегенунган

Отправиться на сплав по реке в окружении джунглей и увидеть один из самых красивых водопадов Бали

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Ответы на вопросы
Сплав на рафтах — однозначно одна из лучших активностей на Бали! Вы испытаете море ярких эмоций, полюбуетесь дикой природой и, может быть, встретите на берегу животных, а потом отправитесь к мощному 20-метровому водопаду в деревню Кеменух. Остановка на обед в живописном месте станет приятным дополнением к нашей экскурсии.
Рафтинг по реке Аюнг + водопад Тегенунган
Рафтинг по реке Аюнг + водопад Тегенунган
Рафтинг по реке Аюнг + водопад Тегенунган
Рафтинг по реке Аюнг + водопад Тегенунган
Рафтинг по реке Аюнг + водопад Тегенунган
Рафтинг по реке Аюнг + водопад Тегенунган
Рафтинг по реке Аюнг + водопад Тегенунган
Рафтинг по реке Аюнг + водопад Тегенунган
Ближайшие даты:
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Сплав на рафтах

Перед стартом гид выдаст вам шлемы и спасательные жилеты и обязательно проведёт инструктаж. Даже если вы раньше никогда не пробовали такой вид развлечений — не переживайте: опытный инструктор будет рядом в течение всего 2,5-часового сплава.

Впереди — 14-километровый маршрут по реке Аюнг в окружении диких джунглей, водопадов и скал. Вас ждёт не только активный отдых с нотками экстрима, но и эстетическое наслаждение от невероятных видов вокруг! А в финале — заслуженный обед (шведский стол) и горячий душ.

Стихия воды

После рафтинга отправимся в деревню Кеменух и посетим красивый водопад Тегенунган. Его высота — около 20 метров. Рядом есть несколько смотровых площадок с кафе и сувенирными лавками, а также мостик из бамбука и необычные пирамиды из камней. Не забудьте заглянуть туда, чтобы не пропустить всё самое интересное!

На обратном пути заедем на кофейные плантации, где вы насладитесь дегустацей уникальных видов кофе и необычных сортов чая.

Организационные детали

  • Программа подходит для взрослых и детей от 6 лет
  • Возьмите с собой сменную одежду и крем от солнца
  • Обязательные дополнительные расходы не предусмотрены
  • Экскурсию можно провести и для большего количества участников. Стоимость за каждого следующего человека — $40.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 2 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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Выездные
На весь день
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