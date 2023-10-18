Отправиться на сплав по реке в окружении джунглей и увидеть один из самых красивых водопадов Бали
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даты
Описание
Что вас ожидает
Сплав на рафтах
Перед стартом гид выдаст вам шлемы и спасательные жилеты и обязательно проведёт инструктаж. Даже если вы раньше никогда не пробовали такой вид развлечений — не переживайте: опытный инструктор будет рядом в течение всего 2,5-часового сплава.
Впереди — 14-километровый маршрут по реке Аюнг в окружении диких джунглей, водопадов и скал. Вас ждёт не только активный отдых с нотками экстрима, но и эстетическое наслаждение от невероятных видов вокруг! А в финале — заслуженный обед (шведский стол) и горячий душ.
Стихия воды
После рафтинга отправимся в деревню Кеменух и посетим красивый водопад Тегенунган. Его высота — около 20 метров. Рядом есть несколько смотровых площадок с кафе и сувенирными лавками, а также мостик из бамбука и необычные пирамиды из камней. Не забудьте заглянуть туда, чтобы не пропустить всё самое интересное!
На обратном пути заедем на кофейные плантации, где вы насладитесь дегустацей уникальных видов кофе и необычных сортов чая.
Организационные детали
- Программа подходит для взрослых и детей от 6 лет
- Возьмите с собой сменную одежду и крем от солнца
- Обязательные дополнительные расходы не предусмотрены
- Экскурсию можно провести и для большего количества участников. Стоимость за каждого следующего человека — $40.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 6 часовБронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 2 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.