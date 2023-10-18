Понырять в Голубой лагуне, посетить чёрный пляж и Сад бабочек и орхидей
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даты
Описание
Что вас ожидает
Снорклинг в Голубой лагуне
Голубая лагуна находится недалеко от портового посёлка Паданг Бай. До места снорклинга нам предстоит проплыть на лодке около 10 минут. Вы насладитесь нырянием в спокойной бухте с бирюзовой водой и живописным коралловым рифом. Снорклинг займёт около 2 часов.
Пляж с чёрным песком
Мы посетим необычный пляж на юго-востоке Бали. Чёрный песок образовался в результате длительного извержения вулканов — в течение тысячелетий на поверхность земли выбрасывались лава и пепел. Как результат — уникальный пляж, идеальный для романтичных прогулок и фотосессий.
Водопад Канто Лампо
Один из самых красивых водопадов на Бали находится на реке с медленным течением — Бангунлемах. Высота водопада около 30 м. Вокруг — пышные заросли лиан и скальные утёсы, покрытые изумрудным мхом и высеченными на них изображениями духов.
Парк бабочек и орхидей
Чудесное место для вдохновляющих прогулок. Парк представляет собой роскошный сад, полный диковинных жителей: тропических бабочек, цветущих орхидей самых разных оттенков, а также деревьев, выращенных по технологии бонсай.
Организационные детали
В стоимость включены трансфер из вашего отеля на авто с кондиционером, услуги гида, питьевая вода и обед после снорклинга.
Дополнительные расходы
- Снорклинг — $26/400 тысяч рупий с чел.
- Вход на водопад — $1.3/20 тысяч рупий с чел.
- Вход в парк бабочек и орхидей — $6.5/100 тысяч рупий с чел.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 8 часовБронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.