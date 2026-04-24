День на Бали: снорклинг, водопад Канто Лампо и тропические бабочки
Понырять в Голубой лагуне, посетить чёрный пляж и Сад бабочек и орхидей
Как может выглядеть ваш лучший день на Бали? Он точно должен быть уникальным. Поэтому не просто купание в море — а Голубая лагуна и снорклинг. Не обычный пляж, а особенный, чёрного цвета. Если водопад, то скрытый от популярных туристических троп в зарослях лиан. А если наслаждение природой — то в одном из самых ярких и вдохновляющих мест острова.
Голубая лагуна находится недалеко от портового посёлка Паданг Бай. До места снорклинга нам предстоит проплыть на лодке около 10 минут. Вы насладитесь нырянием в спокойной бухте с бирюзовой водой и живописным коралловым рифом. Снорклинг займёт около 2 часов.
Пляж с чёрным песком
Мы посетим необычный пляж на юго-востоке Бали. Чёрный песок образовался в результате длительного извержения вулканов — в течение тысячелетий на поверхность земли выбрасывались лава и пепел. Как результат — уникальный пляж, идеальный для романтичных прогулок и фотосессий.
Водопад Канто Лампо
Один из самых красивых водопадов на Бали находится на реке с медленным течением — Бангунлемах. Высота водопада около 30 м. Вокруг — пышные заросли лиан и скальные утёсы, покрытые изумрудным мхом и высеченными на них изображениями духов.
Парк бабочек и орхидей
Чудесное место для вдохновляющих прогулок. Парк представляет собой роскошный сад, полный диковинных жителей: тропических бабочек, цветущих орхидей самых разных оттенков, а также деревьев, выращенных по технологии бонсай.
Организационные детали
В стоимость экскурсии включены: трансфер на автомобиле с кондиционером из районов Убуд, Санур, Керамас, Гианьяр, Нуса Дуа, Чандидаса и Тегаллаланг, услуги гида, питьевая вода и обед после снорклинга, страховка
Дополнительные расходы
Снорклинг — $28/450 тысяч рупий с чел.
Вход на водопад — $1,5/25 тысяч рупий с чел.
Вход в парк бабочек и орхидей — $8,5/150 тысяч рупий с чел.
Экскурсия не рекомендуется лицам старше 60 лет.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 34% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ваян — ваш гид на Бали
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Обычно отвечает за 1 час 20 минут
Провёл экскурсии для 1183 туристов
Мы с братом родились на этом сказочном острове и живём здесь всю жизнь. Объездили его вдоль и поперёк, нашли самые красивые места и готовы познакомить вас с ними.
Бали — волшебное читать дальшеуменьшить
место с самобытной культурой, богатой историей и неповторимым укладом жизни. Чего здесь только нет: океан, горы, озёра, храмы XV века и яркие индуистские церемонии.
С радостью станем вашими проводниками по острову, верными друзьями и помощниками. Приложим все усилия, чтобы сделать ваш отдых максимально комфортным.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 21 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Марина
это вторая экскурсия с Ваяном. после первой сразу поняли, что хотим продолжить изучать остров именно с ним. Ваян сделал всё, чтобы нам было комфортно и интересно. очень разносторонний и тактичный. согласно программе отлично поныряли. парк бабочек поскромнее парка птиц, но нам очень понравилась природа и атмосфера парка. спасибо за прекрасный маршрут и сопровождение🙏
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М
Маргарита
Рекомендую экскурсию, Ваян отлично говорит по-русски, рассказал много интересного о традициях и культуре Бали.
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T
Tetyana
Наш гид оставил исключительно приятные впечатления от путешествия по Бали. Он был очень вежливым, внимательным и всегда улыбчивым, что создавало лёгкую и дружелюбную атмосферу на протяжении всего дня. Особенно понравилось, читать дальшеуменьшить
как он увлекательно рассказывал о местной культуре, традициях и тонкостях жизни на острове — это помогло лучше понять Бали не только как туристическое направление, но и как уникальный мир со своей душой.
Автомобиль был очень комфортным, чистым и удобным, что сделало все переезды приятными. Гид сопровождал меня повсюду, помогал во всех деталях и даже делал замечательные фотографии, благодаря чему остались прекрасные воспоминания.
Экскурсия была просто замечательной: мы насладились снорклингом, посетили живописный водопад и прекрасный парк бабочек. Всё было организовано на высоком уровне. Искренне рекомендую этого гида всем, кто хочет получить яркие эмоции и глубже познакомиться с Бали!
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D
DANIIL
Ваян образованный, вежливый и интересный человек. Маршрут составлен грамотно, все места интересны. Очень хорошо говорит по русски, словарный запас большой. Можно вести интересную беседу. Очень рад поездке и всем рекомендую выбирать Ивана) для своих путешествий без малейших сомнений
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Елена
Очень довольны экскурсией с Ваяном, и это была вторая. Каждый раз водичку дает, очень приятно. Попросили начать сначала с парка бабочек, потом на водопад Канто Лампо и закончить снорклингом, так читать дальшеуменьшить
и сделали, Ваян с удовольствием перестроил маршрут. На снорклинге увидели даже черепах, много рыбок, кораллы, очень всё понравилось. Ещё мы попросили чуть изменить обед, договорились с доплатой без проблем. Водопад Канто Лампо — любимый на Бали, это топ 1 для меня, поэтому и родителям очень понравился. Спасибо ещё раз Ваяну за замечательную экскурсию!
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Екатерина
Ваян отлично провел экскурсию, рассказывал о стране и об острове все интересно и подробно, отвечал на все интересующие нас вопросы. Русский язык у Ваяна на очень хорошем уровне!!! Чувствуется, что читать дальшеуменьшить
человек умный, начитанный и постоянно развивается в своей области! По нашей просьбе заменил снорклинг на пляж Биас Тугал, чему мы были несказанно рады. Также огромная ему благодарность за отличные фото!! Ездили на разные экскурсии с разными гидами, и 100 процентов рекомендую именно Ваяна, если хотите получить максимум информации!
+2
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