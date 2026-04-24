Как может выглядеть ваш лучший день на Бали? Он точно должен быть уникальным. Поэтому не просто купание в море — а Голубая лагуна и снорклинг. Не обычный пляж, а особенный, чёрного цвета. Если водопад, то скрытый от популярных туристических троп в зарослях лиан. А если наслаждение природой — то в одном из самых ярких и вдохновляющих мест острова.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-6 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Снорклинг в Голубой лагуне

Голубая лагуна находится недалеко от портового посёлка Паданг Бай. До места снорклинга нам предстоит проплыть на лодке около 10 минут. Вы насладитесь нырянием в спокойной бухте с бирюзовой водой и живописным коралловым рифом. Снорклинг займёт около 2 часов.

Пляж с чёрным песком

Мы посетим необычный пляж на юго-востоке Бали. Чёрный песок образовался в результате длительного извержения вулканов — в течение тысячелетий на поверхность земли выбрасывались лава и пепел. Как результат — уникальный пляж, идеальный для романтичных прогулок и фотосессий.

Водопад Канто Лампо

Один из самых красивых водопадов на Бали находится на реке с медленным течением — Бангунлемах. Высота водопада около 30 м. Вокруг — пышные заросли лиан и скальные утёсы, покрытые изумрудным мхом и высеченными на них изображениями духов.

Парк бабочек и орхидей

Чудесное место для вдохновляющих прогулок. Парк представляет собой роскошный сад, полный диковинных жителей: тропических бабочек, цветущих орхидей самых разных оттенков, а также деревьев, выращенных по технологии бонсай.

Организационные детали

В стоимость экскурсии включены: трансфер на автомобиле с кондиционером из районов Убуд, Санур, Керамас, Гианьяр, Нуса Дуа, Чандидаса и Тегаллаланг, услуги гида, питьевая вода и обед после снорклинга, страховка

Дополнительные расходы

Снорклинг — $28/450 тысяч рупий с чел.

Вход на водопад — $1,5/25 тысяч рупий с чел.

Вход в парк бабочек и орхидей — $8,5/150 тысяч рупий с чел.

Экскурсия не рекомендуется лицам старше 60 лет.