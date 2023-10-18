День на Бали: снорклинг, водопад Канто Лампо и тропические бабочки

Понырять в Голубой лагуне, посетить чёрный пляж и Сад бабочек и орхидей

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Как может выглядеть ваш лучший день на Бали? Он точно должен быть уникальным. Поэтому не просто купание в море — а Голубая лагуна и снорклинг. Не обычный пляж, а особенный, чёрного цвета. Если водопад, то скрытый от популярных туристических троп в зарослях лиан. А если наслаждение природой — то в одном из самых ярких и вдохновляющих мест острова.
День на Бали: снорклинг, водопад Канто Лампо и тропические бабочки
День на Бали: снорклинг, водопад Канто Лампо и тропические бабочки
День на Бали: снорклинг, водопад Канто Лампо и тропические бабочки
День на Бали: снорклинг, водопад Канто Лампо и тропические бабочки
День на Бали: снорклинг, водопад Канто Лампо и тропические бабочки
День на Бали: снорклинг, водопад Канто Лампо и тропические бабочки
День на Бали: снорклинг, водопад Канто Лампо и тропические бабочки
День на Бали: снорклинг, водопад Канто Лампо и тропические бабочки
День на Бали: снорклинг, водопад Канто Лампо и тропические бабочки
День на Бали: снорклинг, водопад Канто Лампо и тропические бабочки
День на Бали: снорклинг, водопад Канто Лампо и тропические бабочки
День на Бали: снорклинг, водопад Канто Лампо и тропические бабочки
День на Бали: снорклинг, водопад Канто Лампо и тропические бабочки
День на Бали: снорклинг, водопад Канто Лампо и тропические бабочки
Ближайшие даты:
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Описание

Что вас ожидает

Снорклинг в Голубой лагуне

Голубая лагуна находится недалеко от портового посёлка Паданг Бай. До места снорклинга нам предстоит проплыть на лодке около 10 минут. Вы насладитесь нырянием в спокойной бухте с бирюзовой водой и живописным коралловым рифом. Снорклинг займёт около 2 часов.

Пляж с чёрным песком

Мы посетим необычный пляж на юго-востоке Бали. Чёрный песок образовался в результате длительного извержения вулканов — в течение тысячелетий на поверхность земли выбрасывались лава и пепел. Как результат — уникальный пляж, идеальный для романтичных прогулок и фотосессий.

Водопад Канто Лампо

Один из самых красивых водопадов на Бали находится на реке с медленным течением — Бангунлемах. Высота водопада около 30 м. Вокруг — пышные заросли лиан и скальные утёсы, покрытые изумрудным мхом и высеченными на них изображениями духов.

Парк бабочек и орхидей

Чудесное место для вдохновляющих прогулок. Парк представляет собой роскошный сад, полный диковинных жителей: тропических бабочек, цветущих орхидей самых разных оттенков, а также деревьев, выращенных по технологии бонсай.

Организационные детали

В стоимость включены трансфер из вашего отеля на авто с кондиционером, услуги гида, питьевая вода и обед после снорклинга.

Дополнительные расходы

  • Снорклинг — $26/400 тысяч рупий с чел.
  • Вход на водопад — $1.3/20 тысяч рупий с чел.
  • Вход в парк бабочек и орхидей — $6.5/100 тысяч рупий с чел.

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Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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