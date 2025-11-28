Экскурсия по восточному Бали включает посещение храма Бесаких у подножия вулкана Агунг, где можно исследовать различные храмы в одном комплексе.
Далее следует наслаждение панорамными видами Бали со смотровых площадок, откуда открываются
Описание экскурсии
Храмовый комплекс из 23 храмов Эта экскурсия включает посещение всех духовных мест на востоке Бали. Храм Бесаких, самый древний и большой на Бали, находится у подножия вулкана Агунг. Там можно погулять и посмотреть несколько разных храмов в одном комплексе, каждый из которых посвящен определенному божеству или аспекту индуистской веры. Атмосфера здесь пронизана мистикой и благоговением, позволяя ощутить связь с древней культурой острова. После посещения Бесаких можно будет насладиться панорамными видами Бали с высоты, сделав остановку на одной из смотровых площадок по пути к востоку острова. Отсюда открываются захватывающие дух пейзажи: зеленые рисовые террасы, извилистые дороги и величественные вулканы вдали. Много мест для фото и незабываемые виды Далее маршрут продолжится к востоку острова, где находится великолепный дворец Тирта Гангга. Этот водный дворец, построенный в традиционном балийском стиле, поражает своими изящными фонтанами, прудами с карпами и ухоженными садами. Здесь можно насладиться красотой архитектуры и покормить карпов. Завершающим пунктом экскурсии станет посещение храма Лемпуянг, известного своими воротами Рая, сквозь которые открывается потрясающий вид на вулкан Агунг. Это место стало одним из самых популярных для фотографий на Бали, и неудивительно: величественный вулкан, обрамленный древними воротами, создает незабываемое впечатление. Важная информация:
Возьмите с собой: солнцезащитный крем и очки, фотоаппарат и наличные деньги для входных билетов и личных расходов.
Ежедневно в 08:00.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Храмовый комплекс Бесаких
- Храм Лемпуянг
- Дворец Тирта Гангга
Что включено
- Услуги русскоговорящего гида
- Трансфер от/до отеля
Что не входит в цену
- Входные билеты
- Обед
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 08:00.
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Важная информация
- Возьмите с собой: солнцезащитный крем и очки
- Фотоаппарат и наличные деньги для входных билетов и личных расходов
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 3 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
О
Ольга
28 ноя 2025
Гус просто чудесный гид. Мы провели с ним два полных дня и лстались в восторге. Шикарные локации, интересные рассказы, лучшие смотровые и кафе. Рекомендуем))
O
Olga
18 окт 2025
Экскурсия очень понравилась! Гид замечательный профессионал, отлично владеет русским. За один день посетили несколько великолепных мест, много узнали о жизни балийцев. Поездка была комфортной. Ничего лишнего, но масса впечатлений. Приятный бонус - красивые фотографии. Спасибо!
З
Зарина
3 сен 2025
Мы провели этот день просто потрясающе и узнали очень много интересного о стране. Гусдун фотографировал нас и подсказывал, где открываются самые живописные виды — это было невероятно здорово и оставило
