Храмовый комплекс из 23 храмов Эта экскурсия включает посещение всех духовных мест на востоке Бали. Храм Бесаких, самый древний и большой на Бали, находится у подножия вулкана Агунг. Там можно погулять и посмотреть несколько разных храмов в одном комплексе, каждый из которых посвящен определенному божеству или аспекту индуистской веры. Атмосфера здесь пронизана мистикой и благоговением, позволяя ощутить связь с древней культурой острова. После посещения Бесаких можно будет насладиться панорамными видами Бали с высоты, сделав остановку на одной из смотровых площадок по пути к востоку острова. Отсюда открываются захватывающие дух пейзажи: зеленые рисовые террасы, извилистые дороги и величественные вулканы вдали. Много мест для фото и незабываемые виды Далее маршрут продолжится к востоку острова, где находится великолепный дворец Тирта Гангга. Этот водный дворец, построенный в традиционном балийском стиле, поражает своими изящными фонтанами, прудами с карпами и ухоженными садами. Здесь можно насладиться красотой архитектуры и покормить карпов. Завершающим пунктом экскурсии станет посещение храма Лемпуянг, известного своими воротами Рая, сквозь которые открывается потрясающий вид на вулкан Агунг. Это место стало одним из самых популярных для фотографий на Бали, и неудивительно: величественный вулкан, обрамленный древними воротами, создает незабываемое впечатление. Важная информация:

Возьмите с собой: солнцезащитный крем и очки, фотоаппарат и наличные деньги для входных билетов и личных расходов.