Valeriy проводит ещё 2 экскурсии

Мы отправимся в один из самых сакральных храмов Бали — Пура Лемпуянг. Вы осмотрите комплекс, состоящий из семи храмов, расположенных на разных уровнях. Чтобы обойти их, нужно преодолеть тысячу ступенек: это настоящее испытание для тела и духа. На верхнем уровне вы прочувствуете истинный смысл созерцательной медитации.
Водные дворцы и жизнь королевской семьи
Побываем в Тирта Ганга — водном парке королевской семьи Карангасема, где вы искупаетесь в бассейне с чистой родниковой водой. А также посетим дворец Таман Уджунг, отличающийся своей необычной архитектурой. Я расскажу, откуда взялась королевская каста, и каково значение этой династии на острове.
Обед в городке Чандидаса
Остановимся на обед в удивительно живописном месте, окружённом океаном, горами, буйными джунглями и рисовыми террасами. Здесь вы не только попробуете традиционную кухню, но и отдохнёте на пляже Пури Багус. После изнурительного подъёма по ступенькам храма, можно расслабить мышцы в местном СПА.
Организационные детали
В стоимость входит трансфер на машине премиум-класса. По желанию возможен транспорт класса люкс — подробности уточняйте в переписке
Дополнительные расходы: входные билеты — 50 000 рупий ($3) за чел.; шатл на туктуке от паркинга до храма в одну сторону — 55 000 рупий ($3,5) за чел.; обед — по желанию
Откуда можно начать экскурсию
В стоимость включен трансфер из любого отеля и обратно в любых районах кроме Амеда
Из Амеда я могу забрать вас за доплату — $100. Доставить вас после экскурсии в отель в этом районе нет возможности
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 38% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Валерий — ваш гид на Бали
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2017 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провёл экскурсии для 581 туриста
Живу постоянно и работаю на Бали с 2003 года. Провожу приватные экскурсии для ВИП-персон, включая правительственные делегации и группы. Глубоко изучаю культуру Бали, поэтому нет ни одного вопроса, на который читать дальшеуменьшить
я бы не смог ответить.
О Бали пишут и говорят много придуманных или искажённых, а часто и просто несуществующих фактов. Я же хочу наиболее правдиво рассказать вам об острове. Уверен, что после моих экскурсий у вас останутся самые яркие впечатления!
В списке экскурсий наиболее яркие и необычные места Бали и других частей Индонезии. Также вы можете заранее составить программу и маршрут путешествия и написать мне о своих пожеланиях.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 9 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Г
Гусева
Прекрасное путешествие по достопримечательностям Бали! Мы отлично провели время, пообедали в хорошем ресторане по рекомендации Валерия, познакомились с религиозными и культурными особенностями балийцев. Времени для ознакомления с каждым объектом экскурсии более, чем достаточно. Валерий очень интересный собеседник, за разговорами в дороге время пролетает незаметно. Были учтены все наши пожелания в поездке. Огромная благодарность Валерию за потрясающий день! 🙏
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Татьяна
Прекрасная экскурсия, необыкновенно красивые локации, наверное, одни из самых лучших мест на Бали! Безумно благодарна Валерию за прекрасное знание материала, но, самое главное, за желание показать нам даже то, что читать дальшеуменьшить
не включает программа экскурсии, это очень ценно! Посмотрели очень необычный храм, фантастическую смотровую площадку, два очень красивых водных дворца, проехали по Денпасару и много еще маленьких приятных сюрпризов от Валерия! После экскурсии по нашей просьбе Валерий отвез нас в чудесный ресторан, очень колоритное место, сидели на пляже с черным песком. Вообщем, одна из лучших экскурсий, однозначно рекомендую!
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Н
Наталия
Только что вернулись с прекрасного Бали, который открыл для нас замечательный гид Валерий - эрудированный, максимально контактный,глубоко знающий и чувствующий культуру острова и страны в целом, владеющий местным языком, английским читать дальшеуменьшить
(и многими другими! языками) практически в совершенстве. Валерий - прекрасный организатор, увлекательный рассказчик, мы чувствовали себя в полной безопасности и комфорте на всех, проведенных с ним экскурсиях. Выбирайте путешествия с Валерием, если для вас важны не только исторические факты и красоты острова, но и пунктуальность, организация, индивидуальность во всех смыслах, гибкая подстройка под ваш график, ваши возрастные приоритеты, практические советы на маршруте вплоть до необходимой одежды и обуви. Хотите узнать подлинный Бали (не праздным туристом в толпе)- смело обращайтесь к Валерию! Спасибо Вам большое, Валерий! Добрая память о Вас и Вашем прекрасном острове с нами навсегда! Здоровья, счастья и процветания Вам и вашим близким! Надеемся на встречи)
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А
Анастасия
Валерий очень комфортно организовал поездку, всю дорогу мы вели интересные беседы, много истории, интересных знаний! Даже балийские пробки были незаметными)) Храм превзошел мои ожидания, пройдя 2000 ступенек, могу сказать, что это точно того стоит!
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Alexey
Всё отлично! Приятно и интересно было общаться! Валерий, спасибо! 🤝
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M
Mariia
Спасибо Валерию за увлекательную и насыщенную историческими фактами экскурсию! Однозначно рекомендую! На протяжении всего маршрута рассказывал интересные исторические факты не только по храмам, но и про остров.
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