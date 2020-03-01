Valeriy проводит ещё 2 экскурсии

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  4. Храм тысячи ступеней Пура Лэмпуян

Понять религию Бали в самом необычном и труднодоступном храме острова

Valeriy
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Valeriy – ваш гид
Если вы хотите прочувствовать философию и концепцию религии Бали, то поездка в Пура Лэмпуян создана для вас.

Вы посетите Храм тысячи ступеней, куда непросто попасть даже самым искушенным путешественникам, пройдете по всем уровням огромного храмового комплекса, поймете символику архитектуры Пура Лэмпуян и проникните в суть созерцательной медитации.
От $300 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 9 друзей
На автомобиле
Продолжительность 8 часов
До 10 человек
Встреча Отель
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Храм тысячи ступеней Пура Лэмпуян
Храм тысячи ступеней Пура Лэмпуян

Что вас ожидает

Покорить 7 уровней храма Пура Лэмпуян
Вы отправитесь в один из самых труднодоступных и сакральных храмов Бали — Пура Лэмпуян, расположенный на горе Лэмпуян. Это очень сильное духовное место с потрясающей архитектурой, занимающее важно место в балийской культуре. Вы осмотрите храмовый комплекс, состоящий из 7 храмов, расположенных на разных уровнях и соединенных лестницами. Чтобы обойти главные постройки Пура Лэмпуян, нужно преодолеть 1000 ступенек: это настоящее испытание для тела и духа. Вы узнаете о специфике религии острова Бали, попробуете пройти все ступени храма, а на верхнем уровне Пура Лэмпуян прочувствуете истинный смысл созерцательной медитации.

Обед в городке Чандидаса
Затем мы остановимся на обед в отеле Пури Багус, в городе Чандидаса. Это удивительно спокойное и живописное место, окруженное океаном и горами, поражающее воображение буйными зелеными джунглями и красивейшими рисовыми террасами. Здесь вы сможете отдохнуть на пляже Пури Багус, искупаться и расслабить мышцы после изнурительного подъема по ступенькам храма, а также сделать традиционный балийский массаж в местном СПА. А перед обратной дорогой вас ждет обед из традиционных блюд индонезийской кухни на фоне океана.

Организационные детали

  • В стоимость экскурсии входят все входные билеты, а также трансфер на машине премиум-класса. По желанию можно транспорт класса люкс (уточняйте стоимость у гида).
  • Обед не входит в стоимость экскурсии и оплачивается отдельно.
Храм тысячи ступеней Пура Лэмпуян
Храм тысячи ступеней Пура Лэмпуян
Храм тысячи ступеней Пура Лэмпуян
Храм тысячи ступеней Пура Лэмпуян
Храм тысячи ступеней Пура Лэмпуян
Храм тысячи ступеней Пура Лэмпуян
Храм тысячи ступеней Пура Лэмпуян
Храм тысячи ступеней Пура Лэмпуян
Храм тысячи ступеней Пура Лэмпуян

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура Отель.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Valeriy
Valeriy
Живу и работаю на Бали 15 лет. Провожу приватные экскурсии для ВИП-персон, включая правительственные делегации и группы. Глубоко изучаю культуру Бали вот уже 15 лет, поэтому нет ни одного вопроса, на который бы я не смог ответить. Об острове Бали пишут и говорят много, но не всегда правдиво: очень много придуманных или искаженных, а часто и просто несуществующих фактов. Я хочу наиболее правдиво рассказать вам об острове Бали. Уверен, что после моих экскурсий у вас останутся самые яркие впечатления! В списке экскурсий наиболее яркие и необычные места Бали и других частей Индонезии. Также вы можете заранее составить программу и маршрут путешествия и написать мне о своих пожеланиях. Цена всех экскурсий формируется индивидуально и зависит от содержания программы. Буду рад новым встречам на Бали!
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Valeriy проводит ещё 2 экскурсии

Узнать настоящий БалиУзнать настоящий БалиУзнать настоящий Бали
От $125 за экскурсию
10 часов
15 отзывов
Путешествие по самым интересным и аутентичным уголкам острова
Эта экскурсия создана для тех, кто хочет рассмотреть все стороны жизни Бали за один день. За время нашего путешествия вы посетите самые значимые, интересные и характерные для Бали места. Познакомитесь с местной религией в грандиозном храмовом комплексе Бесаких, посетите водные дворцы Тирта Ганга и Таман Уджунг, попробуете знаменитый кофе Лувак, восхититесь лучшими пейзажами острова и заглянете на круглосуточный пляж для серфинга. Всего один день – и вы поймете характер и внутреннюю красоту Бали!
Традиционный БалиТрадиционный БалиТрадиционный Бали
От $160 за экскурсию
10 часов
2 отзыва
Увидеть остров таким, каким он был 100 лет назад
Вас ждет знакомство с аутентичной архитектурой и бытом местных жителей в одной из самых красивых деревень острова, экскурс в историю развития религии на Бали и наблюдение за работой резчиков по дереву. Также в нашей программе — купание в чудесном водопаде, дегустация кофе Лувак прямо на плантации и обед у подножия вулкана Батур.

Экскурсии по пригородам Бали

Путешествие в аутентичный УбудПутешествие в аутентичный УбудПутешествие в аутентичный Убуд
скидка60%
$230
$92 за экскурсию
9 часов
184 отзыва
Посетить Лес обезьян, храм Батуан, рисовые террасы, кофейные плантации и вулкан Батур
Бали – это не только пляжный отдых! Это еще и завораживающая дикая природа и уникальная самобытная культура. Чтобы увидеть настоящий Бали, прикоснуться к его жизни и традициям, мы отправимся к центру острова, в город Убуд. Здесь вы посетите древний храм Батуан, увидите поражающие воображение рисовые ступенчатые террасы, прогуляетесь по Лесу обезьян и посмотрите на остров с вершины вулкана Батур. Все оттенки и краски Бали – в одном флаконе!
Убуд — город ремесел и заповедной природы БалиУбуд — город ремесел и заповедной природы БалиУбуд — город ремесел и заповедной природы Бали
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9 часов
9 отзывов
Посетить самобытные балийские деревни, рисовые террасы, Лес обезьян и Слоновью пещеру
Колоритный Убуд — идеальное место для того, чтобы познакомиться с традиционными ремеслами Бали, погрузиться в аутентичную атмосферу острова и открыть сказочные уголки его природы. За один день вы побываете на изумрудных рисовых террасах и плантациях элитного кофе Лювак, посетите балийские деревушки, покормите приматов в Лесу обезьян, освежитесь в водопаде Теганунган и заглянете в таинственную Слоновью пещеру.
Джип-приключение на вулкане БатурДжип-приключение на вулкане БатурДжип-приключение на вулкане Батур
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131 отзыв
Застывшая лава, рисовые террасы, водопад в джунглях и рассказы о самобытном Бали
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Восточная Нуса Пенида: день на заповедном островеВосточная Нуса Пенида: день на заповедном островеВосточная Нуса Пенида: день на заповедном острове
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К райским пляжам западной Нуса ПенидыК райским пляжам западной Нуса ПенидыК райским пляжам западной Нуса Пениды
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Традиции и обряды БалиТрадиции и обряды БалиТрадиции и обряды Бали
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Помедитировать в храме, подняться на вулкан Батур и пройти обряд очищения Мелукат
Это путешествие — дверь в мир балийских традиций и возможность ощутить энергетику острова. Вы начнете день с медитации в горном храме, прочувствуете магию природы у вулкана Батур, пройдете ритуал очищения в храме Гунунг Кави Себату и узнаете о балийской концепции жизни для счастья и благодарности.

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