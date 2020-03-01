Valeriy проводит ещё 2 экскурсии

Что вас ожидает

Покорить 7 уровней храма Пура Лэмпуян

Вы отправитесь в один из самых труднодоступных и сакральных храмов Бали — Пура Лэмпуян, расположенный на горе Лэмпуян. Это очень сильное духовное место с потрясающей архитектурой, занимающее важно место в балийской культуре. Вы осмотрите храмовый комплекс, состоящий из 7 храмов, расположенных на разных уровнях и соединенных лестницами. Чтобы обойти главные постройки Пура Лэмпуян, нужно преодолеть 1000 ступенек: это настоящее испытание для тела и духа. Вы узнаете о специфике религии острова Бали, попробуете пройти все ступени храма, а на верхнем уровне Пура Лэмпуян прочувствуете истинный смысл созерцательной медитации.

Обед в городке Чандидаса

Затем мы остановимся на обед в отеле Пури Багус, в городе Чандидаса. Это удивительно спокойное и живописное место, окруженное океаном и горами, поражающее воображение буйными зелеными джунглями и красивейшими рисовыми террасами. Здесь вы сможете отдохнуть на пляже Пури Багус, искупаться и расслабить мышцы после изнурительного подъема по ступенькам храма, а также сделать традиционный балийский массаж в местном СПА. А перед обратной дорогой вас ждет обед из традиционных блюд индонезийской кухни на фоне океана.