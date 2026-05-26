Valeriy проводит ещё 2 экскурсии

Если вы хотите прочувствовать философию и понять религию Бали, то эта экскурсия для вас! Мы посетим храмовый комплекс Пура Лемпуянг, куда непросто попасть даже искушённым путешественникам. Вы рассмотрите архитектуру, поймёте символику, преодолеете тысячу ступеней и проникните в суть созерцательной медитации. А также посетите два водных дворца — Тирта Ганга и Таман Уджунг.

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Описание экскурсии

Покорить 7 уровней храма Пура Лемпуянг

Мы отправимся в один из самых сакральных храмов Бали — Пура Лемпуянг. Вы осмотрите комплекс, состоящий из семи храмов, расположенных на разных уровнях. Чтобы обойти их, нужно преодолеть тысячу ступенек: это настоящее испытание для тела и духа. На верхнем уровне вы прочувствуете истинный смысл созерцательной медитации.

Водные дворцы и жизнь королевской семьи

Побываем в Тирта Ганга — водном парке королевской семьи Карангасема, где вы искупаетесь в бассейне с чистой родниковой водой. А также посетим дворец Таман Уджунг, отличающийся своей необычной архитектурой. Я расскажу, откуда взялась королевская каста, и каково значение этой династии на острове.

Обед в городке Чандидаса

Остановимся на обед в удивительно живописном месте, окружённом океаном, горами, буйными джунглями и рисовыми террасами. Здесь вы не только попробуете традиционную кухню, но и отдохнёте на пляже Пури Багус. После изнурительного подъёма по ступенькам храма, можно расслабить мышцы в местном СПА.

Организационные детали

В стоимость входит трансфер на машине премиум-класса. По желанию возможен транспорт класса люкс — подробности уточняйте в переписке

Дополнительные расходы: входные билеты — 50 000 рупий ($3) за чел.; шатл на туктуке от паркинга до храма в одну сторону — 55 000 рупий ($3,5) за чел.; обед — по желанию

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