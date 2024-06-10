Побывать в сказочном храме Пура Кехен, подняться на вулкан Батур и увидеть, как растёт кофе
Отправьтесь в увлекательное путешествие по духовным и природным достопримечательностям Бали! В программе — священный храм Пура Кехен, колоритная деревня Пенглипуран, вулкан Батур, а также плантации, где выращивают самый дорогой сорт кофе в мире.
Вы окунётесь в мир мистики и культуры острова, познакомитесь с местными обычаями, насладитесь потрясающими видами и вкусами.
Прибыв в храм, вы сразу почувствуете особую атмосферу умиротворения. Вы окажетесь в окружении величественных статуй богов и резных декораций, поражающих своей красотой. Гид расскажет о религиозных обрядах и о важности этого места для балийцев.
Деревня Пенглипуран
Это старейшая деревня на острове. Прогуливаясь по узким улочкам, вы погрузитесь в атмосферу балийской культуры. Увидите традиционные дома из бамбука с резными украшениями, понаблюдаете за жителями, узнаете об их повседневной жизни и местных обычаях.
Вулкан и озеро Батур
На смотровой площадке вулкана Батур вам откроется завораживающий вид на озеро и окружающие пейзажи. Гид расскажет о геологических особенностях вулкана и извержениях, познакомит с легендами, которыми славится этот край. Также вас ждёт прогулка вокруг озера в окружении дикой природы.
Горячие источники
Прямо у подножия вулкана находятся природные термальные источники. Окунувшись в них, вы ощутите благотворное воздействие минеральных вод на тело и душу. Расслабившись в тёплой целебной воде, вы избавитесь от напряжения и усталости, наберётесь сил и зарядитесь энергией.
Кофейные плантации
Завершим нашу экскурсию на кофейных плантациях, где вы узнаете о процессе выращивания и обработки зёрен, а также о производстве самого дорогого кофе в мире — лювак. Пробуя различные сорта и наслаждаясь ароматом, вы погрузитесь в мир уникального вкуса балийского кофе.
Также по желанию можем заехать на рисовые террасы Тегаллаланг и водопад Тегенунган.
Организационные детали
Программа будет интересна взрослым и детям от 5 лет
Поедем на комфортабельном автомобиле Toyota Innova. Мы заберём вас из отеля в районе Убуда, Нуса-Дуа, Джимбарана, Куты, Чанга, Семиньяка или Санура и после экскурсии отвезём обратно.
Трансфер из отдалённых районов (Амед, Ловина и тд) оплачивается дополнительно — $40 за машину
В деревне просьба быть вежливыми и сдержанными, не нарушать традиции и не фотографировать людей без их разрешения
Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
Дополнительные расходы
Входные билеты: — Храм Пура Кехен — $4 — Деревня Пенгипуран — $4 — Вулкан и озеро Батур — $4 — Горячие источники — $20 — Кофейные плантации — $4 — По желанию: рисовые террасы Тегаллаланг — $4 и водопад Тегенунган — $3
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Мади — ваша команда гидов на Бали
Здравствуйте, меня зовут Мади Ната. Я родился и вырос на острове Бали. Больше 15 лет я знакомлю путешественников, говорящих на русском языке, с традициями, историей и культурой острова Бали и Индонезии в целом.