Магия Бали: священные места и природные чудеса

Побывать в сказочном храме Пура Кехен, подняться на вулкан Батур и увидеть, как растёт кофе
Отправьтесь в увлекательное путешествие по духовным и природным достопримечательностям Бали! В программе — священный храм Пура Кехен, колоритная деревня Пенглипуран, вулкан Батур, а также плантации, где выращивают самый дорогой сорт кофе в мире.

Вы окунётесь в мир мистики и культуры острова, познакомитесь с местными обычаями, насладитесь потрясающими видами и вкусами.
Магия Бали: священные места и природные чудеса
Магия Бали: священные места и природные чудеса
Магия Бали: священные места и природные чудеса
Ближайшие даты:
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Храм Пура Кехен

Прибыв в храм, вы сразу почувствуете особую атмосферу умиротворения. Вы окажетесь в окружении величественных статуй богов и резных декораций, поражающих своей красотой. Гид расскажет о религиозных обрядах и о важности этого места для балийцев.

Деревня Пенглипуран

Это старейшая деревня на острове. Прогуливаясь по узким улочкам, вы погрузитесь в атмосферу балийской культуры. Увидите традиционные дома из бамбука с резными украшениями, понаблюдаете за жителями, узнаете об их повседневной жизни и местных обычаях.

Вулкан и озеро Батур

На смотровой площадке вулкана Батур вам откроется завораживающий вид на озеро и окружающие пейзажи. Гид расскажет о геологических особенностях вулкана и извержениях, познакомит с легендами, которыми славится этот край. Также вас ждёт прогулка вокруг озера в окружении дикой природы.

Горячие источники

Прямо у подножия вулкана находятся природные термальные источники. Окунувшись в них, вы ощутите благотворное воздействие минеральных вод на тело и душу. Расслабившись в тёплой целебной воде, вы избавитесь от напряжения и усталости, наберётесь сил и зарядитесь энергией.

Кофейные плантации

Завершим нашу экскурсию на кофейных плантациях, где вы узнаете о процессе выращивания и обработки зёрен, а также о производстве самого дорогого кофе в мире — лювак. Пробуя различные сорта и наслаждаясь ароматом, вы погрузитесь в мир уникального вкуса балийского кофе.

Также по желанию можем заехать на рисовые террасы Тегаллаланг и водопад Тегенунган.

Организационные детали

  • Программа будет интересна взрослым и детям от 5 лет
  • Поедем на комфортабельном автомобиле Toyota Innova. Мы заберём вас из отеля в районе Убуда, Нуса-Дуа, Джимбарана, Куты, Чанга, Семиньяка или Санура и после экскурсии отвезём обратно.
  • Трансфер из отдалённых районов (Амед, Ловина и тд) оплачивается дополнительно — $40 за машину
  • В деревне просьба быть вежливыми и сдержанными, не нарушать традиции и не фотографировать людей без их разрешения
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды

Дополнительные расходы

  • Входные билеты:
    — Храм Пура Кехен — $4
    — Деревня Пенгипуран — $4
    — Вулкан и озеро Батур — $4
    — Горячие источники — $20
    — Кофейные плантации — $4
    — По желанию: рисовые террасы Тегаллаланг — $4 и водопад Тегенунган — $3
  • Обед — около $15

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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