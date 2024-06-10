Отправьтесь в увлекательное путешествие по духовным и природным достопримечательностям Бали! В программе — священный храм Пура Кехен, колоритная деревня Пенглипуран, вулкан Батур, а также плантации, где выращивают самый дорогой сорт кофе в мире. Вы окунётесь в мир мистики и культуры острова, познакомитесь с местными обычаями, насладитесь потрясающими видами и вкусами.

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Храм Пура Кехен

Прибыв в храм, вы сразу почувствуете особую атмосферу умиротворения. Вы окажетесь в окружении величественных статуй богов и резных декораций, поражающих своей красотой. Гид расскажет о религиозных обрядах и о важности этого места для балийцев.

Деревня Пенглипуран

Это старейшая деревня на острове. Прогуливаясь по узким улочкам, вы погрузитесь в атмосферу балийской культуры. Увидите традиционные дома из бамбука с резными украшениями, понаблюдаете за жителями, узнаете об их повседневной жизни и местных обычаях.

Вулкан и озеро Батур

На смотровой площадке вулкана Батур вам откроется завораживающий вид на озеро и окружающие пейзажи. Гид расскажет о геологических особенностях вулкана и извержениях, познакомит с легендами, которыми славится этот край. Также вас ждёт прогулка вокруг озера в окружении дикой природы.

Горячие источники

Прямо у подножия вулкана находятся природные термальные источники. Окунувшись в них, вы ощутите благотворное воздействие минеральных вод на тело и душу. Расслабившись в тёплой целебной воде, вы избавитесь от напряжения и усталости, наберётесь сил и зарядитесь энергией.

Кофейные плантации

Завершим нашу экскурсию на кофейных плантациях, где вы узнаете о процессе выращивания и обработки зёрен, а также о производстве самого дорогого кофе в мире — лювак. Пробуя различные сорта и наслаждаясь ароматом, вы погрузитесь в мир уникального вкуса балийского кофе.

Также по желанию можем заехать на рисовые террасы Тегаллаланг и водопад Тегенунган.

Организационные детали

Программа будет интересна взрослым и детям от 5 лет

Поедем на комфортабельном автомобиле Toyota Innova. Мы заберём вас из отеля в районе Убуда, Нуса-Дуа, Джимбарана, Куты, Чанга, Семиньяка или Санура и после экскурсии отвезём обратно.

Трансфер из отдалённых районов (Амед, Ловина и тд) оплачивается дополнительно — $40 за машину

В деревне просьба быть вежливыми и сдержанными, не нарушать традиции и не фотографировать людей без их разрешения

Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды

Дополнительные расходы