Рассвет на крыше мира Это приключение создано для тех, кто мечтает увидеть восход солнца с вершины вулкана, но не готов к многочасовым ночным восхождениям. Вместо утомительной пешей прогулки мы предлагаем увлекательное сафари на удобных внедорожниках прямо по склонам Батура. Вас ждет незабываемый рассвет на вершине. С появлением первых солнечных лучей облака и кальдера озарятся мягкими розовыми и золотистыми тонами, создавая ощущение волшебства. Этот день вам запомнится • Черные лавовые поля напоминают инопланетные ландшафты. Застывшая лава, оставшаяся после недавнего извержения, запах вулканического пепла и ощутимая сила природы под колесами автомобиля.

Видовые площадки на Батуре — поднимемся на максимально доступную высоту, откуда открывается захватывающий вид на кальдеру, озеро Батур и соседний вулкан Агунг.

Термальные источники у подножия вулкана (по желанию) — после утренней свежести и вулканической пыли можно окунуться в теплую минеральную воду. Полное расслабление для тела и души на фоне вулкана и озера.

Ресторан с панорамным видом на Батур — обязательная финальная точка в экскурсии. По желанию можно заказать полноценный завтрак с блюдами европейской и азиатской кухни, но главное — сделать потрясающие фотографии с видом на вулкан. Важная информация:.

