Эта экскурсия для тех, кто мечтает встретить рассвет на вершине вулкана, но без изнурительного подъема. Мы поедем к вершине Батура на удобном джипе, проезжая застывшую лаву. Заглянем в сердце вулкана и увидим, как восход окрашивает облака и кальдеру в магические цвета.
Описание экскурсии
Рассвет на крыше мира Это приключение создано для тех, кто мечтает увидеть восход солнца с вершины вулкана, но не готов к многочасовым ночным восхождениям. Вместо утомительной пешей прогулки мы предлагаем увлекательное сафари на удобных внедорожниках прямо по склонам Батура. Вас ждет незабываемый рассвет на вершине. С появлением первых солнечных лучей облака и кальдера озарятся мягкими розовыми и золотистыми тонами, создавая ощущение волшебства. Этот день вам запомнится • Черные лавовые поля напоминают инопланетные ландшафты. Застывшая лава, оставшаяся после недавнего извержения, запах вулканического пепла и ощутимая сила природы под колесами автомобиля.
- Видовые площадки на Батуре — поднимемся на максимально доступную высоту, откуда открывается захватывающий вид на кальдеру, озеро Батур и соседний вулкан Агунг.
- Термальные источники у подножия вулкана (по желанию) — после утренней свежести и вулканической пыли можно окунуться в теплую минеральную воду. Полное расслабление для тела и души на фоне вулкана и озера.
• Ресторан с панорамным видом на Батур — обязательная финальная точка в экскурсии. По желанию можно заказать полноценный завтрак с блюдами европейской и азиатской кухни, но главное — сделать потрясающие фотографии с видом на вулкан. Важная информация:
- Допуск к экскурсии с 6-ти лет, специальная физическая подготовка не требуется.
- Джип доезжает до максимально возможной точки, после этого по желанию можно пройти еще 200-300 метров до следующих смотровых площадок.
- На вершине будет от 13 до 17 градусов, требуется подходящая удобная и теплая одежда и обувь.
Понедельник и четверг в 01:00.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Вулкан Батур
- Черные лавовые поля
- Смотровые площадки на Батуре
- Горячие источники у подножия вулкана (по желанию)
- Ресторан с панорамным видом на Батур
Что включено
- Трансфер на протяжении всей экскурсии
- Поездка на джипе
- Услуги гида
- Входные билеты
- Перекус на вершине
- Страховка
Что не входит в цену
- Личные расходы
- Завтрак в ресторане
- Горячие источники
Место начала и завершения?
Ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: Понедельник и четверг в 01:00.
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Важная информация
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
С
Светлана
25 авг 2025
Экскурсия была просто волшебной! Опытные водители (один доставлял до вулкана, другой — на джипе к вершине) выбрали отличное место для встречи рассвета. Фото получились потрясающими! Мы были одними из первых у источников, а затем наслаждались завтраком с видом на кратер. Рекомендую всем!
Е
Елизавета
16 июл 2025
Мой первый опыт восхождения на вулкан оказался незабываемым! Благодаря рекомендациям друзей я выбрала эту компанию, и не пожалела. Выезд из отеля в 1:00 утра избавил от необходимости ехать на точку
