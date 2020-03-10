131 отзыв от туриста заказавшего эту экскурсию

Что вас ожидает

На джипах по вулканическим ландшафтам

Главная цель этого насыщенного дня — побывать на вулкане Батур, в красивейших горах Бали. Наш путь по его старой кальдере (котловану, образованному в результате обрушения вулкана) украсят незабываемые пейзажи района Кинтамани. На джипе я провезу вас по застывшей лаве, которая стекала по склонам Батура сотни лет (незабываемый off road гараниториван!), а после мы поднимемся к самой вершине и увидим кратер, который дымится уже 23 года.

Горячие источники, рисовые террасы и кофе лювак

Этот район Бали подарит еще много приключений и впечатлений. После исследования вулкана вы отдохнете на термальных источниках с видом на крупнейшее в мире кратерное озеро Батур. Кроме того, полюбуетесь изумрудными рисовыми террасами в деревне Тегалаланг и побываете на тропической плантации, где продегустируете несколько сортов балийского чая и кофе (в том числе знаменитый кофе лювак). В финале заедем и на водопад Тегенунган, окруженный джунглями.

По пути домой если будет желание можно заехать в деревню ремесленников, где создают поделки из дерева и камня, а также золотые и серебряные украшения.