131 отзыв от туриста заказавшего эту экскурсию

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Застывшая лава, рисовые террасы, водопад в джунглях и рассказы о самобытном Бали

Wayan
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Wayan – ваш гид
Хотите разбавить пляжный отдых на Бали духом приключений? Идеальное место для авантюрного путешествия — вулкан Батур! Вы покорите дороги из застывшей лавы, проедете через лучшие фото-стопы, искупаетесь в горячих источниках с видом на сакральное озеро, заглянете на аутентичный рынок, увидите рисовые террасы и водопад с балийских открыток.

Я обеспечу вам комфорт и безопасность и наполню день рассказами о традициях и природе Бали.
$130 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 4 друзей
На автомобиле
Продолжительность 11 часов
До 5 человек
Можно с детьми
Встреча в вашем отеле
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У этой экскурсии131 отзыв
4.98
Джип-приключение на вулкане Батур
Джип-приключение на вулкане Батур

Что вас ожидает

На джипах по вулканическим ландшафтам
Главная цель этого насыщенного дня — побывать на вулкане Батур, в красивейших горах Бали. Наш путь по его старой кальдере (котловану, образованному в результате обрушения вулкана) украсят незабываемые пейзажи района Кинтамани. На джипе я провезу вас по застывшей лаве, которая стекала по склонам Батура сотни лет (незабываемый off road гараниториван!), а после мы поднимемся к самой вершине и увидим кратер, который дымится уже 23 года.

Горячие источники, рисовые террасы и кофе лювак
Этот район Бали подарит еще много приключений и впечатлений. После исследования вулкана вы отдохнете на термальных источниках с видом на крупнейшее в мире кратерное озеро Батур. Кроме того, полюбуетесь изумрудными рисовыми террасами в деревне Тегалаланг и побываете на тропической плантации, где продегустируете несколько сортов балийского чая и кофе (в том числе знаменитый кофе лювак). В финале заедем и на водопад Тегенунган, окруженный джунглями.

По пути домой если будет желание можно заехать в деревню ремесленников, где создают поделки из дерева и камня, а также золотые и серебряные украшения.

Организационные детали

Как проходит экскурсия

  • Путешествие пройдет на моем джипе
  • Чтобы мы все успели, экскурсию надо начать в 05:30 — 06:00

Что входит в стоимость, а что — нет

  • Транспортные расходы включены в стоимость
  • Я заберу вас в вашем отеле в Убуде, Сануре, Куте, Семиньяке, Джимбаране или Нуса Дуа. Трансфер из других регионов оплачивается дополнительно (по договоренности).
  • Дополнительные расходы: билеты на вулкан (7$ с человека), на источники (14$ с человека), на рисовые террасы (1$ с человека) и на водопад (2$ с человека)
Джип-приключение на вулкане Батур
Джип-приключение на вулкане Батур
Джип-приключение на вулкане Батур
Джип-приключение на вулкане Батур
Джип-приключение на вулкане Батур
Джип-приключение на вулкане Батур
Джип-приключение на вулкане Батур
Джип-приключение на вулкане Батур
Джип-приключение на вулкане Батур
Джип-приключение на вулкане Батур
Джип-приключение на вулкане Батур
Джип-приключение на вулкане Батур

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура в вашем отеле.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Wayan
Wayan
Здравствуйте! Меня зовут Wayan, на русском можно назвать Иваном)) Я коренной житель острова Бали, родился в районе Убуд 30 лет назад. Я очень люблю свой остров. Работал русскоговорящим гидом 7 лет в агентстве, а теперь работаю самостоятельно. Мои экскурсии — это фантастические программы с профессиональным гидом!
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131 отзыв от туриста заказавшего эту экскурсию

10 марта 2020
Очень внимательный и доброжелательный гид Ваян, программа экскурсии продумана, интересные места, которые следует хотя бы один раз посетить , большое спасибо))))
5 марта 2020
Передаём огромное спасибо Ваяну за такую интересную экскурсию!
Он не просто говорит по-русски, он ОЧЕНЬ ХОРОШО и интересно рассказывает о традициях Бали, местах, которые вы посетите и о людях, которые живут на Бали. День пролетел незаметно, это был один из лучших наших дней на Бали, и самая лучшая экскурсия в нашей жизни! Мы ездили по застывшей лаве, купались в горячих источниках и водопаде, ели обед с восхитительным видом на вулкан, попробовали знаменитый кофе Лювак, проводили время за увлекательными разговорами и видели ещё много красивых мест.
Ребята, если вы думаете брать или не брать экскурсию, то наш совет один - бронируйте и едьте! Этот трип точно оставит удивительные впечатления на всю жизнь :)
4 марта 2020
Отличный гид. Хорошо владеет языком. Рассказывает много интересного. Экскурсия осень понравилась. Рекомендую Ваяна!👍
29 февраля 2020
Великолепная и интересная экскурсия с замечательным гидом и приятным человеком! Очень рекомендую ,ездили с ребёнком 6 лет . Ребёнку тоже было интересно и не очень трудно . Однозначно рекомендую к посещению !
26 февраля 2020
Экскурсия супер! Ваян очень здорово говорит по-русски. Интеллигентный и вежливый. Слышит ваши пожелания и старается во всем помочь. Наша дочь (6 лет) испугалась спускаться вниз с вулкана, так Ваян посадил ее себе на спину и быстро спустился.
А впечатления от вулкана и видов просто ошеломляет. Мы ничего красивее не видели в своей жизни! Очень рекомендуем данную экскурсию только с Ваяном!

Спасибо, дружище!
24 февраля 2020
Прекрасный гид! Ездили компанией и было ощущение что нас сопровождает не гид, а наш друг. Понимание было 100%, очень информативная экскурсия ! + отмечу отличное чувство юмора :)
18 февраля 2020
Хотим выразить большую благодарность Ваяну за отличную поездку к вулкану! Он провел для нас уникальную индивидуальную экскурсию по местам, в которых практически безлюдно и ощущается полное единение с природой. Ваян рассказал много интересной информации об острове Бали, Индонезии в целом, традициях и укладе жизни местных жителей. Прекрасно владеет русским языком, хороший водитель, комфортный автомобиль! Получили массу впечатлений и эмоций! Рекомендуем, скучно не будет!
15 февраля 2020
Прекрасная экскурсия, остались в полном восторге. Гид отличный, маршрут интересный. Для подъёма на вулкан лучше выбрать удобную спортивную одежду и обувь.
11 февраля 2020
Иваян Был отличный гид с отличным чувством юмора))
Рекомендуем всем посетить его экскурсию )
Вулкан ,не забудьте взять кроссовки ,в тапочках будет тяжело !
Виды там нереальные 😍мы ездили семьей 2 взрослых и 2 детей 2,5 года и 10 лет )понравилось всем .
После вулкана ездили на источники ,если выбирать между дешевым и более дорогим ,лучше наверное брать дорогой .так как в местном очень много молодёжи шумной местной и Вас все разглядывают(
Обязательно после съездите в ресторанчик с супер видом на вулкан с птичьего полёта (Иваян Вам его порекомендует )
Так же Иваян был любезен оставаться с нашими детьми ,когда младший уснул у машине и мы смогли спокойно сходить и попить кофе Лювак и там же я нашла соломенные гнезда и качели на высоте в тропиках) Иваян всегда был в это время на связи и говорил спит ли малыш и мы могли гулять дальше )
На обратном пути Иваян помог нам купить местную симкарту с интернетом ,дешевле чем предлагают везде 🙏много эмоций и фотографий нашей семьи ,которые нам помогал делать Иваян )он знает как встать и где получаются супер красивые фото ! Спасибо тебе за отличную экскурсию !!!
8 февраля 2020
Отличная экскурсия!
Ваянг идеальный гид, с очень хорошим русским. Насыщенная программа, а помимо посещения достопримечательностей, мы ещё и узнали кое-что о жизни жителей острова. Теперь чувствуем себя не просто туристами, а сопричастными к происходящему. И, в качестве вишенки на торте,, день окончился сильнейшим ливнем
Незабываемое приключение, которое надолго останется в нашей памяти.
Однозначно рекомендую!
Ваянг, благодарю за чудесный день 🙏
Ещё 121 отзыв

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