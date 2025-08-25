Это незабываемое приключение для тех, кто мечтает встретить рассвет на вершине вулкана, но без изнурительного подъёма. Вместо многокилометрового треккинга — удобный джип, который довезёт прямо к кратеру. Вы проедете по застывшей лаве, заглянете в сердце вулкана и увидите, как восход окрашивает облака и кальдеру в магические цвета.

Описание экскурсии

Начнём утро с комфортной поездки на машине до подножия Батура. Там нас уже будут ждать мощные джипы на 4 человека. В программе:

Чёрные лавовые поля — будто марсианские пейзажи из застывшей лавы, оставшейся после последнего извержения. Мы прокатимся по диким вулканическим просторам, вдохнём запах пепла и почувствуем мощь природы под колёсами.

Смотровые площадки на Батуре — джип поднимет нас на максимально возможную высоту, откуда откроется вид на кальдеру, озеро Батур и соседний вулкан Агунг. Это идеальный момент для фото — особенно на рассвете, когда туман стелется по долине.

Небольшой пеший подъём (по желанию) — для тех, кто захочет подняться ещё чуть выше и почувствовать, как изнутри дышит земля. В награду — свежий воздух, полное умиротворение и лёгкий завтрак с видом на кратер.

Горячие источники у подножия вулкана (по желанию) — после утренней прохлады и пыльных дорог можно окунуться в тёплую термальную воду. Это расслабление телом и душой на фоне вулкана и озера.

Ресторан с панорамным видом на Батур — обязательная финальная точка. Здесь по желанию можно устроить второй завтрак с европейским меню и сделать потрясающие фото.

Главное в нашем путешествии — ощущения, природа и захватывающие виды. Но и без интересных фактов не обойдётся! А если вам захочется тишины — будет возможность просто наслаждаться дорогой и величием пейзажа.

Примерный тайминг

1:00–2:00 — выезд из отеля

4:00–4:30 — начало программы

5:30 — посещение смотровых площадок

8:00 — спуск обратно

9:00 — завтрак в ресторане

13:00–14:00 — возвращение в отель

Организационные детали