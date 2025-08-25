Встретить рассвет над облаками и проехать по следам извержения, ощущая мощь природы под колёсами
Это незабываемое приключение для тех, кто мечтает встретить рассвет на вершине вулкана, но без изнурительного подъёма. Вместо многокилометрового треккинга — удобный джип, который довезёт прямо к кратеру.
Вы проедете по застывшей лаве, заглянете в сердце вулкана и увидите, как восход окрашивает облака и кальдеру в магические цвета.
1 отзыв
Описание экскурсии
Начнём утро с комфортной поездки на машине до подножия Батура. Там нас уже будут ждать мощные джипы на 4 человека. В программе:
Чёрные лавовые поля — будто марсианские пейзажи из застывшей лавы, оставшейся после последнего извержения. Мы прокатимся по диким вулканическим просторам, вдохнём запах пепла и почувствуем мощь природы под колёсами.
Смотровые площадки на Батуре — джип поднимет нас на максимально возможную высоту, откуда откроется вид на кальдеру, озеро Батур и соседний вулкан Агунг. Это идеальный момент для фото — особенно на рассвете, когда туман стелется по долине.
Небольшой пеший подъём (по желанию) — для тех, кто захочет подняться ещё чуть выше и почувствовать, как изнутри дышит земля. В награду — свежий воздух, полное умиротворение и лёгкий завтрак с видом на кратер.
Горячие источники у подножия вулкана (по желанию) — после утренней прохлады и пыльных дорог можно окунуться в тёплую термальную воду. Это расслабление телом и душой на фоне вулкана и озера.
Ресторан с панорамным видом на Батур — обязательная финальная точка. Здесь по желанию можно устроить второй завтрак с европейским меню и сделать потрясающие фото.
Главное в нашем путешествии — ощущения, природа и захватывающие виды. Но и без интересных фактов не обойдётся! А если вам захочется тишины — будет возможность просто наслаждаться дорогой и величием пейзажа.
Примерный тайминг
1:00–2:00 — выезд из отеля 4:00–4:30 — начало программы 5:30 — посещение смотровых площадок 8:00 — спуск обратно 9:00 — завтрак в ресторане 13:00–14:00 — возвращение в отель
Организационные детали
Программа 6+. Специальная физическая подготовка не требуется
Поедем на комфортабельном автомобиле Toyota Terios, Mitsubishi Xpander, Toyota Innova или Toyota Xenia. Детских кресел нет
В стоимость включено: трансфер из отеля и обратно, поездка на джипе по лавовым полям, входные билеты, перекус на вершине, страховка. Отдельно по желанию оплачиваются горячие источники — 190 000 рупий с чел., дополнительный завтрак в ресторане — 100 000 рупий с чел.
Возьмите удобную закрытую обувь (лучше всего — кроссовки), тёплую кофту или куртку — на вершине вулкана бывает от 13 до 17 градусов, а также наличные в индонезийских рупиях
С вами поеду я или другой гид из нашей команды
в четверг и воскресенье в 01:00
Стоимость экскурсии
Тип билета
Стоимость
Стандартный билет
$112
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: в четверг и воскресенье в 01:00
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Давид — ваша команда гидов на Бали
Провели экскурсии для 120 туристов
Меня зовут Давид, и я — ваш водитель и проводник в этом увлекательном путешествии. Я знаю дороги Бали и Явы как свои пять пальцев, провёл за рулём с десяток лет, помогая путешественникам открывать самые удивительные уголки этих островов.
помогая путешественникам открывать самые удивительные уголки этих островов.
Я аккуратен, ответственен и всегда стараюсь сделать поездку максимально комфортной и безопасной. Особенно люблю возить семьи — мне важно, чтобы и взрослые, и дети чувствовали себя спокойно и радовались поездке.
Дорогу на Иджен я знаю в деталях — мой сын живёт на Яве, и за эти годы я столько раз ездил туда, что могу провести маршрут даже с закрытыми глазами. Но, конечно, предпочитаю делать это с открытыми, чтобы вы могли насладиться красотой пейзажей!
Для меня каждая поездка — это не просто работа, а возможность подарить людям незабываемые впечатления. Я всегда рад поделиться интересными историями, помочь советом и сделать так, чтобы ваша поездка оставила только тёплые воспоминания.
Отзывы и рейтинг
С
Светлана
25 авг 2025
Отличная поездка! Опытные водители (их два: доставка до вулкана и на джипе на вершину горы), выбрали хорошее место для встречи восхода на склоне, сделали фото красивые. На источниках были одни из первых, а потом завтрак с видом весь кратер. Волшебно! Рекомендую экскурсию.