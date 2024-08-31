Приглашаем вас на незабываемое ночное восхождение на действующий вулкан Батур, чтобы встретить рассвет на его вершине и насладиться потрясающей панорамой Бали. Этот опыт навсегда останется в вашем сердце, наполненный энергией и мощью природы!
Ближайшие даты:
Время начала: 01:30
Описание экскурсии
Одна из главных природных жемчужин острова
Отвлекитесь от пляжных удовольствий и совершите потрясающее ночное восхождение на вулкан. К обеду вы уже будете в своем отеле, а впечатления о поездке еще долго будут будоражить ваше сердце. Мы отправимся на северо-восток Бали, где на высоте 1717 метров над уровнем моря расположен крупнейший действующий вулкан Батур. Восхождение начнется из местечка Кинтамани, где находится кальдера (котловина), образованная после извержения огромного древнего вулкана более 30 000 лет назад. Диаметр кальдеры впечатляет! Ее размер: 13,8x10 километров. После одного из извержений в котловине были образованы вулкан Батур и озеро с одноименным названием. Местные жители считают это место священным и верят, что здесь объединяются духи четырех стихий: воды, воздуха, огня и земли. Последнее извержение Батура было в 2000 году. По периметру кальдеры расположено 27 храмов, в которых проводят ежедневные церемонии по задабриванию духов вулкана. Нам ждет необычное восхождение. Мы поднимемся на вулкан ночью, под светом звезд и встретим рассвет на самой его вершине. Потрясающая панорама острова в рассветных лучах, невероятная энергия силы и мощи действующего вулкана. Эти впечатления останутся с вами на всю жизнь! Важная информация:
Собой необходимо взять: ветровку, удобную закрытую обувь, сменную футболку, воду, шапку или кофту с капюшоном, крем от загара.
Выберите удобную дату из расписания
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Вулкан Батур
- Озеро Батур
Что включено
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Встреча в лобби вашего отеля
Завершение: Закончим тур в вашем отеле
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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