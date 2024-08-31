Одна из главных природных жемчужин острова

Отвлекитесь от пляжных удовольствий и совершите потрясающее ночное восхождение на вулкан. К обеду вы уже будете в своем отеле, а впечатления о поездке еще долго будут будоражить ваше сердце. Мы отправимся на северо-восток Бали, где на высоте 1717 метров над уровнем моря расположен крупнейший действующий вулкан Батур. Восхождение начнется из местечка Кинтамани, где находится кальдера (котловина), образованная после извержения огромного древнего вулкана более 30 000 лет назад. Диаметр кальдеры впечатляет! Ее размер: 13,8x10 километров. После одного из извержений в котловине были образованы вулкан Батур и озеро с одноименным названием. Местные жители считают это место священным и верят, что здесь объединяются духи четырех стихий: воды, воздуха, огня и земли. Последнее извержение Батура было в 2000 году. По периметру кальдеры расположено 27 храмов, в которых проводят ежедневные церемонии по задабриванию духов вулкана. Нам ждет необычное восхождение. Мы поднимемся на вулкан ночью, под светом звезд и встретим рассвет на самой его вершине. Потрясающая панорама острова в рассветных лучах, невероятная энергия силы и мощи действующего вулкана. Эти впечатления останутся с вами на всю жизнь! Важная информация:

Собой необходимо взять: ветровку, удобную закрытую обувь, сменную футболку, воду, шапку или кофту с капюшоном, крем от загара.