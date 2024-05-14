Приглашаем насладиться с чашечкой кофе первыми лучами солнца над вулканами Батур, Агунг и Ринджани, где вы насладитесь неземными пейзажами и запечатлеете, как мягкий розовато-голубой туман рассеивается с первыми лучами восходящего солнца.
Проедем на джипе по лавовым склонам и искупаемся в горячих термальных источниках с потрясающим видом на озеро и вулкан, взлетим на знаменитых балийских качелях.
Проедем на джипе по лавовым склонам и искупаемся в горячих термальных источниках с потрясающим видом на озеро и вулкан, взлетим на знаменитых балийских качелях.
Ближайшие даты:
Время начала: 03:00, 03:30, 04:00, 04:30, 05:00, 05:30, 06:00, 06:30, 07:00, 07:30, 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00
Описание экскурсии
Что вас ожидает
Дорога до вулкана занимает в среднем 2 часа. Вы сможете подремать. Во время поездки мы расскажем вам легенды происхождения вулкана Батур, интересные факты об извержениях, возникновении озера в кратере и жизни нескольких деревень вокруг вулкана.
Наши места назначения
- Рассвет мы встретим над облаками, на смотровой площадке на Батур, где вы увидите захватывающую панораму горы Абанг, вулканов Агунг и Ринджани
- На джипе мы отправимся по чёрной лаве, чтобы посмотреть вулкан ближе — к необычным лавовым ландшафтам
- Доедем до горячих термальных источников Batur Hot Spring, наполненных полезными для организма минералами. Здесь открывается живописный вид на священное для балийцев озеро Батур
- В завершение экскурсии прогуляемся по рисовым террасам Alas Harum или заедем на плантации фруктов и какао, чтобы отведать уникального балийского кофе и взлететь на знаменитых качелях
Кому подойдёт это путешествие
Всем, кто стремится увидеть непревзойдённой красоты места Индонезии. Передвижение осуществляется на комфортабельном джипе, вам не придётся карабкаться на вулкан, поэтому ограничений по физической подготовке и возрасту нет.
Организационные детали
- В стоимость включён трансфер из районов Кута, Семиньяк, Нуса Дуа, Джимбаран, Санур, Убуд, Чангу и обратно (по другим районам уточняйте у гида)
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
- Возможно проведение экскурсии для большего количества человек — уточняйте подробности в переписке с гидом
- Если вы желаете поднять пешком на вершину вулкана — напишите об этом гиду заранее
Дополнительные расходы (по желанию):
- подняться на вершину вулкана пешком (хайкинг)
- входной билет на вулкан Батур — 100.000 Rp./чел.
- билеты на смотровую площадку вулкана Батур — 40.000 Rp./чел.
- купание в горячих термальных источниках — 190.000 Rp./чел.
- катание на качелях — 205.000 Rp./чел.
- рисовые террасы Alas Harum — 150.000 Rp./чел.
- кофе
Выберите удобную дату из расписания
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Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Эльдар — ваша команда гидов на Бали
Провели экскурсии для 42 туристов
Привет, меня зовут Эльдар, я представляю нашу дружную команду гидов. Мы живём на Бали, любим этот остров и всю Индонезию с её богатыми флорой и фауной. Почему мы классные? ПотомуЗадать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Вачаган
14 мая 2024
Отличный гид
Болтали с ним всю поездку
Виды на вулкан это что то потрясающее
Болтали с ним всю поездку
Виды на вулкан это что то потрясающее
Ксения
17 апр 2024
Прекрасная организация экскурсии под наш запрос, не хотели подниматься на вулкан полностью поэтому поднялись на джипах, а остаток уже пешком, устали очень, но это того стоило!! Наверху у кратера вулкана был прекрасный вид!
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