Приглашаем насладиться с чашечкой кофе первыми лучами солнца над вулканами Батур, Агунг и Ринджани, где вы насладитесь неземными пейзажами и запечатлеете, как мягкий розовато-голубой туман рассеивается с первыми лучами восходящего солнца. Проедем на джипе по лавовым склонам и искупаемся в горячих термальных источниках с потрясающим видом на озеро и вулкан, взлетим на знаменитых балийских качелях.

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Дорога до вулкана занимает в среднем 2 часа. Вы сможете подремать. Во время поездки мы расскажем вам легенды происхождения вулкана Батур, интересные факты об извержениях, возникновении озера в кратере и жизни нескольких деревень вокруг вулкана.

Наши места назначения

Рассвет мы встретим над облаками, на смотровой площадке на Батур, где вы увидите захватывающую панораму горы Абанг, вулканов Агунг и Ринджани

На джипе мы отправимся по чёрной лаве, чтобы посмотреть вулкан ближе — к необычным лавовым ландшафтам

Доедем до горячих термальных источников Batur Hot Spring, наполненных полезными для организма минералами. Здесь открывается живописный вид на священное для балийцев озеро Батур

В завершение экскурсии прогуляемся по рисовым террасам Alas Harum или заедем на плантации фруктов и какао, чтобы отведать уникального балийского кофе и взлететь на знаменитых качелях

Кому подойдёт это путешествие

Всем, кто стремится увидеть непревзойдённой красоты места Индонезии. Передвижение осуществляется на комфортабельном джипе, вам не придётся карабкаться на вулкан, поэтому ограничений по физической подготовке и возрасту нет.

Организационные детали

В стоимость включён трансфер из районов Кута, Семиньяк, Нуса Дуа, Джимбаран, Санур, Убуд, Чангу и обратно (по другим районам уточняйте у гида)

Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды

Возможно проведение экскурсии для большего количества человек — уточняйте подробности в переписке с гидом

Если вы желаете поднять пешком на вершину вулкана — напишите об этом гиду заранее

Дополнительные расходы (по желанию):