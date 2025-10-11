Любите активный отдых и экстрим? Тогда наша программа на мотоциклах по бездорожью — для вас! Программа подходит для опытных и начинающих райдеров.
Маршрут пройдёт через рисовые поля, джунгли и чёрную лаву вулкана Батур, где вы сможете отточить своё мастерство экстремального вождения. А после мы организуем для вас обед, который уже включён в стоимость.
Описание экскурсии
Вы отправитесь в насыщенное путешествие с участками разной степени сложности и разнообразными видами дорожных покрытий. Это отличный шанс улучшить свои навыки экстремального вождения! Тонны грязи, сумасшедшие виражи, ступени и вертикальные склоны — всё это ждёт вас на маршруте!
Мы будем двигаться из Убуда к вулкану Батур, пересекая рисовые поля. Промчимся по джунглям, преодолеем крышесносные серпантины по скользким дорогам, искупаемся в дорожной грязи, покорим горный подъём и выйдем победителями из самой захватывающей авантюры вашего путешествия.
Организационные детали
- Заезд проходит на мотоцикле Kawasaki KLX 230. Протяжённость трассы — около 35 км. До места старта вам нужно добраться самостоятельно
- В стоимость включено: бензин и аренда мотоцикла, сопровождение англоговорящего инструктора на всём маршруте, профессиональное снаряжение (полная экипировка), обед, прохладительные напитки, фотографии с заезда. Не включено: страховка
- Программа подходит участникам с 14 лет, права не нужны. Перед стартом мы проведём инструктаж по безопасности. Продолжительность путешествия — 6 часов, из них перерыв на обед — 1 час
- За поломку техники отвечает организатор, если гостем не была нарушена техника безопасности
- С вами поеду я или другой инструктор из нашей команды
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|$195
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В районе Убуда
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Рома — Организатор на Бали
Провёл экскурсии для 1148 туристов
Мы принимаем гостей на Бали с 2017 года. Работаем только с проверенными местными гидами, которые отлично владеют русским языком — не на уровне «пару фраз», а по-настоящему: живо, грамотно и
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзыве
В
Валентина
11 окт 2025
В целом отличная активность для человека, любящего мотоциклы! Красивый маршрут, трасса средней сложности, шикарные виды и покатушки по вулканическому песку. Муж в восторге, но требуется хорошая физ. подготовка.
