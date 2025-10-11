Любите активный отдых и экстрим? Тогда наша программа на мотоциклах по бездорожью — для вас! Программа подходит для опытных и начинающих райдеров. Маршрут пройдёт через рисовые поля, джунгли и чёрную лаву вулкана Батур, где вы сможете отточить своё мастерство экстремального вождения. А после мы организуем для вас обед, который уже включён в стоимость.

Описание экскурсии

Вы отправитесь в насыщенное путешествие с участками разной степени сложности и разнообразными видами дорожных покрытий. Это отличный шанс улучшить свои навыки экстремального вождения! Тонны грязи, сумасшедшие виражи, ступени и вертикальные склоны — всё это ждёт вас на маршруте!

Мы будем двигаться из Убуда к вулкану Батур, пересекая рисовые поля. Промчимся по джунглям, преодолеем крышесносные серпантины по скользким дорогам, искупаемся в дорожной грязи, покорим горный подъём и выйдем победителями из самой захватывающей авантюры вашего путешествия.

Организационные детали