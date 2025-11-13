8:00 — выезд из отеля. Дорога до первой точки экскурсии займёт около 40 минут
9:00–10:30 — очищающий обряд Мелукат. Начнём день с сакрального ритуала в священном храме у реки. Под руководством наставника вы совершите омовение, избавляясь от негативной энергии и получая благословение. Это не просто экзотический опыт — это глубокое погружение в балийскую философию очищения души и тела
11:00–12:30 — рисовые террасы Тегаллаланг. Отправимся в сердце балийской сельской жизни — на изумрудные рисовые поля, созданные по древней системе субак. Вы узнаете, как местные фермеры достигли гармонии с природой, сделаете яркие фото и попробуете свежий кокос прямо с пальмы
13:00–14:00 — обед в ресторане с панорамным видом на вулкан Батур. В меню — блюда индонезийской и европейской кухни (оплачивается дополнительно)
14:00–15:30 — озеро и вулкан Батур. Это место силы, где встречаются огонь и вода. Вы услышите легенды о богине Дану, увидите храм Улун Дану на берегу и почувствуете мощь этой земли. А также узнаете, как местные жители выращивают овощи в вулканическом пепле
16:00–17:00 — кофейные плантации. Завершим день в тропическом саду, где выращивают знаменитый «Копи Лювак». Вы продегустируете разные сорта, узнаете секреты производства самого дорогого кофе в мире и увидите мусангов, которые участвуют в его создании
18:00 — возвращение в отель
Организационные детали
Экскурсия проходит на комфортабельном автомобиле Toyota Innova
Мы заберём вас из отеля в районе Убуда, Нуса-Дуа, Джимбарана, Куты, Чанга, Семиньяка или Санура
Дополнительные расходы (стоимость за человека): Храм Тирта Эмпул — $5, источники Себату — $2, рисовые террасы Тегаллаланг — $3, вулкан и озеро Батур — $5, кофейные плантации — $3, обед — около $15
Поездка подходит для взрослых и детей старше 3 лет
Экскурсию для вас проведу или другой гид из нашей команды
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Мади — ваша команда гидов на Бали
Провели экскурсии для 268 туристов
Здравствуйте, меня зовут Мади. Я родился и вырос на острове Бали. Больше 15 лет я знакомлю путешественников, говорящих на русском языке, с традициями, историей и культурой острова Бали и Индонезии в целом.