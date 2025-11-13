В этой поездке вас ждёт смена не только ландшафтов, но и состояний. От обряда в реке до необычного вкуса кофе — всё построено на ощущениях. Вы увидите вулкан Батур, услышите местные легенды и поймёте, как духовное и земное соединяются в жизни острова.

от 8000 гидов и экскурсионных агентств размещённых на нашем сайте

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Вы можете отменить заказ и вернуть 100% предоплаты, внесенную через наш сайт, если до начала мероприятия осталось более 48 часов. А при отмене организатором, сроки не важны, мы вернём всю предоплату внесённую через наш сайт.

Цена за 1-5 человек, независимо от числа участников

Описание экскурсии

8:00 — выезд из отеля. Дорога до первой точки экскурсии займёт около 40 минут

9:00–10:30 — очищающий обряд Мелукат. Начнём день с сакрального ритуала в священном храме у реки. Под руководством наставника вы совершите омовение, избавляясь от негативной энергии и получая благословение. Это не просто экзотический опыт — это глубокое погружение в балийскую философию очищения души и тела

11:00–12:30 — рисовые террасы Тегаллаланг. Отправимся в сердце балийской сельской жизни — на изумрудные рисовые поля, созданные по древней системе субак. Вы узнаете, как местные фермеры достигли гармонии с природой, сделаете яркие фото и попробуете свежий кокос прямо с пальмы

13:00–14:00 — обед в ресторане с панорамным видом на вулкан Батур. В меню — блюда индонезийской и европейской кухни (оплачивается дополнительно)

14:00–15:30 — озеро и вулкан Батур. Это место силы, где встречаются огонь и вода. Вы услышите легенды о богине Дану, увидите храм Улун Дану на берегу и почувствуете мощь этой земли. А также узнаете, как местные жители выращивают овощи в вулканическом пепле

16:00–17:00 — кофейные плантации. Завершим день в тропическом саду, где выращивают знаменитый «Копи Лювак». Вы продегустируете разные сорта, узнаете секреты производства самого дорогого кофе в мире и увидите мусангов, которые участвуют в его создании

18:00 — возвращение в отель

Организационные детали