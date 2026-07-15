читать дальше уменьшить нам с ним очень повезло. Гид рассказал много всего интересного и нового как про достопримечательности, которые мы посетили, так и про Индонезию в целом. Отвечал на все наши вопросы и помогал абсолютно во всем. Теперь мы знаем сильно больше про культуру Бали.

Это был один из лучших дней за всю поездку с которого у нас осталось миллион эмоций и фотографий! У нас был гид Вайан и мы можем с уверенность сказать, что