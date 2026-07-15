Бали: водопады в джунглях и древний храм

Посетить три волшебных водопада, тропическую плантацию и индуистский храм Батуан за 1 день
Приглашаю в путешествие по центральной части Бали! Я помогу вам увидеть райский остров таким, каким его ждёшь.

Вы оцените три фантастических водопада — под каждым из них можно постоять, зарядиться силой природы и сделать роскошные фото.

Кроме того, мы побываем в традиционном балийском храме Батуан и на тропической плантации, где производят знаменитый кофе «копи лювак».
5
207 отзывов
Бали: водопады в джунглях и древний храм
Бали: водопады в джунглях и древний храм
Бали: водопады в джунглях и древний храм

Описание экскурсии

Завораживающий Бали

Я подготовила для вас авторский маршрут, сочетающие самые красивые водопады центра острова, традиционный древний храм и аутентичную тропическую плантацию. В программе экскурсии:

  • Водопад Улу Петану — один из самых красивых водопадов на Бали, и приятное место для купания. Мощный поток воды падает с высоты 27 метров в густой тропический лес.
  • Водопад Канто Лампо — многоступенчатый каскадный водопад в ущелье. К нему ведёт оборудованная лестница: спуск лёгкий и комфортный для путешественников любой физической подготовки. Канто Лампо — идеальная локация для фото и просто невероятно красивое место.
  • Тропическая плантация — место, где выращивают травы, специи и какао. А ещё здесь производят самый дорогой сорт кофе в мире «копи лювак», в создании которого участвуют зверьки мусанги.
  • Храм Батуан — построенный более 1000 лет назад, он впечатлит вас оригинальным балийским орнаментом, скульптурами и резьбой. На примере Батуана вы познакомитесь с особенностями местных верований и архитектуры.
  • Водопад Тегенунган — самый зрелищный водопад на острове. Почему — вы узнаете и увидите на экскурсии.

Организационные детали

  • Экскурсию для вас проведу я или мои братья
  • В стоимость включён трансфер из районов Кута, Семиньяк, Нуса Дуа, Джимбаран, Санур, Убуд
  • Входные билеты оплачиваются дополнительно — суммарно около $9 с чел. (только в рупиях)
  • Часть стоимости вы оплачиваете на сайте, остаток — на месте только наличными в долларах или рупиях
  • Подъём к водопадам пролегает по ступеням и предполагает существенную физическую нагрузку

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На ресепшене отеля/виллы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Юлия
Юлия — ваша команда гидов на Бали
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за 3.5 часа
Провели экскурсии для 2534 туристов
Я профессиональный русскоговорящий гид на Бали. Путешественники называют меня Юлия, так как запомнить и произнести моё балийское имя очень сложно!) Все маршруты я составляю самостоятельно, чтобы мои гости увидели не только популярные туристические места, но и то, о чём не пишут путеводители. Работаю с коллегами-гидами.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на последних 30 из 207 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
196
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4
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7
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Т
Отличная экскурсия с гидом Suwitri. Заехали за нами строго в оговоренное время. Доехали до храма. Все подробно нам рассказали и показали. Было очень интересно. Далее приехали на водопады. Далее на кофейную плантацию. Очень подробно и интересно был произведён рассказ о религии, об истории, о природе Бали. В меру шуток. Водитель очень аккуратно вел автомобиль. Было безопасно. Однозначно рекомендую!
Отличная экскурсия с гидом Suwitri. Заехали за нами строго в оговоренное время. Доехали до храма. Все
Отличная экскурсия с гидом Suwitri. Заехали за нами строго в оговоренное время. Доехали до храма. Все
Отличная экскурсия с гидом Suwitri. Заехали за нами строго в оговоренное время. Доехали до храма. Все
Отличная экскурсия с гидом Suwitri. Заехали за нами строго в оговоренное время. Доехали до храма. Все
Отличная экскурсия с гидом Suwitri. Заехали за нами строго в оговоренное время. Доехали до храма. Все
Отличная экскурсия с гидом Suwitri. Заехали за нами строго в оговоренное время. Доехали до храма. Все
Отличная экскурсия с гидом Suwitri. Заехали за нами строго в оговоренное время. Доехали до храма. Все
Отличная экскурсия с гидом Suwitri. Заехали за нами строго в оговоренное время. Доехали до храма. Все+1
Отличная экскурсия с гидом Suwitri. Заехали за нами строго в оговоренное время. Доехали до храма. Все
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о
Нам очень понравилась экскурсия! Водопады так освежают в жару Бали, но надо быть готовым к большому количеству ступеней - и наш 4 летний ребенок справился👍. Гиду Робину 10+ баллов. -
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хорошо, понятно говорит по русски, шутит по русски, и много знает о нашей культуре. День прошел незаметно, интересно и занимательно. Робин ответил на все наши вопросы и о культуре и о религии Индонезии, а еще он замечательный фотограф. Со дня поездки осталось +100500 фотографий. Спасибо Робину за такую познавательную экскурсию!!!

Нам очень понравилась экскурсия! Водопады так освежают в жару Бали, но надо быть готовым к большому
Нам очень понравилась экскурсия! Водопады так освежают в жару Бали, но надо быть готовым к большому
Нам очень понравилась экскурсия! Водопады так освежают в жару Бали, но надо быть готовым к большому
Нам очень понравилась экскурсия! Водопады так освежают в жару Бали, но надо быть готовым к большому
Нам очень понравилась экскурсия! Водопады так освежают в жару Бали, но надо быть готовым к большому
Нам очень понравилась экскурсия! Водопады так освежают в жару Бали, но надо быть готовым к большому
Нам очень понравилась экскурсия! Водопады так освежают в жару Бали, но надо быть готовым к большому
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А
Это был один из лучших дней за всю поездку с которого у нас осталось миллион эмоций и фотографий! У нас был гид Вайан и мы можем с уверенность сказать, что
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нам с ним очень повезло. Гид рассказал много всего интересного и нового как про достопримечательности, которые мы посетили, так и про Индонезию в целом. Отвечал на все наши вопросы и помогал абсолютно во всем. Теперь мы знаем сильно больше про культуру Бали.

Это был один из лучших дней за всю поездку с которого у нас осталось миллион эмоций
Это был один из лучших дней за всю поездку с которого у нас осталось миллион эмоций
Это был один из лучших дней за всю поездку с которого у нас осталось миллион эмоций
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Ivan
Нам проводил экскурсию Ваян, с чем нам очень повезло. Безупречное знание русского языка и истории острова. Было намного больше, чем входило в экскурсию, он открыл нам Бали и его тайны,
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ждал нас на каждой точке, и не торопил, свозил на дополнительную локацию. Так же ваян всю экскурсию нас фотографировал и снимал красивые видео. Авто было очень комфортным. Это была наша лучшая экскурсия. Очень рады знакомству, и всем будем советовать🌸

Нам проводил экскурсию Ваян, с чем нам очень повезло. Безупречное знание русского языка и истории острова.
Нам проводил экскурсию Ваян, с чем нам очень повезло. Безупречное знание русского языка и истории острова.
Нам проводил экскурсию Ваян, с чем нам очень повезло. Безупречное знание русского языка и истории острова.
Нам проводил экскурсию Ваян, с чем нам очень повезло. Безупречное знание русского языка и истории острова.
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О
Все прошло замечательно, очень насыщенная экскурсия. Гид Suwitri и водитель Ваян были очень приятными людьми. Мы узнали много нового и интересного из жизни индонезийцев. Экскурсия была по сути индивидуальной, только
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для нас двоих. Когда оказалось, что из-за погодных условий один водопад был закрыт, мы попросили показать вместо него рисовые террасы и нам не отказали. В пути нам предлагали холодную воду. Забрали и привезли с ресепшена отеля в районе Семиньяк.

Все прошло замечательно, очень насыщенная экскурсия. Гид Suwitri и водитель Ваян были очень приятными людьми. Мы
Все прошло замечательно, очень насыщенная экскурсия. Гид Suwitri и водитель Ваян были очень приятными людьми. Мы
Все прошло замечательно, очень насыщенная экскурсия. Гид Suwitri и водитель Ваян были очень приятными людьми. Мы
Все прошло замечательно, очень насыщенная экскурсия. Гид Suwitri и водитель Ваян были очень приятными людьми. Мы
Все прошло замечательно, очень насыщенная экскурсия. Гид Suwitri и водитель Ваян были очень приятными людьми. Мы
Все прошло замечательно, очень насыщенная экскурсия. Гид Suwitri и водитель Ваян были очень приятными людьми. Мы
Все прошло замечательно, очень насыщенная экскурсия. Гид Suwitri и водитель Ваян были очень приятными людьми. Мы
Все прошло замечательно, очень насыщенная экскурсия. Гид Suwitri и водитель Ваян были очень приятными людьми. Мы+1
Все прошло замечательно, очень насыщенная экскурсия. Гид Suwitri и водитель Ваян были очень приятными людьми. Мы
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С
Насыщенная программа, красивые места! Нам все очень понравилось. Очень вкусный кофе, причем дают достаточно много разных сортов попробовать. Виды на рисовых террасах просто невероятные! Рекомендуем:) Спасибо организаторам!
Насыщенная программа, красивые места! Нам все очень понравилось. Очень вкусный кофе, причем дают достаточно много разных
Насыщенная программа, красивые места! Нам все очень понравилось. Очень вкусный кофе, причем дают достаточно много разных
Насыщенная программа, красивые места! Нам все очень понравилось. Очень вкусный кофе, причем дают достаточно много разных
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