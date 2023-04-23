Посетить три волшебных водопада, тропическую плантацию и индуистский храм Батуан за 1 день
Приглашаю в путешествие по центральной части Бали! Я помогу вам увидеть райский остров таким, каким его ждёшь.
Вы оцените три фантастических водопада — под каждым из них можно постоять, зарядиться силой природы и сделать роскошные фото.
Кроме того, мы побываем в традиционном балийском храме Батуан и на тропической плантации, где производят знаменитый кофе «копи лювак».
Вы оцените три фантастических водопада — под каждым из них можно постоять, зарядиться силой природы и сделать роскошные фото.
Кроме того, мы побываем в традиционном балийском храме Батуан и на тропической плантации, где производят знаменитый кофе «копи лювак».
Ближайшие даты:
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Описание
Что вас ожидает
Завораживающий Бали
Я подготовила для вас авторский маршрут, сочетающие самые красивые водопады центра острова, традиционный древний храм и аутентичную тропическую плантацию. В программе экскурсии:
- Водопад Тукад Чепунг — спрятанный в сумрачном тенистом каньоне, он открывается только самым любопытным путешественникам. Чтобы увидеть его, мы пройдём по скалам и узкой тропинке в тропическом лесу. Это несложно, безопасно и очень интересно.
- Водопад Канто Лампо — многоступенчатый каскадный водопад в ущелье. К нему ведёт оборудованная лестница: спуск легкий и комфортный для путешественников любой физической подготовки. Канто Лампо — идеальная локация для инстаграм-фото и просто невероятно красивое место.
- Тропическая плантация — место, где выращивают травы, специи и какао. А еще здесь производят самый дорогой сорт кофе в мире «копи лювак», в создании которого участвуют зверьки мусанги.
- Храм Батуан — построенный более 1000 лет назад, он впечатлит вас оригинальным балийским орнаментом, скульптурами и резьбой. На примере Батуана вы познакомитесь с особенностями местных верований и архитектуры.
- Водопад Тегенунган — самый зрелищный водопад на острове. Почему — вы узнаете и увидите на экскурсии.
Организационные детали
- В стоимость включён трансфер из курортов: Убуд, Суковати, Санур, Кута, Семиньяк, центр Джимбарана и Нуса-Дуа
- Экскурсию для вас проведу я или мои братья
- Входные билеты оплачиваются дополнительно — суммарно около 6$ с человека
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- на ресепшене отеля / виллы
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 9 часовБронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Julia — ваш гид на Бали
Провёл 27 экскурсий для 35 туристов
Добрый день! Я профессиональный русскоговорящий гид по Бали. Путешественники называют меня Юлия, так как запомнить и произнести мое балийское имя очень сложно!) Все маршруты я составляю самостоятельно, чтобы мои гости увидели не только популярные туристические места, но и то, о чем не пишут путеводители.Задать вопрос
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