Julia — ваш гид на Бали

Провёл 27 экскурсий для 35 туристов

Добрый день! Я профессиональный русскоговорящий гид по Бали. Путешественники называют меня Юлия, так как запомнить и произнести мое балийское имя очень сложно!) Все маршруты я составляю самостоятельно, чтобы мои гости увидели не только популярные туристические места, но и то, о чем не пишут путеводители.