Приглашаю в путешествие по центральной части Бали! Я помогу вам увидеть райский остров таким, каким его ждёшь.
Вы оцените три фантастических водопада — под каждым из них можно постоять, зарядиться силой природы и сделать роскошные фото.
Кроме того, мы побываем в традиционном балийском храме Батуан и на тропической плантации, где производят знаменитый кофе «копи лювак».
Вы оцените три фантастических водопада — под каждым из них можно постоять, зарядиться силой природы и сделать роскошные фото.
Кроме того, мы побываем в традиционном балийском храме Батуан и на тропической плантации, где производят знаменитый кофе «копи лювак».
Описание экскурсии
Завораживающий Бали
Я подготовила для вас авторский маршрут, сочетающие самые красивые водопады центра острова, традиционный древний храм и аутентичную тропическую плантацию. В программе экскурсии:
- Водопад Улу Петану — один из самых красивых водопадов на Бали, и приятное место для купания. Мощный поток воды падает с высоты 27 метров в густой тропический лес.
- Водопад Канто Лампо — многоступенчатый каскадный водопад в ущелье. К нему ведёт оборудованная лестница: спуск лёгкий и комфортный для путешественников любой физической подготовки. Канто Лампо — идеальная локация для фото и просто невероятно красивое место.
- Тропическая плантация — место, где выращивают травы, специи и какао. А ещё здесь производят самый дорогой сорт кофе в мире «копи лювак», в создании которого участвуют зверьки мусанги.
- Храм Батуан — построенный более 1000 лет назад, он впечатлит вас оригинальным балийским орнаментом, скульптурами и резьбой. На примере Батуана вы познакомитесь с особенностями местных верований и архитектуры.
- Водопад Тегенунган — самый зрелищный водопад на острове. Почему — вы узнаете и увидите на экскурсии.
Организационные детали
- Экскурсию для вас проведу я или мои братья
- В стоимость включён трансфер из районов Кута, Семиньяк, Нуса Дуа, Джимбаран, Санур, Убуд
- Входные билеты оплачиваются дополнительно — суммарно около $9 с чел. (только в рупиях)
- Часть стоимости вы оплачиваете на сайте, остаток — на месте только наличными в долларах или рупиях
- Подъём к водопадам пролегает по ступеням и предполагает существенную физическую нагрузку
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На ресепшене отеля/виллы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Юлия — ваша команда гидов на Бали
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за 3.5 часа
Провели экскурсии для 2534 туристов
Я профессиональный русскоговорящий гид на Бали. Путешественники называют меня Юлия, так как запомнить и произнести моё балийское имя очень сложно!) Все маршруты я составляю самостоятельно, чтобы мои гости увидели не только популярные туристические места, но и то, о чём не пишут путеводители. Работаю с коллегами-гидами.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 207 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Т
Отличная экскурсия с гидом Suwitri. Заехали за нами строго в оговоренное время. Доехали до храма. Все подробно нам рассказали и показали. Было очень интересно. Далее приехали на водопады. Далее на кофейную плантацию. Очень подробно и интересно был произведён рассказ о религии, об истории, о природе Бали. В меру шуток. Водитель очень аккуратно вел автомобиль. Было безопасно. Однозначно рекомендую!
+1
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о
Нам очень понравилась экскурсия! Водопады так освежают в жару Бали, но надо быть готовым к большому количеству ступеней - и наш 4 летний ребенок справился👍. Гиду Робину 10+ баллов. -
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А
Это был один из лучших дней за всю поездку с которого у нас осталось миллион эмоций и фотографий! У нас был гид Вайан и мы можем с уверенность сказать, что
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Нам проводил экскурсию Ваян, с чем нам очень повезло. Безупречное знание русского языка и истории острова. Было намного больше, чем входило в экскурсию, он открыл нам Бали и его тайны,
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О
Все прошло замечательно, очень насыщенная экскурсия. Гид Suwitri и водитель Ваян были очень приятными людьми. Мы узнали много нового и интересного из жизни индонезийцев. Экскурсия была по сути индивидуальной, только
+1
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С
Насыщенная программа, красивые места! Нам все очень понравилось. Очень вкусный кофе, причем дают достаточно много разных сортов попробовать. Виды на рисовых террасах просто невероятные! Рекомендуем:) Спасибо организаторам!
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