5 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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Храмы Танах Лот и Таман Аюн, сказочный парк птиц, ремесленный рынок и водопад Канто Лампо

Arthur
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Arthur – ваш гид
Среди всех культурных и природных достопримечательностей Бали некоторые особенно выделяются фантастическими пейзажами и самобытностью.

Вы посетите храмы Танах Лот и Пура Таман Аюн, тесно связанные со стихией океана.

Прогуляетесь среди тысяч экзотических птиц, познакомитесь с балийскими ремеслами на Арт-рынке Убуда и зайдете под струи водопада Канто Лампо, спускающегося плавными каскадами.

После этого путешествия вы прочувствуете колорит Бали, проникнетесь религиозной философией острова и его волшебной природой.
$110
$88 за экскурсию
скидка20%
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 6 друзей
На автомобиле
Продолжительность 8 часов
До 7 человек
Можно с детьми
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У этой экскурсии5 отзывов
5
Природные сокровища и колорит Бали
Природные сокровища и колорит Бали

Что вас ожидает

Таинственный храм на воде Танах Лот
Вы встретитесь с одним из неофициальных символов Бали — храмом Танах Лот, возвышающимся на высоком скальном уступе, который во время прилива превращается в остров. Вы не только запечатлите самый фотогеничный храм Бали, но и узнаете, какой богине посвящен Танах Лот и от чего, по местным поверьям, защищает весь остров.

Храм Пура Таман Аюн — голос океана
Затем отправимся к весьма почитаемому балийцами храму Пура Таман Аюн, который воплощает индуистское представление о Мировом океане. Местные жители приписывают храму магическую способность поддерживать надлежащую циркуляцию воды на острове: с гор на рисовые поля, с полей — в море, а затем обратно в горы.

Мир балийских птиц
Парк птиц, раскинувшийся на территории около 2 гектаров, поразит вас бесчисленным множеством пернатых, обитающих в Южной Америке, Африке и, конечно, в самой Индонезии. Тысячи птиц летают среди экзотических растений и цветов в огромных вольерах, куда можно зайти, чтобы ближе полюбоваться прекрасными созданиями.

Арт-рынок в Убуде
Вы откроете для себя еще одну грань балийского колорита, посетив ремесленный рынок Пасар-Сени-Убуд, в центре которого расположился Королевский дворец Убуд. Первоначально весь рынок умещался под крышей одного павильона, но затем постоянно расширялся и достраивался, превратившись в огромный торговый комплекс, где вы найдете изделия ручной работы из всех балийских центров кустарных промыслов.

Ступени водопада Канто Лампо
Недалеко от Убуда вас ждет необычный водопад, который выглядит невероятно впечатляюще благодаря небольшим ступенчатым каскадам. Напор воды в Канто Лампо не очень сильный, поэтому вы сможете свободно зайти под струи воды, чтобы искупаться и сделать интересные снимки.

Организационные детали

  • Трансфер на автомобиле с кондиционером входит в стоимость экскурсии.
  • Дополнительные расходы: входные билеты в храм Танах Лот, Королевский храм и на водопад Канто Лампо — в сумме примерно $7 с человека, Парк птиц — примерно $28 с человека.
  • Лучше всего начать экскурсию в районе 8 часов утра.
Природные сокровища и колорит Бали
Природные сокровища и колорит Бали
Природные сокровища и колорит Бали
Природные сокровища и колорит Бали
Природные сокровища и колорит Бали
Природные сокровища и колорит Бали
Природные сокровища и колорит Бали
Природные сокровища и колорит Бали
Природные сокровища и колорит Бали
Природные сокровища и колорит Бали
Природные сокровища и колорит Бали
Природные сокровища и колорит Бали
Природные сокровища и колорит Бали

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Arthur
Arthur
Уважаемые гости! Меня зовут Судиарта или просто Артур,я коренной балиец, отлично говорю по-русски и хорошо знаю культуру Бали. Буду рад открыть для вас уникальные места Бали и острова Ява, а также необычные туристические маршруты, куда не добирается большинство туристов.
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5 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

2 марта 2020
Огромное спасибо Артуру!!!! Классный гид, интересный рассказчик и просто приятный человек!

Экскурсия была насыщена, комфортная и по очень интересным местам !!! Парк птиц! Водопад Канто Лампо, вообще огонь! Заранее обо всем позаботится и ваши фотки будут просто огонь! Не пожалейте ваших средств, чтобы успеть забронировать этого замечательного человека гида! По русски говорит отлично и с прекрасным чувством юмора!!!!! Спасибо , Арта) я обязательно ещё вернусь!!!!!!!
17 октября 2019
Гид Артур просто отличный! Выше всяких похвал! Мы с моей мамой в восторге от проведённого времени! Артур согласился немного поменять маршрут экскурсии, благодаря ему мы за один день практически выполнили все, что наметили сделать на Бали за 3 дня. Очень хорошо владеет русским языком, обладает чувством юмора, доброжелательный и пунктуальный. Знает о Бали и об Индонезии практически все. Однозначно рекомендуем Артура в качестве гида. Он лучший! Спасибо, Ара!
Наталия
23 сентября 2019
Спасибо. Все отлично. Немного поменяли маршрут экскурсии. Красивейшие водопады ( мы были на двух), храмы, много информации. Все понравилось.
Даниил
5 июня 2019
Отличная экскурсия. Брали вторую экскурсию у Артура.
Мы заменили парк птиц на пещеру слона, очень красивый храм.
Дворец в убуре тоже очень красивый, храмы тоже! Очень стоит посетить)
На водопад берите купальники и полотенца и имейте ввиду что нужно будет карабкаться по камням, воды в водопаде по пояс и на дне везде камни, девушки решили не лазить, а я сделал крутые фото )
Вообщем очень рекомендуем экскурсию!
23 марта 2019
Хорошая экскурсия,отличный гид,хорошее знание программы по данной экскурсии,понравилось всё. Увеличились цены на входные билеты,об этом узнали на экскурсии.

Arthur проводит ещё 4 экскурсии

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