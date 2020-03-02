5 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

Таинственный храм на воде Танах Лот

Вы встретитесь с одним из неофициальных символов Бали — храмом Танах Лот, возвышающимся на высоком скальном уступе, который во время прилива превращается в остров. Вы не только запечатлите самый фотогеничный храм Бали, но и узнаете, какой богине посвящен Танах Лот и от чего, по местным поверьям, защищает весь остров.

Храм Пура Таман Аюн — голос океана

Затем отправимся к весьма почитаемому балийцами храму Пура Таман Аюн, который воплощает индуистское представление о Мировом океане. Местные жители приписывают храму магическую способность поддерживать надлежащую циркуляцию воды на острове: с гор на рисовые поля, с полей — в море, а затем обратно в горы.

Мир балийских птиц

Парк птиц, раскинувшийся на территории около 2 гектаров, поразит вас бесчисленным множеством пернатых, обитающих в Южной Америке, Африке и, конечно, в самой Индонезии. Тысячи птиц летают среди экзотических растений и цветов в огромных вольерах, куда можно зайти, чтобы ближе полюбоваться прекрасными созданиями.

Арт-рынок в Убуде

Вы откроете для себя еще одну грань балийского колорита, посетив ремесленный рынок Пасар-Сени-Убуд, в центре которого расположился Королевский дворец Убуд. Первоначально весь рынок умещался под крышей одного павильона, но затем постоянно расширялся и достраивался, превратившись в огромный торговый комплекс, где вы найдете изделия ручной работы из всех балийских центров кустарных промыслов.

Ступени водопада Канто Лампо

Недалеко от Убуда вас ждет необычный водопад, который выглядит невероятно впечатляюще благодаря небольшим ступенчатым каскадам. Напор воды в Канто Лампо не очень сильный, поэтому вы сможете свободно зайти под струи воды, чтобы искупаться и сделать интересные снимки.