Ритуал очищения в храме Мангенинг + 2 водопада

Побывать на простом обряде очищения души и тела и отдохнуть возле воды

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Перезагрузите мысли и эмоции на очищающем ритуале в балийском храме! Специальным способом вы омоетесь святой водой и сделаете подношения. Считается, что после такого обряда душа и тело становятся спокойными и гармоничными.

После интересного опыта вы отправитесь пить кофе и чай в деревню, а потом — к водопадам Канто Лампо и Тибумана, в которых по желанию искупаетесь.
Ритуал очищения в храме Мангенинг + 2 водопада
Ритуал очищения в храме Мангенинг + 2 водопада
Ритуал очищения в храме Мангенинг + 2 водопада
Ритуал очищения в храме Мангенинг + 2 водопада
Ритуал очищения в храме Мангенинг + 2 водопада
Ритуал очищения в храме Мангенинг + 2 водопада
Ритуал очищения в храме Мангенинг + 2 водопада
Ритуал очищения в храме Мангенинг + 2 водопада
Ближайшие даты:
18
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Описание

Что вас ожидает

Храм Мангенинг: перезагрузиться на ритуале

В старинном храме в горной деревне Тампак Сиринг вы наденете саронг — традиционную балийскую юбку — и поставите подношения. Трижды омоете лицо руками, а затем омоете всё тело с головой. Местные верят, что этот ритуал полезен для физического и ментального здоровья.

Водопады: сделать классные снимки и по желанию искупаться

После ритуала вы отдохнёте в деревне и попробуете несколько сортов кофе и чая. Затем мы отправимся в обратный путь — и по дороге заедем на живописные водопады Канто Лампо и Тибумана. Вы сделаете атмосферные фотографии, отдохнёте возле бушующей воды и по желанию искупаетесь.

Организационные детали

  • В стоимость включено: трансфер, сопровождение гида, аренда саронга, подношения для ритуала, минеральная вода
  • Дополнительные расходы: вход в храм Мангенинг — 30 тыс. рупий/чел., вход на территорию водопада Канто Лампо — 20 тыс. рупий/чел., вход на территорию водопада Тибумана — 20 тыс. рупий/чел.
  • Возьмите с собой: наличные рупии, принадлежности для купания, сменную одежду
  • Экскурсия подойдёт взрослым и детям от 5 лет

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
у вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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