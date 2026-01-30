Перезагрузите мысли и эмоции на очищающем ритуале в балийском храме! Специальным способом вы омоетесь святой водой и сделаете подношения. Считается, что после такого обряда душа и тело становятся спокойными и гармоничными.
После интересного опыта вы отправитесь пить кофе и чай в деревню, а потом — к водопадам Канто Лампо и Тибумана, в которых по желанию искупаетесь.
После интересного опыта вы отправитесь пить кофе и чай в деревню, а потом — к водопадам Канто Лампо и Тибумана, в которых по желанию искупаетесь.
Описание экскурсии
Храм Мангенинг: перезагрузиться на ритуале
В старинном храме в горной деревне Тампак Сиринг вы наденете саронг — традиционную балийскую юбку — и поставите подношения. Трижды омоете лицо руками, а затем омоете всё тело с головой. Местные верят, что этот ритуал полезен для физического и ментального здоровья.
Водопады: сделать классные снимки и по желанию искупаться
После ритуала вы отдохнёте в деревне и попробуете несколько сортов кофе и чая. Затем мы отправимся в обратный путь — и по дороге заедем на живописные водопады Канто Лампо и Тибумана. Вы сделаете атмосферные фотографии, отдохнёте возле бушующей воды и по желанию искупаетесь.
Организационные детали
- В стоимость включено: трансфер (из районов Убуд, Санур, Керамас, Гианьяр, Нуса Дуа и Тегаллаланг), сопровождение гида, аренда саронга, подношения для ритуала, минеральная вода
- Дополнительные расходы: вход в храм Мангенинг — 30 тыс. рупий/чел., вход на территорию водопада Канто Лампо — 20 тыс. рупий/чел., вход на территорию водопада Тибумана — 20 тыс. рупий/чел.
- Возьмите с собой: наличные рупии, принадлежности для купания, сменную одежду
- Экскурсия подойдёт взрослым и детям от 5 лет
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ваян — ваш гид на Бали
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Обычно отвечает за 1 час 10 минут
Провёл экскурсии для 1189 туристов
Мы с братом родились на этом сказочном острове и живём здесь всю жизнь. Объездили его вдоль и поперёк, нашли самые красивые места и готовы познакомить вас с ними. Бали — волшебное
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 6 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
По нашей просьбе заменили храм Мангенинг на рисовые террасы. День пролетел быстро и очень интересно. Посетили два водопада, и потрясающе красивые рисовые террасы. Также очень понравилась дегустация чая и кофе
Вам был полезен этот отзыв?
О
Замечательная экскурсия, Ваян - прекрасный гид, все отлично организовал, великолепно говорит по-русски, очень богатый словарный запас и энциклопедические знания предмета. Приятный, очень воспитанный человек, все наши пожелания были удовлетворены. Сам ритуал очищения очень понравился, и правда после него почувствовали легкость в теле и мыслях. Всем рекомендую Ваяна!
Вам был полезен этот отзыв?
Всем привет!
Меня зовут Дима)
13 июня 2024 года у нас была экскурсия "Ритуал очищения в храме Мангенинг + 2 водопада".
Нам очень сильно понравилось:)
Ваян умный и общительный мужчина. Суперски разговаривает по-русски. Рассказал очень много информации про историю острова Бали и многое другое Поддерживал любую тему общения, а главное, сам был инициатором многих других!
Были рады познакомиться. Спасибо!
Рекомендую сотрудничать с Ваяном и данную экскурсию
Меня зовут Дима)
13 июня 2024 года у нас была экскурсия "Ритуал очищения в храме Мангенинг + 2 водопада".
Нам очень сильно понравилось:)
Ваян умный и общительный мужчина. Суперски разговаривает по-русски. Рассказал очень много информации про историю острова Бали и многое другое Поддерживал любую тему общения, а главное, сам был инициатором многих других!
Были рады познакомиться. Спасибо!
Рекомендую сотрудничать с Ваяном и данную экскурсию
Вам был полезен этот отзыв?
Е
Нам очень понравилась экскурсия с Wayan.
Мы впервые на Бали! Хотелось проникнуться атмосферой и увидеть побольше! Все так и получилось! Спасибо за это Wayan.
Wayan отлично владеет русским языком и интересно рассказал о истории и обычаях Индонезии и о острове Бали,ответил на наши многочисленные вопросы.
Везде нас сопровождал, следил за вещами и старался сделать наше времяпрепровождение максимально комфортабельным. Спасибо большое.
Мы впервые на Бали! Хотелось проникнуться атмосферой и увидеть побольше! Все так и получилось! Спасибо за это Wayan.
Wayan отлично владеет русским языком и интересно рассказал о истории и обычаях Индонезии и о острове Бали,ответил на наши многочисленные вопросы.
Везде нас сопровождал, следил за вещами и старался сделать наше времяпрепровождение максимально комфортабельным. Спасибо большое.
Вам был полезен этот отзыв?
М
Экскурсия очень понравилась. Больше всего впечатлил обряд очищения. Очень красивые локациии с водопадами. У меня был гид Ваян Путра. Он прекрасно говорит по-русски. Много рассказал о стране и ее обычаях по дороге. На всех локациях сопровождал и фотографировал. Спасибо за экскурсию!
Вам был полезен этот отзыв?
В
Отличная экскурсия! Очень хороший, внииательный гид, отлично разбирающийся в традициях и истории Бали. Рекомендую, отлично провели время
Вам был полезен этот отзыв?
Входит в следующие категории Бали
Похожие экскурсии на «Ритуал очищения в храме Мангенинг + 2 водопада»
Индивидуальная
до 6 чел.
Бали: водопады в джунглях и древний храм
Посетить три волшебных водопада, тропическую плантацию и индуистский храм Батуан за 1 день
Начало: На ресепшене отеля/виллы
Завтра в 08:30
14 авг в 08:30
от $75 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Традиции и обряды Бали
Помедитировать в храме и пройти обряд очищения Мелукат
Начало: У вашего отеля
Завтра в 07:00
15 авг в 07:00
от $86 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Это Бали: дельфины, озеро Братан и храм на воде
Отправиться на свидание к морским обитателям, а после отдохнуть у водопадов и озёр-близнецов
Начало: У вашего отеля
Завтра в 06:00
14 авг в 06:00
от $275 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Обряд Мелукат и очищение в источнике Себату
Побывать в священных местах и познакомиться с традиционными балийскими ритуалами
Начало: У вашего отеля
17 авг в 08:00
18 авг в 08:00
от $90 за всё до 6 чел.
от $105 за экскурсию