Побывать на простом обряде очищения души и тела и отдохнуть возле воды
Перезагрузите мысли и эмоции на очищающем ритуале в балийском храме! Специальным способом вы омоетесь святой водой и сделаете подношения. Считается, что после такого обряда душа и тело становятся спокойными и гармоничными.
После интересного опыта вы отправитесь пить кофе и чай в деревню, а потом — к водопадам Канто Лампо и Тибумана, в которых по желанию искупаетесь.
После интересного опыта вы отправитесь пить кофе и чай в деревню, а потом — к водопадам Канто Лампо и Тибумана, в которых по желанию искупаетесь.
Ближайшие даты:
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
Храм Мангенинг: перезагрузиться на ритуале
В старинном храме в горной деревне Тампак Сиринг вы наденете саронг — традиционную балийскую юбку — и поставите подношения. Трижды омоете лицо руками, а затем омоете всё тело с головой. Местные верят, что этот ритуал полезен для физического и ментального здоровья.
Водопады: сделать классные снимки и по желанию искупаться
После ритуала вы отдохнёте в деревне и попробуете несколько сортов кофе и чая. Затем мы отправимся в обратный путь — и по дороге заедем на живописные водопады Канто Лампо и Тибумана. Вы сделаете атмосферные фотографии, отдохнёте возле бушующей воды и по желанию искупаетесь.
Организационные детали
- В стоимость включено: трансфер, сопровождение гида, аренда саронга, подношения для ритуала, минеральная вода
- Дополнительные расходы: вход в храм Мангенинг — 30 тыс. рупий/чел., вход на территорию водопада Канто Лампо — 20 тыс. рупий/чел., вход на территорию водопада Тибумана — 20 тыс. рупий/чел.
- Возьмите с собой: наличные рупии, принадлежности для купания, сменную одежду
- Экскурсия подойдёт взрослым и детям от 5 лет
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- у вашего отеля
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 8 часовБронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Wayan — ваш гид на Бали
Провёл экскурсии для 108 туристов
Здравствуйте! Меня зовут Ваян (Ваня), я русскоговорящий гид на Бали. На этом сказочном острове я родился и живу всю жизнь. Объездил его вдоль и поперёк, нашёл самые красивые места и готов познакомить вас с ними. Бали — волшебное место с самобытной культурой, богатой историей и неповторимым укладом жизни. Чего здесь только нет: океан, горы, озера, храмы 15 века и яркие индуистские церемонии. Я с радостью стану вашим проводником по острову, верным другом и помощником. Приложу все усилия, чтобы вы не чувствовали себя одиноко, и постараюсь сделать ваш отдых максимально комфортным.
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