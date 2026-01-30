Перезагрузите мысли и эмоции на очищающем ритуале в балийском храме! Специальным способом вы омоетесь святой водой и сделаете подношения. Считается, что после такого обряда душа и тело становятся спокойными и гармоничными. После интересного опыта вы отправитесь пить кофе и чай в деревню, а потом — к водопадам Канто Лампо и Тибумана, в которых по желанию искупаетесь.

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-6 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Храм Мангенинг: перезагрузиться на ритуале

В старинном храме в горной деревне Тампак Сиринг вы наденете саронг — традиционную балийскую юбку — и поставите подношения. Трижды омоете лицо руками, а затем омоете всё тело с головой. Местные верят, что этот ритуал полезен для физического и ментального здоровья.

Водопады: сделать классные снимки и по желанию искупаться

После ритуала вы отдохнёте в деревне и попробуете несколько сортов кофе и чая. Затем мы отправимся в обратный путь — и по дороге заедем на живописные водопады Канто Лампо и Тибумана. Вы сделаете атмосферные фотографии, отдохнёте возле бушующей воды и по желанию искупаетесь.

Организационные детали