Батур — действующий вулкан высотой 1717 метров. Я предлагаю подняться на него самым комфортным способом — на джипе! Вы прокатитесь по застывшей чёрной лаве и встретите рассвет, наслаждаясь видами острова. А потом по желанию искупаетесь в горячих источниках у подножия. Кроме того, посетите кофейные плантации и рисовые террасы Тегаллаланг.

Описание

Что вас ожидает

Вулкан Батур. Вы подниметесь на него на джипе и встретите рассвет с видом на горы и два других вулкана: Агунг и Ринджани.

Горячие источники. По желанию вы искупаетесь в горячих источниках на берегу озера Батур. Они очень полезны для суставов и помогают при ревматизме.

Плантации кофе и какао. Вы погуляете по плантациям и продегустируете самый дорогой кофе в мире — лювак.

Рисовые террасы Тегаллаланг. Мы пройдём по каскадным рисовым террасам и сделаем те самые открыточные фото с Бали.

Организационные детали