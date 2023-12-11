Встретить рассвет на вулкане, окунуться в горячие источники, погулять по рисовым и кофейным террасам
Батур — действующий вулкан высотой 1717 метров.
Я предлагаю подняться на него самым комфортным способом — на джипе! Вы прокатитесь по застывшей чёрной лаве и встретите рассвет, наслаждаясь видами острова. А потом по желанию искупаетесь в горячих источниках у подножия. Кроме того, посетите кофейные плантации и рисовые террасы Тегаллаланг.
Я предлагаю подняться на него самым комфортным способом — на джипе! Вы прокатитесь по застывшей чёрной лаве и встретите рассвет, наслаждаясь видами острова. А потом по желанию искупаетесь в горячих источниках у подножия. Кроме того, посетите кофейные плантации и рисовые террасы Тегаллаланг.
Ближайшие даты:
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Описание
Что вас ожидает
Вулкан Батур. Вы подниметесь на него на джипе и встретите рассвет с видом на горы и два других вулкана: Агунг и Ринджани.
Горячие источники. По желанию вы искупаетесь в горячих источниках на берегу озера Батур. Они очень полезны для суставов и помогают при ревматизме.
Плантации кофе и какао. Вы погуляете по плантациям и продегустируете самый дорогой кофе в мире — лювак.
Рисовые террасы Тегаллаланг. Мы пройдём по каскадным рисовым террасам и сделаем те самые открыточные фото с Бали.
Организационные детали
- В стоимость включено: машина с кондиционером, открытый джип на вулкане, билеты на вулкан и мини-завтрак (бананы, варёное яйцо, хлеб и вода)
- Входные билеты оплачиваются дополнительно: горячие источники — 300 тысяч рупий с человека, рисовые террасы — 25 тысяч рупий с человека
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- у вашего отеля
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 8 часовБронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Wayan — ваш гид на Бали
Провёл экскурсии для 151 туриста
Здравствуйте! Меня зовут Ваян (Ваня), я русскоговорящий гид на Бали. На этом сказочном острове я родился и живу всю жизнь. Объездил его вдоль и поперёк, нашёл самые красивые места и готов познакомить вас с ними. Бали — волшебное место с самобытной культурой, богатой историей и неповторимым укладом жизни. Чего здесь только нет: океан, горы, озера, храмы 15 века и яркие индуистские церемонии. Я с радостью стану вашим проводником по острову, верным другом и помощником. Приложу все усилия, чтобы вы не чувствовали себя одиноко, и постараюсь сделать ваш отдых максимально комфортным.
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