Фантастический вулкан Батур на джипе

Индивидуальная экскурсия на Бали

Встретить рассвет на вулкане, окунуться в горячие источники, погулять по рисовым и кофейным террасам

Батур — действующий вулкан высотой 1717 метров.

Я предлагаю подняться на него самым комфортным способом — на джипе! Вы прокатитесь по застывшей чёрной лаве и встретите рассвет, наслаждаясь видами острова. А потом по желанию искупаетесь в горячих источниках у подножия. Кроме того, посетите кофейные плантации и рисовые террасы Тегаллаланг.
Фантастический вулкан Батур на джипе
Фантастический вулкан Батур на джипе
Фантастический вулкан Батур на джипе
Фантастический вулкан Батур на джипе
Фантастический вулкан Батур на джипе
Фантастический вулкан Батур на джипе
Фантастический вулкан Батур на джипе
Ближайшие даты:
11
дек
12
дек
13
дек
18
дек
19
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дек
22
дек
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даты

Описание

Что вас ожидает

Вулкан Батур. Вы подниметесь на него на джипе и встретите рассвет с видом на горы и два других вулкана: Агунг и Ринджани.

Горячие источники. По желанию вы искупаетесь в горячих источниках на берегу озера Батур. Они очень полезны для суставов и помогают при ревматизме.

Плантации кофе и какао. Вы погуляете по плантациям и продегустируете самый дорогой кофе в мире — лювак.

Рисовые террасы Тегаллаланг. Мы пройдём по каскадным рисовым террасам и сделаем те самые открыточные фото с Бали.

Организационные детали

  • В стоимость включено: машина с кондиционером, открытый джип на вулкане, билеты на вулкан и мини-завтрак (бананы, варёное яйцо, хлеб и вода)
  • Входные билеты оплачиваются дополнительно: горячие источники — 300 тысяч рупий с человека, рисовые террасы — 25 тысяч рупий с человека

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
у вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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