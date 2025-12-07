Я с удовосльвием покажу вам свой родной остров. Вы проведёте день среди фантастической природы и архитектуры.
Пройдёте по рисовым террасам, увидите дерево из фильма «Аватар», дикий водопад и прикоснётесь к балийской культуре в храме Ватуан. Заодно вы узнаете о местной жизни и побываете на кофеноых плантациях.
Описание фото-прогулкиВодопад Канто Лампо в деревне Бенг представляет собой великолепное природное творение, где потоки воды струятся по ступенчатым каменным уступам, образуя изящный «водяной занавес». Это место стало популярным благодаря своему живописному виду и уникальной атмосфере, идеально подходящей для фотосъемки и погружения в природу. Рисовые террасы Тегалаланг являются не только сельскохозяйственным угодьем, но и воплощением древней балийской мудрости. Многоуровневые поля, созданные по системе Субак, демонстрируют гармоничное взаимодействие человека с природой и духовными традициями, сохраняя свою аутентичность на протяжении веков. Творческий центр Sari Timbul — это уникальное пространство, где искусство переплетается с экологией. Посетители могут наблюдать за процессом создания стеклянных изделий из переработанных материалов, а затем погрузиться в атмосферу сказочного сада с причудливыми инсталляциями и уютными уголками для фотографий. Кофейные плантации предлагают познакомиться с полным циклом производства балийского кофе — от сбора зерен арабики до дегустации знаменитого Лювака. Особенностью последнего является уникальная ферментация зерен в пищеварительной системе пальмовых циветт, придающая напитку неповторимый мягкий вкус с фруктовыми нотками. Парк Таман Дедари создает волшебную атмосферу благодаря скульптурам небесных нимф, вдохновленным древними легендами. Продуманная ландшафтная композиция гармонично сочетает искусство и природу, предлагая посетителям умиротворяющую прогулку вдоль берега реки Аюнг среди изящных каменных изваяний.
Вы сами выбираете дату и время
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Водопад Като Лампак
- Рисовые террасы Тегалаланг в Убуде
- Комплекс Sari Timbul
- Кофейные плантации
- Парк Таман Дедари (Парк Ангелов)
Что включено
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Обед
- Входные билеты
- Личные расходы
Место начала и завершения?
По договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: Вы сами выбираете дату и время
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
