Описание Фото Выбрать день Ответы на вопросы Я с удовосльвием покажу вам свой родной остров. Вы проведёте день среди фантастической природы и архитектуры.



Пройдёте по рисовым террасам, увидите дерево из фильма «Аватар», дикий водопад и прикоснётесь к балийской культуре в храме Ватуан. Заодно вы узнаете о местной жизни и побываете на кофеноых плантациях.

Komang Ваш гид на Бали Написать вопрос Индивидуальная фото-прогулка Язык проведения 🇷🇺 русский Длитель­ность 10 часов Размер группы 1-5 человек Когда По договоренности $118 за экскурсию Цена за 1-5 человек, независимо от числа участников Заказать Не беспокойтесь! При нажатии этой кнопки ничего оплачивать не нужно, можно просто задать вопрос гиду Безопасная оплата Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Более 40 000 экскурсий от 8000 гидов и экскурсионных агентств размещённых на нашем сайте

Ближайшие даты: Все

даты

Описание фото-прогулки Водопад Канто Лампо в деревне Бенг представляет собой великолепное природное творение, где потоки воды струятся по ступенчатым каменным уступам, образуя изящный «водяной занавес». Это место стало популярным благодаря своему живописному виду и уникальной атмосфере, идеально подходящей для фотосъемки и погружения в природу. Рисовые террасы Тегалаланг являются не только сельскохозяйственным угодьем, но и воплощением древней балийской мудрости. Многоуровневые поля, созданные по системе Субак, демонстрируют гармоничное взаимодействие человека с природой и духовными традициями, сохраняя свою аутентичность на протяжении веков. Творческий центр Sari Timbul — это уникальное пространство, где искусство переплетается с экологией. Посетители могут наблюдать за процессом создания стеклянных изделий из переработанных материалов, а затем погрузиться в атмосферу сказочного сада с причудливыми инсталляциями и уютными уголками для фотографий. Кофейные плантации предлагают познакомиться с полным циклом производства балийского кофе — от сбора зерен арабики до дегустации знаменитого Лювака. Особенностью последнего является уникальная ферментация зерен в пищеварительной системе пальмовых циветт, придающая напитку неповторимый мягкий вкус с фруктовыми нотками. Парк Таман Дедари создает волшебную атмосферу благодаря скульптурам небесных нимф, вдохновленным древними легендами. Продуманная ландшафтная композиция гармонично сочетает искусство и природу, предлагая посетителям умиротворяющую прогулку вдоль берега реки Аюнг среди изящных каменных изваяний.

Вы сами выбираете дату и время Выбрать дату