5 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Рафтинг на Бали — идеальный способ совместить погружение в природу острова и активный отдых для настоящих искателей приключений.
Вы выберете один из двух маршрутов: проплывете по реке Аюнг среди тропических джунглей, минуя опасные участки, или промчитесь по захватывающим порогам реки Телага Ваджа, любуясь горами и рисовыми террасами Бали. Это будет экстремально, красиво и, разумеется, невероятно весело!
Вы выберете один из двух маршрутов: проплывете по реке Аюнг среди тропических джунглей, минуя опасные участки, или промчитесь по захватывающим порогам реки Телага Ваджа, любуясь горами и рисовыми террасами Бали. Это будет экстремально, красиво и, разумеется, невероятно весело!
Описание экскурсии
Рафтинг любой сложности в балийских джунглях!
На Бали есть две реки, отлично подходящие для рафтинга: Аунг и Телага Ваджа, обе несут воды среди густых джунглей, красивейших тропических ландшафтов и древних храмов. В лодке вас встретит подготовленный, опытный и дружелюбный балийский гид-инструктор, который будет управлять рафтом. В зависимости от ваших предпочтений и степени подготовки мы выберем один из маршрутов:
- Рафтинг на реке Аунг (сложность — 2 из 6). Это более спокойный вариант сплава — большую часть маршрута вы будете наслаждаться первозданной природой острова и его аутентичными храмами, наблюдать за тропическими птицами и дикими обезьянами. И только несколько речных порогов и небольших водопадов напомнят, что это не просто лодочная прогулка. Рафтинг на Аунг абсолютно безопасен и отлично подойдет семьям с маленькими детьми.
- Рафтинг на реке Телага Ваджа (сложность — 3 из 6) — самый захватывающий маршрут! На первый взгляд он может показаться экстремальным, но на деле окажется совершенно безопасным благодаря годами отработанным участкам для сплава. Приготовьтесь не только насладиться скоростью и духом приключений, но и полюбоваться горными рельефами, балийскими рисовыми полями, тропическими лесами и водопадами. По пути вас ждут 2 остановки для отдыха, инструктаж перед главным порогом и невероятный прыжок с 4-метровой плотины Белки — Bajing Dam.
План программы:
- трансфер от отеля;
- подготовка к сплаву и инструктаж на английском языке;
- рафтинг;
- душ и обед;
- возвращение в отель.
Кому подойдет прогулка
Благодаря двум вариантам сплава рафтинг подойдет и фанатам экстрима, и просто любителям активного семейного отдыха.
Организационные детали
Инструктаж и сплав для вас проведет один из англоговорящих инструкторов-балийцев
Откуда можно начать экскурсию
- В стоимость включен трансфер с русскоговорящим водителем на минивэне с кондиционером из Куты, Нуса Дуа, Санура, Убуда, Денпасара и Джимбарана
- Можно организовать трансфер за дополнительную плату из районов Улувату и Амед (стоимость и детали уточняйте в переписке)
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Наталия — ваша команда гидов на Бали
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2018 года
Обычно отвечает за 3.5 часа
Провели экскурсии для 2163 туристов
Мы — команда лицензированных русскоговорящих гидов-балийцев. Наша компания работает с 2007 года и предлагает увлекательные, познавательные и насыщенные маршруты по живописному острову. С нами вы полюбите Бали всерьез и надолго!
Отзывы и рейтинг
4.7
Основано на 22 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Все было хорошо, впечатления положительные, очень понравилось!
Вам был полезен этот отзыв?
Мы отлично провели время, наслаждались прекрасными видами и получили адреналин, особенно во время 4 метрового спуска😅👍до лодки спускались на зип Лайне, дорога не длинная и не высоко, но все равно
Вам был полезен этот отзыв?
Потрясающий опыт. Мы с мужем остались очень довольны.
Вам был полезен этот отзыв?
Все четко и хорошо
Вам был полезен этот отзыв?
А
Мы хорошо провели время в компании ваших новых гидов на рафтинге. Очень понравилась сама экскурсия, так как такое мероприятие для нас с женой было в новинку. Но и организация по-моему
Вам был полезен этот отзыв?
Рафтинг обязательно советую попробовать! Во- первых, получили кучу положительных эмоций. Во- вторых, увидели такие красивые места, просто не передать! Мы выбрали спокойный вариант сплава, поэтому было все без экстрима. Наслаждались дикой природой, водопадами. Это незабываемо!
Большое спасибо организаторам. Все было четко, быстро, вовремя👍
Большое спасибо организаторам. Все было четко, быстро, вовремя👍
Вам был полезен этот отзыв?
Входит в следующие категории Бали
Похожие экскурсии на «Рафтинг на Бали»
Индивидуальная
Северо-запад Бали: святыни и волшебная природа
Храмы Танах Лот и Пура Улун Дану Бератан, водопад Гит Гит и немного мистики
Начало: У вашего места проживания
Завтра в 08:00
14 авг в 08:00
от $129 за человека
Индивидуальная
до 4 чел.
Убуд - город ремесел и заповедной природы Бали
Посетить самобытные балийские деревни, рисовые террасы, Лес обезьян и Слоновью пещеру
Начало: Из вашего отеля
Завтра в 08:00
14 авг в 08:00
от $127 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
Бали: о, дивный подводный мир
Дайвинг на песчаном откосе вблизи затонувшего корабля в компании профессионального инструктора
14 авг в 08:00
15 авг в 08:00
от $240 за человека
Индивидуальная
до 5 чел.
В мире животных: детская поездка на Бали
Увлекательное знакомство с природой и животным миром острова для всей семьи
15 авг в 07:30
16 авг в 07:30
от $110 за всё до 5 чел.
от $99 за человека