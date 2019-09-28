5 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Рафтинг любой сложности в балийских джунглях!
На Бали есть две реки, отлично подходящие для рафтинга: Аунг и Телага Ваджа, обе несут воды среди густых джунглей, красивейших тропических ландшафтов и древних храмов. В лодке вас встретит подготовленный, опытный и дружелюбный балийский гид-инструктор, который будет управлять рафтом. В зависимости от ваших предпочтений и степени подготовки мы выберем один из маршрутов:
План тура:
Благодаря двум вариантам сплава рафтинг подойдет и фанатам экстрима, и просто любителям активного семейного отдыха.