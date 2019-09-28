5 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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Экстремальное погружение в мир водной стихии и балийской природы

Natalia
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Natalia – представитель гидов
Рафтинг на Бали — идеальный способ совместить погружение в природу острова и активный отдых для настоящих искателей приключений.

Вы выберете один из двух маршрутов: проплывете по реке Аюнг среди тропических джунглей, минуя опасные участки, или промчитесь по захватывающим порогам реки Телага Ваджа, любуясь горами и рисовыми террасами Бали.

Это будет экстремально, красиво и, разумеется, невероятно весело!
От $90 за экскурсию
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Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 5 друзей
Продолжительность 6 часов
До 6 человек
Можно с детьми
Встреча из вашего отеля
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У этой экскурсии5 отзывов
5
Рафтинг на Бали!
Рафтинг на Бали!

Что вас ожидает

Рафтинг любой сложности в балийских джунглях!
На Бали есть две реки, отлично подходящие для рафтинга: Аунг и Телага Ваджа, обе несут воды среди густых джунглей, красивейших тропических ландшафтов и древних храмов. В лодке вас встретит подготовленный, опытный и дружелюбный балийский гид-инструктор, который будет управлять рафтом. В зависимости от ваших предпочтений и степени подготовки мы выберем один из маршрутов:

  • Рафтинг на реке Аунг (сложность — 2 из 6). Это более спокойный вариант сплава — большую часть маршрута вы будете наслаждаться первозданной природой острова и его аутентичными храмами, наблюдать за тропическими птицами и дикими обезьянами. И только несколько речных порогов и небольших водопадов напомнят, что это не просто лодочная прогулка. Рафтинг на Аунг абсолютно безопасен и отлично подойдет семьям с маленькими детьми.
  • Рафтинг на реке Телага Ваджа (сложность — 3 из 6) — самый захватывающий маршрут! На первый взгляд он может показаться экстремальным, но на деле окажется совершенно безопасным благодаря годами отработанным участкам для сплава. Приготовьтесь не только насладиться скоростью и духом приключений, но и полюбоваться горными рельефами, балийскими рисовыми полями, тропическими лесами и водопадами. По пути вас ждут 2 остановки для отдыха, инструктаж перед главным порогом и невероятный прыжок с 4-метровой плотины Белки — Bajing Dam.

План тура:

  • трансфер от отеля;
  • подготовка к сплаву и инструктаж на английском языке;
  • рафтинг;
  • душ и обед;
  • возвращение в отель.

Кому подойдет прогулка

Благодаря двум вариантам сплава рафтинг подойдет и фанатам экстрима, и просто любителям активного семейного отдыха.

Организационные детали

  • В стоимость включен трансфер от вашего отеля и обратно на минивэне с русскоговорящим водителем.
  • Инструктаж и сплав для вас проведет один из профессиональных англоговорящих инструкторов.
Рафтинг на Бали!
Рафтинг на Бали!
Рафтинг на Бали!
Рафтинг на Бали!
Рафтинг на Бали!
Рафтинг на Бали!

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура из вашего отеля.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Natalia
Natalia
Мы — команда лицензированных русскоговорящих гидов-балийцев. Наша компания работает с 2007 года и предлагает увлекательные, познавательные и насыщенные маршруты по живописному острову. С нами вы полюбите Бали всерьез и надолго!
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5 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

28 сентября 2019
Потрясающие виды, отлично покатались!) Советую 100%
5 апреля 2019
всё прошло хорошо, никаких нареканий, водитель вежлив и пунктуален, сам рафтинг - круто, весело, позитивно и активно!!! Обязательно нужно брать застёгивающуюся на ноге обувь, чтобы не уплыла)))
12 марта 2019
Нам очень понравился гид. Хорошо отвечал на наши вопросы, был очень полезным и дружелюбным
лариса
5 марта 2019
Спасибо, все понравилось!!
28 февраля 2019
Мы хорошо провели время в компании ваших новых гидов на рафтинге. Очень понравилась сама экскурсия, так как такое мероприятие для нас с женой было в новинку. Но и организация по-моему хорошая. Ребята все активные, доброжелательные и с юмором. То, что надо!
Если будет когда-нибудь ещё возможность поехать на такую экскурсию, обязательно воспользуемся.
Был один мелкий чуть негативный нюанс: забыли нам вернуть залог за оборудование (жилет, шлем), но тут мы сами виноваты, так как забыли об этом. Да и сумма смешная. Пусть будет премией ребятам за интересную прогулку по Аюнгу.

Natalia проводит ещё 12 экскурсий

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