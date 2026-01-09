5 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Рафтинг на Бали — идеальный способ совместить погружение в природу острова и активный отдых для настоящих искателей приключений. Вы выберете один из двух маршрутов: проплывете по реке Аюнг среди тропических джунглей, минуя опасные участки, или промчитесь по захватывающим порогам реки Телага Ваджа, любуясь горами и рисовыми террасами Бали. Это будет экстремально, красиво и, разумеется, невероятно весело!

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Описание экскурсии

Рафтинг любой сложности в балийских джунглях!

На Бали есть две реки, отлично подходящие для рафтинга: Аунг и Телага Ваджа, обе несут воды среди густых джунглей, красивейших тропических ландшафтов и древних храмов. В лодке вас встретит подготовленный, опытный и дружелюбный балийский гид-инструктор, который будет управлять рафтом. В зависимости от ваших предпочтений и степени подготовки мы выберем один из маршрутов:

Рафтинг на реке Аунг (сложность — 2 из 6). Это более спокойный вариант сплава — большую часть маршрута вы будете наслаждаться первозданной природой острова и его аутентичными храмами, наблюдать за тропическими птицами и дикими обезьянами. И только несколько речных порогов и небольших водопадов напомнят, что это не просто лодочная прогулка. Рафтинг на Аунг абсолютно безопасен и отлично подойдет семьям с маленькими детьми.

Рафтинг на реке Телага Ваджа (сложность — 3 из 6) — самый захватывающий маршрут! На первый взгляд он может показаться экстремальным, но на деле окажется совершенно безопасным благодаря годами отработанным участкам для сплава. Приготовьтесь не только насладиться скоростью и духом приключений, но и полюбоваться горными рельефами, балийскими рисовыми полями, тропическими лесами и водопадами. По пути вас ждут 2 остановки для отдыха, инструктаж перед главным порогом и невероятный прыжок с 4-метровой плотины Белки — Bajing Dam.

План программы:

трансфер от отеля;

подготовка к сплаву и инструктаж на английском языке;

рафтинг;

душ и обед;

возвращение в отель.

Кому подойдет прогулка

Благодаря двум вариантам сплава рафтинг подойдет и фанатам экстрима, и просто любителям активного семейного отдыха.

Организационные детали

Инструктаж и сплав для вас проведет один из англоговорящих инструкторов-балийцев

Откуда можно начать экскурсию