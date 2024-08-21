Это путешествие приведет вас к загадочным уголкам северной части Бали и его лучшим фото-локациям. За один день вы погрузитесь в мистическую атмосферу, прогуляетесь среди рисовых террас, увидите парящий над озером храм Улун Дану и освежитесь под струями водопада Баньюмала. А после сделаете потрясающие снимки в характерных декорациях Бали — на качелях Wanagiri Hidden Hills и у гигантских ворот Handara Gate.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Вы можете отменить заказ и вернуть 100% предоплаты, внесенную через наш сайт, если до начала мероприятия осталось более 48 часов. А при отмене организатором, сроки не важны, мы вернём всю предоплату внесённую через наш сайт.

Описание фото-прогулки

Прогулка по рисовым террасам Джатилувих

Если вы не были на рисовых террасах — вы не видели Бали! Поэтому первой остановкой нашего путешествия станут террасы Джатилувих, одна из визитных карточек острова, признанная Всемирным наследием ЮНЕСКО. Ошеломляющие местные ландшафты на фоне загадочной горы Батукару, укутанной туманом, вдохновят вас на десятки чудесных фотографий. А после прогулки мы остановимся на чашечку бодрящего кофе в кафе с невероятным видом на изумрудные каскады рисовых террас.

Пура Улун Дану — храм у священного озера

В водном храме Пура Улун Дану, который словно парит над зеркальной гладью озера Братан, вы прочувствуете колорит и магию балийской культуры, услышите об особенностях местной религии и в деталях рассмотрите храмовую архитектуру, создающую ощущение невесомости. И, конечно, очаруетесь горными пейзажами, обрамляющими священное озеро.

Фантастические ракурсы Бали

Кроме аутентичных храмов и визитных карточек Бали вы откроете для себя несколько характерных, фотогеничных мест острова.

После обеда мы отправимся к специально оборудованной смотровой площадке Wanagiri Hidden Hills. Главная изюминка этого места — качели и плетеные гамаки над озером , которые станут лучшим реквизитом для атмосферных балийских фотографий.

, которые станут лучшим реквизитом для атмосферных балийских фотографий. У водопада Баньюмала (Banyumala Twin Waterfalls) вы отдохнете, наблюдая за ниспадающими потоками воды, и при желании сможете погрузиться в прохладную воду, чтобы снять усталость.

А на обратном пути вы окажетесь у одной из самых популярных фото-локаций Бали — исполинских ворот деревушки Gapura Bali Handara Kosaido, чтобы сделать кадры, который уже давно стали балийским must-have.

Организационные детали