Магия Северного Бали: храм у священного озера

Погрузиться в мистическую атмосферу острова и отыскать лучшие ракурсы для фотографий
Это путешествие приведет вас к загадочным уголкам северной части Бали и его лучшим фото-локациям.

За один день вы погрузитесь в мистическую атмосферу, прогуляетесь среди рисовых террас, увидите парящий над озером храм Улун Дану и освежитесь под струями водопада Баньюмала.

А после сделаете потрясающие снимки в характерных декорациях Бали — на качелях Wanagiri Hidden Hills и у гигантских ворот Handara Gate.
4.5
14 отзывов
Магия Северного Бали: храм у священного озера
Магия Северного Бали: храм у священного озера
Магия Северного Бали: храм у священного озера
Ближайшие даты:
17
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Время начала: 08:00, 08:30, 09:00

Описание фото-прогулки

Прогулка по рисовым террасам Джатилувих

Если вы не были на рисовых террасах — вы не видели Бали! Поэтому первой остановкой нашего путешествия станут террасы Джатилувих, одна из визитных карточек острова, признанная Всемирным наследием ЮНЕСКО. Ошеломляющие местные ландшафты на фоне загадочной горы Батукару, укутанной туманом, вдохновят вас на десятки чудесных фотографий. А после прогулки мы остановимся на чашечку бодрящего кофе в кафе с невероятным видом на изумрудные каскады рисовых террас.

Пура Улун Дану — храм у священного озера

В водном храме Пура Улун Дану, который словно парит над зеркальной гладью озера Братан, вы прочувствуете колорит и магию балийской культуры, услышите об особенностях местной религии и в деталях рассмотрите храмовую архитектуру, создающую ощущение невесомости. И, конечно, очаруетесь горными пейзажами, обрамляющими священное озеро.

Фантастические ракурсы Бали

Кроме аутентичных храмов и визитных карточек Бали вы откроете для себя несколько характерных, фотогеничных мест острова.

  • После обеда мы отправимся к специально оборудованной смотровой площадке Wanagiri Hidden Hills. Главная изюминка этого места — качели и плетеные гамаки над озером, которые станут лучшим реквизитом для атмосферных балийских фотографий.
  • У водопада Баньюмала (Banyumala Twin Waterfalls) вы отдохнете, наблюдая за ниспадающими потоками воды, и при желании сможете погрузиться в прохладную воду, чтобы снять усталость.
  • А на обратном пути вы окажетесь у одной из самых популярных фото-локаций Бали — исполинских ворот деревушки Gapura Bali Handara Kosaido, чтобы сделать кадры, который уже давно стали балийским must-have.

Организационные детали

  • В стоимость включены: все входные билеты в парки и храмы, страховка во время поездки, трансфер от вашего отеля и обратно на комфортабельном автомобиле с кондиционером (кроме отдаленных районов, стоимость уточняйте при бронировании)
  • Дополнительно оплачиваются обед, напитки и перекусы (по желанию)
  • Экскурсию для вас проведет русскоговорящий гид-балиец из нашей команды

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Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная фото-прогулка, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

4.5
Основано на 14 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Миша
21 авг 2024
Обещали русскоговорящего гида - гид говорит на русском, но моментами отвечает на вопрос вовсе не по теме. Мне иногда было вообще непонятно, пыталась уточнить на Английском в таким моменты, но
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на Английском гид не разговаривает.
Локации максимально скучные, кроме рисовых полей и водопада (но на каждое место по 30 минут). В остальных местах ехать нет никакого смысла, так как будете стоять долго в очереди за фотографией, еще и заплатите за это. Девушка которая фотографирует у ворот делает несколько снимков, берет неудачный ракурс - фотографии в итоге не понравились. Между такими воротами можно сфотографировать много где на Бали и необязательно ехать в центр острова 2 часа. Хотела попасть на качели над рисовыми полями, уточнила у гида, поедем ли туда, в итоге вышло недопонимание и гид сказала что эти качели входят в программу, а входили другие.
Будет только одно места чтобы покушать, завтрак не предусмотрен, предусмотрен только обед. Там по меркам Бали очень дорого (да такую цену я отлично посидела в ресторане на Nusa Dua) и при этом совсем невкусно (блюда куриные крылышки и рис).

Обещали русскоговорящего гида - гид говорит на русском, но моментами отвечает на вопрос вовсе не по
С
1 авг 2024
Все прошло великолепно! Программа насыщена и отлично составлена!
Гид хорошо говорит по русски и много рассказывает.
Все посещаемые места очень красивы.
Все прошло великолепно! Программа насыщена и отлично составлена!Все прошло великолепно! Программа насыщена и отлично составлена!Все прошло великолепно! Программа насыщена и отлично составлена!Все прошло великолепно! Программа насыщена и отлично составлена!Все прошло великолепно! Программа насыщена и отлично составлена!Все прошло великолепно! Программа насыщена и отлично составлена!Все прошло великолепно! Программа насыщена и отлично составлена!
Д
17 янв 2020
В отель за нами приехали в назначенное время. Авто было комфортным, гид Джон довольно хорошо знает русский ящык, даже много шутит. Интересно рассказывает о культуре и ьыте своего народа и
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о себе не стесняется рассказать. Постоянно делал фотографии, а потом всё нам отправил. Ему бы проф. фотик)) Сама экскурсия довольно интересна, с хорошими очками. И еще, конда проезжали мимо обезьян, Джон попросил водителя остановиться и мы вдоволь нафо ографировались.

Юрий
25 окт 2019
Спасибо большое нам с женой очень понравилась экскурсия! Гид Джон воспитанный и приятный, не досождал историческими фактами, а рассказывал много про жизнь, культуру острова - нам именно это очень понравилось. Нигде не торопил.
I
12 окт 2019
Экскурсия неплохая, но если вы фанат интенсивных экскурсий - это не то. Мне хотелось больше посмотреть чего-то нового, а время экскурсии расчитано так, что вы проведете на водопаде часа 2-3.
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Нам хватило часа там. Рисовые терассы, которые занесена в ЮНЕСКО, это не те, популярные терассы, которые у всех в Инстаграмме - да, там красиво, да, поражает, насколько они большие, но делать там нечего - там одна дорожка по которой пройтись пол часа и все!
Экскурсия так спланорована, что проводишь много времени в машине - наверное это неплохо, если есть к гиду вопросы и хочется поговорить, но это не было нашей первой экскурсией, мы уже ознакомились с культурой Бали и особо спрашивать было нечего.
Плетеные фотолокации были одни из лучших, который мы видели на Бали - за это спасибо большое:)
Но я бы рекомендовала добавить что-то в экскурсию, было немного скучновато и она явно не длилась 10 часов

В
26 сен 2019
Все прогло замечательно! Нам повезло с гидом
М
24 сен 2019
Экскурсия очень понравилась. Красивые места, яркие впечатления, классные фото. Гид Буда - просто молодец. Веселый, хорошо говорит по-русски, легко общается, интересно рассказывает. Рекомендую.
V
1 сен 2019
Отличная экскурсия "Магия северного Бали"- собрано всё самое зрелищное и интересное. Фотографий классных осталось огромное количество. Русскоязычный гид Ади рассказал много познавательного, отвечал на любые вопросы, к просьбам относился с вниманием, везде сопровождал и хорошо фотографировал, когда просили.
Л
27 июл 2019
Экскурсия прошла на отлично. Спасибо нашему гиду
Ольга
18 июл 2019
Волшебная поездка!
Людмила
10 мая 2019
На территорию отеля не пускают. Хочется верить, что организаторы об этом не знали. Почему опустел отель за одну ночь не рассказали. По рисовым террасам не гуляли, а посмотрели издалека. Час кружить по острову, чтобы со смотровой площадки их посмотреть, малоинтересно.
И
4 мая 2019
Хорошая экскурсия.
Т
1 мая 2019
Экскурсовод достаточно смешной,но добрый. Говорит на русском не очень хорошо. Переодически спит в пути. Все время жалуется на больные ножки и больные коленки. С вами к водопаду не пойдёт—коленки болят. Поэтому фотографировать вас некому будет. Но есть одно большое преимущество—не надоедает разговорами)))А, и главное—исторических фактов—никаких
E
14 апр 2019
Экскурсия нам очень понравилась. Гид был хороший, рассказывал интересные факты о Бали, о жизни местных, а не какие-то сухие факты. Места невероятно красивые и живописные, сделали большое количество красивых фотографий)) кстати, гид частенько советовал где и как лучше сфотографироваться) мы остались под большим впечатлением! Спасибо Эдо и Юлии!

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