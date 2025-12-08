Мои заказы

Фотогеничный Бали: водопады, качели и магия святых источников

Отправиться на охоту за лучшими кадрами и яркими впечатлениями
Два водопада, качели над джунглями, рисовые террасы, ритуал очищения и кофе прямо с плантации — всё это ждёт вас в программе. Этот маршрут для тех, кто хочет совместить красоту природы, местную культуру и идеальные кадры. Не спеша, без суеты и с неограниченным временем на съёмку.
Описание экскурсии

8:00 — выезд из отеля

9:00–10:00 — водопад Тибумана: живописный оазис среди тропической зелени, идеален для фото и отдыха

10:20–11:20 — водопад Тегенунган: фотолокации на каждом шагу, возможность искупаться

12:00–13:30 — рисовые террасы Тегалаланг + качели над джунглями и обед

14:00–15:00 — святые источники Тирта Эмпул: участие в обряде очищения

15:30–16:00 — кофейные плантации: дегустация и знакомство с процессом

16:00—17:00/18:00 — обратный путь в отель

Тайминг ориентировочный. Маршрут может меняться в зависимости от расположения отеля, дорожной ситуации, а также по желанию путешественников.

Вы узнаете:

  • Почему водопад Тибумана считают одной из самых спокойных и уединённых локаций острова
  • Как образовался водопад Тегенунган и почему он так популярен у фотографов
  • Как устроены рисовые террасы и система subak
  • Как проходит древний балийский обряд очищения в храме Тирта Эмпул
  • В чём секрет кофе лювак и как его производят на балийских плантациях
  • А ещё — как сделать кадры, которые соберут сотни лайков и при этом по-настоящему насладиться моментом

Организационные детали

  • Поедем на Toyota Avanza или Toyota HiAce
  • Отдельно по желанию оплачивается обед
  • По запросу экскурсия может быть проведена для большего количества человек — детали уточняйте в переписке
  • С вами поедет гид из нашей команды

Выберите удобную дату из расписания

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный$75
Дети до 3 летБесплатно
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В лобби вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Рома
Рома — Организатор на Бали
Провёл экскурсии для 1242 туристов
Мы принимаем гостей на Бали с 2017 года. Работаем только с проверенными местными гидами, которые отлично владеют русским языком — не на уровне «пару фраз», а по-настоящему: живо, грамотно и
читать дальше

с душой. Они много рассказывают, шутят, отвечают на вопросы и делятся тем, что не найдёшь в путеводителях. Наши экскурсии не «поставлены на поток» — мы за внимание к деталям, за атмосферу, за то, чтобы вы действительно прочувствовали страну. И, возможно, захотели вернуться.

