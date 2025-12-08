Два водопада, качели над джунглями, рисовые террасы, ритуал очищения и кофе прямо с плантации — всё это ждёт вас в программе. Этот маршрут для тех, кто хочет совместить красоту природы, местную культуру и идеальные кадры. Не спеша, без суеты и с неограниченным временем на съёмку.
Описание экскурсии
8:00 — выезд из отеля
9:00–10:00 — водопад Тибумана: живописный оазис среди тропической зелени, идеален для фото и отдыха
10:20–11:20 — водопад Тегенунган: фотолокации на каждом шагу, возможность искупаться
12:00–13:30 — рисовые террасы Тегалаланг + качели над джунглями и обед
14:00–15:00 — святые источники Тирта Эмпул: участие в обряде очищения
15:30–16:00 — кофейные плантации: дегустация и знакомство с процессом
16:00—17:00/18:00 — обратный путь в отель
Тайминг ориентировочный. Маршрут может меняться в зависимости от расположения отеля, дорожной ситуации, а также по желанию путешественников.
Вы узнаете:
- Почему водопад Тибумана считают одной из самых спокойных и уединённых локаций острова
- Как образовался водопад Тегенунган и почему он так популярен у фотографов
- Как устроены рисовые террасы и система subak
- Как проходит древний балийский обряд очищения в храме Тирта Эмпул
- В чём секрет кофе лювак и как его производят на балийских плантациях
- А ещё — как сделать кадры, которые соберут сотни лайков и при этом по-настоящему насладиться моментом
Организационные детали
- Поедем на Toyota Avanza или Toyota HiAce
- Отдельно по желанию оплачивается обед
- По запросу экскурсия может быть проведена для большего количества человек — детали уточняйте в переписке
- С вами поедет гид из нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный
|$75
|Дети до 3 лет
|Бесплатно
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В лобби вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Рома — Организатор на Бали
Провёл экскурсии для 1242 туристов
Мы принимаем гостей на Бали с 2017 года. Работаем только с проверенными местными гидами, которые отлично владеют русским языком — не на уровне «пару фраз», а по-настоящему: живо, грамотно и
