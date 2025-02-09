Это будет лёгкая дружеская фотопрогулка по волшебным уголкам Букита. Вы полюбуетесь шикарными пейзажами, которые открываются с территории кромки скал, а я поймаю лучшие моменты на камеру. Моя авторская обработка имитирует плёночную фотографию — такая цветокоррекция прекрасно передаёт характер этого магического места.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Описание фото-прогулки

Вам не придётся чрезмерно стараться — я объясню, как встать и куда деть руки, сделаю как статичные кадры, так и в движении. В художественных целях снимки в движении могут быть нерезкими и размытыми, а оттенки могут отличаться от действительности.

Я рекомендую подобрать одежду спокойных цветов. При желании вы можете взять с собой дополнительные наряды, чтобы изменить образ в процессе и получить разнообразные фото.

Организационные детали