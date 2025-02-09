Это будет лёгкая дружеская фотопрогулка по волшебным уголкам Букита.
Вы полюбуетесь шикарными пейзажами, которые открываются с территории кромки скал, а я поймаю лучшие моменты на камеру.
Моя авторская обработка имитирует плёночную фотографию — такая цветокоррекция прекрасно передаёт характер этого магического места.
Вы полюбуетесь шикарными пейзажами, которые открываются с территории кромки скал, а я поймаю лучшие моменты на камеру.
Моя авторская обработка имитирует плёночную фотографию — такая цветокоррекция прекрасно передаёт характер этого магического места.
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00
Описание фото-прогулки
Вам не придётся чрезмерно стараться — я объясню, как встать и куда деть руки, сделаю как статичные кадры, так и в движении. В художественных целях снимки в движении могут быть нерезкими и размытыми, а оттенки могут отличаться от действительности.
Я рекомендую подобрать одежду спокойных цветов. При желании вы можете взять с собой дополнительные наряды, чтобы изменить образ в процессе и получить разнообразные фото.
Организационные детали
- Я снимаю на камеру Canon или Fujifilm
- В течение 1–3 дней после встречи вы получите 25–40 фотографий в авторской цветокоррекции
- Фотопрогулку можно провести для большего количества человек — до 6. Доплата за каждого последующего (после 4) — $50
- По желанию фотопрогулку можно провести в районах Убуд, Чангу, Кута, Амед или на вилле. Детали уточняйте в переписке
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Александр — ваш гид на Бали
Провёл экскурсии для 119 туристов
Я Александр, живу в Петербурге и на Бали. Увлекаюсь фотографией и веб-дизайном. Стараюсь сделать фотопрогулку комфортной и оставить после встречи красивые снимки. Прогуляемся вместе?Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 4 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Анна
9 фев 2025
Замечательная фотопрогулка на райском острове! Александр посоветовал очень красивое место и правильный час перед закатом, и невероятно быстро отдал готовые кадры)
Д
Диана
9 янв 2025
Были на фотосессии у Александра в начале декабря 🌿 фоткались в красивом месте, все подсказали что и где лучше пофоткаться) все прошло на легке, фотки супер а отдача фоток за 4 часа это рекорд 🔥 спасибо большое за наше мини приключение на Бали 🌿
Гульжан
26 дек 2024
Провели замечательную фотосессию! Мастер своего дела!
Л
Лера
30 ноя 2024
Александр смог подстроиться под наши нужды, т. к. у нас маленький ребёнок и мы не могли далеко ехать. Фотографии получились очень хорошие и были готовы буквально на следующий день, чего я даже не ожидала. Если будем ещё на Бали, то обязательно закажем ещё одну фотопрогулку.
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