Фотопрогулка по полуострову Букит

Сохранить воспоминания о Бали в атмосферных снимках
Это будет лёгкая дружеская фотопрогулка по волшебным уголкам Букита.

Вы полюбуетесь шикарными пейзажами, которые открываются с территории кромки скал, а я поймаю лучшие моменты на камеру.

Моя авторская обработка имитирует плёночную фотографию — такая цветокоррекция прекрасно передаёт характер этого магического места.
5
4 отзыва
Фотопрогулка по полуострову Букит
Фотопрогулка по полуострову Букит
Фотопрогулка по полуострову Букит
Ближайшие даты:
15
фев16
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фев
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00

Описание фото-прогулки

Вам не придётся чрезмерно стараться — я объясню, как встать и куда деть руки, сделаю как статичные кадры, так и в движении. В художественных целях снимки в движении могут быть нерезкими и размытыми, а оттенки могут отличаться от действительности.

Я рекомендую подобрать одежду спокойных цветов. При желании вы можете взять с собой дополнительные наряды, чтобы изменить образ в процессе и получить разнообразные фото.

Организационные детали

  • Я снимаю на камеру Canon или Fujifilm
  • В течение 1–3 дней после встречи вы получите 25–40 фотографий в авторской цветокоррекции
  • Фотопрогулку можно провести для большего количества человек — до 6. Доплата за каждого последующего (после 4) — $50
  • По желанию фотопрогулку можно провести в районах Убуд, Чангу, Кута, Амед или на вилле. Детали уточняйте в переписке

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 4 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
4
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3
2
1
Анна
9 фев 2025
Замечательная фотопрогулка на райском острове! Александр посоветовал очень красивое место и правильный час перед закатом, и невероятно быстро отдал готовые кадры)
Замечательная фотопрогулка на райском острове! Александр посоветовал очень красивое место и правильный час перед закатом, иЗамечательная фотопрогулка на райском острове! Александр посоветовал очень красивое место и правильный час перед закатом, иЗамечательная фотопрогулка на райском острове! Александр посоветовал очень красивое место и правильный час перед закатом, иЗамечательная фотопрогулка на райском острове! Александр посоветовал очень красивое место и правильный час перед закатом, иЗамечательная фотопрогулка на райском острове! Александр посоветовал очень красивое место и правильный час перед закатом, и
Д
9 янв 2025
Были на фотосессии у Александра в начале декабря 🌿 фоткались в красивом месте, все подсказали что и где лучше пофоткаться) все прошло на легке, фотки супер а отдача фоток за 4 часа это рекорд 🔥 спасибо большое за наше мини приключение на Бали 🌿
Были на фотосессии у Александра в начале декабря 🌿 фоткались в красивом месте, все подсказали чтоБыли на фотосессии у Александра в начале декабря 🌿 фоткались в красивом месте, все подсказали чтоБыли на фотосессии у Александра в начале декабря 🌿 фоткались в красивом месте, все подсказали чтоБыли на фотосессии у Александра в начале декабря 🌿 фоткались в красивом месте, все подсказали чтоБыли на фотосессии у Александра в начале декабря 🌿 фоткались в красивом месте, все подсказали что
Гульжан
26 дек 2024
Провели замечательную фотосессию! Мастер своего дела!
Л
30 ноя 2024
Александр смог подстроиться под наши нужды, т. к. у нас маленький ребёнок и мы не могли далеко ехать. Фотографии получились очень хорошие и были готовы буквально на следующий день, чего я даже не ожидала. Если будем ещё на Бали, то обязательно закажем ещё одну фотопрогулку.

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