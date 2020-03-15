11 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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Водопад Тегенунган, Лес обезьян, рисовые террасы Тегалаланг, кофейные плантации и храм Таман-Аюн

Archi
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Archi – представитель гидов
Вы посетите древний лес, где священные макаки оберегают поросшие мхом храмы и памятники.

Увидите, как выращивают традиционные специи и попробуете Копи Лювак.

Сделаете инстаграмные снимки у рисовых полей и покачаетесь на качелях посреди джунглей.

А также откроете один из самых значимых храмов Бали и узнаете, в чем секрет счастья улыбчивых балийцев.
$110 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 5 друзей
На автомобиле
Продолжительность 8 часов
До 6 человек
Можно с детьми
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У этой экскурсии11 отзывов
4.91
Влюбиться в волшебный Бали за один день
Влюбиться в волшебный Бали за один день

Что вас ожидает

Водопад Тегенунган и Лес обезьян
В 8 утра я заеду за вами в отель/виллу и мы отправимся в путешествие по живописным местам Бали, а по пути я охотно расскажу обо всем понемногу: быте и привычках улыбчивых балийцев, традиционной культуре, образе жизни и ценностях, которые остаются неизменными уже много веков. Сначала вы посетите невысокий, но мощный и красивый водопад Тегенунган, расположенный рядом с деревушкой Кеменух. А затем я отвезу вас в самый центр Убуда, где находится фантастический Лес обезьян. Здесь вы познакомитесь с длиннохвостыми балийскими макаками, узнаете об их сакральной роли в системе местных верований и церемониях, которые проводятся в древних храмах на территории парка.

Рисовые террасы, плантации и качели в джунглях
Следующая остановка — изумрудные рисовые террасы Тегалаланг, где вы вживую увидите знаменитые каскады и сможете сделать яркие снимки. Далее побываете на агрофермах, где посмотрите, как выращивают кофе, какао, а также лемонграс и многие другие виды специй. Там же, при желании, вы продегустируете знаменитый кофе Копи Лювак, узнаете о тонкостях его производства и секретах вкуса, который так ценится гурманами. Кроме того, по пути я завезу вас в прекрасное место, где установили качели, на которых вы сможете прокатиться прямо посреди густых тропических джунглей и, конечно, сделать фотографии в лучших традициях Инстаграма.

Храм Таман-Аюн, или «Прекрасный сад»
Завершающий пункт программы — широко известный храм, окруженный водой и расположенный посреди волшебного сада. На территории Таман-Аюна вы рассмотрите множество пагод и погуляете среди ландшафтных садов с лотосами и прудов с рыбками. А я расскажу о значении храма для жителей деревни, его отличиях от других религиозных построек на острове, а также об особенностях и символике планировки.

Организационные детали

  • Экскурсию для вас проведу я или мой брат, также профессиональный гид
  • Трансфер на автомобиле с кондиционером входит в стоимость
  • Дополнительные расходы: входные билеты в храм Таман-Аюн, Лес обезьян, на рисовые террасы, качели и к водопаду (в сумме примерно 27$/человека)
Влюбиться в волшебный Бали за один день
Влюбиться в волшебный Бали за один день
Влюбиться в волшебный Бали за один день
Влюбиться в волшебный Бали за один день
Влюбиться в волшебный Бали за один день
Влюбиться в волшебный Бали за один день
Влюбиться в волшебный Бали за один день
Влюбиться в волшебный Бали за один день
Влюбиться в волшебный Бали за один день
Влюбиться в волшебный Бали за один день
Влюбиться в волшебный Бали за один день

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Archi
Archi
Добрый день, уважаемые путешественники! Мы с братом Буди родились и живём на прекрасном Бали, который любим всем сердцем. Мы восхищаемся и гордимся его красотой, культурой и традициями, отлично знаем все уголки острова и его историю, хорошо говорим по-русски, так как несколько лет работаем с гостями из России. Будем рады видеть вас на экскурсиях и постараемся влюбить вас в загадочный балийский мир!
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11 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

15 марта 2020
На экскурсию ездили семьей с двумя детьми 10 и 14 лет.Комфортабельная машина.
Экскурсовод за нами приехал в отель вовремя! Своим рассказом заинтересовал детей.
Рекомендую!!
9 марта 2020
Экскурсия прошла интересно, на одном дыхании, с нашими пожеланиями. Обязательно берите деньги долнительно. 27$ на двоих мало.
Арчи - молодец, знает русский язык (есть с чем сравнить).
28 февраля 2020
Сказочный остров Бали! Обязателен для посещения! Наш гид Буду был очень внимателен и любезен. Много информации и интересный рассказ обо все что мы видели. Спасибо
3 января 2020
Арчи отличный гид. Я очень рад что мы к нему попали, много интересного рассказал и показал в экскурсии, да ещё и фотографии отличные помогал нам делать. Очень советую, хоть у него и немного отзывов, уверен что с таким отношением их будет только больше
24 декабря 2019
Были на экскурсии с друзьями. Благодарим Ваяна, за индивидуальный тур на целый день и рекомендуем как знающего и любящего историю своей страны. Отличный сервис, доброжелательность, профессионализм, за день очень много увидели. Очень легко и просто скорректировали маршрут включили шикарный ресторан, представляющий из себя музей. Даже встретив по пути жесткий трафик на дорогах, Баян решил и этот вопрос, и мы быстро добирались до любой точки нашего небольшого путешествия. Спасибо, до скорой встречи. Мы действительно влюбились в Бали за одну встречу!
23 декабря 2019
Побывали на экскурсии у Арчи. Все безумно понравилось. Арчи весёлый, много шутит и рассказывает, хорошо знает русский. Всем обязательно советуем.
2 декабря 2019
Экскурсия просто супер! Очень насыщенная, действительно по очень красивым локациям, в которые невозможно не влюбиться)) гид приехал четко по времени, хорошо говорит по русски, весь день был с нами очень доброжелательным, много рассказывал про обычаи, всегда помогал с фото. Отдельное спасибо за супер фото с рисовых полей на качелях! Девушки, берите на прокат платье, фото в нем на качелях просто огонь))))) Состав экскурсии четко по описанию, но мы сами попросили заменить Храм Таман-Аюн на Пура Тирта Эмпул. Попросили сделать перерыв на обед, так гид по дороге завез нас в местное очень колоритное кафе среди рисовых полей, а по окончании экскурсии довез до места, куда мы попросили! В общем, мы остались очень довольны, рекомендуем и гида и саму экскурсию!
18 ноября 2019
Хорошая экскурсия для знакомства с островом и его основными самыми туристическими достопримечательностями. Гид в целом детально рассказал о традициях, религии и общих фактах. Отдельная благодарность за опыт с качелями и чудесные снимки.
Мы были на экскурсии с ребенком (4 года) и в целом малышу тоже было интересно.
8 ноября 2019
Очень рекомендуем экскурсию и экскурсовода. У него богатый словарный запас и хорошее чувство юмора, он прекрасно знает историю и может ответить на любой вопрос. По нашей просьбе завез во все интересующие нас места. Спасибо большое
Светлана
31 октября 2019
Влюбиться в волшебный Бали - отличная экскурсия для ознакомления с достопримечательными местами Бали. Гид Буди хорошо владеет русским языком, отвечает на все вопросы и отлично фотографирует! Красивые рисовые террасы-вид сверху и возможность за доп.плату покачаться над ними на качелях - дух захватывает, а гид подсказывает, как лучше сделать красивые фотографии. Кофейная плантация, гид показал и рассказал о различных видах произрастающих там растений, далее дегустация различных видов, чая, кофе, какао, кофе Лювак и возможность приобрести для себя и на подарок. Вкусно и необычно! Далее посетили небольшой, но живописный водопад, где сделаны красивые соломенные гнёзда для фото с видом на водопад, есть купальня рядом с водопадом. Затем храм Таман Аюн, немного прогулялись по территории, гид рассказал о балийской культуре, традициях и храме. В лес обезьян мы не поехали, потому что накануне посетили его самостоятельно. Вместо этого Буди любезно предложил отвезти нас в пещеру Слона или в парк птиц, но мы не захотели. За доплату Буди отвёз нас в другой отель, т.к. в этот день мы переезжали из Убуда в Улувату, что было очень удобно. Большое спасибо!
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