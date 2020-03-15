11 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

Водопад Тегенунган и Лес обезьян

В 8 утра я заеду за вами в отель/виллу и мы отправимся в путешествие по живописным местам Бали, а по пути я охотно расскажу обо всем понемногу: быте и привычках улыбчивых балийцев, традиционной культуре, образе жизни и ценностях, которые остаются неизменными уже много веков. Сначала вы посетите невысокий, но мощный и красивый водопад Тегенунган, расположенный рядом с деревушкой Кеменух. А затем я отвезу вас в самый центр Убуда, где находится фантастический Лес обезьян. Здесь вы познакомитесь с длиннохвостыми балийскими макаками, узнаете об их сакральной роли в системе местных верований и церемониях, которые проводятся в древних храмах на территории парка.

Рисовые террасы, плантации и качели в джунглях

Следующая остановка — изумрудные рисовые террасы Тегалаланг, где вы вживую увидите знаменитые каскады и сможете сделать яркие снимки. Далее побываете на агрофермах, где посмотрите, как выращивают кофе, какао, а также лемонграс и многие другие виды специй. Там же, при желании, вы продегустируете знаменитый кофе Копи Лювак, узнаете о тонкостях его производства и секретах вкуса, который так ценится гурманами. Кроме того, по пути я завезу вас в прекрасное место, где установили качели, на которых вы сможете прокатиться прямо посреди густых тропических джунглей и, конечно, сделать фотографии в лучших традициях Инстаграма.

Храм Таман-Аюн, или «Прекрасный сад»

Завершающий пункт программы — широко известный храм, окруженный водой и расположенный посреди волшебного сада. На территории Таман-Аюна вы рассмотрите множество пагод и погуляете среди ландшафтных садов с лотосами и прудов с рыбками. А я расскажу о значении храма для жителей деревни, его отличиях от других религиозных построек на острове, а также об особенностях и символике планировки.