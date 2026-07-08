11 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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Влюбиться в волшебный Бали за 1 день

Водопад Тегенунган, Лес обезьян, рисовые террасы Тегалаланг, кофейные плантации и храм Пусех
Вы посетите древний лес, где священные макаки оберегают поросшие мхом храмы и памятники. Увидите, как выращивают традиционные специи и попробуете Копи Лювак. Сделаете атмосферные снимки у рисовых полей и покачаетесь на качелях посреди джунглей.

А также откроете один из самых значимых храмов Бали и узнаете, в чем секрет счастья улыбчивых балийцев.
5
149 отзывов
Влюбиться в волшебный Бали за 1 день
Влюбиться в волшебный Бали за 1 день
Влюбиться в волшебный Бали за 1 день

Описание экскурсии

Водопад Тегенунган и Лес обезьян

В 8 утра я заеду за вами в отель/виллу и мы отправимся в путешествие по живописным местам Бали, а по пути я охотно расскажу обо всем понемногу: быте и привычках улыбчивых балийцев, традиционной культуре, образе жизни и ценностях, которые остаются неизменными уже много веков. Сначала вы посетите невысокий, но мощный и красивый водопад Тегенунган, расположенный рядом с деревушкой Кеменух. А затем я отвезу вас в самый центр Убуда, где находится фантастический Лес обезьян. Здесь вы познакомитесь с длиннохвостыми балийскими макаками, узнаете об их сакральной роли в системе местных верований и церемониях, которые проводятся в древних храмах на территории парка.

Рисовые террасы, плантации и качели в джунглях

Следующая остановка — изумрудные рисовые террасы Тегалаланг, где вы вживую увидите знаменитые каскады и сможете сделать яркие снимки. Далее побываете на агрофермах, где посмотрите, как выращивают кофе, какао, а также лемонграс и многие другие виды специй. Там же, при желании, вы продегустируете знаменитый кофе Копи Лювак, узнаете о тонкостях его производства и секретах вкуса, который так ценится гурманами. Кроме того, по пути я завезу вас в прекрасное место, где установили качели, на которых вы сможете прокатиться прямо посреди густых тропических джунглей и, конечно, сделать невероятные фотографии.

Храм Пусех

Завершающий пункт программы — широко известный храм Пусех, потрясающий индуистский храм, построенный в 11 веке. На его территории вы полюбуетесь каменной резьбой, раздвижными воротами и тихими двориками. Я расскажу о значении храма для жителей деревни, его отличиях от других религиозных построек на острове, а также об особенностях и символике планировки.

Организационные детали

  • Дополнительные расходы: входные билеты в храм Таман-Аюн, Лес обезьян, на рисовые террасы, качели и к водопаду (в сумме примерно $27 с чел.)
  • С вами буду я или мой брат, также профессиональный гид

Откуда можно начать экскурсию

  • В стоимость включен трансфер на автомобиле с кондиционером из районов Убуд, Кута, Нуса Дуа, Санур, Денпасар, Чаннгу, Джимбаран, Семияк (туда и обратно)
  • За трансфер из Улувату и обратно доплата $25
  • Трансфер для районов Амед, Ловина невозможен

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Арчи
Арчи — ваша команда гидов на Бали
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за 20 минут
Провели экскурсии для 1843 туристов
Мы — команда лицензированных русскоговорящих гидов на Бали, который любим всем сердцем. Мы восхищаемся и гордимся его красотой, культурой и традициями, отлично знаем все уголки острова и его историю. Будем рады видеть вас на экскурсиях и постараемся влюбить вас в загадочный балийский мир!

Отзывы и рейтинг

5
Основано на последних 30 из 149 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
144
4
5
3
2
1
Виктория
Насыщенная экскурсия! Если сомневаетесь, покупать или нет, не сомневайтесь, - берите)) Отличные локации, гид с чувством юмора, все прошло максимально позитивно и интересно! Спасибо организаторам☕️🌸
Насыщенная экскурсия! Если сомневаетесь, покупать или нет, не сомневайтесь, - берите)) Отличные локации, гид с чувством
Насыщенная экскурсия! Если сомневаетесь, покупать или нет, не сомневайтесь, - берите)) Отличные локации, гид с чувством
Насыщенная экскурсия! Если сомневаетесь, покупать или нет, не сомневайтесь, - берите)) Отличные локации, гид с чувством
Насыщенная экскурсия! Если сомневаетесь, покупать или нет, не сомневайтесь, - берите)) Отличные локации, гид с чувством
Насыщенная экскурсия! Если сомневаетесь, покупать или нет, не сомневайтесь, - берите)) Отличные локации, гид с чувством
Насыщенная экскурсия! Если сомневаетесь, покупать или нет, не сомневайтесь, - берите)) Отличные локации, гид с чувством
Насыщенная экскурсия! Если сомневаетесь, покупать или нет, не сомневайтесь, - берите)) Отличные локации, гид с чувством
Насыщенная экскурсия! Если сомневаетесь, покупать или нет, не сомневайтесь, - берите)) Отличные локации, гид с чувством+10
Насыщенная экскурсия! Если сомневаетесь, покупать или нет, не сомневайтесь, - берите)) Отличные локации, гид с чувством
Насыщенная экскурсия! Если сомневаетесь, покупать или нет, не сомневайтесь, - берите)) Отличные локации, гид с чувством
Насыщенная экскурсия! Если сомневаетесь, покупать или нет, не сомневайтесь, - берите)) Отличные локации, гид с чувством
Насыщенная экскурсия! Если сомневаетесь, покупать или нет, не сомневайтесь, - берите)) Отличные локации, гид с чувством
Насыщенная экскурсия! Если сомневаетесь, покупать или нет, не сомневайтесь, - берите)) Отличные локации, гид с чувством
Насыщенная экскурсия! Если сомневаетесь, покупать или нет, не сомневайтесь, - берите)) Отличные локации, гид с чувством
Насыщенная экскурсия! Если сомневаетесь, покупать или нет, не сомневайтесь, - берите)) Отличные локации, гид с чувством
Насыщенная экскурсия! Если сомневаетесь, покупать или нет, не сомневайтесь, - берите)) Отличные локации, гид с чувством
Насыщенная экскурсия! Если сомневаетесь, покупать или нет, не сомневайтесь, - берите)) Отличные локации, гид с чувством
Насыщенная экскурсия! Если сомневаетесь, покупать или нет, не сомневайтесь, - берите)) Отличные локации, гид с чувством
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Ю
Нашим гидом был Бава. Маршрут был продуман до мелочей: мы посмотрели все главные достопримечательности, но при этом нигде не устали и избежали толп туристов. С самого начала и до конца поездки чувствовалась забота о нас. Очень пунктуальный и приятный в общении человек! ❤️Бава делает фото как настоящий профессионал.
Нашим гидом был Бава. Маршрут был продуман до мелочей: мы посмотрели все главные достопримечательности, но при
Нашим гидом был Бава. Маршрут был продуман до мелочей: мы посмотрели все главные достопримечательности, но при
Нашим гидом был Бава. Маршрут был продуман до мелочей: мы посмотрели все главные достопримечательности, но при
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Андрей
Второй раз на Бали, второй раз договариваемся с Арчи о поездках в места, которые взбредут в голову. Гид Буди - золото, а не человек, огромное спасибо!
Второй раз на Бали, второй раз договариваемся с Арчи о поездках в места, которые взбредут в голову. Гид Буди - золото, а не человек, огромное спасибо!
Второй раз на Бали, второй раз договариваемся с Арчи о поездках в места, которые взбредут в голову. Гид Буди - золото, а не человек, огромное спасибо!
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Ю
Экскурсия с гидом Буди полный восторг!!! Узнали всю историю Бали, местные уклады и всё это на русском языке. Полное сопровождение, интересные рассказы о каждом месте.
Гид делает отличные фото и видео, помогает во всём. От души рекомендуем всем, не пожалеете!
Экскурсия с гидом Буди полный восторг!!! Узнали всю историю Бали, местные уклады и всё это на
Экскурсия с гидом Буди полный восторг!!! Узнали всю историю Бали, местные уклады и всё это на
Экскурсия с гидом Буди полный восторг!!! Узнали всю историю Бали, местные уклады и всё это на
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A
Хочу поблагодарить организаторов экскурсии, за профессионализм и отлично организованную программу. На экскурсии были 05.07.2026 года. Как и договаривались в чате, в 07:40 за нами заехал гид Бава, коренной балиец, который
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отлично знает остров, обычаи его народа и интересные места, а также отлично говорит и понимает рускскую речь. По программе посетили балийский национальный храм и лес обезьян, далее направились к рисовым террасам, что очень важно, Бава всегда нас сопровождал, отвечал на вопросы и рассказывал много интересных фактов. Наступило время обеда, и Бава предложил пообедать с видом на вулкан Батур, который не входил в нашу программу, чему мы обрадовались и с радостью согласились. Далее посетили кофейные платации, узнали о способе приготовления традиционного Балийского кофе и при чем тут главный «лесной бариста» Лювак, также продегустировали традиционный кофе и чай. Завершающей точкой нашего приключения был водопад. На каждой локации было время для фотографий и прогулок. Уровень сервиса и организации программы очень порадовало, поэтому не сомневайтесь, обращайтесь!

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K
Замечательная экскурсия по основным доспримечтельностям Бали, подойдет для первого знакомства. Гид Буди рассказал много интересного о жизни, истории и традициях балийцев, отвечал на все вопросы и помог сделать очень красивые фото и видео. Обязательно еще вернемся на другие экскурсии, когда вернемся на Бали!
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