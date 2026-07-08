11 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Вы посетите древний лес, где священные макаки оберегают поросшие мхом храмы и памятники. Увидите, как выращивают традиционные специи и попробуете Копи Лювак. Сделаете атмосферные снимки у рисовых полей и покачаетесь на качелях посреди джунглей. А также откроете один из самых значимых храмов Бали и узнаете, в чем секрет счастья улыбчивых балийцев.

Описание экскурсии

Водопад Тегенунган и Лес обезьян

В 8 утра я заеду за вами в отель/виллу и мы отправимся в путешествие по живописным местам Бали, а по пути я охотно расскажу обо всем понемногу: быте и привычках улыбчивых балийцев, традиционной культуре, образе жизни и ценностях, которые остаются неизменными уже много веков. Сначала вы посетите невысокий, но мощный и красивый водопад Тегенунган, расположенный рядом с деревушкой Кеменух. А затем я отвезу вас в самый центр Убуда, где находится фантастический Лес обезьян. Здесь вы познакомитесь с длиннохвостыми балийскими макаками, узнаете об их сакральной роли в системе местных верований и церемониях, которые проводятся в древних храмах на территории парка.

Рисовые террасы, плантации и качели в джунглях

Следующая остановка — изумрудные рисовые террасы Тегалаланг, где вы вживую увидите знаменитые каскады и сможете сделать яркие снимки. Далее побываете на агрофермах, где посмотрите, как выращивают кофе, какао, а также лемонграс и многие другие виды специй. Там же, при желании, вы продегустируете знаменитый кофе Копи Лювак, узнаете о тонкостях его производства и секретах вкуса, который так ценится гурманами. Кроме того, по пути я завезу вас в прекрасное место, где установили качели, на которых вы сможете прокатиться прямо посреди густых тропических джунглей и, конечно, сделать невероятные фотографии.

Храм Пусех

Завершающий пункт программы — широко известный храм Пусех, потрясающий индуистский храм, построенный в 11 веке. На его территории вы полюбуетесь каменной резьбой, раздвижными воротами и тихими двориками. Я расскажу о значении храма для жителей деревни, его отличиях от других религиозных построек на острове, а также об особенностях и символике планировки.

Организационные детали

Дополнительные расходы: входные билеты в храм Таман-Аюн, Лес обезьян, на рисовые террасы, качели и к водопаду (в сумме примерно $27 с чел.)

С вами буду я или мой брат, также профессиональный гид

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