Насладитесь вкусами балийской кухни с гастрономическим туром по Денпасару в Бали.
Присоединитесь к нашему англоговорящему гастрономическому гиду по улицам старого города, где вас ждет более 15 дегустаций блюд из уличных лавок и закусочных. Вас ждет много дегустаций, приходите голодными!
Присоединитесь к нашему англоговорящему гастрономическому гиду по улицам старого города, где вас ждет более 15 дегустаций блюд из уличных лавок и закусочных. Вас ждет много дегустаций, приходите голодными!
Описание экскурсии
Истинная кухня Бали Кулинарное наследие Бали зачастую скрыто от глаз туристов. Несмотря на обилие ресторанов для путешественников вдоль побережья, стоит ли ехать на Бали ради привычных бургеров, мексиканской кухни или тайских блюд? Истинное знакомство с местной гастрономией возможно только через посещение уличных торговцев и аутентичных варунгов. Мы предлагаем уникальное гастрономическое приключение, где вас ждет дегустация более полутора десятков балийских блюд на колоритных улочках старого Денпасара. Наши маленькие группы позволяют посетить скромные, но горячо любимые местными жителями заведения, многие из которых существуют не одно поколение. Программа вкуса на этот вечер • Начните с хрустящих писанг горенг, попробуйте индонезийский сате с острым самбалом, а затем перейдите к лапше ямиен, обжаренной в воке.
- Откройте для себя более сложные вкусы, такие как балийский куриный аям бетуту и яванский суп сото бабат из говяжьих потрохов в закусочной, работающей с 1969 года.
- Насладитесь жареным тофу типат таху с арахисовым соусом и другими кулинарными открытиями.
- Ощутите дух Бали в переулках старого Денпасара, попробуйте местный крепкий напиток арак и прогуляйтесь по рынку, чтобы познакомиться с ингредиентами балийской кухни.
Завершите вечер сладким угощением на ночном рынке Бадунг, и у вас останутся незабываемые впечатления от гастрономического путешествия. Пляжный отдых на Бали, безусловно, привлекателен, но вы многое упустите, если не присоединитесь к нашей вечерней экскурсии, где мы порадуем ваши вкусовые рецепторы в заведениях, которые вы вряд ли найдете самостоятельно. Важная информация:.
Завершите вечер сладким угощением на ночном рынке Бадунг, и у вас останутся незабываемые впечатления от гастрономического путешествия. Пляжный отдых на Бали, безусловно, привлекателен, но вы многое упустите, если не присоединитесь к нашей вечерней экскурсии, где мы порадуем ваши вкусовые рецепторы в заведениях, которые вы вряд ли найдете самостоятельно. Важная информация:.
• Завершите вечер сладким угощением на ночном рынке Бадунг, и у вас останутся незабываемые впечатления от гастрономического путешествия. Пляжный отдых на Бали, безусловно, привлекателен, но вы многое упустите, если не присоединитесь к нашей вечерней экскурсии, где мы порадуем ваши вкусовые рецепторы в заведениях, которые вы вряд ли найдете самостоятельно. Важная информация:
- Тур отражает местную кухню, и ограничения уличных продавцов еды означают, что, к сожалению, мы не можем учесть все диетические ограничения.
- Не подходит для людей с тяжелыми аллергиями из-за риска следов и перекрестного загрязнения.
- Вегетарианцы получат на 3-4 дегустации меньше из-за ограниченного выбора у некоторых продавцов.
- Подходит для людей с легкой непереносимостью глютена, но не рекомендуется для людей с целиакией, так как в 3-4 дегустациях присутствуют следы глютена в неизбежном соевом соусе.
- Мы рекомендуем удобную обувь, так как это пешеходная экскурсия в спокойном темпе.
- Тур состоится в любую погоду, поэтому, если есть вероятность дождя, возьмите с собой зонтик.
Ежедневно в 15:30.
Ответы на вопросы
Что включено
- Сопровождение англоговорящего гида-гурмана
- Более 15 дегустаций блюд
- Посещение 7-8 заведений
- Бутылка воды и местные напитки
Что не входит в цену
- Трансфер до места встречи
- Алкогольные напитки
- Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Inna Bali Heritage Hotel
Завершение: Badung Market
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 15:30.
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Важная информация
- Тур отражает местную кухню, и ограничения уличных продавцов еды означают, что, к сожалению, мы не можем учесть все диетические ограничения
- Не подходит для людей с тяжелыми аллергиями из-за риска следов и перекрестного загрязнения
- Вегетарианцы получат на 3-4 дегустации меньше из-за ограниченного выбора у некоторых продавцов
- Подходит для людей с легкой непереносимостью глютена, но не рекомендуется для людей с целиакией, так как в 3-4 дегустациях присутствуют следы глютена в неизбежном соевом соусе
- Мы рекомендуем удобную обувь, так как это пешеходная экскурсия в спокойном темпе
- Тур состоится в любую погоду, поэтому, если есть вероятность дождя, возьмите с собой зонтик
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 3 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
A
Aaron
26 июн 2025
Небольшой уютный тур по старому Денпасару. Невероятные блюда, некоторые с варианрами на выбор. Один из лучших гастрономических туров, которые я совершал по всему миру. Я был на Бали много раз, но этот тур показал мне новую сторону острова. Ваш гид был очень приятным человеком и с удовольствием делился своими историями и знаниями
Л
Лиза
26 июн 2025
Мне понравилось, что тур был сосредоточен на настоящем Бали — местах, о которых обычный путешественник никогда бы не узнал. Я попробовал блюда, о которых никогда раньше не слышал, не говоря уже о том, чтобы их пробовать. Хотя мне не все понравилось, это не имеет значения — главное, это сам опыт. Гид был интересным и знающим
J
Jason
25 июн 2025
Превосходный тур, Рас был отличным гидом, а еда была восхитительной. Мне понравились все варианты, но особенно запомнился сатай «Годзилла».
Входит в следующие категории Бали
Похожие экскурсии из Бали
Индивидуальная
Святыни Восточного Бали - из Денпасара
Увидеть «ворота в небо», погулять по королевскому парку и услышать летучих мышей в храме
Начало: У вашего отеля
Завтра в 08:00
25 ноя в 08:00
от $160 за человека
Индивидуальная
до 4 чел.
Трансфер на минивэне: аэропорт Денпасар - отель на Бали (или наоборот)
Поможем с комфортом добраться до нужной вам точки на острове в любое время суток
Завтра в 07:00
21 ноя в 07:00
$24 за всё до 4 чел.
-
20%
Мини-группа
до 6 чел.
Встретить рассвет на вершине вулкана: джип-тур на вулкан Батур
Начало: Ваш отель
Расписание: Понедельник и четверг в 01:00.
Сегодня в 12:00
20 ноя в 01:00
$89.60
$112 за человека