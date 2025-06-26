Истинная кухня Бали Кулинарное наследие Бали зачастую скрыто от глаз туристов. Несмотря на обилие ресторанов для путешественников вдоль побережья, стоит ли ехать на Бали ради привычных бургеров, мексиканской кухни или тайских блюд? Истинное знакомство с местной гастрономией возможно только через посещение уличных торговцев и аутентичных варунгов. Мы предлагаем уникальное гастрономическое приключение, где вас ждет дегустация более полутора десятков балийских блюд на колоритных улочках старого Денпасара. Наши маленькие группы позволяют посетить скромные, но горячо любимые местными жителями заведения, многие из которых существуют не одно поколение. Программа вкуса на этот вечер • Начните с хрустящих писанг горенг, попробуйте индонезийский сате с острым самбалом, а затем перейдите к лапше ямиен, обжаренной в воке.

Откройте для себя более сложные вкусы, такие как балийский куриный аям бетуту и яванский суп сото бабат из говяжьих потрохов в закусочной, работающей с 1969 года.

Насладитесь жареным тофу типат таху с арахисовым соусом и другими кулинарными открытиями.

Ощутите дух Бали в переулках старого Денпасара, попробуйте местный крепкий напиток арак и прогуляйтесь по рынку, чтобы познакомиться с ингредиентами балийской кухни.

Завершите вечер сладким угощением на ночном рынке Бадунг, и у вас останутся незабываемые впечатления от гастрономического путешествия. Пляжный отдых на Бали, безусловно, привлекателен, но вы многое упустите, если не присоединитесь к нашей вечерней экскурсии, где мы порадуем ваши вкусовые рецепторы в заведениях, которые вы вряд ли найдете самостоятельно. Важная информация:.

