Трансфер на минивэне: аэропорт Денпасар - отель на Бали (или наоборот)

Ничего не должно омрачить первую встречу с Бали. Мы сделаем так, чтобы по прилёте у вас всё прошло гладко: встретим в аэропорту, поможем с багажом и довезём до отеля на просторном минивэне. Никаких очередей и ожидания такси. Вам останется только любоваться видом из окна в предвкушении приятного отдыха. Наши водители вежливые, пунктуальные и отлично знают остров.

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Описание трансфер

У нас есть как русскоязычные, так и англоязычные водители. Мы не обещаем, что с с вами будет именно русскоязычный, но обязательно назначим для вас его, если он будет свободен.

Что вас ожидает

Наш водитель встретит вас в аэропорту с табличкой, на которой будут указаны ваши имя и фамилия. Он поможет разместить багаж в автомобиле, а вы устроитесь на удобных сиденьях.

Организационные детали