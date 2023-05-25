Трансфер на минивэне: аэропорт Денпасар - отель на Бали (или наоборот)

Поможем с комфортом добраться до нужной вам точки на острове в любое время суток

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Ничего не должно омрачить первую встречу с Бали.

Мы сделаем так, чтобы по прилёте у вас всё прошло гладко: встретим в аэропорту, поможем с багажом и довезём до отеля на просторном минивэне. Никаких очередей и ожидания такси. Вам останется только любоваться видом из окна в предвкушении приятного отдыха. Наши водители вежливые, пунктуальные и отлично знают остров.
Трансфер на минивэне: аэропорт Денпасар - отель на Бали (или наоборот)
Трансфер на минивэне: аэропорт Денпасар - отель на Бали (или наоборот)
Трансфер на минивэне: аэропорт Денпасар - отель на Бали (или наоборот)
Трансфер на минивэне: аэропорт Денпасар - отель на Бали (или наоборот)
Трансфер на минивэне: аэропорт Денпасар - отель на Бали (или наоборот)
Ближайшие даты:
25
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мая
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

У нас есть как русскоязычные, так и англоязычные водители. Мы не обещаем, что с с вами будет именно русскоязычный, но обязательно назначим для вас его, если он будет свободен.

Что вас ожидает

Наш водитель встретит вас в аэропорту с табличкой, на которой будут указаны ваши имя и фамилия. Он поможет разместить багаж в автомобиле, а вы устроитесь на удобных сиденьях.

Организационные детали

  • Обратите внимание: данная программа не является экскурсией. Это индивидуальная услуга по перевозке путешественников.
  • Цена указана за дневной трансфер из аэропорта Денпасар до курортов Нуса Дуа, Джимбаран, Кута и Санур. Стоимость ночного трансфера (после 21:30) — 30$. Стоимость трансфера до другого курорта уточняйте в переписке.
  • Трансфер проходит на минивэнах Suzuki, Toyota или Mitsubishi
  • По запросу трансфер может быть организован для групп от 4 человек на микроавтобусе, стоимость уточняйте в переписке
  • После бронирования, пожалуйста, сообщите нам информацию о рейсе, название отеля, имя и фамилию (необходимы для именной таблички)

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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