Трансфер на минивэне: аэропорт Денпасар - отель на Бали (или наоборот)

Поможем с комфортом добраться до нужной вам точки на острове в любое время суток
Ничего не должно омрачить первую встречу с Бали.
Мы сделаем так, чтобы по прилёте у вас всё прошло гладко: встретим в аэропорту, поможем с багажом и довезём до отеля на просторном минивэне. Никаких очередей и ожидания такси. Вам останется только любоваться видом из окна в предвкушении приятного отдыха. Наши водители вежливые, пунктуальные и отлично знают остров.
Мы сделаем так, чтобы по прилёте у вас всё прошло гладко: встретим в аэропорту, поможем с багажом и довезём до отеля на просторном минивэне. Никаких очередей и ожидания такси. Вам останется только любоваться видом из окна в предвкушении приятного отдыха. Наши водители вежливые, пунктуальные и отлично знают остров.
Ближайшие даты:
25
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
У нас есть как русскоязычные, так и англоязычные водители. Мы не обещаем, что с с вами будет именно русскоязычный, но обязательно назначим для вас его, если он будет свободен.
Что вас ожидает
Наш водитель встретит вас в аэропорту с табличкой, на которой будут указаны ваши имя и фамилия. Он поможет разместить багаж в автомобиле, а вы устроитесь на удобных сиденьях.
Организационные детали
- Обратите внимание: данная программа не является экскурсией. Это индивидуальная услуга по перевозке путешественников.
- Цена указана за дневной трансфер из аэропорта Денпасар до курортов Нуса Дуа, Джимбаран, Кута и Санур. Стоимость ночного трансфера (после 21:30) — 30$. Стоимость трансфера до другого курорта уточняйте в переписке.
- Трансфер проходит на минивэнах Suzuki, Toyota или Mitsubishi
- По запросу трансфер может быть организован для групп от 4 человек на микроавтобусе, стоимость уточняйте в переписке
- После бронирования, пожалуйста, сообщите нам информацию о рейсе, название отеля, имя и фамилию (необходимы для именной таблички)
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 3 часовБронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ари — ваша команда гидов на Бали
Привет! Мы команда лицензированных организаторов туристических мероприятий. Работаем с 2009 года. Мы всегда стремились к тому, чтобы вы могли доверить свой отдых нам и остались довольны. Гарантируем высшее качество по приятным ценам. С нами вы полюбите Бали навсегда!Задать вопрос
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