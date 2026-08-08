Трансфер на минивэне: аэропорт Денпасар - отель на Бали (или наоборот)

Ничего не должно омрачить первую встречу с Бали.
Мы сделаем так, чтобы по прилёте у вас всё прошло гладко: встретим в аэропорту, поможем с багажом и довезём до отеля на просторном минивэне. Никаких очередей и ожидания такси. Вам останется только любоваться видом из окна в предвкушении приятного отдыха. Наши водители вежливые, пунктуальные и отлично знают остров.
Мы сделаем так, чтобы по прилёте у вас всё прошло гладко: встретим в аэропорту, поможем с багажом и довезём до отеля на просторном минивэне. Никаких очередей и ожидания такси. Вам останется только любоваться видом из окна в предвкушении приятного отдыха. Наши водители вежливые, пунктуальные и отлично знают остров.
Описание трансфер
У нас есть как русскоязычные, так и англоязычные водители. Мы не обещаем, что с с вами будет именно русскоязычный, но обязательно назначим для вас его, если он будет свободен.
Что вас ожидает
Наш водитель встретит вас в аэропорту с табличкой, на которой будут указаны ваши имя и фамилия. Он поможет разместить багаж в автомобиле, а вы устроитесь на удобных сиденьях.
Организационные детали
- Обратите внимание: данная программа не является экскурсией. Это индивидуальная услуга по перевозке путешественников.
- Цена указана за дневной трансфер из аэропорта Денпасар до курортов Нуса Дуа, Джимбаран, Кута, Семиньяк и Санур. Стоимость ночного трансфера (после 21:30) — 30$. Стоимость трансфера до другого курорта уточняйте в переписке.
- Трансфер проходит на минивэнах Suzuki, Toyota или Mitsubishi
- По запросу трансфер может быть организован для групп от 4 человек на микроавтобусе, стоимость уточняйте в переписке
- После бронирования, пожалуйста, сообщите нам информацию о рейсе, название отеля, имя и фамилию (необходимы для именной таблички)
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это Индивидуальный трансфер, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ари — ваша команда гидов на Бали
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Обычно отвечает за 1 час 50 минут
Провели экскурсии для 530 туристов
Привет! Мы команда лицензированных организаторов туристических мероприятий. Работаем с 2009 года. Мы всегда стремились к тому, чтобы вы могли доверить свой отдых нам и остались довольны. Гарантируем высшее качество по приятным ценам. С нами вы полюбите Бали навсегда!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 44 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Спасибо большое за встречу в аэропорту. Все четко, даже несмотря на задержку нашего рейса. Мы прилетели ночью и нас ждали. Немного подвел интернет и мы не сразу нашли представителя, который нас ждал.
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a
водитель немного задержался из-за утренних пробок, а в остальном всё на 5
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N
Все отлично и четко, встретили вовремя, помогли обменять валюту. Спасибо!
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Спасибо за организацию трансфера. Водитель ждал столько, сколько было нужно.
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Встретили, довезли, все хорошо
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Н
Очень довольна заказанным трансфером. Водитель Крисна встретил в аэропорту с именной табличкой, найти его не составило труда, и хотя наше прохождение миграционного контроля затянулось - водитель терпеливо ждал. Крисна немного
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