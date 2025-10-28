Север Бали — спокойная и самобытная сторона острова. Здесь вы встретите рассвет в океане и поплаваете рядом с дельфинами, увидите культовый храм Улун Дану, парящий над озером Братан, или почувствуете силу природы у живописного водопада. А затем оцените вкус кофе лювак — самого дорогого и необычного в мире.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Вы можете отменить заказ и вернуть 100% предоплаты, внесенную через наш сайт, если до начала мероприятия осталось более 48 часов. А при отмене организатором, сроки не важны, мы вернём всю предоплату внесённую через наш сайт.

Не беспокойтесь! При нажатии этой кнопки ничего оплачивать не нужно, можно просто задать вопрос организатору

Описание водной прогулки

На рассвете вы отправитесь в океан, чтобы поплавать рядом с дельфинами в их естественной среде обитания. Это не контактное плавание, а деликатное наблюдение за животными. Затем можно заняться снорклингом возле коралловых рифов.

После возвращения на берег и лёгкого завтрака в кафе мы отправимся на одну из трёх локаций (на ваш выбор): Храм Пура Улун Дану на озере Братан. водопад Леке-Леке или водопад Алинг-Алинг. На пути к любой из них вы узнаете о местных традициях и жизни балийцев.

Посетим плантацию, где производят самый дорогой кофе в мире — лювак. Его изготавливают очень необычным способом. Там же вы сможете оценить вкус напитка.

Примерный тайминг

5:00 — выезд из отеля

8:00–10:30 — плавание с дельфинами

11:00–11:30 — заезжаем в кафе за завтраком на вынос по желанию

12:30–14:00 — храм Улун Дану на озере Братан или водопад

14:30–15:30 — плантация кофе с дегустацией

17:00 — возвращение в отель

Тайминг указан ориентировочно и может корректироваться по обстоятельствам.

Организационные детали