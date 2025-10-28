Север Бали: плавание с дельфинами и дегустация кофе лювак (всё включено)
А также посещение одного живописного места - храма Пура Улун Дану на озере Братан или водопада
Север Бали — спокойная и самобытная сторона острова.
Здесь вы встретите рассвет в океане и поплаваете рядом с дельфинами, увидите культовый храм Улун Дану, парящий над озером Братан, или почувствуете силу природы у живописного водопада. А затем оцените вкус кофе лювак — самого дорогого и необычного в мире.
Описание водной прогулки
На рассвете вы отправитесь в океан, чтобы поплавать рядом с дельфинами в их естественной среде обитания. Это не контактное плавание, а деликатное наблюдение за животными. Затем можно заняться снорклингом возле коралловых рифов.
После возвращения на берег и лёгкого завтрака в кафе мы отправимся на одну из трёх локаций (на ваш выбор): Храм Пура Улун Дану на озере Братан. водопад Леке-Леке или водопад Алинг-Алинг. На пути к любой из них вы узнаете о местных традициях и жизни балийцев.
Посетим плантацию, где производят самый дорогой кофе в мире — лювак. Его изготавливают очень необычным способом. Там же вы сможете оценить вкус напитка.
Примерный тайминг
5:00 — выезд из отеля 8:00–10:30 — плавание с дельфинами 11:00–11:30 — заезжаем в кафе за завтраком на вынос по желанию 12:30–14:00 — храм Улун Дану на озере Братан или водопад 14:30–15:30 — плантация кофе с дегустацией 17:00 — возвращение в отель
Тайминг указан ориентировочно и может корректироваться по обстоятельствам.
Организационные детали
Путешествуем на комфортабельном авто с кондиционером Daihatsu Xenia, Toyota Avanza или Toyota Innova. К дельфинам плывём на лодках местных рыбаков
Перед посадкой на лодку проводится инструктаж. Всё необходимое оборудование (спасательные жилеты, маски, трубки) предоставляется
Экскурсия подходит для взрослых и детей старше 5 лет
На всём маршруте с вами будет гид из нашей команды, на лодке — гид и опытный капитан
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость водной прогулки
Тип билета
Стоимость
От 2 человек
$127
От 3 человек
$90
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
От вашего отеля
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 10 часов
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная водная прогулка, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Тамара — Организатор на Бали
Мы проводим авторские туры и экскурсии по Бали и на соседние острова. Наши гиды говорят на русском, английском, испанском, итальянском, китайском, японском и голландском языках.
Мы с особым вниманием относимся к комфорту наших гостей и будем рады показать вам Бали с лучшей стороны.
Храмы, водопады, рисовые террасы, пляжи и тайные уголки, которые не найти в путеводителях, ждут вас!
Отзывы и рейтинг
Анастасия
28 окт 2025
Отличная Поездка. Хороший гид. комфортная машина и прекрасные виды. Узнала много информации, вдохновилась и пофоткалась. Спасибо,советую 10/10. Не пожалеете - посетите данную экскурсию