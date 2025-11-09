Вы отправитесь к древним храмам и водным дворцам, отражающим суть балийской архитектуры и философии. Пройдёте через культовые «Ворота в небо» с видом на вулкан Агунг и отдохнёте на пляже с чёрным песком. А ещё услышите о духовной жизни острова и его легендах.

от 8000 гидов и экскурсионных агентств размещённых на нашем сайте

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Вы можете отменить заказ и вернуть 100% предоплаты, внесенную через наш сайт, если до начала мероприятия осталось более 48 часов. А при отмене организатором, сроки не важны, мы вернём всю предоплату внесённую через наш сайт.

Не беспокойтесь! При нажатии этой кнопки ничего оплачивать не нужно, можно просто задать вопрос организатору

от $160 за человека

Описание экскурсии

8:00 — выезд из отеля

9:30–11:00 — храм Пура Лемпуянг. Один из древнейших храмов острова. Мы поднимемся к знаменитым «Воротам в небо» с видом на вулкан Агунг

11:30–12:20 — водный дворец Таман Уджунг. Бывшая королевская резиденция. Пройдём по многоуровневому парку с прудами, мостами и смотровыми площадками

12:40–13:20 — обед в кафе (по желанию)

13:40–14:30 — водный дворец Тирта Ганга. Прогулка по саду с фонтанами, прудами с карпами и старинными скульптурами

15:00–15:30 — пляж с чёрным вулканическим песком. Здесь можно сделать эффектные фото и немного отдохнуть

15:50–16:40 — храм Пура Гоа Лавах. Святилище у пещеры, в которой живут сотни летучих мышей. Услышите легенды о духах-хранителях и сакральной роли этого места

16:40–18:00 — возвращение в отель

Организационные детали