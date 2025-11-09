Вы отправитесь к древним храмам и водным дворцам, отражающим суть балийской архитектуры и философии.
Пройдёте через культовые «Ворота в небо» с видом на вулкан Агунг и отдохнёте на пляже с чёрным песком. А ещё услышите о духовной жизни острова и его легендах.
Описание экскурсии
8:00 — выезд из отеля
9:30–11:00 — храм Пура Лемпуянг. Один из древнейших храмов острова. Мы поднимемся к знаменитым «Воротам в небо» с видом на вулкан Агунг
11:30–12:20 — водный дворец Таман Уджунг. Бывшая королевская резиденция. Пройдём по многоуровневому парку с прудами, мостами и смотровыми площадками
12:40–13:20 — обед в кафе (по желанию)
13:40–14:30 — водный дворец Тирта Ганга. Прогулка по саду с фонтанами, прудами с карпами и старинными скульптурами
15:00–15:30 — пляж с чёрным вулканическим песком. Здесь можно сделать эффектные фото и немного отдохнуть
15:50–16:40 — храм Пура Гоа Лавах. Святилище у пещеры, в которой живут сотни летучих мышей. Услышите легенды о духах-хранителях и сакральной роли этого места
16:40–18:00 — возвращение в отель
Организационные детали
- Поедем на Toyota Avanza или Toyota Hiace
- Отдельно по желанию оплачивается обед
- Тайминг ориентировочный. Маршрут может меняться в зависимости от расположения отеля, дорожной ситуации, а также по желанию путешественников
- По запросу экскурсия может быть проведена для большего количества человек — детали уточняйте в переписке
- С вами поедет гид из нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Рома — Организатор на Бали
Провёл экскурсии для 1183 туристов
Мы принимаем гостей на Бали с 2017 года. Работаем только с проверенными местными гидами, которые отлично владеют русским языком — не на уровне «пару фраз», а по-настоящему: живо, грамотно и
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 8 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Д
Дилия
9 ноя 2025
Экскурсия прошла отлично. Проводил нам её русскоговорящий балиец Яна Бали. Встретил с отеля, пока ездили между точками и на самих них рассказывал много интересных фактов. Отвечал на наши вопросы по
Евгения
29 окт 2025
Организация отличная, всё вовремя, гид Ваян замечательный)) Места ооочень красивые, храмы, дворцы. Фотографий неприличное количество))
Единственное что, мы не стали стоять в очереди для фото в воротах на фоне вулкана… 1,5-3 часа, ну это не серьезно)) Спасибо Ваяну, фото рядом получилось ничуть не хуже))
А
Александр
28 окт 2025
Очень понравилась экскурсия, отдельное спасибо гиду! Очень подробно все объяснял и рассказывал. А за быстрый проход на фото у ворот а храме отдельный лайк!
Я
Яна
16 окт 2025
Только что вернулись с данной экскурсии. Наш гид- Авид. Душевный и отзывчивый человек. Отличный водитель и гид, который хорошо говорит по-русски. Были на множестве инстаграмных локаций. Всё очень понравилось. Рекомендую этого гида и экскурсию.
А
Андрей
8 окт 2025
Уже в пятый раз на Бали, нашел экскурсию, на которой ещё не был….
Все прошло отлично! Ваян-гид от бога, впервые попался местный, который так хорошо общается на русском. А фотограф из него просто огонь! В первый раз у нас много фоток с женой вместе… он нашел лучшие локации и снял офигенный видео! Респект организатору Роману, однозначно рекомендую!
Мария
4 окт 2025
То самое чувство когда реальность превосходит все ожидания!
Мой муж и родители изначально были против данной экскурсии, но я их уговорила поехать и слышала только восторг после экскурсии.
Наш гид Агус просто
Мой муж и родители изначально были против данной экскурсии, но я их уговорила поехать и слышала только восторг после экскурсии.
А
Анвар
2 сен 2025
Вторая наша экскурси на Бали у этой компании, эта и Нуса Пенида очень круто организованы: весь гемор сняли, везде билеты у тебя куплены на все места, без задержек и тупняков.
Марина
19 авг 2025
Очень понравилась экскурсия, красиво, познавательно, восторг! Организация как всегда на высоте - в стоимость включены все входные билеты, даже корм для рыб! Спасибо! В следующий приезд обязательно к вам за новыми впечатлениями.
