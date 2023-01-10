Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
Кулинарный мастер-класс
Начнем этот приятный день с посещения местного рынка, чтобы найти продукты для мастер-класса. Выбрав все, что нужно, отправимся в аутентичную деревушку Лаплапан под Убудом. Здесь нас будет ждать профессиональный балийский шеф-повар: под его руководством вы приготовите 3 закуски, 4 основных блюда и десерт. Теперь приступаем к самой приятной части — совместной трапезе и пробе своих творений. Ммм, вкусно!
Идеальный кофе на плантациях
Следующая точка маршрута — кофейная плантация неподалеку. Средняя температура воздуха здесь +24, а сам участок расположен на высоте 700 метров над уровнем моря, что позволяет выращивать тот самый «правильный» кофе. Вы пройдете по зеленым полям и увидите процесс приготовления напитка от зеленого ростка до обжарки зерен. И насладитесь чашечкой ароматного кофе в окружении тропического леса.
Рисовые террасы
Завершится наш гастрономический тур на живописных рисовых террасах Тегаллаланг. Это, определенно, одно из мест must see на Бали! Вы узнаете, как проходит подготовка и сбор урожая, и увидите рис в виде необработанного растения. А ступенчатые зелёные террасы, раскинувшиеся на склонах холмов посреди пальмового леса, станут отличными декорациями для фото.
Организационные детали
Кулинарный мастер-класс проводится шеф-поваром для 15 человек, так что с вами на кухне будут и участники других групп (можно забронировать индивидуальный класс, подробности уточняйте в переписке).
Вы сможете приготовить как мясные, так и вегетарианские блюда
Мастер-класс проводится на английском языке, но с вами будет русскоговорящий гид
Заберем вас от места проживания в Убуде и привезем обратно
Дополнительных расходов не предусмотрено
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 8 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Archi — ваша команда гидов на Бали
Провели 72 экскурсии для 74 туристов
Добрый день, уважаемые путешественники! Мы с братом Буди родились и живём на прекрасном Бали, который любим всем сердцем. Мы восхищаемся и гордимся его красотой, культурой и традициями, отлично знаем все уголки острова и его историю, хорошо говорим по-русски, так как несколько лет работаем с гостями из России. Будем рады видеть вас на экскурсиях и постараемся влюбить вас в загадочный балийский мир!