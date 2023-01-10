Гастрономическое путешествие под Убудом

Научиться готовить балийские блюда и насладиться самым свежим кофе прямо на кофейной плантации

Узнайте секреты балийской кухни на мастер-классе с профессиональным шеф-поваром. В декорациях аутентичной деревни под Убудом вы приготовите несколько закусок и основных блюд. Посетите местный рынок и научитесь отличать свежие продукты. А еще попадете на идеальную кофейную плантацию и попробуете напиток «с пылу с жару». И в завершение погуляете по зеленым рисовым полям в окружении пальмового леса.
Гастрономическое путешествие под Убудом
Гастрономическое путешествие под Убудом
Гастрономическое путешествие под Убудом
Гастрономическое путешествие под Убудом
Гастрономическое путешествие под Убудом
Гастрономическое путешествие под Убудом
Гастрономическое путешествие под Убудом
Гастрономическое путешествие под Убудом
Гастрономическое путешествие под Убудом
Гастрономическое путешествие под Убудом
Ближайшие даты:
16
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янв
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Описание

Что вас ожидает

Кулинарный мастер-класс

Начнем этот приятный день с посещения местного рынка, чтобы найти продукты для мастер-класса. Выбрав все, что нужно, отправимся в аутентичную деревушку Лаплапан под Убудом. Здесь нас будет ждать профессиональный балийский шеф-повар: под его руководством вы приготовите 3 закуски, 4 основных блюда и десерт. Теперь приступаем к самой приятной части — совместной трапезе и пробе своих творений. Ммм, вкусно!

Идеальный кофе на плантациях

Следующая точка маршрута — кофейная плантация неподалеку. Средняя температура воздуха здесь +24, а сам участок расположен на высоте 700 метров над уровнем моря, что позволяет выращивать тот самый «правильный» кофе. Вы пройдете по зеленым полям и увидите процесс приготовления напитка от зеленого ростка до обжарки зерен. И насладитесь чашечкой ароматного кофе в окружении тропического леса.

Рисовые террасы

Завершится наш гастрономический тур на живописных рисовых террасах Тегаллаланг. Это, определенно, одно из мест must see на Бали! Вы узнаете, как проходит подготовка и сбор урожая, и увидите рис в виде необработанного растения. А ступенчатые зелёные террасы, раскинувшиеся на склонах холмов посреди пальмового леса, станут отличными декорациями для фото.

Организационные детали

  • Кулинарный мастер-класс проводится шеф-поваром для 15 человек, так что с вами на кухне будут и участники других групп (можно забронировать индивидуальный класс, подробности уточняйте в переписке).
  • Вы сможете приготовить как мясные, так и вегетарианские блюда
  • Мастер-класс проводится на английском языке, но с вами будет русскоговорящий гид
  • Заберем вас от места проживания в Убуде и привезем обратно
  • Дополнительных расходов не предусмотрено

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 8 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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