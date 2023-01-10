Узнайте секреты балийской кухни на мастер-классе с профессиональным шеф-поваром. В декорациях аутентичной деревни под Убудом вы приготовите несколько закусок и основных блюд. Посетите местный рынок и научитесь отличать свежие продукты. А еще попадете на идеальную кофейную плантацию и попробуете напиток «с пылу с жару». И в завершение погуляете по зеленым рисовым полям в окружении пальмового леса.

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Описание

Что вас ожидает

Кулинарный мастер-класс

Начнем этот приятный день с посещения местного рынка, чтобы найти продукты для мастер-класса. Выбрав все, что нужно, отправимся в аутентичную деревушку Лаплапан под Убудом. Здесь нас будет ждать профессиональный балийский шеф-повар: под его руководством вы приготовите 3 закуски, 4 основных блюда и десерт. Теперь приступаем к самой приятной части — совместной трапезе и пробе своих творений. Ммм, вкусно!

Идеальный кофе на плантациях

Следующая точка маршрута — кофейная плантация неподалеку. Средняя температура воздуха здесь +24, а сам участок расположен на высоте 700 метров над уровнем моря, что позволяет выращивать тот самый «правильный» кофе. Вы пройдете по зеленым полям и увидите процесс приготовления напитка от зеленого ростка до обжарки зерен. И насладитесь чашечкой ароматного кофе в окружении тропического леса.

Рисовые террасы

Завершится наш гастрономический тур на живописных рисовых террасах Тегаллаланг. Это, определенно, одно из мест must see на Бали! Вы узнаете, как проходит подготовка и сбор урожая, и увидите рис в виде необработанного растения. А ступенчатые зелёные террасы, раскинувшиеся на склонах холмов посреди пальмового леса, станут отличными декорациями для фото.

Организационные детали