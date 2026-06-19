184 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

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Путешествие в аутентичный Убуд

Посетить Лес обезьян, храм Батуан, рисовые террасы, кофейные плантации и вулкан Батур
Бали – это не только пляжный отдых! Окрестности Убуда откроют вам подлинную жизнь острова, где традиции существуют в гармонии с дикой природой.

Наш маршрут раскроет все грани этого места: от древних святынь до изумрудных рисовых полей и густых джунглей.

Вы посетите храм Батуан, увидите ступенчатые террасы, прогуляетесь по Лесу обезьян и посмотрите на остров с вершины вулкана.
4.9
429 отзывов
Путешествие в аутентичный Убуд
Путешествие в аутентичный Убуд
Путешествие в аутентичный Убуд

Описание экскурсии

Вы увидите

  • Храм Пура Батуан (~ 1 час). Вы познакомитесь с устройством традиционного деревенского храма, построенного более 1000 лет назад по строгим религиозным канонам. Его каменные ворота и пагоды, покрытые замысловатой резьбой, — наглядная энциклопедия балийской мифологии.
  • Лес обезьян в Убуде (~ 1,5 часа). Это место с мистическим колоритом. В тенистых джунглях, среди древних руин и мшистых статуй, обитают три стаи длиннохвостых макак.
  • Рисовые террасы Тегаллаланг (~ 1 час). Вас впечатлят знаменитые зелёные «амфитеатры», созданные руками многих поколений. Вы увидите, как выращивают рис, и поймёте, почему эта культура стала основой всей жизни на Бали.
  • Кофейные плантации (~ 1 час). Вы узнаете, как выращивают кофе, ваниль и какао, и продегустируете знаменитый «копи лювак» — один из самых дорогих сортов кофе в мире, который производят при участии зверьков-мусангов.
  • Смотровая площадка вулкана Батур (~ 1 час). С высоты 1717 метров вам откроется панорама на озеро Батур, лежащее в кратере потухшего вулкана. Это один из самых захватывающих видов на острове.
  • Термальные источники (~ 1,5 часа). В завершение дня вы сможете расслабиться в природных бассейнах с тёплой минеральной водой, которая благотворно влияет на кожу и отлично снимает усталость после насыщенной экскурсии.

Вы узнаете

  • Как устроена повседневная жизнь балийцев и каковы их главные ценности: отношения в семье, связь с природой и соседями.
  • Как выстроена сложная система храмов на острове и чем деревенский храм отличается от морского или королевского.
  • Как проходят ключевые религиозные церемонии и праздники — от грандиозных до семейных.
  • По каким принципам строится традиционный балийский дом и что означает каждое строение на его территории.
  • О чём говорят самые распространённые приметы и поверья, которые и сегодня определяют решения местных жителей.

Организационные детали

  • Лучше всего начать экскурсию в районе 8 часов утра.
  • Дополнительные расходы:
    — входные билеты в храм Батуан, в Лес обезьян, на рисовые террасы и на смотровую площадку вулкана (в сумме примерно $17 с чел.)
    — билеты на термальные источники (примерно по $20 с чел.).

Откуда можно начать экскурсию

  • Трансфер на автомобиле с кондиционером из Убуда, Санура, Куты, Чаннгу, Денпасара, Нуса Дуа, Джимбарана, Семияка, Легиана и Керебокана включен в стоимость.
  • Дополнительно оплачивается трансфер из Улувату — $25.
  • Если вы присоединяетесь к уже существующему заказу, то трансфер из вашего отеля возможен только если ваше место проживания находится рядом с отелем путешественников, к которым вы присоединяетесь.
  • Нет возможности забрать вас из Амеда.

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Арта
Арта — ваша команда гидов на Бали
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2016 года
Обычно отвечает за
Провели экскурсии для 3784 туристов
Я работаю с командой опытных русскоговорящих гидов. Бали — наш родной остров, поэтому мы отлично знаем все его уголки и культуру. Будем рады открыть для вас уникальные места островов Бали и Ява, а также необычные туристические маршруты, куда не добирается большинство путешественников.

Отзывы и рейтинг

4.9
Основано на последних 30 из 429 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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К
очень крутая была экскурсия! узнали много нового про остров и местных жителей) послушали истории, на все вопросы услышали ответы и сами места были невероятно красивые! и фото нам сделали и
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видео даже) про каждое место теперь знаем свои особенности: про рисовые терассы и их этапы подготовки, про виды кофе, про вулканы, про храмы и их типы, про местных жителей и культуры кофейная дегустация это вообще отдельный опыт - особенно кофе лувак)

в общем, очень-очень рекомендуем!

очень крутая была экскурсия! узнали много нового про остров и местных жителей) послушали истории, на все
очень крутая была экскурсия! узнали много нового про остров и местных жителей) послушали истории, на все
очень крутая была экскурсия! узнали много нового про остров и местных жителей) послушали истории, на все
очень крутая была экскурсия! узнали много нового про остров и местных жителей) послушали истории, на все
очень крутая была экскурсия! узнали много нового про остров и местных жителей) послушали истории, на все
очень крутая была экскурсия! узнали много нового про остров и местных жителей) послушали истории, на все
очень крутая была экскурсия! узнали много нового про остров и местных жителей) послушали истории, на все
очень крутая была экскурсия! узнали много нового про остров и местных жителей) послушали истории, на все+2
очень крутая была экскурсия! узнали много нового про остров и местных жителей) послушали истории, на все
очень крутая была экскурсия! узнали много нового про остров и местных жителей) послушали истории, на все
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Е
Прекрасный тур на день, лучшее, что есть на Бали. Очень красивые локации, учтены все пожелания по маршруту, гид интересный, но не надоедливый, увидели даже больше запланированного, при этом все в комфортном режиме без спешки
Прекрасный тур на день, лучшее, что есть на Бали. Очень красивые локации, учтены все пожелания по
Прекрасный тур на день, лучшее, что есть на Бали. Очень красивые локации, учтены все пожелания по
Прекрасный тур на день, лучшее, что есть на Бали. Очень красивые локации, учтены все пожелания по
Прекрасный тур на день, лучшее, что есть на Бали. Очень красивые локации, учтены все пожелания по
Прекрасный тур на день, лучшее, что есть на Бали. Очень красивые локации, учтены все пожелания по
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A
Наш гид представился как Густи, и он прекрасно адаптировал программу под все наши пожелания. Он очень позитивный человек и чутко реагировал на все наши просьбы, помогал и заботился. Он еще совершенствует свой русский, поэтому в его речь бывают ошибки и сложности, но он невероятно старается и для разговора, экскурсии и базовых ответов на вопросы этого было более чем достаточно.
Наш гид представился как Густи, и он прекрасно адаптировал программу под все наши пожелания. Он очень
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Рустам
все отлично, оператор был Балиец. Прикольно рассказывал. Но паказалось с его слов, что русских тут не очень любят, но к туру это отношения не имеет - все прикольно, все красиво,
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сорганизована на 5 баллов. Имейте в виду, что вы платите только за доставку Вас до локации, все входы и билеты вы будите оплачивать на месте, а это выйдет выше чем Вы оплатите за тур оператору.

все отлично, оператор был Балиец. Прикольно рассказывал. Но паказалось с его слов, что русских тут не
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V
мы поменяли пункты поездки. гид все принял и показал нам другие интересные места. было интересно!
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L
Поездка в аутентичный Убуд оставила невероятные впечатления! 🌿 Всё было просто прекрасно — от начала до конца. Особенно понравилось гулять по Лесу обезьян 🐒 — забавные и любопытные жители, столько
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эмоций! Храм Батуан впечатлил своей атмосферой и резьбой, рисовые террасы Тегалаланг — это настоящая зелёная магия Бали 💚.

На кофейных плантациях попробовала местный кофе и знаменитый лювак — очень необычный опыт ☕️. А вид на вулкан Батур просто завораживает — будто смотришь на живую открытку 🌋.

Экскурсия организована отлично, всё комфортно, гид интересный и внимательный. Я в полном восторге и с радостью поехала бы ещё раз! 💫

Поездка в аутентичный Убуд оставила невероятные впечатления! 🌿 Всё было просто прекрасно — от начала до
Поездка в аутентичный Убуд оставила невероятные впечатления! 🌿 Всё было просто прекрасно — от начала до
Поездка в аутентичный Убуд оставила невероятные впечатления! 🌿 Всё было просто прекрасно — от начала до
Поездка в аутентичный Убуд оставила невероятные впечатления! 🌿 Всё было просто прекрасно — от начала до
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