184 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

очень крутая была экскурсия! узнали много нового про остров и местных жителей) послушали истории, на все вопросы услышали ответы и сами места были невероятно красивые! и фото нам сделали и

видео даже) про каждое место теперь знаем свои особенности: про рисовые терассы и их этапы подготовки, про виды кофе, про вулканы, про храмы и их типы, про местных жителей и культуры кофейная дегустация это вообще отдельный опыт - особенно кофе лувак) в общем, очень-очень рекомендуем!

Прекрасный тур на день, лучшее, что есть на Бали. Очень красивые локации, учтены все пожелания по маршруту, гид интересный, но не надоедливый, увидели даже больше запланированного, при этом все в комфортном режиме без спешки

A Anna

Наш гид представился как Густи, и он прекрасно адаптировал программу под все наши пожелания. Он очень позитивный человек и чутко реагировал на все наши просьбы, помогал и заботился. Он еще совершенствует свой русский, поэтому в его речь бывают ошибки и сложности, но он невероятно старается и для разговора, экскурсии и базовых ответов на вопросы этого было более чем достаточно.