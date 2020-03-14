184 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

Балийский колорит и невероятная природа Убуда

Окрестности города Убуд в центре Бали – идеальное место, чтобы познакомиться с внутренней жизнью и дикой природой острова. Во время нашего путешествия вы рассмотрите все грани Бали: от храмов и кофейных плантаций до потрясающих природных объектов. Каждая точка нашего маршрута будет открывать для вас остров с новой яркой стороны:

Древний Храм Батуан , построенный больше тысячи лет назад и украшенный традиционным балийким орнаментом. На примере Батуана вы познакомитесь с традиционными деревенскими храмами Бали, построенными по всем религиозным канонам.

, построенный больше тысячи лет назад и украшенный традиционным балийким орнаментом. На примере Батуана вы познакомитесь с традиционными деревенскими храмами Бали, построенными по всем религиозным канонам. Затем отправимся к водопаду Тегенунган , который роняет мощный поток воды с высоты 25 метров. Это самый красивый и живописный водопад на Бали!

, который роняет мощный поток воды с высоты 25 метров. Это самый красивый и живописный водопад на Бали! Близ Убуда вы посетите Лес обезьян с фантастически красивой дикой природой. Это большой парк в джунглях, где живут три группы длиннохвостых обезьян. В лесу расположены древние храмы и статуи, которые добавляют местным пейзажам невероятный балийский колорит.

с фантастически красивой дикой природой. Это большой парк в джунглях, где живут три группы длиннохвостых обезьян. В лесу расположены древние храмы и статуи, которые добавляют местным пейзажам невероятный балийский колорит. Рисовые террасы Тегаллаланг – один из самых знаменитых и специфических пейзажей Бали, который непременно приведет вас в восторг! Здесь мы полюбуемся зелеными ступенчатыми террасами и посмотрим, как выращивают рис на острове.

– один из самых знаменитых и специфических пейзажей Бали, который непременно приведет вас в восторг! Здесь мы полюбуемся зелеными ступенчатыми террасами и посмотрим, как выращивают рис на острове. Вы посетите кофейные плантации , где выращивают не только лучший кофе в мире, но и ваниль, какао. А еще здесь производят самый дорогой и специфический сорт кофе в мире – «копи лювак», в создании которого участвуют зверьки мусанги.

, где выращивают не только лучший кофе в мире, но и ваниль, какао. А еще здесь производят самый дорогой и специфический сорт кофе в мире – «копи лювак», в создании которого участвуют зверьки мусанги. Смотровая площадка вулкана Батур – одно из самых впечатляющих мест Бали, откуда открывается потрясающий вид. Вы осмотрите остров с высоты 1717 метров и посетите озеро природное Батур, расположенное в кратере потухшего вулкана.

– одно из самых впечатляющих мест Бали, откуда открывается потрясающий вид. Вы осмотрите остров с высоты 1717 метров и посетите озеро природное Батур, расположенное в кратере потухшего вулкана. А завершится наш маршрут на термальных источниках рядом с вулканом Батур. Вы сможете искупаться в живой воде, которая не только снимает усталость, но и благотворно влияет на кожу и весь организм в целом.

Загадочный мир балийских традиций

Во время путешествия я расскажу вам об искусстве, религии, традициях и культуре острова, чтобы вы узнали всё самое важное о внутренней жизни Бали. Как выстраиваются отношения балийцев с природой, с Богом и другими людьми. Какие типы храмов действуют на острове, как проходят религиозные церемонии и праздники. Я расскажу вам об устройстве традиционного балийского дома, а также помогу разобраться с приметами и поверьями, которые бытуют среди местных жителей.