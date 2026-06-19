184 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Бали – это не только пляжный отдых! Окрестности Убуда откроют вам подлинную жизнь острова, где традиции существуют в гармонии с дикой природой.
Наш маршрут раскроет все грани этого места: от древних святынь до изумрудных рисовых полей и густых джунглей.
Вы посетите храм Батуан, увидите ступенчатые террасы, прогуляетесь по Лесу обезьян и посмотрите на остров с вершины вулкана.
Наш маршрут раскроет все грани этого места: от древних святынь до изумрудных рисовых полей и густых джунглей.
Вы посетите храм Батуан, увидите ступенчатые террасы, прогуляетесь по Лесу обезьян и посмотрите на остров с вершины вулкана.
Описание экскурсии
Вы увидите
- Храм Пура Батуан (~ 1 час). Вы познакомитесь с устройством традиционного деревенского храма, построенного более 1000 лет назад по строгим религиозным канонам. Его каменные ворота и пагоды, покрытые замысловатой резьбой, — наглядная энциклопедия балийской мифологии.
- Лес обезьян в Убуде (~ 1,5 часа). Это место с мистическим колоритом. В тенистых джунглях, среди древних руин и мшистых статуй, обитают три стаи длиннохвостых макак.
- Рисовые террасы Тегаллаланг (~ 1 час). Вас впечатлят знаменитые зелёные «амфитеатры», созданные руками многих поколений. Вы увидите, как выращивают рис, и поймёте, почему эта культура стала основой всей жизни на Бали.
- Кофейные плантации (~ 1 час). Вы узнаете, как выращивают кофе, ваниль и какао, и продегустируете знаменитый «копи лювак» — один из самых дорогих сортов кофе в мире, который производят при участии зверьков-мусангов.
- Смотровая площадка вулкана Батур (~ 1 час). С высоты 1717 метров вам откроется панорама на озеро Батур, лежащее в кратере потухшего вулкана. Это один из самых захватывающих видов на острове.
- Термальные источники (~ 1,5 часа). В завершение дня вы сможете расслабиться в природных бассейнах с тёплой минеральной водой, которая благотворно влияет на кожу и отлично снимает усталость после насыщенной экскурсии.
Вы узнаете
- Как устроена повседневная жизнь балийцев и каковы их главные ценности: отношения в семье, связь с природой и соседями.
- Как выстроена сложная система храмов на острове и чем деревенский храм отличается от морского или королевского.
- Как проходят ключевые религиозные церемонии и праздники — от грандиозных до семейных.
- По каким принципам строится традиционный балийский дом и что означает каждое строение на его территории.
- О чём говорят самые распространённые приметы и поверья, которые и сегодня определяют решения местных жителей.
Организационные детали
- Лучше всего начать экскурсию в районе 8 часов утра.
- Дополнительные расходы:
— входные билеты в храм Батуан, в Лес обезьян, на рисовые террасы и на смотровую площадку вулкана (в сумме примерно $17 с чел.)
— билеты на термальные источники (примерно по $20 с чел.).
Откуда можно начать экскурсию
- Трансфер на автомобиле с кондиционером из Убуда, Санура, Куты, Чаннгу, Денпасара, Нуса Дуа, Джимбарана, Семияка, Легиана и Керебокана включен в стоимость.
- Дополнительно оплачивается трансфер из Улувату — $25.
- Если вы присоединяетесь к уже существующему заказу, то трансфер из вашего отеля возможен только если ваше место проживания находится рядом с отелем путешественников, к которым вы присоединяетесь.
- Нет возможности забрать вас из Амеда.
Выберите удобную дату из расписания
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Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Арта — ваша команда гидов на Бали
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2016 года
Обычно отвечает за
Провели экскурсии для 3784 туристов
Я работаю с командой опытных русскоговорящих гидов. Бали — наш родной остров, поэтому мы отлично знаем все его уголки и культуру. Будем рады открыть для вас уникальные места островов Бали и Ява, а также необычные туристические маршруты, куда не добирается большинство путешественников.
Отзывы и рейтинг
4.9
Основано на последних 30 из 429 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
К
очень крутая была экскурсия! узнали много нового про остров и местных жителей) послушали истории, на все вопросы услышали ответы и сами места были невероятно красивые! и фото нам сделали и
+2
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Е
Прекрасный тур на день, лучшее, что есть на Бали. Очень красивые локации, учтены все пожелания по маршруту, гид интересный, но не надоедливый, увидели даже больше запланированного, при этом все в комфортном режиме без спешки
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A
Наш гид представился как Густи, и он прекрасно адаптировал программу под все наши пожелания. Он очень позитивный человек и чутко реагировал на все наши просьбы, помогал и заботился. Он еще совершенствует свой русский, поэтому в его речь бывают ошибки и сложности, но он невероятно старается и для разговора, экскурсии и базовых ответов на вопросы этого было более чем достаточно.
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все отлично, оператор был Балиец. Прикольно рассказывал. Но паказалось с его слов, что русских тут не очень любят, но к туру это отношения не имеет - все прикольно, все красиво,
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мы поменяли пункты поездки. гид все принял и показал нам другие интересные места. было интересно!
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L
Поездка в аутентичный Убуд оставила невероятные впечатления! 🌿 Всё было просто прекрасно — от начала до конца. Особенно понравилось гулять по Лесу обезьян 🐒 — забавные и любопытные жители, столько
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