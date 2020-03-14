184 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

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Посетить Лес обезьян, храм Батуан, рисовые террасы, кофейные плантации и вулкан Батур

Arthur
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Arthur – ваш гид
Бали – это не только пляжный отдых! Это еще и завораживающая дикая природа и уникальная самобытная культура.

Чтобы увидеть настоящий Бали, прикоснуться к его жизни и традициям, мы отправимся к центру острова, в город Убуд.

Здесь вы посетите древний храм Батуан, увидите поражающие воображение рисовые ступенчатые террасы, прогуляетесь по Лесу обезьян и посмотрите на остров с вершины вулкана Батур.

Все оттенки и краски Бали – в одном флаконе!
$230
$92 за экскурсию
скидка60%
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 5 друзей
На автомобиле
Продолжительность 9 часов
До 6 человек
Можно с детьми
Забронировать экскурсию
У этой экскурсии184 отзыва
4.95
Путешествие в аутентичный Убуд
Путешествие в аутентичный Убуд

Что вас ожидает

Балийский колорит и невероятная природа Убуда

Окрестности города Убуд в центре Бали – идеальное место, чтобы познакомиться с внутренней жизнью и дикой природой острова. Во время нашего путешествия вы рассмотрите все грани Бали: от храмов и кофейных плантаций до потрясающих природных объектов. Каждая точка нашего маршрута будет открывать для вас остров с новой яркой стороны:

  • Древний Храм Батуан, построенный больше тысячи лет назад и украшенный традиционным балийким орнаментом. На примере Батуана вы познакомитесь с традиционными деревенскими храмами Бали, построенными по всем религиозным канонам.
  • Затем отправимся к водопаду Тегенунган, который роняет мощный поток воды с высоты 25 метров. Это самый красивый и живописный водопад на Бали!
  • Близ Убуда вы посетите Лес обезьян с фантастически красивой дикой природой. Это большой парк в джунглях, где живут три группы длиннохвостых обезьян. В лесу расположены древние храмы и статуи, которые добавляют местным пейзажам невероятный балийский колорит.
  • Рисовые террасы Тегаллаланг – один из самых знаменитых и специфических пейзажей Бали, который непременно приведет вас в восторг! Здесь мы полюбуемся зелеными ступенчатыми террасами и посмотрим, как выращивают рис на острове.
  • Вы посетите кофейные плантации, где выращивают не только лучший кофе в мире, но и ваниль, какао. А еще здесь производят самый дорогой и специфический сорт кофе в мире – «копи лювак», в создании которого участвуют зверьки мусанги.
  • Смотровая площадка вулкана Батур – одно из самых впечатляющих мест Бали, откуда открывается потрясающий вид. Вы осмотрите остров с высоты 1717 метров и посетите озеро природное Батур, расположенное в кратере потухшего вулкана.
  • А завершится наш маршрут на термальных источниках рядом с вулканом Батур. Вы сможете искупаться в живой воде, которая не только снимает усталость, но и благотворно влияет на кожу и весь организм в целом.

Загадочный мир балийских традиций

Во время путешествия я расскажу вам об искусстве, религии, традициях и культуре острова, чтобы вы узнали всё самое важное о внутренней жизни Бали. Как выстраиваются отношения балийцев с природой, с Богом и другими людьми. Какие типы храмов действуют на острове, как проходят религиозные церемонии и праздники. Я расскажу вам об устройстве традиционного балийского дома, а также помогу разобраться с приметами и поверьями, которые бытуют среди местных жителей.

Организационные детали

Лучше всего начать экскурсию в районе 8 часов утра.

Что входит в стоимость, а что — нет

  • Трансфер на автомобиле с кондиционером включен в стоимость. Если вы присоединяетесь к уже существующему заказу, то трансфер из вашего отеля возможен только если ваше место проживания находится рядом с отелем путешественников, к которым вы присоединяетесь.
  • Дополнительные расходы:
    — входные билеты в храм Батуан, в Лес обезьян, к водопаду и на смотровую площадку вулкана (в сумме примерно $10 с человека)
    — обед и билеты на термальные источники (примерно по $16 с человека)
Путешествие в аутентичный Убуд
Путешествие в аутентичный Убуд
Путешествие в аутентичный Убуд
Путешествие в аутентичный Убуд
Путешествие в аутентичный Убуд
Путешествие в аутентичный Убуд
Путешествие в аутентичный Убуд
Путешествие в аутентичный Убуд
Путешествие в аутентичный Убуд
Путешествие в аутентичный Убуд
Путешествие в аутентичный Убуд

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Arthur
Arthur
Уважаемые гости! Меня зовут Судиарта или просто Артур,я коренной балиец, отлично говорю по-русски и хорошо знаю культуру Бали. Буду рад открыть для вас уникальные места Бали и острова Ява, а также необычные туристические маршруты, куда не добирается большинство туристов.
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184 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

14 марта 2020
Просто покататься по острову для меня было важно, увидеть не только курортную зону. Было интересно, спасибо гиду. Кстати гид не тарахтит без остановки, спросишь - развернуто ответит, это важно...
8 марта 2020
Насыщенная программа, за один день успеваешь посмотреть самые популярные места по удобному маршруту. Артур свободно владеет русским, ответит на все ваши вопросы и даже споёт песни Шнура 😊 Спасибо за прекрасный день и отличное настроение!
27 февраля 2020
Экскурсия была хорошо организована, все вовремя, по плану и в то же время с учетом моих предложений. Самостоятельно никогда не смогла бы найти и посетить все эти прекрасные места, тем более, что на Бали впервые. Артур замечательный гид, доброжелательный и комфортный в общении. Рекомендую от души.
ольга
22 февраля 2020
Вчера прошла наша экскурсия с Артуром. Мы с мужем впервые на Бали. Артур оказался очень интересным рассказчиком, с прекрасным знанием цифр и истории, он очень интересно подал исторические факты религии, с прекрасным чувством юмора и деликатностью. Благодаря ему мы немного изменили нашу экскурсию, но в такую лучшую сторону!!!! Что я очень благодарна за внимание к нам и за идеальные фотографии сделанные им🤣 я однозначно буду рекомендовать его, как интересного гида и порядочного человека👏
20 февраля 2020
Спасибо большое за отличную экскурсию. Несмотря на дождь, это была незабываемая поездка!
Отдельное спасибо за великолепное знание русского языка.
18 февраля 2020
Все отлично, спасибо за экскурсию.
15 февраля 2020
Очень интересная экскурсия ! Гид замечательный! Отвечал на все вопросы! Рассказал о тех местах , которые даже не входили в экскурсию . Будем советовать всем друзьям ! Очень хорошо владеет русским языком , что было важно для нас
14 февраля 2020
Большое спасибо Артуру за экскурсию. Рассказал все очень интересно, маршрут перестроил согласно нашим пожеланиям. Очень понравилось.
14 февраля 2020
Большое спасибо Артуру за экскурсию. Рассказал много интересного. Время пролетело незаметно.
24 января 2020
Огромное спасибо Артуру за замечательный день! Грамотно составленный маршрут, интересная подача материала, безупречное знание русского языка, хорошее чувство юмора - все это оставило неизгладимое впечатление. Очень понравилась экскурсия. Артур не просто интересный рассказчик и просто приятный человек, способный поддержать разговор на любую тему, он "на одной волне" с русскими. Прекрасно понимает русский юмор, знает песни группы Ленинград (для детей - солнечный круг, для тех, кто постарше - Софии Ротару ;) В общем - профессиональный гид во всех смыслах этого слова. Рекомендую однозначно!
Ещё 174 отзыва

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