Научиться готовить традиционные индонезийские блюда на кулинарном мастер-классе
В Индонезии есть различные виды блюд из наси горенг — жареного риса. Их очень любят как путешественники, так и местные жители. Мы приглашаем вас прикоснуться к национальной кухне на кулинарном мастер-классе.
Мы поделимся секретным семейным рецептом вкусного наси горенг с пряностями, а также научим вас готовить куэ дадар — блинчики с кокосом.
Мы поделимся секретным семейным рецептом вкусного наси горенг с пряностями, а также научим вас готовить куэ дадар — блинчики с кокосом.
Ближайшие даты:
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
Наша программа будет состоять из двух частей. Сначала вас ждёт мастер-класс по приготовлению традиционных балийских блюд — наси горенг и куэ дадар. Вы научитесь правильно варить белый рис, делать джем из кокоса, месить тесто из пшеничной муки и других секретных ингредиентов, о которых мы обязательно расскажем при встрече. А когда всё будет готово — насладитесь сделанными своими руками кулинарными шедеврами.
Организационные детали
- В стоимость мастер-класса входят все ингредиенты для приготовления блюд, а также чай и минеральная вода
- Обязательные дополнительные расходы не предусмотрены
- Мастер-класс проводится на русском языке
- До места проведения вам нужно добраться самостоятельно
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- в Денпасаре
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 2.5 часовБронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это личный мастер-класс, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными посетителями, количество которых может меняться
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Julia — ваша команда гидов на Бали
Провели экскурсии для 204 туристов
Добрый день! Я профессиональный русскоговорящий гид на Бали. Путешественники называют меня Юлия, так как запомнить и произнести моё балийское имя очень сложно!) Все маршруты я составляю самостоятельно, чтобы мои гости увидели не только популярные туристические места, но и то, о чём не пишут путеводители.
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