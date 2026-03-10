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Балийская кухня: готовим и едим

Научиться готовить традиционные индонезийские блюда на кулинарном мастер-классе
В Индонезии есть различные виды блюд из наси горенг — жареного риса. Их очень любят как путешественники, так и местные жители. Мы приглашаем вас прикоснуться к национальной кухне на кулинарном мастер-классе.

Мы поделимся секретным семейным рецептом вкусного наси горенг с пряностями, а также научим вас готовить куэ дадар — блинчики с кокосом.
5
16 отзывов
Балийская кухня: готовим и едим
Балийская кухня: готовим и едим
Балийская кухня: готовим и едим

Описание мастер-класса

Наша программа будет состоять из двух частей. Сначала вас ждёт мастер-класс по приготовлению традиционных балийских блюд — наси горенг и куэ дадар. Вы научитесь правильно варить белый рис, делать джем из кокоса, месить тесто из пшеничной муки и других секретных ингредиентов, о которых мы обязательно расскажем при встрече. А когда всё будет готово — насладитесь сделанными своими руками кулинарными шедеврами.

Организационные детали

  • В стоимость мастер-класса входят все ингредиенты для приготовления блюд, а также чай и минеральная вода
  • Обязательные дополнительные расходы не предусмотрены
  • Мастер-класс проводится на русском языке
  • До места проведения вам нужно добраться самостоятельно

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Стоимость мастер-класса

ТарифСтоимость
Участник$45
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В Денпасаре
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это личный мастер-класс, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Юлия
Юлия — ваша команда гидов на Бали
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за 40 минут
Провели экскурсии для 2481 туриста
Я профессиональный русскоговорящий гид на Бали. Путешественники называют меня Юлия, так как запомнить и произнести моё балийское имя очень сложно!) Все маршруты я составляю самостоятельно, чтобы мои гости увидели не только популярные туристические места, но и то, о чём не пишут путеводители. Работаю с коллегами-гидами.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 16 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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М
Юлия, благодарю вас за прекрасный мастер-класс при приготовления национальных блюд и приятное общение! Было очень вкусно:)
Одно из лучших впечатлений от поездки.
Рекомендую!
Юлия, благодарю вас за прекрасный мастер-класс при приготовления национальных блюд и приятное общение! Было очень вкусно:)
Юлия, благодарю вас за прекрасный мастер-класс при приготовления национальных блюд и приятное общение! Было очень вкусно:)
Юлия, благодарю вас за прекрасный мастер-класс при приготовления национальных блюд и приятное общение! Было очень вкусно:)
Юлия, благодарю вас за прекрасный мастер-класс при приготовления национальных блюд и приятное общение! Было очень вкусно:)
Юлия, благодарю вас за прекрасный мастер-класс при приготовления национальных блюд и приятное общение! Было очень вкусно:)
Юлия, благодарю вас за прекрасный мастер-класс при приготовления национальных блюд и приятное общение! Было очень вкусно:)
Юлия, благодарю вас за прекрасный мастер-класс при приготовления национальных блюд и приятное общение! Было очень вкусно:)
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A
Мастер класс взяли в последний день отпуска перед отъездом.

За 3 недели попробовали всякой индонезийской еды, но!

Юля большая молодец, очень подробно рассказала и показала как правильно готовится индонезийские блюда.

Приготовленное своими руками
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оказалось гораздо вкуснее, чем в ресторанах и кафе.

Действие происходит на живописной террасе, среди рисовых полей. Прекрасно провели время, нам очень понравилось, рекомендуем!

Отдельное спасибо Юлии за замечательный мастер класс и великолепный русский язык.

Мастер класс взяли в последний день отпуска перед отъездом.
Мастер класс взяли в последний день отпуска перед отъездом.
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И
Огромное спасибо Юлии, очень душевное мероприятие, Балийская кухня. Все очень интересно, вместе готовили блюда, с подробным описанием ингредиентов и этапов приготовления. Все очень вкусно, дали с собой рецепты можно все
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повторить дома. Юлия прекрасно говорит по русски, рассказала много интересного про местную кухню и про жизнь и традиции. Мы очень любим готовить, нам было очень атмосферно и вкусно. Очень рекомендую, кто хочет окунуться в местную кухню и культуру!!!!

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Д
Замечательный мастер-класс, на котором вы не просто приготовите новые для себя блюда, но и сможете узнать что-то новое о культуре и традициях Бали. Проходит мастер-класс в очень дружелюбной обстановке, в
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месте, с которого открывается прекрасный вид. Ну а результат под чутким руководством хозяйки - вкуснейшие и сытные местные блюда. Лучше приходите сюда с пустым животом, а то обидно будет не съесть эту вкусноту!

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Оля
В гостях у балийского Джейми Оливера ☺️

Приехав на Бали, я влюбилась в Наси Горен и решила, что обязательно должна научиться его готовить.

Для тех, кто не хочет долго читать: просто берите
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это мероприятие, не прогадаете!

А теперь для тех, кто хочет узнать нюансы:
Оказалось, что в ресторанах готовят упрощённую версию этого прекрасного блюда с соусом из магазина. Юля рассказала все секреты аутентичного, самого настоящего балийского Наси Горен! Мы сами растирали вкуснейший соус в ступке 🥹 варили рис по правильной схеме, а не в рисоварке. В общем блюдо получилось самым вкусным из тех, что я пробовала. Юля вне рамок мероприятия приготовила вкусные шашлычки из курицы с нашим соусом.

Дадар Гулунг. Моя новая любовь ❤️ Семейный рецепт, выверенный не одним поколением. Казалось, что мы приготовили их на целую роту, но уплели их и не заметили, как они исчезали!

По мимо погружения в балийскую поварскую культуру, Юля рассказывала много других интересных историй. Наши 4 часа пролетели незаметно за разговорами.

Очень рекомендую это мероприятие. Юля, ещё раз огромное спасибо за чудесный день! 🥰

В гостях у балийского Джейми Оливера ☺️
В гостях у балийского Джейми Оливера ☺️
В гостях у балийского Джейми Оливера ☺️
В гостях у балийского Джейми Оливера ☺️
В гостях у балийского Джейми Оливера ☺️
В гостях у балийского Джейми Оливера ☺️
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А
Юля прекрасна) Были на мастер классе в мае 2025. Вспоминаем с теплом. Спасибо огромное! Девушка прекрасно говорит по-русски, всё расскажет и объяснит. Еда получается вкусная. Учитываются все пожелания)
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