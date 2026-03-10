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это мероприятие, не прогадаете!



А теперь для тех, кто хочет узнать нюансы:

Оказалось, что в ресторанах готовят упрощённую версию этого прекрасного блюда с соусом из магазина. Юля рассказала все секреты аутентичного, самого настоящего балийского Наси Горен! Мы сами растирали вкуснейший соус в ступке 🥹 варили рис по правильной схеме, а не в рисоварке. В общем блюдо получилось самым вкусным из тех, что я пробовала. Юля вне рамок мероприятия приготовила вкусные шашлычки из курицы с нашим соусом.



Дадар Гулунг. Моя новая любовь ❤️ Семейный рецепт, выверенный не одним поколением. Казалось, что мы приготовили их на целую роту, но уплели их и не заметили, как они исчезали!



По мимо погружения в балийскую поварскую культуру, Юля рассказывала много других интересных историй. Наши 4 часа пролетели незаметно за разговорами.



Очень рекомендую это мероприятие. Юля, ещё раз огромное спасибо за чудесный день! 🥰