В Индонезии есть различные виды блюд из наси горенг — жареного риса. Их очень любят как путешественники, так и местные жители. Мы приглашаем вас прикоснуться к национальной кухне на кулинарном мастер-классе. Мы поделимся секретным семейным рецептом вкусного наси горенг с пряностями, а также научим вас готовить куэ дадар — блинчики с кокосом.

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Описание

Что вас ожидает

Наша программа будет состоять из двух частей. Сначала вас ждёт мастер-класс по приготовлению традиционных балийских блюд — наси горенг и куэ дадар. Вы научитесь правильно варить белый рис, делать джем из кокоса, месить тесто из пшеничной муки и других секретных ингредиентов, о которых мы обязательно расскажем при встрече. А когда всё будет готово — насладитесь сделанными своими руками кулинарными шедеврами.

Организационные детали