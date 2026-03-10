В Индонезии есть различные виды блюд из наси горенг — жареного риса. Их очень любят как путешественники, так и местные жители. Мы приглашаем вас прикоснуться к национальной кухне на кулинарном мастер-классе.
Мы поделимся секретным семейным рецептом вкусного наси горенг с пряностями, а также научим вас готовить куэ дадар — блинчики с кокосом.
Мы поделимся секретным семейным рецептом вкусного наси горенг с пряностями, а также научим вас готовить куэ дадар — блинчики с кокосом.
Описание мастер-класса
Наша программа будет состоять из двух частей. Сначала вас ждёт мастер-класс по приготовлению традиционных балийских блюд — наси горенг и куэ дадар. Вы научитесь правильно варить белый рис, делать джем из кокоса, месить тесто из пшеничной муки и других секретных ингредиентов, о которых мы обязательно расскажем при встрече. А когда всё будет готово — насладитесь сделанными своими руками кулинарными шедеврами.
Организационные детали
- В стоимость мастер-класса входят все ингредиенты для приготовления блюд, а также чай и минеральная вода
- Обязательные дополнительные расходы не предусмотрены
- Мастер-класс проводится на русском языке
- До места проведения вам нужно добраться самостоятельно
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость мастер-класса
|Тариф
|Стоимость
|Участник
|$45
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В Денпасаре
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это личный мастер-класс, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Юлия — ваша команда гидов на Бали
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за 40 минут
Провели экскурсии для 2481 туриста
Я профессиональный русскоговорящий гид на Бали. Путешественники называют меня Юлия, так как запомнить и произнести моё балийское имя очень сложно!) Все маршруты я составляю самостоятельно, чтобы мои гости увидели не только популярные туристические места, но и то, о чём не пишут путеводители. Работаю с коллегами-гидами.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 16 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
М
Юлия, благодарю вас за прекрасный мастер-класс при приготовления национальных блюд и приятное общение! Было очень вкусно:)
Одно из лучших впечатлений от поездки.
Рекомендую!
Одно из лучших впечатлений от поездки.
Рекомендую!
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A
Мастер класс взяли в последний день отпуска перед отъездом.
За 3 недели попробовали всякой индонезийской еды, но!
Юля большая молодец, очень подробно рассказала и показала как правильно готовится индонезийские блюда.
Приготовленное своими руками
За 3 недели попробовали всякой индонезийской еды, но!
Юля большая молодец, очень подробно рассказала и показала как правильно готовится индонезийские блюда.
Приготовленное своими руками
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И
Огромное спасибо Юлии, очень душевное мероприятие, Балийская кухня. Все очень интересно, вместе готовили блюда, с подробным описанием ингредиентов и этапов приготовления. Все очень вкусно, дали с собой рецепты можно все
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Д
Замечательный мастер-класс, на котором вы не просто приготовите новые для себя блюда, но и сможете узнать что-то новое о культуре и традициях Бали. Проходит мастер-класс в очень дружелюбной обстановке, в
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В гостях у балийского Джейми Оливера ☺️
Приехав на Бали, я влюбилась в Наси Горен и решила, что обязательно должна научиться его готовить.
Для тех, кто не хочет долго читать: просто берите
Приехав на Бали, я влюбилась в Наси Горен и решила, что обязательно должна научиться его готовить.
Для тех, кто не хочет долго читать: просто берите
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А
Юля прекрасна) Были на мастер классе в мае 2025. Вспоминаем с теплом. Спасибо огромное! Девушка прекрасно говорит по-русски, всё расскажет и объяснит. Еда получается вкусная. Учитываются все пожелания)
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