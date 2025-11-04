Даймонд Бич — один из самых живописных пляжей Индонезии с белым песком и лазурной водой. Вы сможете не только насладиться видом с вершины, но и спуститься вниз по вырубленной в скале лестнице, чтобы искупаться и сделать фото.
Атух Бич — сосед Даймонда, не менее красивый, но более уединённый. Подойдёт для спокойного созерцания природы и эффектных кадров с высоты.
Келингкинг Бич — визитная карточка Нуса Пениды. Вид на скалу в форме динозавра входит в топ-10 самых фотогеничных мест Азии.
Обед с видом — включён в стоимость. Вы отдохнёте и перекусите в местном кафе, выбрав одно из традиционных блюд: жареный рис или лапшу с курицей.
Полное сопровождение — с вами будут англоговорящий водитель на Нуса Пениде и русскоговорящий — на Бали. Мы организуем трансферы, билеты на лодку и весь маршрут от «двери до двери».
Помощь с фотографиями — ваши водители-гиды отлично знают фототочки и помогут сделать лучшие снимки.
Организационные детали
Информационное сопровождение не предусмотрено
Программа подходит взрослым и детям с 5 лет
В стоимость включено: услуги водителей на Бали и Нуса Пениде, билет на спидбот (туда и обратно), обед, входные билеты
Отдельно можно закатать сопровождение русскоговорящего гида по Нуса Пениде — $50
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 15 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Маде — ваша команда гидов на Бали
Провели экскурсии для 342 туристов
Здравствуйте, уважаемые путешественники, меня зовут Маде. Я коренной балиец: родился и вырос на острове. Я говорю по-русски и работаю гидом с 2007 года. Люблю свою работу. Готов рассказать об истории, традициях и культуре Бали. Открою для вас самые красивые места острова, сделаю яркие фотографии. У меня своя комфортабельная машина.
Фотографии от путешественников
Сабина
4 ноя 2025
С организацией и логистикой всё было на высшем уровне, ровно так, как и обещано: трансфер «от двери до двери», все билеты и даже помощь с фотографиями.
Заявленная программа выполнена на 100%: читать дальше
мы посетили и Даймонд Бич, и Атух Бич, и Келингкинг Бич. Виды и правда фантастические и полностью оправдывают звание визитной карточки. Обед в кафе с видом также был предоставлен.
Однако главный нюанс, о котором стоит знать заранее: будьте готовы, что 70–80% времени уйдёт на дорогу. Она очень утомительная. Да, вас везде довезут, но качество дорог на острове — настоящее испытание для спины и терпения. Также стоит учесть, что спуски и подъёмы к самим пляжам — не для слабых духом. Спуститься ещё реально, а вот подняться обратно бывает очень сложно.
Красота этих мест невероятна, но она стала массовой. На каждом из пляжей — огромные очереди для фото в тех самых «фотогеничных точках». Ни о каком уединении речи не идёт — везде было многолюдно.
Ещё один неприятный момент, который бросается в глаза — мусор в порту и по дороге между достопримечательностями. Контраст между идеальными пляжами на фото и захламлёнными обочинами очень резкий.
Вывод: Экскурсия даёт возможность поставить «галочки» напротив знаковых мест, но будьте морально готовы к утомительной дороге, толпам туристов и неидеальной чистоте за пределами туристических площадок. Организация со стороны гидов — на пятёрку, но общие впечатления от острова оказались неоднозначными.
Я
Ярослав
20 окт 2025
Всё чётко организованно, комфортный автомобиль. Везде помогает, очень вежливый. Рекомендую.
Ольга
19 окт 2025
Пунктуальные и приветливые водители, что на Бали, что на Нуса Пенида. Красивые пляжи, безусловно. Но очень непростая дорога по самому острову. Хотя, водители виртуозно разъезжаются на очень узких дорогах. Мне было мало времени на локациях. Хотелось дольше смотреть на красоту природы. Дорога занимает большую часть времени. А в самой локации Вы проводите мало времени. И очень много людей. Очень
Фатима
18 окт 2025
Дорога очень изматывает, плюс ко всему, водитель как будто специально ловит все ямы – на следующий день можно проснуться с синяками)) Считаю, что экскурсия неоправданно дорогая, максимум цена ей 40$/чел. За такую стоимость я ожидала хотя бы нормального обеда, а по факту скудный выбор и птичьи порции. Не понравилась экскурсия, сорри.
Маде
Ответ организатора:
Здравствуйте Фатима Спасибо что написали нам отзыв, это заставит моих будущий клиенты знают что это экскурсия не так легко)). Эта экскурсия
для тех кто любит приключения, жару, много ходить и серпантинная дорога. Наш государства потихоньку сделает дорогу но пока что ещё не все конечно поэтому на дорогах много Ям. На острове Нуса пенида конечно не как на Бали где рестораны получше. Там остров только развивает поэтому пока что только местных кафе есть. Там наверно есть ресторан лукс класс но у нас по пути на экскурсию только есть местный кафе но там нормально чистый но много туристов как обычно))
А
Анастасия
18 окт 2025
Очень красивые виды! Спасибо, путешествие понравилось. Но есть нюанс в том, что на лодке до острова было очень душно, но это никак не проблема организаторов. И сам склон на горе достаточно крутой, поэтому не каждый с этим справится! А в целом все было прекрасно! Отдельное спасибо опытному и надежному водителю!
Дмитрий
18 окт 2025
Отличная экскурсия, с возможностью не просто посмотреть пляжи с высокой точки, но и спуститься вниз, пройтись по песку. Безумно красивые места, которые должен увидеть каждый кто приезжает на Бали. При читать дальше
выборе данной экскурсии нужно учесть, то что на Нуса Пениде жарче чем на Бали + все перемещения происходят по серпантинам (будьте к этому готовы). Если Вас смущает, то что нет рассказа о достопримечательностях, то ничего страшного, если что-то интересует, то можно спокойно спросить у сопровождающего гида. 100% рекомендосьон.
Д
Дарья
4 окт 2025
Красиво, но никакой информации Увидеть стоит, но слишком дорого для такой экскурсии
Светлана
30 сен 2025
Отличная организация, все ребята молодцы. Гид Ваян на острове просто замечательный! Фотографировал нас во всех локациях, показывал лучшие места для съемки, спасибо ему большое ☺️ однозначно рекомендую! Дорога сложная, но, оно того стоило!
А
Александр
28 сен 2025
Здравствуйте! Экскурсия по пляжам просто восторг. Гид русскоговорящий. Говорит очень хорошо, шутит) Помимо экскурсии мы получили ещё и фотосессию. Очень благодарны за сделанные фото. Когда спускались к пляжу, гид помогал спуститься и подняться. Забирал рюкзак с вещами. В машине была вода. Дали даже таблетки от укачивания. Было очень все комфортно. Спасибо большое за экскурсию!
Илья
21 сен 2025
Все очень понравилось. Буди отличный гид. Очень много рассказал о культуре, о жизни на Бали.
Е
Елизавета
15 сен 2025
Спасибо большое за организацию тура! Все продуманно до мелочей и не нужно было ни о чем переживать! Отдельное спасибо гидам Нова и Нади. Они очень позитивные, заботливые, добрые, открытые, максимально дружелюбные и интересные собеседники! Виды на локации конечно просто потрясающие, это невероятно увидеть это вживую. Маст хэв ту визит ин Бали! ❤️
М
Михаил
14 сен 2025
Отличная экскурсия! Все было интересно, пунктуально и с комфортом. Отдельно хочется отметить профессионализм гида-водителя, благодаря которому удалось за один день увидеть все основные красоты острова Нуса-Пенида.
Александра
13 сен 2025
Изначально заявлено, что на Бали вас должен встретить русскоязычный гид, а на Нуса Пенида англоязычный. В итоге оба гида были англоговорящими, причем гид на Нуса Пенида очень плохо говорил по-английски, читать дальше
из-за чего сложно было вести коммуникацию. Никакого информационного сопровождения не было, гиды выступали в роли водителей. Они действительно сопровождают на каждом этапе маршрута, вам не нужно беспокоиться о покупке билетов на катер или на локации. Маршрут не для новичков, много ступенек, высеченных в скалах, ограждения ненадежные. В наш день было очень жарко, поэтому на вторую локацию - пляж Атух - решили не спускаться. Будьте готовы, что расстояния между локациями большие, где-то по 1,5 часа на машине. Дороги ухабистые, нас сильно укачало. В целом, мы не пожалели о поездке, виды невероятные, увидеть стоит, если вы готовы к сложной дороге)
А
Алёна
5 сен 2025
Отличная экскурсия! Наш экскурсовод великолепно знал город и интересные факты. Во всех локациях помогал делать фото и видео. При сложностях языковой коммуникации с местными помогал нам договориться)) у нас был русскоговорящий гид с чудесным для балийца знанием русского. Все очень понравилось! Рекомендую!