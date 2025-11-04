Откройте для себя жемчужину Индонезии — остров Нуса Пенида! Вас ждут культовые пляжи Даймонд и Келингкинг, открыточные панорамы и бирюзовое море у подножия скал. Мы позаботимся обо всём: трансфер из отеля, билеты на спидбот, сопровождение англоговорящего водителя на острове и обед вуже включены в стоимость.

от $240 за 1–2 человек или $120 за человека, если вас больше

Даймонд Бич — один из самых живописных пляжей Индонезии с белым песком и лазурной водой. Вы сможете не только насладиться видом с вершины, но и спуститься вниз по вырубленной в скале лестнице, чтобы искупаться и сделать фото.

Атух Бич — сосед Даймонда, не менее красивый, но более уединённый. Подойдёт для спокойного созерцания природы и эффектных кадров с высоты.

Келингкинг Бич — визитная карточка Нуса Пениды. Вид на скалу в форме динозавра входит в топ-10 самых фотогеничных мест Азии.

Обед с видом — включён в стоимость. Вы отдохнёте и перекусите в местном кафе, выбрав одно из традиционных блюд: жареный рис или лапшу с курицей.

Полное сопровождение — с вами будут англоговорящий водитель на Нуса Пениде и русскоговорящий — на Бали. Мы организуем трансферы, билеты на лодку и весь маршрут от «двери до двери».

Помощь с фотографиями — ваши водители-гиды отлично знают фототочки и помогут сделать лучшие снимки.

Организационные детали