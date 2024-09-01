Совершите погружение для встречи с гигантскими скатами, черепахами, цветными рыбками и прекрасным природным творением — кораллами. А после снорклинга отправитесь на машине в путешествие по западной части острова.
Описание водной прогулки
Нуса Пенида — это высоченные скалы над бушующим морем, пляжи с белоснежным песком, великолепным снорклингом и кристально чистой водой. По легенде именно здесь провёл остаток дней злой колдун, насылавший болезни и проклятия на жителей Бали. Слышали, что балийцы сидят в тишине на Ньепи (Новый год)? Это именно из-за колдуна! Хотите, верьте в легенду, хотите нет, но до недавнего времени на острове был полный запрет на развитие туризма. А сейчас мы можем показать вам эту жемчужину.
Часть 1: снорклинг-сафари
- Манта пойнт (Manta Point). Спот в скалистой бухте на юго-западе острова. Сюда приезжают, чтобы поплавать вместе с мантами — добродушными гигантами с размахом плавников до пяти метров. Также здесь обитают рифовые акулы, крабы, и можно увидеть рыбу-луну
- Черепашья точка (Turtle point), расположенная в открытом море. Это единственное место на всём острове, где есть шанс встретить зелёных морских черепах и черепах-ястребов
- Бухта Гамат (Gamat bay). Море здесь, как правило, спокойное, но бывают сильные течения. Вода чистая и прозрачная, подводный ландшафт как на ладони. Здесь можно поснорклить среди коралловых садов и ярких рифовых рыб
Часть 2: по острову — на машине
- Angel’s Billabong — волшебная лагуна, окружённая каменной грядой с незабываемым морским пейзажем
- Broken Beach — маленькая бухта со скалистой аркой
- Kelingkin Beach — жемчужина острова. При упоминании Нуса-Пениды в голове сразу всплывает картинка с холмом, похожим на динозавра среди синих вод Индийского океана. Это и есть тот самый Kelingkin Beach! Полюбуемся пейзажем сверху, на пляж спускаться не будем — это небезопасно
Как проходит поездка
На Бали из отеля вас заберёт один из водителей нашей команды и отвезёт в порт, откуда вы отправитесь на скоростной лодке до Нуса Пениды. Там встретит инструктор по снорклингу, проведёт необходимый инструктаж, и вы отправитесь на снорклинг. Он проходит с лодки вместимостью до 20 человек, продолжительность около 3,5 часов. Затем вы пересядете на комфортабельный автомобиль и отправитесь изучать остров, а после тем же путём вернётесь в свой отель на Бали.
Организационные детали
- Обратите внимание: вас будет сопровождать англоговорящий водитель, рассказ гида не предусмотрен, но вы сможете полюбоваться экзотической природой острова и увидеть незабываемый подводный мир
- Поедем на Toyota (Avanza, Innova, Velos), Suzuki Apv или Daihatsu Terios
- Программа подойдёт взрослым и детям от 9 лет
- По запросу можем провести поездку для большего количества человек, детали уточняйте в переписке
- В стоимость всё включено. Отдельно по желанию оплачивается обед
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость водной прогулки
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный
|$160
|Дети до 7 лет
|$60