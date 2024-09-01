Нуса Пенида: путешествие по острову + снорклинг

Увидеть места девственной красоты, будто сошедшие с обложки журналов
Откройте для себя таинственный остров Нуса Пенида! Вы поплаваете с маской и трубкой над поверхностью воды в самых живописных спотах.

Совершите погружение для встречи с гигантскими скатами, черепахами, цветными рыбками и прекрасным природным творением — кораллами. А после снорклинга отправитесь на машине в путешествие по западной части острова.
Нуса Пенида: путешествие по острову + снорклинг
Нуса Пенида: путешествие по острову + снорклинг
Нуса Пенида: путешествие по острову + снорклинг
Ближайшие даты:
Время начала: 08:00

Описание водной прогулки

Нуса Пенида — это высоченные скалы над бушующим морем, пляжи с белоснежным песком, великолепным снорклингом и кристально чистой водой. По легенде именно здесь провёл остаток дней злой колдун, насылавший болезни и проклятия на жителей Бали. Слышали, что балийцы сидят в тишине на Ньепи (Новый год)? Это именно из-за колдуна! Хотите, верьте в легенду, хотите нет, но до недавнего времени на острове был полный запрет на развитие туризма. А сейчас мы можем показать вам эту жемчужину.

Часть 1: снорклинг-сафари

  • Манта пойнт (Manta Point). Спот в скалистой бухте на юго-западе острова. Сюда приезжают, чтобы поплавать вместе с мантами — добродушными гигантами с размахом плавников до пяти метров. Также здесь обитают рифовые акулы, крабы, и можно увидеть рыбу-луну
  • Черепашья точка (Turtle point), расположенная в открытом море. Это единственное место на всём острове, где есть шанс встретить зелёных морских черепах и черепах-ястребов
  • Бухта Гамат (Gamat bay). Море здесь, как правило, спокойное, но бывают сильные течения. Вода чистая и прозрачная, подводный ландшафт как на ладони. Здесь можно поснорклить среди коралловых садов и ярких рифовых рыб

Часть 2: по острову — на машине

  • Angel’s Billabong — волшебная лагуна, окружённая каменной грядой с незабываемым морским пейзажем
  • Broken Beach — маленькая бухта со скалистой аркой
  • Kelingkin Beach — жемчужина острова. При упоминании Нуса-Пениды в голове сразу всплывает картинка с холмом, похожим на динозавра среди синих вод Индийского океана. Это и есть тот самый Kelingkin Beach! Полюбуемся пейзажем сверху, на пляж спускаться не будем — это небезопасно

Как проходит поездка

На Бали из отеля вас заберёт один из водителей нашей команды и отвезёт в порт, откуда вы отправитесь на скоростной лодке до Нуса Пениды. Там встретит инструктор по снорклингу, проведёт необходимый инструктаж, и вы отправитесь на снорклинг. Он проходит с лодки вместимостью до 20 человек, продолжительность около 3,5 часов. Затем вы пересядете на комфортабельный автомобиль и отправитесь изучать остров, а после тем же путём вернётесь в свой отель на Бали.

Организационные детали

  • Обратите внимание: вас будет сопровождать англоговорящий водитель, рассказ гида не предусмотрен, но вы сможете полюбоваться экзотической природой острова и увидеть незабываемый подводный мир
  • Поедем на Toyota (Avanza, Innova, Velos), Suzuki Apv или Daihatsu Terios
  • Программа подойдёт взрослым и детям от 9 лет
  • По запросу можем провести поездку для большего количества человек, детали уточняйте в переписке
  • В стоимость всё включено. Отдельно по желанию оплачивается обед

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Стоимость водной прогулки

Тип билетаСтоимость
Стандартный$160
Дети до 7 лет$60
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная водная прогулка, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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