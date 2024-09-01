Откройте для себя таинственный остров Нуса Пенида! Вы поплаваете с маской и трубкой над поверхностью воды в самых живописных спотах. Совершите погружение для встречи с гигантскими скатами, черепахами, цветными рыбками и прекрасным природным творением — кораллами. А после снорклинга отправитесь на машине в путешествие по западной части острова.

Описание водной прогулки

Нуса Пенида — это высоченные скалы над бушующим морем, пляжи с белоснежным песком, великолепным снорклингом и кристально чистой водой. По легенде именно здесь провёл остаток дней злой колдун, насылавший болезни и проклятия на жителей Бали. Слышали, что балийцы сидят в тишине на Ньепи (Новый год)? Это именно из-за колдуна! Хотите, верьте в легенду, хотите нет, но до недавнего времени на острове был полный запрет на развитие туризма. А сейчас мы можем показать вам эту жемчужину.

Часть 1: снорклинг-сафари

Манта пойнт (Manta Point) . Спот в скалистой бухте на юго-западе острова. Сюда приезжают, чтобы поплавать вместе с мантами — добродушными гигантами с размахом плавников до пяти метров. Также здесь обитают рифовые акулы, крабы, и можно увидеть рыбу-луну

. Спот в скалистой бухте на юго-западе острова. Сюда приезжают, чтобы поплавать вместе с мантами — добродушными гигантами с размахом плавников до пяти метров. Также здесь обитают рифовые акулы, крабы, и можно увидеть рыбу-луну Черепашья точка (Turtle point) , расположенная в открытом море. Это единственное место на всём острове, где есть шанс встретить зелёных морских черепах и черепах-ястребов

, расположенная в открытом море. Это единственное место на всём острове, где есть шанс встретить зелёных морских черепах и черепах-ястребов Бухта Гамат (Gamat bay). Море здесь, как правило, спокойное, но бывают сильные течения. Вода чистая и прозрачная, подводный ландшафт как на ладони. Здесь можно поснорклить среди коралловых садов и ярких рифовых рыб

Часть 2: по острову — на машине

Angel’s Billabong — волшебная лагуна, окружённая каменной грядой с незабываемым морским пейзажем

— волшебная лагуна, окружённая каменной грядой с незабываемым морским пейзажем Broken Beach — маленькая бухта со скалистой аркой

— маленькая бухта со скалистой аркой Kelingkin Beach — жемчужина острова. При упоминании Нуса-Пениды в голове сразу всплывает картинка с холмом, похожим на динозавра среди синих вод Индийского океана. Это и есть тот самый Kelingkin Beach! Полюбуемся пейзажем сверху, на пляж спускаться не будем — это небезопасно

Как проходит поездка

На Бали из отеля вас заберёт один из водителей нашей команды и отвезёт в порт, откуда вы отправитесь на скоростной лодке до Нуса Пениды. Там встретит инструктор по снорклингу, проведёт необходимый инструктаж, и вы отправитесь на снорклинг. Он проходит с лодки вместимостью до 20 человек, продолжительность около 3,5 часов. Затем вы пересядете на комфортабельный автомобиль и отправитесь изучать остров, а после тем же путём вернётесь в свой отель на Бали.

Организационные детали