Самые красивые уголки острова Нуса Пенида

Индивидуальная экскурсия на Бали

Отдохнуть на живописных пляжах среди скал и поплавать в лазурной воде

Нуса Пенида таит в себе удивительные места. Вы побываете на многочисленных пляжах с белым песком и скалами причудливых форм. Насладитесь открыточными видами, покоем и купанием в прозрачной воде.

В каждой локации у вас будет достаточно времени, чтобы погулять, пофотографироваться и посозерцать красоту вокруг.
Самые красивые уголки острова Нуса Пенида
Самые красивые уголки острова Нуса Пенида
Самые красивые уголки острова Нуса Пенида
Самые красивые уголки острова Нуса Пенида
Самые красивые уголки острова Нуса Пенида
Самые красивые уголки острова Нуса Пенида
Самые красивые уголки острова Нуса Пенида
Самые красивые уголки острова Нуса Пенида
Самые красивые уголки острова Нуса Пенида
Самые красивые уголки острова Нуса Пенида
Самые красивые уголки острова Нуса Пенида
Самые красивые уголки острова Нуса Пенида
Самые красивые уголки острова Нуса Пенида
Самые красивые уголки острова Нуса Пенида
Самые красивые уголки острова Нуса Пенида
Самые красивые уголки острова Нуса Пенида
Самые красивые уголки острова Нуса Пенида
Самые красивые уголки острова Нуса Пенида
Самые красивые уголки острова Нуса Пенида
Самые красивые уголки острова Нуса Пенида
Ближайшие даты:
12
дек
13
дек
14
дек
15
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16
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17
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18
дек
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даты

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет$81
Дети 4-12 лет$45
Дети до 3 летБесплатно
Для бронирования достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете
задать любой вопрос
до оплаты.

Описание

Что вас ожидает

Ориентировочный тайминг

06:00–06:30 — выезд из отеля на трансфере
06:30–07:30 — дорога до порта
07:30 — регистрация на рейс за полчаса до отплыва
08:00 или 08:30 — отплытие на скоростной лодке
09:00 — прибытие на остров, отправление на автомобиле в его восточную часть

  • Atuh Beach в окружении диковинных скалистых утёсов. Бухта закрывает его от сильных волн, поэтому вода здесь почти всегда спокойная.
  • Diamond Beach. Говорят, что это самый красивый пляж в мире. Вы сможете вынести свой вердикт. Здесь белый глянцевый песок, кристально-чистая вода и очень мало людей. Головокружительный спуск к воде по каменным ступеням и открыточный вид на воду и скалы.
  • Thousand island: здесь один из лучших видов на Нуса Пенида. Безбрежная океанская гладь и многочисленные окрестные острова станут отличной декорацией для фото, которые взорвут ваши соцсети.
  • Обед в кафе с чудесным видом на море
  • Kelingkin Beach — жемчужина острова. При упоминании Нуса Пениды в голове сразу всплывает картинка с холмом, похожим на динозавра, в окружении синих вод Индийского океана — это и есть тот самый Kelingkin Beach!
  • Broken Beach — живописнейшее творение природы, маленькая бухта со скалистой аркой
  • Angel’s Billabong — волшебная лагуна, окружённая каменной грядой с незабываемым морским пейзажем

18:00 — возвращение на Бали

Организационные детали

  • Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды. Он встретит вас в лобби вашего отеля, после чего отвезёт в порт, откуда вы отправитесь на скоростной лодке до Нуса Пениды. Там вас ждёт автомобильный тур по острову.
  • По запросу тур может быть проведён для большего кол-ва человек, детали уточняйте в переписке
  • Возьмите с собой наличные для обеда

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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