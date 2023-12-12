Отдохнуть на живописных пляжах среди скал и поплавать в лазурной воде
Нуса Пенида таит в себе удивительные места. Вы побываете на многочисленных пляжах с белым песком и скалами причудливых форм. Насладитесь открыточными видами, покоем и купанием в прозрачной воде.
В каждой локации у вас будет достаточно времени, чтобы погулять, пофотографироваться и посозерцать красоту вокруг.
В каждой локации у вас будет достаточно времени, чтобы погулять, пофотографироваться и посозерцать красоту вокруг.
Ближайшие даты:
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|$81
|Дети 4-12 лет
|$45
|Дети до 3 лет
|Бесплатно
Для бронирования достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете
задать любой вопросдо оплаты.
Описание
Что вас ожидает
Ориентировочный тайминг
06:00–06:30 — выезд из отеля на трансфере
06:30–07:30 — дорога до порта
07:30 — регистрация на рейс за полчаса до отплыва
08:00 или 08:30 — отплытие на скоростной лодке
09:00 — прибытие на остров, отправление на автомобиле в его восточную часть
- Atuh Beach в окружении диковинных скалистых утёсов. Бухта закрывает его от сильных волн, поэтому вода здесь почти всегда спокойная.
- Diamond Beach. Говорят, что это самый красивый пляж в мире. Вы сможете вынести свой вердикт. Здесь белый глянцевый песок, кристально-чистая вода и очень мало людей. Головокружительный спуск к воде по каменным ступеням и открыточный вид на воду и скалы.
- Thousand island: здесь один из лучших видов на Нуса Пенида. Безбрежная океанская гладь и многочисленные окрестные острова станут отличной декорацией для фото, которые взорвут ваши соцсети.
- Обед в кафе с чудесным видом на море
- Kelingkin Beach — жемчужина острова. При упоминании Нуса Пениды в голове сразу всплывает картинка с холмом, похожим на динозавра, в окружении синих вод Индийского океана — это и есть тот самый Kelingkin Beach!
- Broken Beach — живописнейшее творение природы, маленькая бухта со скалистой аркой
- Angel’s Billabong — волшебная лагуна, окружённая каменной грядой с незабываемым морским пейзажем
18:00 — возвращение на Бали
Организационные детали
- Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды. Он встретит вас в лобби вашего отеля, после чего отвезёт в порт, откуда вы отправитесь на скоростной лодке до Нуса Пениды. Там вас ждёт автомобильный тур по острову.
- По запросу тур может быть проведён для большего кол-ва человек, детали уточняйте в переписке
- Возьмите с собой наличные для обеда
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 12 часовБронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Рома — Организатор на Бали
Наша компания находится на Бали и организует экскурсии по Индонезии с 2017 года. Экскурсию для вас будет проводить местный житель, который является лицензированным гидом и хорошо владеет русским или английским языком.
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