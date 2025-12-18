Описание экскурсииАвторский тур по секретным локациям острова Бали с пешим восхождением или с заездом на джипах на действующий вулкан Батур 🚘 Личный трансфер – Ваше приключение начнётся с комфортной поездки от отеля к подножью вулкана. Без забот — просто наслаждайтесь началом нового дня. 🧭 Всё продумано до мелочей – Мы предоставим всю необходимую экипировку: фонарики, трекинговые палки и другие удобства для безопасного и комфортного восхождения. Русскоговорящий сопровождающий будет рядом на протяжении всего маршрута, позаботится о вашем комфорте и создаст атмосферу уверенности и вдохновения. 🎥 Восхождение будет запечатлено на камеры и дрон — вы получите красивые фото и видео в стиле travel-контента топ уровня. ☕ Завтрак с видом на вулкан – После восхождения — заслуженный отдых в одном из самых атмосферных кафе Бали с видом на озеро Батур. 🌺 Авторский тур по секретным локациям – После вулкана вас ждёт индивидуальная программа — путешествие по самым живописным и нетуристическим уголкам острова. В течение дня вы посетите от 5 до 10 уникальных локаций, каждая из которых подарит новые впечатления и эмоции.
Что можно увидеть на экскурсии?
- 🌌 НОЧНОЕ ВОСХОЖДЕНИЕ НА ВУЛКАН
- Начинаем наше приключение под звёздным небом, совершая восхождение на действующий вулкан Батур
- 🌅 ВСТРЕЧА РАССВЕТА НА ВЕРШИНЕ
- На самой верхушке нас ждёт яркий, красочный рассвет, который завораживает
- 🎥 СЪЁМКА НА ДРОН
- Запечатлеваем потрясающие виды с высоты птичьего полёта
- ☕ ЗАВТРАК С ВИДОМ НА ВУЛКАН
- После спуска наслаждаемся завтраком в лучшем кафе с потрясающим видом
- ♨️ ТЕРМАЛЬНЫЕ ИСТОЧНИКИ
- Расслабляемся в горячих источниках с разной температурой воды
- 💦 ДЕНЬ ПОЛНЫЙ ПРИКЛЮЧЕНИЙ
- После вулкана в течении всего дня посещаем самые лучшие места на острове от водопадов, смотровых площадок и храмов до самых секретных мест без толп туристов - самые яркие и красивые локации Бали ждут вас сегодня
Что включено
- - персональный водитель (язык общения русский) /n - составление индивидуального авторского маршрута/n - все затраты связанные с автомобилем/n
Что не входит в цену
- - билеты на достопримечательности/n - ваше питание во время поездки/n - другие персональные затраты
Место начала и завершения?
Бали
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
