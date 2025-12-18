Мои заказы

Индивидуальный тур на вулкан Батур со съемкой на дрон

Индивидуальный тур на вулкан Батур со съемкой на дрон
Индивидуальный тур на вулкан Батур со съемкой на дрон
Индивидуальный тур на вулкан Батур со съемкой на дрон

Описание экскурсии

Авторский тур по секретным локациям острова Бали с пешим восхождением или с заездом на джипах на действующий вулкан Батур 🚘 Личный трансфер – Ваше приключение начнётся с комфортной поездки от отеля к подножью вулкана. Без забот — просто наслаждайтесь началом нового дня. 🧭 Всё продумано до мелочей – Мы предоставим всю необходимую экипировку: фонарики, трекинговые палки и другие удобства для безопасного и комфортного восхождения. Русскоговорящий сопровождающий будет рядом на протяжении всего маршрута, позаботится о вашем комфорте и создаст атмосферу уверенности и вдохновения. 🎥 Восхождение будет запечатлено на камеры и дрон — вы получите красивые фото и видео в стиле travel-контента топ уровня. ☕ Завтрак с видом на вулкан – После восхождения — заслуженный отдых в одном из самых атмосферных кафе Бали с видом на озеро Батур. 🌺 Авторский тур по секретным локациям – После вулкана вас ждёт индивидуальная программа — путешествие по самым живописным и нетуристическим уголкам острова. В течение дня вы посетите от 5 до 10 уникальных локаций, каждая из которых подарит новые впечатления и эмоции.

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • 🌌 НОЧНОЕ ВОСХОЖДЕНИЕ НА ВУЛКАН
  • Начинаем наше приключение под звёздным небом, совершая восхождение на действующий вулкан Батур
  • 🌅 ВСТРЕЧА РАССВЕТА НА ВЕРШИНЕ
  • На самой верхушке нас ждёт яркий, красочный рассвет, который завораживает
  • 🎥 СЪЁМКА НА ДРОН
  • Запечатлеваем потрясающие виды с высоты птичьего полёта
  • ☕ ЗАВТРАК С ВИДОМ НА ВУЛКАН
  • После спуска наслаждаемся завтраком в лучшем кафе с потрясающим видом
  • ♨️ ТЕРМАЛЬНЫЕ ИСТОЧНИКИ
  • Расслабляемся в горячих источниках с разной температурой воды
  • 💦 ДЕНЬ ПОЛНЫЙ ПРИКЛЮЧЕНИЙ
  • После вулкана в течении всего дня посещаем самые лучшие места на острове от водопадов, смотровых площадок и храмов до самых секретных мест без толп туристов - самые яркие и красивые локации Бали ждут вас сегодня
Что включено
  • - персональный водитель (язык общения русский) /n - составление индивидуального авторского маршрута/n - все затраты связанные с автомобилем/n
Что не входит в цену
  • - билеты на достопримечательности/n - ваше питание во время поездки/n - другие персональные затраты
Место начала и завершения?
Бали
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Входит в следующие категории Бали

Похожие экскурсии из Бали

Покорить вулкан Батур на джипе
На машине
Джиппинг
8 часов
174 отзыва
Индивидуальная
до 4 чел.
Покорить вулкан Батур на джипе
Встретить рассвет у кратера вулкана, окунуться в горячие источники
Начало: У вашего отеля
Завтра в 03:00
20 дек в 03:00
$155 за всё до 4 чел.
Лучший способ встретить рассвет на вулкане Батур! Поездка с ночёвкой в Кинтамани
На машине
13 часов
9 отзывов
Водная прогулка
Лучший способ встретить рассвет на вулкане Батур! Поездка с ночёвкой в Кинтамани
Скрытый водопад, отель с бассейном, треккинг на вулкан без спешки и рассказы о Бали (всё включено)
Начало: У вашего отеля/виллы
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
$240 за человека
Вулкан Батур и горячие источники - на джипе
На машине
Джиппинг
10 часов
12 отзывов
Индивидуальная
до 3 чел.
Вулкан Батур и горячие источники - на джипе
Отправиться в горы на рассвете или днём, а потом понежиться в вулканических термах
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 05:00
Завтра в 05:00
$234 за всё до 3 чел.
У нас ещё много экскурсий на Бали. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии на Бали