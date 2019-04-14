Прикоснуться к святыням буддийской религии в обзорной поездке
Ява — удивительный остров, на котором соседствуют джунгли и действующие вулканы, древние храмы и дворцы.
Оказаться здесь — значит прочувствовать колорит Индонезии и её природную красоту, прикоснуться к культовым местам паломничества читать дальше
и молитв. Вы прогуляетесь среди уникальных каменных барельефов, повествующих о жизни Индонезии. Увидите архитектурное чудо, храм Прамбанан, включенный в список Юнеско.
А еще понаблюдаете за работой ремесленных мастеров, заглянете в дворец султана и попробуете блюда яванской кухни.
5
1 отзыв
Описание экскурсии
Боробудур: путь Будды
Вы побываете в древнем буддийском храме Боробудур — крупнейшем памятнике средневековой индонезийской архитектуры. Здесь сохранилось больше 500 статуй Будды, и прикосновение к каждой приносит счастье, согласно древнему поверью. Храм построен на 8 уровнях, которые символизируют путь избавления от страданий и постижение нирваны. На стенах вы увидите уникальные каменные барельефы, повествующие о жизни Будды и быте местных жителей.
Прамбанан: архитектурное чудо острова
Затем вы окажетесь у храма Прамбанан в центре Явы. Это не просто храм, а сохранившийся памятник Всемирного наследия и архитектурное чудо, поражающее своими масштабами. Он состоит из 200 храмов и святилищ, последние из которых возведены во времена средневекового государства Матарам. Вы пройдетесь по самым важным отреставрированным храмам Прамбанана и почувствуете дух древней индонезийской культуры.
Кратон: город в центре дворца
Главная достопримечательность Явы — дворец султана Кратон, прекрасный и зрелищный, настоящий город в городе, где живет 25 тысяч человек. Находясь на территории дворца, вы увидите тронный зал, личные палаты султана и нетипичные для Индонезии итальянский мрамор и мебель в стиле рококо.
А после прогулки попробуете блюда яванской кухни, увидите, как работают индонезийские мастера в ремесленном центре и сможете заглянуть в местные торговые лавки.
Организационные детали
В стоимость тура входит транспорт на острове, входные билеты по программе, обед
Дополнительно оплачиваются авиабилеты. Вы можете обратиться к гиду, если понадобится помощь в выборе и покупке билетов.
Вас будет сопровождать гид-балиец из нашей команды. Он отлично говорит по-русски, но с акцентом. Фокус в поездке будет сделан не на исторических фактах, а на ярких видах острова и впечатлениях.
Откуда может начаться экскурсия
Трансфер на Бали оплачивается дополнительно (прилет в Джокьякарту должен состояться до 10:00, вылет из Джокьякарты — после 20:00)
Можем организовать трансфер из Куты, Нуса Дуа, Санура, Убуда, Денпасара и Джимбарана, а также из районов Улувату и Амед (стоимость и детали уточняйте в переписке)
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Аэропорт или отель города Джокьякарта
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 10% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Наталия — ваша команда гидов на Бали
Провели экскурсии для 1943 туристов
Мы — команда лицензированных русскоговорящих гидов-балийцев. Наша компания работает с 2007 года и предлагает увлекательные, познавательные и насыщенные маршруты по живописному острову. С нами вы полюбите Бали всерьез и надолго!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
1
4
–
3
–
2
–
1
–
О
Ольга
14 апр 2019
Время, проведённое на Яве, пролетело незаметно, так было интересно! Это надо видеть, впечатляет! Особое спасибо нашему гиду Малику!