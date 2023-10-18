Обзорная экскурсия по Бали

Посетить самые интересные и живописные места острова с профессиональным гидом

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На Бали сотни достопримечательностей — я исследую их всю жизнь.

Для обзорной экскурсии я выбрал самые-самые места, раскрывающие культуру, архитектуру, религию, традиции и природу острова. Вы посетите два древних храма, погуляете по каскадным рисовым террасам и кофейной плантации. Увидите вулкан и озеро Батур, искупаетесь в горячих источниках и сфотографируетесь под водопадом.
Обзорная экскурсия по Бали
Обзорная экскурсия по Бали
Обзорная экскурсия по Бали
Обзорная экскурсия по Бали
Обзорная экскурсия по Бали
Обзорная экскурсия по Бали
Обзорная экскурсия по Бали
Обзорная экскурсия по Бали
Ближайшие даты:
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Храм Улун Дану Батур. Считается, что он поддерживает гармонию и стабильность на всём острове. Я расскажу о богах, которым посвящён храм.

Район Кинтамани. Горный район с отличным видом на вулкан и озеро Батур. А ещё здесь есть горячие источники, где можно отдохнуть и насладиться окружающими волшебными пейзажами.

Плантации кофе и какао. Вы погуляете по плантациям и продегустируете самый дорогой кофе в мире — лювак. Я раскрою все этапы его производства: от поедания кофейных зерён мусангами до обжарки их экскрементов.

Рисовые террасы Тегаллаланг. Мы пройдём по каскадным рисовым террасам и сделаем те самые открыточные фото с Бали.

Храм Мангенинг. Старинный храм в горной деревне Тампак Сиринг. По желанию вы сможете пройти в нём древний ритуал очищения души и тела.

Водопад Канто Лампо. Один из самых красивых водопадов Бали высотой около 30 метров. Он расположен в невероятно живописном месте с лианами и покрытыми мхом скальными утёсами, на которых высечены изображения духов.

Организационные детали

  • Экскурсия проходит на японской машине Suzuki APV с кондиционером
  • Входные билеты не включены в стоимость: Кинтамани — 50 тысяч рупий, рисовые террасы Тегаллаланг — 25 тысяч рупий, храм Мангенинг — 30 тысяч рупий, храм Улун Дану Батур — 50 тысяч рупий, горячие источники — 300 тысяч рупий, водопад Канто Лампо — 20 тысяч рупий
  • По желанию можно сделать остановку на обед. Еда и напитки оплачиваются дополнительно.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
у вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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Водопады
Вулкан Батур
Популярные места
Вулканы
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