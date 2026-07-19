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Обзорная экскурсия по Бали

Посетить самые интересные и живописные места острова с профессиональным гидом
На Бали сотни достопримечательностей — я исследую их всю жизнь.

Для обзорной экскурсии я выбрал самые-самые места, раскрывающие культуру, архитектуру, религию, традиции и природу острова. Вы посетите два древних храма, погуляете по каскадным рисовым террасам и кофейной плантации. Увидите вулкан и озеро Батур и сфотографируетесь под водопадом.
5
29 отзывов
Обзорная экскурсия по Бали
Обзорная экскурсия по Бали
Обзорная экскурсия по Бали

Описание экскурсии

Храм Улун Дану Батур. Считается, что он поддерживает гармонию и стабильность на всём острове. Я расскажу о богах, которым посвящён храм.

Район Кинтамани. Горный район с отличным видом на вулкан и озеро Батур.

Плантации кофе и какао. Вы погуляете по плантациям и продегустируете самый дорогой кофе в мире — лювак. Я раскрою все этапы его производства: от поедания кофейных зерён мусангами до обжарки их экскрементов.

Рисовые террасы Тегаллаланг. Мы пройдём по каскадным рисовым террасам и сделаем те самые открыточные фото с Бали.

Храм Мангенинг. Старинный храм в горной деревне Тампак Сиринг. По желанию вы сможете пройти в нём древний ритуал очищения души и тела.

Водопад Канто Лампо. Один из самых красивых водопадов Бали высотой около 30 метров. Он расположен в невероятно живописном месте с лианами и покрытыми мхом скальными утёсами, на которых высечены изображения духов.

Организационные детали

  • Экскурсия проходит на японской машине Suzuki APV с кондиционером
  • В стоимость входит трансфер из районов Убуд, Санур, Керамас, Гианьяр, Мам, Сукавати и Тегаллаланг
  • Входные билеты не включены в стоимость: Кинтамани — 50 тысяч рупий, рисовые террасы Тегаллаланг — 25 тысяч рупий, храм Мангенинг — 30 тысяч рупий, храм Улун Дану Батур — 50 тысяч рупий, водопад Канто Лампо — 25 тысяч рупий
  • По желанию можно сделать остановку на обед. Еда и напитки оплачиваются дополнительно.

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ваян
Ваян — ваш гид на Бали
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Обычно отвечает за 1 час 20 минут
Провёл экскурсии для 1183 туристов
Мы с братом родились на этом сказочном острове и живём здесь всю жизнь. Объездили его вдоль и поперёк, нашли самые красивые места и готовы познакомить вас с ними. Бали — волшебное
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место с самобытной культурой, богатой историей и неповторимым укладом жизни. Чего здесь только нет: океан, горы, озёра, храмы XV века и яркие индуистские церемонии. С радостью станем вашими проводниками по острову, верными друзьями и помощниками. Приложим все усилия, чтобы сделать ваш отдых максимально комфортным.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 29 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
29
4
3
2
1
Алмаз
Друзья если вы хотите провести незабываемый день на Бали, увидеть топ локаций и насладиться интересными рассказами об этих местах, то вам именно к Ваяну. Это была одна из самых лучших
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экскурсий в нашей жизни, настолько комфортно и интересно, что впечатления остались самые положительные. Ваян действительно прекрасно владеет русским языком и с увлечением рассказывает про Бали, что его можно слушать целый день и не устать ни капли. Он ответил на все наши вопросы, он подстроился под все наши хотелки, он подсказал где и как лучше сфотографироваться, одним словом он сделал наше знакомство с Бали просто волшебным. Спасибо Ваян, так держать)))))))

Друзья если вы хотите провести незабываемый день на Бали, увидеть топ локаций и насладиться интересными рассказами
Друзья если вы хотите провести незабываемый день на Бали, увидеть топ локаций и насладиться интересными рассказами
Друзья если вы хотите провести незабываемый день на Бали, увидеть топ локаций и насладиться интересными рассказами
Друзья если вы хотите провести незабываемый день на Бали, увидеть топ локаций и насладиться интересными рассказами
Друзья если вы хотите провести незабываемый день на Бали, увидеть топ локаций и насладиться интересными рассказами
Друзья если вы хотите провести незабываемый день на Бали, увидеть топ локаций и насладиться интересными рассказами
Друзья если вы хотите провести незабываемый день на Бали, увидеть топ локаций и насладиться интересными рассказами
Друзья если вы хотите провести незабываемый день на Бали, увидеть топ локаций и насладиться интересными рассказами+2
Друзья если вы хотите провести незабываемый день на Бали, увидеть топ локаций и насладиться интересными рассказами
Друзья если вы хотите провести незабываемый день на Бали, увидеть топ локаций и насладиться интересными рассказами
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Н
Ваян превзошел все наши ожидания💛! Потрясающий гид и человек, необыкновенно эрудированный, позитивный и добрый! Было очень комфортно с ним путешествовать. Подарил нам потрясающий день, учел все наши пожелания! Знает Бали,
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историю, культуру, традиции, любит Бали и с ним невозможно не влюбиться в Бали! Знает когда и куда лучше поехать, не стояли ни в одной пробке, везде приезжали без очередей. Очень комфортно и спокойно водит машину. Теперь по Бали путешествовать только с ним! Он просто находка, всем рекомендуем! ❤️🙏

Ваян превзошел все наши ожидания💛! Потрясающий гид и человек, необыкновенно эрудированный, позитивный и добрый! Было очень
Ваян превзошел все наши ожидания💛! Потрясающий гид и человек, необыкновенно эрудированный, позитивный и добрый! Было очень
Ваян превзошел все наши ожидания💛! Потрясающий гид и человек, необыкновенно эрудированный, позитивный и добрый! Было очень
Ваян превзошел все наши ожидания💛! Потрясающий гид и человек, необыкновенно эрудированный, позитивный и добрый! Было очень
Ваян превзошел все наши ожидания💛! Потрясающий гид и человек, необыкновенно эрудированный, позитивный и добрый! Было очень
Ваян превзошел все наши ожидания💛! Потрясающий гид и человек, необыкновенно эрудированный, позитивный и добрый! Было очень
Ваян превзошел все наши ожидания💛! Потрясающий гид и человек, необыкновенно эрудированный, позитивный и добрый! Было очень
Ваян превзошел все наши ожидания💛! Потрясающий гид и человек, необыкновенно эрудированный, позитивный и добрый! Было очень+1
Ваян превзошел все наши ожидания💛! Потрясающий гид и человек, необыкновенно эрудированный, позитивный и добрый! Было очень
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Светлана
Сегодня 10.07.2026 были на обзорной экскурсии по Бали с гидом Ваяном. Это было увлекательное путешествие по острову. С первой минуты следования по нашему маршруту Ваян начал рассказ о своей стране и острове Бали. Это было очень познавательно. Он рассказал нам о культуре, традициях, религии, образовании, быте своего народа. Он прекрасно знает историю своей страны.
Ваян хорошо влалеет русским языком. Спасибо.
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В
Экскурсия очень понравилась!!!
Ваян великолепный гид, всем его рекомендуем, он очень хорошо владеет русским языком, все было понятно. Ваян общительный и открытый человек, рассказал нам много интересного про места, которые мы посещали. А также про сам остров, жизнь местных жителей, традиции, обычаи, про историю острова и страны.
Это была не просто поездка, а полноценная экскурсия с гидом.
Экскурсия очень понравилась!!!
Экскурсия очень понравилась!!!
Экскурсия очень понравилась!!!
Экскурсия очень понравилась!!!
Экскурсия очень понравилась!!!
Экскурсия очень понравилась!!!
Экскурсия очень понравилась!!!
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Р
Рекомендую именно эту обзорную экскурсию. Здесь собраны отличные места для посещения. Очень комфортная поездка, все успели посмотреть без таймера, в своем темпе. Наш гид отлично все рассказал, показал и ответил на все наши вопросы, он обладает достаточно хорошим русским, все понятно, приятно слушать. Спасибо ему!)
Рекомендую именно эту обзорную экскурсию. Здесь собраны отличные места для посещения. Очень комфортная поездка, все успели
Рекомендую именно эту обзорную экскурсию. Здесь собраны отличные места для посещения. Очень комфортная поездка, все успели
Рекомендую именно эту обзорную экскурсию. Здесь собраны отличные места для посещения. Очень комфортная поездка, все успели
Рекомендую именно эту обзорную экскурсию. Здесь собраны отличные места для посещения. Очень комфортная поездка, все успели
Рекомендую именно эту обзорную экскурсию. Здесь собраны отличные места для посещения. Очень комфортная поездка, все успели
Рекомендую именно эту обзорную экскурсию. Здесь собраны отличные места для посещения. Очень комфортная поездка, все успели
Рекомендую именно эту обзорную экскурсию. Здесь собраны отличные места для посещения. Очень комфортная поездка, все успели
Рекомендую именно эту обзорную экскурсию. Здесь собраны отличные места для посещения. Очень комфортная поездка, все успели+2
Рекомендую именно эту обзорную экскурсию. Здесь собраны отличные места для посещения. Очень комфортная поездка, все успели
Рекомендую именно эту обзорную экскурсию. Здесь собраны отличные места для посещения. Очень комфортная поездка, все успели
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Мария
Были на экскурсии 09.03 все очень понравилось, программа не оставила быть равнодушными к красивейшим местам этого замечательного острова Ваян-гид с глубокими знаниями традиций и истории острова, слушать его быть приятно, русским языком владеет в совершенстве, внимательный, обходительный и просто потрясающий человек 🔝рекомендую
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