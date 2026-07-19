На Бали сотни достопримечательностей — я исследую их всю жизнь. Для обзорной экскурсии я выбрал самые-самые места, раскрывающие культуру, архитектуру, религию, традиции и природу острова. Вы посетите два древних храма, погуляете по каскадным рисовым террасам и кофейной плантации. Увидите вулкан и озеро Батур и сфотографируетесь под водопадом.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Можно с детьми

Цена за 1-5 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

от $115 за экскурсию

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Описание экскурсии

Храм Улун Дану Батур. Считается, что он поддерживает гармонию и стабильность на всём острове. Я расскажу о богах, которым посвящён храм.

Район Кинтамани. Горный район с отличным видом на вулкан и озеро Батур.

Плантации кофе и какао. Вы погуляете по плантациям и продегустируете самый дорогой кофе в мире — лювак. Я раскрою все этапы его производства: от поедания кофейных зерён мусангами до обжарки их экскрементов.

Рисовые террасы Тегаллаланг. Мы пройдём по каскадным рисовым террасам и сделаем те самые открыточные фото с Бали.

Храм Мангенинг. Старинный храм в горной деревне Тампак Сиринг. По желанию вы сможете пройти в нём древний ритуал очищения души и тела.

Водопад Канто Лампо. Один из самых красивых водопадов Бали высотой около 30 метров. Он расположен в невероятно живописном месте с лианами и покрытыми мхом скальными утёсами, на которых высечены изображения духов.

Организационные детали