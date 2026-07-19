Посетить самые интересные и живописные места острова с профессиональным гидом
На Бали сотни достопримечательностей — я исследую их всю жизнь.
Для обзорной экскурсии я выбрал самые-самые места, раскрывающие культуру, архитектуру, религию, традиции и природу острова. Вы посетите два древних храма, погуляете по каскадным рисовым террасам и кофейной плантации. Увидите вулкан и озеро Батур и сфотографируетесь под водопадом.
Храм Улун Дану Батур. Считается, что он поддерживает гармонию и стабильность на всём острове. Я расскажу о богах, которым посвящён храм.
Район Кинтамани. Горный район с отличным видом на вулкан и озеро Батур.
Плантации кофе и какао. Вы погуляете по плантациям и продегустируете самый дорогой кофе в мире — лювак. Я раскрою все этапы его производства: от поедания кофейных зерён мусангами до обжарки их экскрементов.
Рисовые террасы Тегаллаланг. Мы пройдём по каскадным рисовым террасам и сделаем те самые открыточные фото с Бали.
Храм Мангенинг. Старинный храм в горной деревне Тампак Сиринг. По желанию вы сможете пройти в нём древний ритуал очищения души и тела.
Водопад Канто Лампо. Один из самых красивых водопадов Бали высотой около 30 метров. Он расположен в невероятно живописном месте с лианами и покрытыми мхом скальными утёсами, на которых высечены изображения духов.
Организационные детали
Экскурсия проходит на японской машине Suzuki APV с кондиционером
В стоимость входит трансфер из районов Убуд, Санур, Керамас, Гианьяр, Мам, Сукавати и Тегаллаланг
Входные билеты не включены в стоимость: Кинтамани — 50 тысяч рупий, рисовые террасы Тегаллаланг — 25 тысяч рупий, храм Мангенинг — 30 тысяч рупий, храм Улун Дану Батур — 50 тысяч рупий, водопад Канто Лампо — 25 тысяч рупий
По желанию можно сделать остановку на обед. Еда и напитки оплачиваются дополнительно.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ваян — ваш гид на Бали
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Обычно отвечает за 1 час 20 минут
Провёл экскурсии для 1183 туристов
Мы с братом родились на этом сказочном острове и живём здесь всю жизнь. Объездили его вдоль и поперёк, нашли самые красивые места и готовы познакомить вас с ними.
Бали — волшебное читать дальшеуменьшить
место с самобытной культурой, богатой историей и неповторимым укладом жизни. Чего здесь только нет: океан, горы, озёра, храмы XV века и яркие индуистские церемонии.
С радостью станем вашими проводниками по острову, верными друзьями и помощниками. Приложим все усилия, чтобы сделать ваш отдых максимально комфортным.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 29 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Алмаз
Друзья если вы хотите провести незабываемый день на Бали, увидеть топ локаций и насладиться интересными рассказами об этих местах, то вам именно к Ваяну. Это была одна из самых лучших читать дальшеуменьшить
экскурсий в нашей жизни, настолько комфортно и интересно, что впечатления остались самые положительные. Ваян действительно прекрасно владеет русским языком и с увлечением рассказывает про Бали, что его можно слушать целый день и не устать ни капли. Он ответил на все наши вопросы, он подстроился под все наши хотелки, он подсказал где и как лучше сфотографироваться, одним словом он сделал наше знакомство с Бали просто волшебным. Спасибо Ваян, так держать)))))))
+2
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Н
Наташа
Ваян превзошел все наши ожидания💛! Потрясающий гид и человек, необыкновенно эрудированный, позитивный и добрый! Было очень комфортно с ним путешествовать. Подарил нам потрясающий день, учел все наши пожелания! Знает Бали, читать дальшеуменьшить
историю, культуру, традиции, любит Бали и с ним невозможно не влюбиться в Бали! Знает когда и куда лучше поехать, не стояли ни в одной пробке, везде приезжали без очередей. Очень комфортно и спокойно водит машину. Теперь по Бали путешествовать только с ним! Он просто находка, всем рекомендуем! ❤️🙏
+1
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Светлана
Сегодня 10.07.2026 были на обзорной экскурсии по Бали с гидом Ваяном. Это было увлекательное путешествие по острову. С первой минуты следования по нашему маршруту Ваян начал рассказ о своей стране и острове Бали. Это было очень познавательно. Он рассказал нам о культуре, традициях, религии, образовании, быте своего народа. Он прекрасно знает историю своей страны. Ваян хорошо влалеет русским языком. Спасибо.
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В
Виктор
Экскурсия очень понравилась!!! Ваян великолепный гид, всем его рекомендуем, он очень хорошо владеет русским языком, все было понятно. Ваян общительный и открытый человек, рассказал нам много интересного про места, которые мы посещали. А также про сам остров, жизнь местных жителей, традиции, обычаи, про историю острова и страны. Это была не просто поездка, а полноценная экскурсия с гидом.
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Р
Роман
Рекомендую именно эту обзорную экскурсию. Здесь собраны отличные места для посещения. Очень комфортная поездка, все успели посмотреть без таймера, в своем темпе. Наш гид отлично все рассказал, показал и ответил на все наши вопросы, он обладает достаточно хорошим русским, все понятно, приятно слушать. Спасибо ему!)
+2
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Мария
Были на экскурсии 09.03 все очень понравилось, программа не оставила быть равнодушными к красивейшим местам этого замечательного острова Ваян-гид с глубокими знаниями традиций и истории острова, слушать его быть приятно, русским языком владеет в совершенстве, внимательный, обходительный и просто потрясающий человек 🔝рекомендую