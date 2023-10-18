Посетить самые интересные и живописные места острова с профессиональным гидом
Для обзорной экскурсии я выбрал самые-самые места, раскрывающие культуру, архитектуру, религию, традиции и природу острова. Вы посетите два древних храма, погуляете по каскадным рисовым террасам и кофейной плантации. Увидите вулкан и озеро Батур, искупаетесь в горячих источниках и сфотографируетесь под водопадом.
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даты
Описание
Что вас ожидает
Храм Улун Дану Батур. Считается, что он поддерживает гармонию и стабильность на всём острове. Я расскажу о богах, которым посвящён храм.
Район Кинтамани. Горный район с отличным видом на вулкан и озеро Батур. А ещё здесь есть горячие источники, где можно отдохнуть и насладиться окружающими волшебными пейзажами.
Плантации кофе и какао. Вы погуляете по плантациям и продегустируете самый дорогой кофе в мире — лювак. Я раскрою все этапы его производства: от поедания кофейных зерён мусангами до обжарки их экскрементов.
Рисовые террасы Тегаллаланг. Мы пройдём по каскадным рисовым террасам и сделаем те самые открыточные фото с Бали.
Храм Мангенинг. Старинный храм в горной деревне Тампак Сиринг. По желанию вы сможете пройти в нём древний ритуал очищения души и тела.
Водопад Канто Лампо. Один из самых красивых водопадов Бали высотой около 30 метров. Он расположен в невероятно живописном месте с лианами и покрытыми мхом скальными утёсами, на которых высечены изображения духов.
Организационные детали
- Экскурсия проходит на японской машине Suzuki APV с кондиционером
- Входные билеты не включены в стоимость: Кинтамани — 50 тысяч рупий, рисовые террасы Тегаллаланг — 25 тысяч рупий, храм Мангенинг — 30 тысяч рупий, храм Улун Дану Батур — 50 тысяч рупий, горячие источники — 300 тысяч рупий, водопад Канто Лампо — 20 тысяч рупий
- По желанию можно сделать остановку на обед. Еда и напитки оплачиваются дополнительно.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- у вашего отеля
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 8 часовБронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.