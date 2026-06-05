2 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Наш добрый остров притягивает тысячи людей, желающих вырваться из круга злободневных проблем и прислушаться к себе, а не к многоголосию мира. Здесь множество храмов, куда вхож человек любого вероисповедания. Главное, чтобы он шёл с добрым намерением. Я проведу вас по святыням Бали, а в конце покажу богатство острова — настоящие плантации!

Описание экскурсии

Храм Беджи Далем Пингит: место силы

Вам любопытно рассмотреть местные храмы или же вы хотите очистить тело и душу, а может, мечтаете, чтобы сбылись сокровенные желания — первая достопримечательность удовлетворит запросы каждого. В районе Тегаллаланг вы посетите храм Беджи Далем Пингит Себату и пройдёте обряд Мелукат. Цель ритуала — освободить разум и дух, устранить любые негативные воздействия. Не волнуйтесь, если вам придётся это делать впервые, — я объясню, как выполнить всё по канонам. У священного источника рядом с храмом можно попросить о самом главном. По опыту скажу — очень многое, загаданное на нашем острове, сбывается!

Храм Гунунг Кави: мир и безмятежность

В деревне Себату мы посетим уютный храмовый комплекс 13 века с большой зелёной территорией. Место славится святыми источниками и купальнями, в которые вы сможете окунуться. А ещё здесь спокойная и идилличная обстановка из-за нечастых посетителей. Шум и внешние раздражители за пределами этих владений, поэтому ничто не помешает вам осмотреть территорию и проникнуться размеренностью жизни постояльцев да и балийцев в целом.

Обед на кратере вулкана

Недалеко от живописной высокогорной деревушки у вас будет обед. Но это место непростое, 50000 лет назад здесь был мощный супервулкан, который активно извергался и стал гигантским кратером. На берегу древней кальдеры мы и угостимся разными блюдами шведского стола по-балийский. А фоновым сопровождением станет панорама озера Батур и нового вулкана!

Плантации кофе и фруктов

На окруженной джунглями плантации вы увидите, как выращивают кофе, какао, фрукты и многие другие тропические растения. Но мало того, что увидите, ещё и обязательно продегустируете разные сорта кофе и напитки из других растений, а при желании сможете приобрести понравившееся в местном магазине.

Организационные детали

В экскурсию включено: трансфер на минивэне Сузуки, подношения Педжати для храма, кванген для омовения (до и после омовения), подношения Чананг Сари для храма, балийские монеты Пис Болонг (1 пакет для каждого участника), саронг и шаль, обед, ладан/ароматические палочки, а также дегустация кофе

Что взять с собой: купальные принадлежности и сменную одежду

По пути в отель можем заехать в парк обезьян Убуд или на водопад Тегенунган (по вашему желанию)

Откуда можно начать экскурсию