2 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

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Познакомиться с местной религией, ощутить силу намоленных храмов и освободиться от негатива

Sindu
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Sindu – ваш гид
Наш добрый остров притягивает тысячи людей, желающих вырваться из круга злободневных проблем и прислушаться к себе, а не к многоголосию мира.

Здесь множество храмов, куда вхож человек любого вероисповедания.

Главное, чтобы он шёл с добрым намерением.

Я проведу вас по святыням Бали, а в конце покажу богатство острова — настоящие плантации!
От $130 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 4 друзей
На автомобиле
Продолжительность 10 часов
До 5 человек
Можно с детьми
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У этой экскурсии2 отзыва
5
Очищение разума и души на Бали
Очищение разума и души на Бали

Что вас ожидает

Храм Беджи Далем Пингит: место силы
Вам любопытно рассмотреть местные храмы или же вы хотите очистить тело и душу, а может, мечтаете, чтобы сбылись сокровенные желания — первая достопримечательность удовлетворит запросы каждого. В районе Тегаллаланг вы посетите храм Беджи Далем Пингит Себату и пройдёте обряд Мелукат. Цель ритуала — освободить разум и дух, устранить любые негативные воздействия. Не волнуйтесь, если вам придётся это делать впервые, — я объясню, как выполнить всё по канонам. У священного источника рядом с храмом можно попросить о самом главном. По опыту скажу — очень многое, загаданное на нашем острове, сбывается!

Храм Гунунг Кави: мир и безмятежность
В деревне Себату мы посетим уютный храмовый комплекс 13 века с большой зелёной территорией. Место славится святыми источниками и купальнями, в которые вы сможете окунуться. А ещё здесь спокойная и идилличная обстановка из-за нечастых посетителей. Шум и внешние раздражители за пределами этих владений, поэтому ничто не помешает вам осмотреть территорию и проникнуться размеренностью жизни постояльцев да и балийцев в целом.

Обед на кратере вулкана
Недалеко от живописной высокогорной деревушки у вас будет обед. Но это место непростое, 50000 лет назад здесь был мощный супервулкан, который активно извергался и стал гигантским кратером. На берегу древней кальдеры мы и угостимся разными блюдами шведского стола по-балийский. А фоновым сопровождением станет панорама озера Батур и нового вулкана!

Плантации кофе и фруктов
На окруженной джунглями плантации вы увидите, как выращивают кофе, какао, фрукты и многие другие тропические растения. Но мало того, что увидите, ещё и обязательно продегустируете разные сорта кофе и напитки из других растений, а при желании сможете приобрести понравившееся в местном магазине.

Организационные детали

  • В экскурсию включено:
    — трансфер на минивэне Сузуки
    — подношения Педжати для храма
    — кванген для омовения (до и после омовения)
    — подношения Чананг Сари для храма
    — балийские монеты Пис Болонг (1 пакет для каждого участника)
    — саронг и шаль
    — обед
    — ладан/ароматические палочки
    — дегустация кофе
  • Что взять с собой:
    — купальные принадлежности
    — сменную одежду
  • По пути в отель можем заехать в парк обезьян Убуд или на водопад Тегенунган (по вашему желанию).
Очищение разума и души на Бали
Очищение разума и души на Бали
Очищение разума и души на Бали
Очищение разума и души на Бали
Очищение разума и души на Бали
Очищение разума и души на Бали
Очищение разума и души на Бали
Очищение разума и души на Бали
Очищение разума и души на Бали
Очищение разума и души на Бали
Очищение разума и души на Бали
Очищение разума и души на Бали
Очищение разума и души на Бали
Очищение разума и души на Бали

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Sindu
Sindu
Меня зовут Синду, я русскоговорящий гид на Бали. Работаю с путешественниками из России с 2003 года. Хорошо владею русским языком. Я всегда гарантирую безопасность, надёжное и пунктуальное обслуживание всем своим гостям. Расскажу вам много интересного о разных достопримечательностях нашего прекрасного острова Бали. Если вам нужно что-то особенное, я всегда готов составить индивидуальную программу, как для одного человека, так и для группы. Приезжайте, и вы будете довольны!
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2 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

27 ноября 2019
Экскурсию Очищение разума и души мы нашли совершено случайно за два дня до нашего отьезда с Бали. До этого ,пережили ,как бедствие экскурсию ,заказанную в отеле на Нусу Пениду. И опасливо ожидали следующую. Вечером сегодняшне дня,мы можем сказать,что за один день мы узнали о Бали больше,чем за все предидущие. Синда замечательный гид,экскурсия продумана от начала до конца. Он готов общаться на любые интересующие экскурсантов темы. Тема балийского индуизма нас очень интересовала и мы разожгли наш интерес еще сильнее,участие в обряде очищения дало очень интересный духовный опыт. Мы очень жалеем,что обнаружили этот сайт к концу поездки. Рекомендую обращаться сюда,всем,кто интересуется экскурсиями по Бали. И,конечно,как гида Синду. Спасибо большое.Благодарны.
26 ноября 2019
Нам очень-очень понравилась экскурсия! Синду очень хорошо и интересно рассказывает. Можно легко изменить маршрут. Мы были в потрясающем парке птиц, на красивейших рисовых террасах, принимали участие в обряде очищения души и разума, очень вкусно кушали на кратере вулкана, были в прекрасном храме. Синду очень интересно рассказывает про балийские обычаи и оставляет очень приятное впечатление. Спасибо Синду!

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