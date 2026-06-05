2 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

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Очищение разума и души на Бали

Познакомиться с местной религией, ощутить силу намоленных храмов и освободиться от негатива
Наш добрый остров притягивает тысячи людей, желающих вырваться из круга злободневных проблем и прислушаться к себе, а не к многоголосию мира. Здесь множество храмов, куда вхож человек любого вероисповедания. Главное, чтобы он шёл с добрым намерением. Я проведу вас по святыням Бали, а в конце покажу богатство острова — настоящие плантации!
4.8
19 отзывов
Очищение разума и души на Бали
Очищение разума и души на Бали
Очищение разума и души на Бали

Описание экскурсии

Храм Беджи Далем Пингит: место силы

Вам любопытно рассмотреть местные храмы или же вы хотите очистить тело и душу, а может, мечтаете, чтобы сбылись сокровенные желания — первая достопримечательность удовлетворит запросы каждого. В районе Тегаллаланг вы посетите храм Беджи Далем Пингит Себату и пройдёте обряд Мелукат. Цель ритуала — освободить разум и дух, устранить любые негативные воздействия. Не волнуйтесь, если вам придётся это делать впервые, — я объясню, как выполнить всё по канонам. У священного источника рядом с храмом можно попросить о самом главном. По опыту скажу — очень многое, загаданное на нашем острове, сбывается!

Храм Гунунг Кави: мир и безмятежность

В деревне Себату мы посетим уютный храмовый комплекс 13 века с большой зелёной территорией. Место славится святыми источниками и купальнями, в которые вы сможете окунуться. А ещё здесь спокойная и идилличная обстановка из-за нечастых посетителей. Шум и внешние раздражители за пределами этих владений, поэтому ничто не помешает вам осмотреть территорию и проникнуться размеренностью жизни постояльцев да и балийцев в целом.

Обед на кратере вулкана

Недалеко от живописной высокогорной деревушки у вас будет обед. Но это место непростое, 50000 лет назад здесь был мощный супервулкан, который активно извергался и стал гигантским кратером. На берегу древней кальдеры мы и угостимся разными блюдами шведского стола по-балийский. А фоновым сопровождением станет панорама озера Батур и нового вулкана!

Плантации кофе и фруктов

На окруженной джунглями плантации вы увидите, как выращивают кофе, какао, фрукты и многие другие тропические растения. Но мало того, что увидите, ещё и обязательно продегустируете разные сорта кофе и напитки из других растений, а при желании сможете приобрести понравившееся в местном магазине.

Организационные детали

  • В экскурсию включено: трансфер на минивэне Сузуки, подношения Педжати для храма, кванген для омовения (до и после омовения), подношения Чананг Сари для храма, балийские монеты Пис Болонг (1 пакет для каждого участника), саронг и шаль, обед, ладан/ароматические палочки, а также дегустация кофе
  • Что взять с собой: купальные принадлежности и сменную одежду
  • По пути в отель можем заехать в парк обезьян Убуд или на водопад Тегенунган (по вашему желанию)

Откуда можно начать экскурсию

  • В стоимость включен трансфер из районов Кута, Санур, Нуса Дуа, Убуд, Улувату, Джимбаран, Чанггу, Чандидаса и Денпасар

Выберите удобную дату из расписания

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Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Синду
Синду — ваша команда гидов на Бали
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за
Провели экскурсии для 4751 туриста
Меня зовут Синду. Я и моя команда из трех русскоговорящих гидов на Бали работаем с путешественниками из России с 2003 года. Мы хорошо владеем русским языком. Наша команда гарантирует вам интересные экскурсии,
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безопасность, хорошее и пунктуальное обслуживание. Мы рады показать вам наш чудесный остров, рассказать вам много интересного о жизни Бали. А если вам нужно будет что-то особенное, мы всегда рады составить для вас индивидуальную программу, как для одного путешественника, так и для группы. Приезжайте, и вы останетесь довольны!

Отзывы и рейтинг

4.8
Основано на 19 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Ирина
Спасибо за прекрасный духовный день, экскурсию рекомендую! Словами просто не передать, сколько положительных эмоций мы получили🙏Благодарим с дочкой Suparta🙏🙏🙏очень светлый, позитивный и хороший человек, рассказал много интересного об острове, подсказал
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как правильно пройти ритуал и даже прошел весь ритуал вместе с нами, показал прекрасные виды на вулкан, завез нас за вкуснейшими фруктами, а также сделал нам красивые фото и видео, очень благодарны ему за проведенный день вместе🙏🙏🙏

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Аделя
Мой идеальный день рождения на Бали! Гидом был Wira, очень веселый и позитивный мужчина:)
Задал настроение всему дню с самого утра. Обходительный, вежливый, с радостью сам рассказывает о своем острове. Его
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русский хорош, но с местным акцентом. Первое время приходилось прислушиваться, но мозг быстро подстраивается и становится комфортно.
Учитывает все пожелания во время экскурсии, сам предлагает сделать фото и видео.
Мелукат -восторг! Очень сакральное таинство. Мне, в силу моих целей посещения ритуала, понадобилось чуть больше времени, чем подруге, но меня никто не торопил, делала все как надо мне.
На обратном пути, когда поднимались по каменной лестнице от храма, Wira предложил купить местные вкусняшки - блинчики с бананом и джекфрутом. . очень вкусно! стоит копейки, а новый приятный вкус в копилочку положен))
Затем мы поехали на плантацию фруктов и кофе. мы увидели как растут: кофе, ананасы и прочие экзотические фрукты, пряности и специи, и многое многое другое. Для любознательных - маст-хэв!
Там же для наст устроили дегустацию различных Балийских кофе и чаев, включая их известный Kopi Luwak.
Там же удалось и погладить ручного мусанга. прелесть невероятная!))) мягкий, ласковый, всех облизывает)
еще на территории плантации есть офигенные качели над пропастью, где ребята делают профессиональные фото и видео! Не бойтесь им доверить свои телефоны, оно того стоит, правда.
Завершилась наша поездка чудеснейшим обедом с видом на вулкан Батур. Очень приятное местечко, ресторан работает в формате шведского стола. Можно в одном месте попробовать много традиционных блюд, в том числе - десертов.
Забыла отметить, что отдельно мы заезжали еще в один храм, но после впечатлений от Мелуката, на фоне избытка эмоций, особо ничего не запомнилось.
Это был прекраснейший день, полный восторгов, позитива, новых вкусов и приятного общения:)
От всей души рекомендую!

Мой идеальный день рождения на Бали! Гидом был Wira, очень веселый и позитивный мужчина:)
Мой идеальный день рождения на Бали! Гидом был Wira, очень веселый и позитивный мужчина:)
Мой идеальный день рождения на Бали! Гидом был Wira, очень веселый и позитивный мужчина:)
Мой идеальный день рождения на Бали! Гидом был Wira, очень веселый и позитивный мужчина:)
Мой идеальный день рождения на Бали! Гидом был Wira, очень веселый и позитивный мужчина:)
Мой идеальный день рождения на Бали! Гидом был Wira, очень веселый и позитивный мужчина:)
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И
Нам очень понравилась экскурсия мы с Синду ездили на несколько экскурсий. Первая по очищению разума и души это что-то невероятное полное погружение в религию, потрясающая экскурсия особенно для тех кто
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это делает осознано. Синду очень понятно нам все объяснил, везде нас сопровождал, завез нас на вкусный обед) Мне очень понравился его подход, так как всегда можно было изменить маршрут и даже заехать по не запланированному маршруту)
Мы обязательно к вам вернемся!👍🏼

Нам очень понравилась экскурсия мы с Синду ездили на несколько экскурсий. Первая по очищению разума и
Нам очень понравилась экскурсия мы с Синду ездили на несколько экскурсий. Первая по очищению разума и
Нам очень понравилась экскурсия мы с Синду ездили на несколько экскурсий. Первая по очищению разума и
Нам очень понравилась экскурсия мы с Синду ездили на несколько экскурсий. Первая по очищению разума и
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Надя
Нам очень понравилась экскурсия с Синду.
Синду очень приветливый, внимательный, сердечный, с ним интересно узнавать Бали. Просто удивительно, как он хорошо говорит по-русски. 👏 Оказалось, что мы уже успели побывать на
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дегустации кофе, и Синду без проблем заменил нам этот пункт программы.
А еще Синду очень пунктуальный. Снимал для нас видео и делал фотографии. 😇 Рекомендуем однозначно! 👍 Спасибо! 🙏🙏🙏 Надежда и Лилия

Нам очень понравилась экскурсия с Синду.
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А
Очень прекрасная экскурсия!! Много узнала информации, мне все понравилось!
Очень прекрасная экскурсия!! Много узнала информации, мне все понравилось!
Очень прекрасная экскурсия!! Много узнала информации, мне все понравилось!
Очень прекрасная экскурсия!! Много узнала информации, мне все понравилось!
Очень прекрасная экскурсия!! Много узнала информации, мне все понравилось!
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A
У нас был гид Супарта. Он очень неплохо владеет русским языком. По сравнению с предыдущими экскурсиями, это была релакс-экскурсия. Но она была полная впечатлений. У Супарты есть заготовленная информация по
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экскурсии, но, когда мы начали ему задавать вопросы, он рассказал нам много интересного про жизнь и обычаи балийцев, историю отдельных этапов Бали и много другого. По нашей просьбе в программу были внесены корректировки, и мы вместо водопада поехали купаться в горячих источниках около озера Батур. Но, естественно, эти доп. затраты на входные билеты мы взяли на себя.
Супарта, большое спасибо за шикарную экскурсию!

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