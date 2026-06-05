2 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Описание экскурсии
Храм Беджи Далем Пингит: место силы
Вам любопытно рассмотреть местные храмы или же вы хотите очистить тело и душу, а может, мечтаете, чтобы сбылись сокровенные желания — первая достопримечательность удовлетворит запросы каждого. В районе Тегаллаланг вы посетите храм Беджи Далем Пингит Себату и пройдёте обряд Мелукат. Цель ритуала — освободить разум и дух, устранить любые негативные воздействия. Не волнуйтесь, если вам придётся это делать впервые, — я объясню, как выполнить всё по канонам. У священного источника рядом с храмом можно попросить о самом главном. По опыту скажу — очень многое, загаданное на нашем острове, сбывается!
Храм Гунунг Кави: мир и безмятежность
В деревне Себату мы посетим уютный храмовый комплекс 13 века с большой зелёной территорией. Место славится святыми источниками и купальнями, в которые вы сможете окунуться. А ещё здесь спокойная и идилличная обстановка из-за нечастых посетителей. Шум и внешние раздражители за пределами этих владений, поэтому ничто не помешает вам осмотреть территорию и проникнуться размеренностью жизни постояльцев да и балийцев в целом.
Обед на кратере вулкана
Недалеко от живописной высокогорной деревушки у вас будет обед. Но это место непростое, 50000 лет назад здесь был мощный супервулкан, который активно извергался и стал гигантским кратером. На берегу древней кальдеры мы и угостимся разными блюдами шведского стола по-балийский. А фоновым сопровождением станет панорама озера Батур и нового вулкана!
Плантации кофе и фруктов
На окруженной джунглями плантации вы увидите, как выращивают кофе, какао, фрукты и многие другие тропические растения. Но мало того, что увидите, ещё и обязательно продегустируете разные сорта кофе и напитки из других растений, а при желании сможете приобрести понравившееся в местном магазине.
Организационные детали
- В экскурсию включено: трансфер на минивэне Сузуки, подношения Педжати для храма, кванген для омовения (до и после омовения), подношения Чананг Сари для храма, балийские монеты Пис Болонг (1 пакет для каждого участника), саронг и шаль, обед, ладан/ароматические палочки, а также дегустация кофе
- Что взять с собой: купальные принадлежности и сменную одежду
- По пути в отель можем заехать в парк обезьян Убуд или на водопад Тегенунган (по вашему желанию)
Откуда можно начать экскурсию
- В стоимость включен трансфер из районов Кута, Санур, Нуса Дуа, Убуд, Улувату, Джимбаран, Чанггу, Чандидаса и Денпасар
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Нужно оплачивать всё сразу?
Можно задать вопрос до бронирования?
Отзывы и рейтинг
Задал настроение всему дню с самого утра. Обходительный, вежливый, с радостью сам рассказывает о своем острове. Его
Синду очень приветливый, внимательный, сердечный, с ним интересно узнавать Бали. Просто удивительно, как он хорошо говорит по-русски. 👏 Оказалось, что мы уже успели побывать на