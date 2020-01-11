3 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

  1. Индонезия
  2. Бали
  3. Экскурсии

  4. Погружение в культуру острова Ява

Буддийский храм Боробудур, архитектурный парк Прамбанан, дворец султана и Водный замок

Olga
Задать вопрос
Olga – представитель гидов
Остров Ява, единственный султанат Индонезии, разительно отличается от других провинций жизненным укладом, культурными особенностями и потрясающей архитектурой.

Всего за один день вы познакомитесь с главными достопримечательностями Явы: посетите крупнейший в мире буддийский храм, прочитаете индуистский эпос на каменных барельефах, заглянете в покои султана, прикоснетесь к природной красоте и традициям острова.
$200 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 9 друзей
На автомобиле
Продолжительность 12 часов
До 10 человек
Можно с детьми
Забронировать экскурсию
У этой экскурсии3 отзыва
5
Погружение в культуру острова Ява
Погружение в культуру острова Ява

Что вас ожидает

Боробудур — цитадель буддизма
В центре Явы вы посетите «восьмое чудо света» — крупнейший в мире буддистский храм Боробудур. Вы увидите сотни статуй Будды, рассмотрите барельефы на религиозные сюжеты и узнаете, почему Боробудур возведён в форме мандалы. Я расскажу вам, какие обряды проходят в храме паломники со всего мира и что вас ждет, если прикоснуться к каждой статуе Будды на верхнем ярусе.

Храмовая архитектура и религии острова Ява
Вы посетите известные на весь мир комплекс древних буддийских и индуистских храмов — археологический парк Прамбанан. Особое внимание мы уделим главному сокровищу комплекса, храму Лара Джонгранг. Это грандиозное сооружение потрясающе смотрится издалека, но мы обязательно подойдем поближе, чтобы рассмотреть потрясающие каменные барельефы, которые иллюстрируют индонезийскую версию эпоса Рамаяна.

Будни во дворце Султана
Об истории и политическом устройстве Явы вам расскажет Кратон — обширный архитектурный комплекс, включающий в себя действующий дворец султана, сады, мечеть, красивейший Таман Сари (Водный замок) и жилой район, в котором когда-то жили слуги султана. Вы посетите открытую публике часть дворца: пройдете по внутренним дворикам и комнатам, рассмотрите портреты членов семьи султана и роскошные вещи правителей Явы: фарфор, одежду, батик. А если повезет, во дворце вы сможете посетить выступление кукольного театра теней и ансамбля гамелан, традиционного индонезийского оркестра.

Организационные детали

  • В стоимость экскурсии включены: индивидуальный автомобиль с водителем на Яве; русскоязычный гид на Яве; все входные билеты по программе.
  • Дополнительно оплачиваются трансфер отель-аэропорт-отель на Бали, авиабилеты Бали-Джокьякарта-Бали, обед. Если возникнут трудности с бронью, мы будем рады вам помочь!
  • В аэропорту Джокьякарты вас встречает отличный русскоязычный гид из нашей команды, который будет сопровождать вас весь день. Вечером вы вылетаете обратно на Бали.
Погружение в культуру острова Ява
Погружение в культуру острова Ява
Погружение в культуру острова Ява
Погружение в культуру острова Ява
Погружение в культуру острова Ява
Погружение в культуру острова Ява
Погружение в культуру острова Ява
Погружение в культуру острова Ява
Погружение в культуру острова Ява
Погружение в культуру острова Ява
Погружение в культуру острова Ява

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Март 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Апрель 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Май 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Июнь 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Июль 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Август 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Сентябрь 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Olga
Olga
Привет! Меня зовут Ольга. Наша команда работает на замечательном острове Бали в Индонезии и мы организовываем не только стандартные программы экскурсий, но и предлагаем индивидуальные варианты досуга на острове, а также за его пределами, исходя из ваших пожеланий. Ждем вас в гости!
Напишите мне

3 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

11 января 2020
Мы ездили на Яву втроём, все остались в полнейшем восторге!
Всё продумано, четко, удобный маршрут, наш гид Ридван прекрасно говорит по-русски и интересно рассказывал обо всех местах, которые мы посетили. За один день мы получили много замечательных впечатлений и отдельно хочу отметить то, что Ридван делает хорошие фото - а на память о таком чудесном путешествии это особенно важно!)) Спасибо Ольге за предложение этой программы с учетом всех наших нюансов и ограничений! Спасибо Ридвану за истории и фото! Всей команде Трипстера большое спасибо! Без вас мечта увидеть Прамбанан и Боробудур не осуществилась бы! 🙏
5 июля 2019
«Красоты Восточной части острова Бали», мы заменили экскурсию и остались на Ьали. Экскурсия понравилась, гид Сустер рассказала нам много интересного, местные обычаи, культуру и о жизни на Бали. Мы довольны, спасибо большое!
Екатерина
13 февраля 2019
Только что вернулись в отель на Бали и хотелось бы сразу, по свежим следам, рассказать о нашей экскурсии на остров Ява. В первую очередь, хочу сказать спасибо огромное Ольге как организатору - она не только подробно объяснила всю информацию по маршруту, но и терпеливо отвечала на наши глупые вопросы "а точно?...", "а не получится так, что..." и т.д. Это была наша первая экскурсия с Трипстера, и мы очень волновались, все получится, как надо! Получилось просто идеально. На Бали нас забрали из отеля, отвезли в аэропорт. По прилету на Яву нас встретили водитель и русскоговорящий гид. На протяжении всего маршрута гид все время что-то рассказывал, объяснял, показывал. Даже какие-то мелочи, которые не заметны на первый взгляд, но очень интересны: особенности населения, культуры, жизни. Про сами достопримечательности писать не стоит. Восьмое чудо света, и этим все сказано. Ради такого несомненно стоит совершить перелет с одного острова на другой. По окончании экскурсии нас отвезли в отель (мы оставались на одну ночь в Джокьякарте), а утром водитель отвез нас в аэропорт. Стоит ли говорить, что здесь нас снова встречали и отвезли в гостиницу?
Таким образом, несмотря на все сомнения, стоит ли тратить полтора дня и достаточно приличную сумму денег на эту экскурсию, мой однозначный ответ - ДА!!! И еще - мы путешествовали втроем - я, моя мама и дочка 6-ти лет. Так вот путешествие понравилось абсолютно всем! Хотя мы очень и очень разные! С удовольствием порекомендую эту экскурсию свои друзьям. Еще раз спасибо вам, Ольга!

Обзорные экскурсии на Бали

Сердце Бали: живописные плантации, Лес обезьян и краски УбудаСердце Бали: живописные плантации, Лес обезьян и краски УбудаСердце Бали: живописные плантации, Лес обезьян и краски Убуда
$60 за экскурсию
10 часов
45 отзывов
Насладиться природой острова, погрузиться в индонезийскую культуру и увидеть рукотворные памятники
Большое путешествие в разные уголки Бали поможет вам открыть всю прелесть острова, его гармонию и контрасты. Вы увидите, как местные жители выращивают кофе и рис в потрясающих природных декорациях, прикоснётесь к тому, что для индонезийцев сакрально. Ощутите невероятную энергетику храма Сарасвати и полюбуетесь сочетанием природных и созданных человеком красот.
Самые классные места Бали за один деньСамые классные места Бали за один деньСамые классные места Бали за один день
скидка45%
От
$216
$119 за экскурсию
8 часов
122 отзыва
Открыть многогранность Бали в авто-туре по его священным и природным богатствам
Я стану для вас проводником в мир ярчайших впечатлений, который позволит открыть многогранность острова Бали, его священные и природные богатства. Во время этого авто-тура вы сможете посетить святыни балийского народа, почувствовать мощь водной стихии, понежиться на белоснежном пляже в лазурной лагуне, ощутить аромат и вкус настоящего шоколада, увидеть королевские дворцы и полюбоваться вулканом Агунг с обзорной площадки храма.
Путешествие в аутентичный УбудПутешествие в аутентичный УбудПутешествие в аутентичный Убуд
скидка60%
$230
$92 за экскурсию
9 часов
185 отзывов
Посетить Лес обезьян, храм Батуан, рисовые террасы, кофейные плантации и вулкан Батур
Бали – это не только пляжный отдых! Это еще и завораживающая дикая природа и уникальная самобытная культура. Чтобы увидеть настоящий Бали, прикоснуться к его жизни и традициям, мы отправимся к центру острова, в город Убуд. Здесь вы посетите древний храм Батуан, увидите поражающие воображение рисовые ступенчатые террасы, прогуляетесь по Лесу обезьян и посмотрите на остров с вершины вулкана Батур. Все оттенки и краски Бали – в одном флаконе!
Влюбиться в волшебный Бали за один деньВлюбиться в волшебный Бали за один деньВлюбиться в волшебный Бали за один день
$110 за экскурсию
8 часов
11 отзывов
Водопад Тегенунган, Лес обезьян, рисовые террасы Тегалаланг, кофейные плантации и храм Таман-Аюн
Вы посетите древний лес, где священные макаки оберегают поросшие мхом храмы и памятники. Увидите, как выращивают традиционные специи и попробуете Копи Лювак. Сделаете инстаграмные снимки у рисовых полей и покачаетесь на качелях посреди джунглей. А также откроете один из самых значимых храмов Бали и узнаете, в чем секрет счастья улыбчивых балийцев.
Узнать настоящий БалиУзнать настоящий БалиУзнать настоящий Бали
От $125 за экскурсию
10 часов
15 отзывов
Путешествие по самым интересным и аутентичным уголкам острова
Эта экскурсия создана для тех, кто хочет рассмотреть все стороны жизни Бали за один день. За время нашего путешествия вы посетите самые значимые, интересные и характерные для Бали места. Познакомитесь с местной религией в грандиозном храмовом комплексе Бесаких, посетите водные дворцы Тирта Ганга и Таман Уджунг, попробуете знаменитый кофе Лувак, восхититесь лучшими пейзажами острова и заглянете на круглосуточный пляж для серфинга. Всего один день – и вы поймете характер и внутреннюю красоту Бали!
Бали до мурашекБали до мурашекБали до мурашек
$110 за экскурсию
8 часов
1 отзыв
Увидеть главные символы острова за один день — от древних храмов и водопадов до рисовых террас
Приготовьтесь оказаться в самых значимых и фотогеничных местах Бали! За один день вы побываете в храмах Пусех Батуан и Улун Дану, взлетите на качелях над рисовыми террасами, пройдете по Лесу обезьян, увидите вулкан Батур и искупаетесь в лагуне водопада. Я помогу вам увидеть райский остров таким, каким его ждешь, и навсегда влюбиться в Бали.

Выбирайте и другие экскурсии на Бали

ОбзорныеКрыши и панорамыУбудИстория и архитектураВулканыФотосессииХрамыВулкан ИдженГрупповыеМногодневныеНа корабликеМорскиеВсеИндивидуальныеЗа городомВ другой городВулкан БатурНа велосипедеКутаСанурВодопадыНуса ПенидаНа автобусеНуса ДуаПляжиНеобычные маршрутыНа автомобилеАмедЯваВулкан АгунгСо скидкойПешком