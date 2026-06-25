3 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Буддийский храм Боробудур, архитектурный парк Прамбанан, дворец султана и Водный замок
Остров Ява, единственный султанат Индонезии, разительно отличается от других провинций жизненным укладом, культурными особенностями и потрясающей архитектурой.
Всего за один день вы познакомитесь с главными достопримечательностями Явы: посетите крупнейший в мире буддийский храм, прочитаете индуистский эпос на каменных барельефах, заглянете в покои султана, прикоснетесь к природной красоте и традициям острова.
В центре Явы вы посетите «восьмое чудо света» — крупнейший в мире буддистский храм Боробудур. Вы увидите сотни статуй Будды, рассмотрите барельефы на религиозные сюжеты и узнаете, почему Боробудур возведён в форме мандалы. Я расскажу вам, какие обряды проходят в храме паломники со всего мира и что вас ждет, если прикоснуться к каждой статуе Будды на верхнем ярусе.
Храмовая архитектура и религии острова Ява
Вы посетите известные на весь мир комплекс древних буддийских и индуистских храмов — археологический парк Прамбанан. Особое внимание мы уделим главному сокровищу комплекса, храму Лара Джонгранг. Это грандиозное сооружение потрясающе смотрится издалека, но мы обязательно подойдем поближе, чтобы рассмотреть потрясающие каменные барельефы, которые иллюстрируют индонезийскую версию эпоса Рамаяна.
Организационные детали
В стоимость экскурсии включены: индивидуальный автомобиль с водителем и услуги русскоязычного гида на Яве
В аэропорту Джокьякарты вас встречает отличный русскоязычный гид из нашей команды, который будет сопровождать вас весь день
Оплата входных билетов производится на месте в местной валюте
Дополнительные расходы
Трансфер отель-аэропорт-отель на Бали. Стоимость уточняйте в переписке, она зависит от расположения отеля.
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 60 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ольга — ваша команда гидов на Бали
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2016 года
Обычно отвечает за 40 минут
Провели экскурсии для 301 туриста
Наша команда работает на замечательном острове Бали в Индонезии. Мы организовываем не только стандартные программы экскурсий, но и индивидуальные варианты досуга на острове, а также за его пределами, исходя из ваших пожеланий. Ждём вас в гости!
Отзывы и рейтинг
4.9
Основано на 30 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Дмитрий
Огромное спасибо Ольге за организацию и экскурсоводу на месте Ридвану за потрясающую экскурсию.
Несколько лет хотели посетить Боробудур и Прамбанан и в этом году наконец добрались до Индонезии, но до Бали, читать дальшеуменьшить
а не до Явы. Нашли на этом сайте Ольгу и обратились к ней, потому что ее предложение оптимальное по цене.
Билеты с Бали до Явы и обратно пришлось покупать самим, но так предлагают все. По-русски название города Джокьякарта очень похоже на название столицы Джакарта, так что чуть не купили авиабилеты туда, но вовремя опомнились.
Экскурсия была 24.06.2026 и все прошло на 100% так, как обсуждали с Ольгой, начиная от встречи в аэропорту и до самого расставания с экскурсоводом. Весь тайминг выдержан идеально. Единственное, что пообедать в кафе не успевали, сделали остановку в супермаркете, чтобы успеть побольше всего посмотреть, так как Прамбанан закрывается уже в 17:00. В 18:00 были в отеле.
Сама экскурсия интересная, виды потрясающие, всем, кто интересуется древней архитектурой, надо увидеть это обязательно, и с Ольгой и ее командой это можно сделать 100%
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Антон
Посещение храмов Прамбанан и Боробудур стало одним из самых ярких впечатлений нашего путешествия по Индонезии. Всё было отлично организовано: удобный маршрут, хорошее сопровождение и достаточное количество времени, чтобы спокойно познакомиться читать дальшеуменьшить
с каждым из храмов, сделать фотографии и насладиться атмосферой этих удивительных мест.
Оба храмовых комплекса производят невероятное впечатление своей историей, архитектурой и масштабом. Экскурсия прошла легко и комфортно, а организация была продумана до мелочей, благодаря чему можно было полностью сосредоточиться на впечатлениях, а не на бытовых вопросах.
Большое спасибо организаторам за прекрасно проведённый день! С удовольствием рекомендуем эту экскурсию всем, кто хочет увидеть настоящие жемчужины Индонезии.
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Е
Евгения
Ольга - просто волшебница. Тур пришлось экстренно двигать и корректировать за несколько часов до запланированного начала из-за существенной задержки рейса на Яву. Но Ольга была на связи, совершенно спокойно на читать дальшеуменьшить
все среагировала, сразу предложила варианты, в итоге все получилось ещё лучше, чем вообще изначально планировалось! Гид, который проводил тур, очень веселый и интересный, сделал много красивых фотографий, хорошо рассказывал. Из-за изменений в туре после задержки на Прамбанан поехали в понедельник, когда вход в главный храм закрыт, но это никак не испортило впечатление, все можно осмотреть и снаружи В общем, я от души рекомендую, оценка - 10/5, 100/10, 1000/100, спасибо!!!
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Марина
Я из Санкт -Петербурга. Путешествия-мое хобби. Я была во многих странах мира с различными экскурсионными программами. Мне есть,с чем сравнивать. 12 июля 2026 года мы с мужем побывали на индивидуальной читать дальшеуменьшить
экскурсии по острову Ява. Гид Юслуф-очень профессиональный, пунктуальный,тактичный,вежливый,прекрасно говорит на русском языке. Т.к. английским мы не владеем,то это было для нас очень важно. Клиентоориентированность просто зашкаливала. Нас не подгоняли,давая достаточно времени на фото и видео. Максимум информации и достопримечательностей за короткое время. Мы увидели даже больше, чем планировалось. Продуманный маршрут, комфортабельный автомобиль, доброжелательность водителя. Кстати,то что гид и водитель два человека -это тоже важно. Мы получили массу положительных эмоций! Большое спасибо за вашу работу! Всем рекомендую данную экскурсию!
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МАРИНА
Потрясающая экскурсия! Гид Ридван познакомил нас с уникальными древним памятниками культуры Индонезии, гид- местный житель хорошо владеет русским языком,был очень дружелюбен, говорил понятно, с юмором, было интересно слушать. Время экскурсии читать дальшеуменьшить
прошло на одном дыхании! Увидели своими глазами то, о чём существовании даже и не подозревали- эти памятники мало известны в России, это грандиозно и потрясающе! Желаем удачи команде Ольги! Обязательно будем рекомендовать посмотреть это чудо света своим знакомым!
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Надежда
Отличная организация, четкая информация по маршруту, все очень пунктуально и согласно договоренностям. Рекомендую Ольгу! Гид Дима внимательный, с ним было очень комфортно. Посетили красивейшие места!
+2
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