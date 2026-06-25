3 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Остров Ява, единственный султанат Индонезии, разительно отличается от других провинций жизненным укладом, культурными особенностями и потрясающей архитектурой. Всего за один день вы познакомитесь с главными достопримечательностями Явы: посетите крупнейший в мире буддийский храм, прочитаете индуистский эпос на каменных барельефах, заглянете в покои султана, прикоснетесь к природной красоте и традициям острова.

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Боробудур — цитадель буддизма

В центре Явы вы посетите «восьмое чудо света» — крупнейший в мире буддистский храм Боробудур. Вы увидите сотни статуй Будды, рассмотрите барельефы на религиозные сюжеты и узнаете, почему Боробудур возведён в форме мандалы. Я расскажу вам, какие обряды проходят в храме паломники со всего мира и что вас ждет, если прикоснуться к каждой статуе Будды на верхнем ярусе.

Храмовая архитектура и религии острова Ява

Вы посетите известные на весь мир комплекс древних буддийских и индуистских храмов — археологический парк Прамбанан. Особое внимание мы уделим главному сокровищу комплекса, храму Лара Джонгранг. Это грандиозное сооружение потрясающе смотрится издалека, но мы обязательно подойдем поближе, чтобы рассмотреть потрясающие каменные барельефы, которые иллюстрируют индонезийскую версию эпоса Рамаяна.

Организационные детали

В стоимость экскурсии включены: индивидуальный автомобиль с водителем и услуги русскоязычного гида на Яве

В аэропорту Джокьякарты вас встречает отличный русскоязычный гид из нашей команды, который будет сопровождать вас весь день

Оплата входных билетов производится на месте в местной валюте

Дополнительные расходы