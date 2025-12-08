Много драйва и адреналина! В 8 утра вас заберет трансфер прямо из отеля, чтобы начать наше невероятное приключение. Подготовьтесь к захватывающим впечатлениям, ведь впереди нас ждет катание на новеньких 250сс квадроциклах! Первый час мы проведем, рассекая по живописным полям и преодолевая небольшие речки. Вы почувствуете прилив адреналина, управляя мощным квадроциклом по пересеченной местности. Пейзажи вокруг будут сменять друг друга, открывая все новые красоты Бали. Обед и водные развлечения После активного утра нас ждет сытный и вкусный обед, включенный в стоимость тура. Вы сможете восстановить силы и поделиться впечатлениями с другими участниками. Затем, во второй половине дня, мы отправимся на сплав по горной реке Аюнг. Этот двухчасовой спуск подарит вам незабываемые эмоции. Аюнг – самая длинная и безопасная река на Бали, где вы сможете насладиться красотой тропических лесов и ощутить прохладу чистейшей воды. Опытные инструкторы обеспечат вашу безопасность и комфорт на протяжении всего сплава. Важная информация:

Возьмите с собой: солнцезащитный крем и очки, купальные принадлежности, фотоаппарат и наличные деньги для личных расходов.