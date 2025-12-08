Этот тур обещает день, полный драйва и адреналина. Трансфер заберет вас из отеля в 8 утра, чтобы начать катание на новых квадроциклах 250сс. Первый час пройдет в поездках по полям
Много драйва и адреналина! В 8 утра вас заберет трансфер прямо из отеля, чтобы начать наше невероятное приключение. Подготовьтесь к захватывающим впечатлениям, ведь впереди нас ждет катание на новеньких 250сс квадроциклах! Первый час мы проведем, рассекая по живописным полям и преодолевая небольшие речки. Вы почувствуете прилив адреналина, управляя мощным квадроциклом по пересеченной местности. Пейзажи вокруг будут сменять друг друга, открывая все новые красоты Бали. Обед и водные развлечения После активного утра нас ждет сытный и вкусный обед, включенный в стоимость тура. Вы сможете восстановить силы и поделиться впечатлениями с другими участниками. Затем, во второй половине дня, мы отправимся на сплав по горной реке Аюнг. Этот двухчасовой спуск подарит вам незабываемые эмоции. Аюнг – самая длинная и безопасная река на Бали, где вы сможете насладиться красотой тропических лесов и ощутить прохладу чистейшей воды. Опытные инструкторы обеспечат вашу безопасность и комфорт на протяжении всего сплава. Важная информация:
Возьмите с собой: солнцезащитный крем и очки, купальные принадлежности, фотоаппарат и наличные деньги для личных расходов.
Ежедневно в 08:00.
Что включено
- Услуги русскоговорящего гида
- Трансфер от/до отеля
- Рафтинг
- Катание на квадроциклах
- Обед
Что не входит в цену
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 08:00.
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Важная информация
- Возьмите с собой: солнцезащитный крем и очки
- Купальные принадлежности
- Фотоаппарат и наличные деньги для личных расходов
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
