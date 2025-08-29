Здесь не встретишь машин и мопедов, единственный доступный транспорт здесь — это велосипеды и повозки, запряженные лошадьми. Каждый из уютных островов можно обойти за час, при этом каждый невероятно живописен и гармоничен. Наслаждайтесь тишиной, атмосферой релакса. И конечно, займитесь снорклингом: на Гили можно поплавать с морскими черепахами и увидеть скульптуры под водой.
Как проходит трансфер
Групповой трансфер заберёт вас от отелей в центральных курортах Бали: Убуд, Санур, Кута, Джимбаран, Нуса Дуа, Семиньяк. И доставит до порта Паданг Бей.
При отправлении в 9:00 трансфер заберёт вас из отеля в 06:30-07:00. При отправлении в 11:00 трансфер заберёт вас из отеля в 08:00-08:30.
Затем в порту Паданг Бей вы пересядете на скоростной катер, который за 1,5 — 2 часа доставит вас к островам Гили.
Маршрут катера: Паданг Бей — Гили Траванган — Гили Эйр — порт Бангсал (остров Ломбок).
Обратный трансфер с Гили на Бали можно заказать с открытой датой. Катер из Гили на Бали отправляется в 11:00 и 13:00.
Организационные детали
Обратите внимание: это трансфер, который не предполагает сопровождения гида
Цена указана за трансфер туда и обратно для одного человека по маршруту Бали — Гили — Бали
Обратный трансфер с Гили на Бали можно заказать с открытой датой. Катер из Гили на Бали отправляется в 11:00 и 13:00.
Также можно заказать индивидуальный трансфер (уточняйте у гида)
Откуда можно начать экскурсию
В стоимость включен трансфер из районов Кута, Семиньяк, Нуса Дуа, Джимбаран, Санур, центра Убуд и обратно. Трансфер из других регионов оплачивается дополнительно.
ежедневно в 09:00 и 13:00
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость трансфер
Тариф
Стоимость
Участник
$100
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На ресепшене вашего отеля в центральных курортах Убуд, Санур, Кута, Джимбаран, Нуса Дуа, Семиньяк
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 09:00 и 13:00
Экскурсия длится около 3.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это трансфер для группы, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Юлия — ваша команда гидов на Бали
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за 2 часа 10 минут
Провели экскурсии для 2491 туриста
Я профессиональный русскоговорящий гид на Бали. Путешественники называют меня Юлия, так как запомнить и произнести моё балийское имя очень сложно!) Все маршруты я составляю самостоятельно, чтобы мои гости увидели не только популярные туристические места, но и то, о чём не пишут путеводители. Работаю с коллегами-гидами.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 5 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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Irina
Благодарю Юлию за организацию трансфера на Гили Т и обратно. Юлия заказала трансферы и билеты на лодку, дала четкие инструкции. На Гили и обратно добрались на спидботе, погода не подвела. В читать дальшеуменьшить
салоне лодки качает, с драминой поездка прошла хорошо даже при волнении моря.
Важный момент: при планировании поездки лучше иметь несколько часов в запасе, т. к. время поездки зависит от состояния моря. Со слов команды, в случае волн могут пересадить на паром, это примерно + 3 часа к маршруту. Возвращение лучше планировать минимум за день до вылета с Бали.
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I
Ivanchenko
Огромное спасибо Юлии за прекрасное организованный трансфер. Всё время была на связи, даже рано утром, когда появились вопросы. Подсказывала куда нужно пойти. Мне кажется, что Гили Траванган - обязателен к посещению. Организована доставка полностью от отеля к острову и обратно, что очень удобно, что не нужно продумывать массу деталей в поездке.
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Мария
Организация транспорта замечательная, привезли на порт, забронировали билет с Гили до Бали, встретили в порту и довезли до отеля. Все прошло 👍 Спасибо 🙏
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О
Олег
Организация поездки на самом высшем уровне! На связи 24/7, отвечают на любые вопросы и вопросы всем помогают!
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Р
Роман
Всё прошло отлично!
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