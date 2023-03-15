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Описание
Зачем ехать на Гили?
Здесь не встретишь машин и мопедов, единственный доступный транспорт здесь — это велосипеды и повозки, запряженные лошадьми. Каждый из уютных островов можно обойти за час, при этом каждый невероятно живописен и гармоничен. Наслаждайтесь тишиной, атмосферой релакса. И конечно, займитесь снорклингом: на Гили можно поплавать с морскими черепахами и увидеть скульптуры под водой.
Как проходит трансфер
Групповой трансфер заберёт вас от отелей в центральных курортах Бали: Убуд, Санур, Кута, Джимбаран, Нуса Дуа, Семиньяк и Чанггу. И доставит до порта Паданг Бей.
При отправлении в 9:00 трансфер заберёт вас из отеля в 06:30-07:00. При отправлении в 13:00 трансфер заберёт вас из отеля в 09:30-10:00.
Затем в порту Паданг Бей вы пересядете на скоростной катер, который за 1,5 — 2 часа доставит вас к островам Гили.
Маршрут катера: Паданг Бей — Гили Траванган — Гили Эйр — порт Бангсал (остров Ломбок).
Обратный трансфер с Гили на Бали можно заказать с открытой датой. Катер из Гили на Бали отправляется в 11:00 и 15:00.
Организационные детали
Обратите внимание: это трансфер, который не предполагает сопровождения гида
Цена указана за трансфер для одного человека по маршруту Бали — Гили — Бали
Обратный трансфер с Гили на Бали можно заказать с открытой датой. Катер из Гили на Бали отправляется в 11:00 и 15:00.
В стоимость включен трансфер от отелей в центральных курортах Бали: Убуд, Санур, Кута, Джимбаран, Нуса Дуа, Семиньяк и Чанггу. Трансфер из других регионов оплачивается дополнительно (по договоренности).
Также можно заказать индивидуальный трансфер (уточняйте у гида)
ежедневно в 09:00 и 13:00
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
на ресепшене вашего отеля в центральных курортах Убуд, Санур, Кута, Джимбаран, Нуса Дуа, Семиньяк и Чанггу
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 09:00 и 13:00
Экскурсия длится около 3.5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Julia — ваш гид на Бали
Провёл 21 экскурсию для 28 туристов
Добрый день! Я профессиональный русскоговорящий гид по Бали. Путешественники называют меня Юлия, так как запомнить и произнести мое балийское имя очень сложно!) Все маршруты я составляю самостоятельно, чтобы мои гости увидели не только популярные туристические места, но и то, о чем не пишут путеводители.