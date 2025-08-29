ежедневно в 09:00 и 13:00

Острова Гили — нетронутый цивилизацией уголок Индонезии. Идеальное место, чтобы отдохнуть от туристической суеты Бали. Предлагаем вам самый быстрый и простой способ добраться до островов. Трансфер доставит вас в порт Паданг Бэй, откуда на скоростном катере в группе до 50 человек вы доберетесь до Гили за 1,5 — 2 часа.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Описание трансфер

Зачем ехать на Гили?

Здесь не встретишь машин и мопедов, единственный доступный транспорт здесь — это велосипеды и повозки, запряженные лошадьми. Каждый из уютных островов можно обойти за час, при этом каждый невероятно живописен и гармоничен. Наслаждайтесь тишиной, атмосферой релакса. И конечно, займитесь снорклингом: на Гили можно поплавать с морскими черепахами и увидеть скульптуры под водой.

Как проходит трансфер

Групповой трансфер заберёт вас от отелей в центральных курортах Бали: Убуд, Санур, Кута, Джимбаран, Нуса Дуа, Семиньяк. И доставит до порта Паданг Бей.

При отправлении в 9:00 трансфер заберёт вас из отеля в 06:30-07:00. При отправлении в 11:00 трансфер заберёт вас из отеля в 08:00-08:30.

Затем в порту Паданг Бей вы пересядете на скоростной катер, который за 1,5 — 2 часа доставит вас к островам Гили.

Маршрут катера: Паданг Бей — Гили Траванган — Гили Эйр — порт Бангсал (остров Ломбок).

Обратный трансфер с Гили на Бали можно заказать с открытой датой. Катер из Гили на Бали отправляется в 11:00 и 13:00.

Организационные детали

Обратите внимание: это трансфер, который не предполагает сопровождения гида

Цена указана за трансфер туда и обратно для одного человека по маршруту Бали — Гили — Бали

Обратный трансфер с Гили на Бали можно заказать с открытой датой. Катер из Гили на Бали отправляется в 11:00 и 13:00.

Также можно заказать индивидуальный трансфер (уточняйте у гида)

Откуда можно начать экскурсию