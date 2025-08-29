ежедневно в 09:00 и 13:00

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Морской трансфер на острова Гили

Самый быстрый и простой способ посетить уединенные райские острова недалеко от Бали
Острова Гили — нетронутый цивилизацией уголок Индонезии. Идеальное место, чтобы отдохнуть от туристической суеты Бали. Предлагаем вам самый быстрый и простой способ добраться до островов.

Трансфер доставит вас в порт Паданг Бэй, откуда на скоростном катере в группе до 50 человек вы доберетесь до Гили за 1,5 — 2 часа.
5
5 отзывов
Морской трансфер на острова Гили
Морской трансфер на острова Гили
Морской трансфер на острова Гили

Описание трансфер

Зачем ехать на Гили?

Здесь не встретишь машин и мопедов, единственный доступный транспорт здесь — это велосипеды и повозки, запряженные лошадьми. Каждый из уютных островов можно обойти за час, при этом каждый невероятно живописен и гармоничен. Наслаждайтесь тишиной, атмосферой релакса. И конечно, займитесь снорклингом: на Гили можно поплавать с морскими черепахами и увидеть скульптуры под водой.

Как проходит трансфер

Групповой трансфер заберёт вас от отелей в центральных курортах Бали: Убуд, Санур, Кута, Джимбаран, Нуса Дуа, Семиньяк. И доставит до порта Паданг Бей.

При отправлении в 9:00 трансфер заберёт вас из отеля в 06:30-07:00. При отправлении в 11:00 трансфер заберёт вас из отеля в 08:00-08:30.

Затем в порту Паданг Бей вы пересядете на скоростной катер, который за 1,5 — 2 часа доставит вас к островам Гили.

Маршрут катера: Паданг Бей — Гили Траванган — Гили Эйр — порт Бангсал (остров Ломбок).

Обратный трансфер с Гили на Бали можно заказать с открытой датой. Катер из Гили на Бали отправляется в 11:00 и 13:00.

Организационные детали

  • Обратите внимание: это трансфер, который не предполагает сопровождения гида
  • Цена указана за трансфер туда и обратно для одного человека по маршруту Бали — Гили — Бали
  • Обратный трансфер с Гили на Бали можно заказать с открытой датой. Катер из Гили на Бали отправляется в 11:00 и 13:00.
  • Также можно заказать индивидуальный трансфер (уточняйте у гида)

Откуда можно начать экскурсию

  • В стоимость включен трансфер из районов Кута, Семиньяк, Нуса Дуа, Джимбаран, Санур, центра Убуд и обратно. Трансфер из других регионов оплачивается дополнительно.

ежедневно в 09:00 и 13:00

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Стоимость трансфер

ТарифСтоимость
Участник$100
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На ресепшене вашего отеля в центральных курортах Убуд, Санур, Кута, Джимбаран, Нуса Дуа, Семиньяк
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 09:00 и 13:00
Экскурсия длится около 3.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это трансфер для группы, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Юлия
Юлия — ваша команда гидов на Бали
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за 2 часа 10 минут
Провели экскурсии для 2491 туриста
Я профессиональный русскоговорящий гид на Бали. Путешественники называют меня Юлия, так как запомнить и произнести моё балийское имя очень сложно!) Все маршруты я составляю самостоятельно, чтобы мои гости увидели не только популярные туристические места, но и то, о чём не пишут путеводители. Работаю с коллегами-гидами.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 5 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
5
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1
I
Благодарю Юлию за организацию трансфера на Гили Т и обратно. Юлия заказала трансферы и билеты на лодку, дала четкие инструкции. На Гили и обратно добрались на спидботе, погода не подвела.
В
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салоне лодки качает, с драминой поездка прошла хорошо даже при волнении моря.

Важный момент: при планировании поездки лучше иметь несколько часов в запасе, т. к. время поездки зависит от состояния моря. Со слов команды, в случае волн могут пересадить на паром, это примерно + 3 часа к маршруту. Возвращение лучше планировать минимум за день до вылета с Бали.

Благодарю Юлию за организацию трансфера на Гили Т и обратно. Юлия заказала трансферы и билеты на
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I
Огромное спасибо Юлии за прекрасное организованный трансфер. Всё время была на связи, даже рано утром, когда появились вопросы. Подсказывала куда нужно пойти. Мне кажется, что Гили Траванган - обязателен к посещению. Организована доставка полностью от отеля к острову и обратно, что очень удобно, что не нужно продумывать массу деталей в поездке.
Огромное спасибо Юлии за прекрасное организованный трансфер. Всё время была на связи, даже рано утром, когда
Огромное спасибо Юлии за прекрасное организованный трансфер. Всё время была на связи, даже рано утром, когда
Огромное спасибо Юлии за прекрасное организованный трансфер. Всё время была на связи, даже рано утром, когда
Огромное спасибо Юлии за прекрасное организованный трансфер. Всё время была на связи, даже рано утром, когда
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Мария
Организация транспорта замечательная, привезли на порт, забронировали билет с Гили до Бали, встретили в порту и довезли до отеля. Все прошло 👍 Спасибо 🙏
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О
Организация поездки на самом высшем уровне! На связи 24/7, отвечают на любые вопросы и вопросы всем помогают!
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Р
Всё прошло отлично!
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