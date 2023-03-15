ежедневно в 09:00 и 13:00

Острова Гили — нетронутый цивилизацией уголок Индонезии. Идеальное место, чтобы отдохнуть от туристической суеты Бали. Предлагаем вам самый быстрый и простой способ добраться до островов. Трансфер доставит вас в порт Паданг Бэй, откуда на скоростном катере в группе до 50 человек вы доберетесь до Гили за 1,5 — 2 часа. Также можно заказать обратный трансфер.

Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Зачем ехать на Гили?

Здесь не встретишь машин и мопедов, единственный доступный транспорт здесь — это велосипеды и повозки, запряженные лошадьми. Каждый из уютных островов можно обойти за час, при этом каждый невероятно живописен и гармоничен. Наслаждайтесь тишиной, атмосферой релакса. И конечно, займитесь снорклингом: на Гили можно поплавать с морскими черепахами и увидеть скульптуры под водой.

Как проходит трансфер

Групповой трансфер заберёт вас от отелей в центральных курортах Бали: Убуд, Санур, Кута, Джимбаран, Нуса Дуа, Семиньяк и Чанггу. И доставит до порта Паданг Бей.

При отправлении в 9:00 трансфер заберёт вас из отеля в 06:30-07:00. При отправлении в 13:00 трансфер заберёт вас из отеля в 09:30-10:00.

Затем в порту Паданг Бей вы пересядете на скоростной катер, который за 1,5 — 2 часа доставит вас к островам Гили.

Маршрут катера: Паданг Бей — Гили Траванган — Гили Эйр — порт Бангсал (остров Ломбок).

Обратный трансфер с Гили на Бали можно заказать с открытой датой. Катер из Гили на Бали отправляется в 11:00 и 15:00.

Организационные детали