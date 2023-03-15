ежедневно в 09:00 и 13:00

Морской трансфер на острова Гили

Самый быстрый и простой способ посетить уединенные райские острова недалеко от Бали

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Острова Гили — нетронутый цивилизацией уголок Индонезии. Идеальное место, чтобы отдохнуть от туристической суеты Бали. Предлагаем вам самый быстрый и простой способ добраться до островов.

Трансфер доставит вас в порт Паданг Бэй, откуда на скоростном катере в группе до 50 человек вы доберетесь до Гили за 1,5 — 2 часа. Также можно заказать обратный трансфер.
Морской трансфер на острова Гили
Морской трансфер на острова Гили
Морской трансфер на острова Гили
Морской трансфер на острова Гили
Морской трансфер на острова Гили
Морской трансфер на острова Гили
Морской трансфер на острова Гили
Морской трансфер на острова Гили
Ближайшие даты:
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Зачем ехать на Гили?

Здесь не встретишь машин и мопедов, единственный доступный транспорт здесь — это велосипеды и повозки, запряженные лошадьми. Каждый из уютных островов можно обойти за час, при этом каждый невероятно живописен и гармоничен. Наслаждайтесь тишиной, атмосферой релакса. И конечно, займитесь снорклингом: на Гили можно поплавать с морскими черепахами и увидеть скульптуры под водой.

Как проходит трансфер

Групповой трансфер заберёт вас от отелей в центральных курортах Бали: Убуд, Санур, Кута, Джимбаран, Нуса Дуа, Семиньяк и Чанггу. И доставит до порта Паданг Бей.

При отправлении в 9:00 трансфер заберёт вас из отеля в 06:30-07:00. При отправлении в 13:00 трансфер заберёт вас из отеля в 09:30-10:00.

Затем в порту Паданг Бей вы пересядете на скоростной катер, который за 1,5 — 2 часа доставит вас к островам Гили.

Маршрут катера: Паданг Бей — Гили Траванган — Гили Эйр — порт Бангсал (остров Ломбок).

Обратный трансфер с Гили на Бали можно заказать с открытой датой. Катер из Гили на Бали отправляется в 11:00 и 15:00.

Организационные детали

  • Обратите внимание: это трансфер, который не предполагает сопровождения гида
  • Цена указана за трансфер для одного человека по маршруту Бали — Гили — Бали
  • Обратный трансфер с Гили на Бали можно заказать с открытой датой. Катер из Гили на Бали отправляется в 11:00 и 15:00.
  • В стоимость включен трансфер от отелей в центральных курортах Бали: Убуд, Санур, Кута, Джимбаран, Нуса Дуа, Семиньяк и Чанггу. Трансфер из других регионов оплачивается дополнительно (по договоренности).
  • Также можно заказать индивидуальный трансфер (уточняйте у гида)

ежедневно в 09:00 и 13:00

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
на ресепшене вашего отеля в центральных курортах Убуд, Санур, Кута, Джимбаран, Нуса Дуа, Семиньяк и Чанггу
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 09:00 и 13:00
Экскурсия длится около 3.5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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