Откройте для себя красоту пляжа Семиньяк верхом на лошади! Объединитесь с величественным животным, наслаждаясь потрясающим видом на море и шумом волн, разбивающихся о берег. Выберите спокойную утреннюю экскурсию или насладитесь красками заходящего солнца.
Описание экскурсииБезопасность превыше всего Познакомьтесь с сопровождающим и получите все необходимое для верховой езды. Начните с ознакомительной беседы по мерам предосторожности на английском языке, благодаря которой вы будете чувствовать себя в безопасности и спокойно во время прогулки. Оседлайте свою покладистую лошадь и отправляйтесь в незабываемое приключение по побережью. Незабываемые виды и впечатления Полюбуйтесь прекрасными пейзажами и звуками прибоя, двигаясь вдоль береговой линии. Оставьте в памяти яркие впечатления от индивидуальной прогулки, которую можно совершить самостоятельно или в компании близких. Двигайтесь в комфортном для вас ритме, подходящем как для юных, так и для взрослых всадников. Важная информация:
- Максимальный вес участника составляет 85 кг, который будет проверен в конюшне. В случае превышения этого предела возврат средств не производится.
- Данная экскурсия не рекомендуется: людям с заболеваниями спины и людям старше 95 лет.
- Возьмите с собой: комфортная обувь и одежду, солнцезащитные очки и крем.
Ежедневно в 09:15.
Ответы на вопросы
Что включено
- Профессиональный сопровождающий
- Прогулка на лошади (1 час)
- Шлем
- Приветственный напиток/минеральная вода
Что не входит в цену
- Трансфер от / до пляжа Семиньяк
- Еда
- Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Jalan Camplung Kandok, Seminyak, Kec. Kuta, Kabupaten Badung, Bali 80361, Indonesia
Завершение: Пляж Семиньяк
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 09:15.
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 5 человек.
Важная информация
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 5 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
К
Катя
3 июл 2025
Прекрасный опыт с замечательными гидами
K
Kayla
12 апр 2025
Отлично! Мне очень понравился ваш гид.
P
Pantea
24 мар 2025
Это было очень приятно! Отличный гид и милейшая лошадка!
Л
Лиса
3 мар 2025
Мой гид был очень дружелюбным, создал комфортную атмосферу и помог мне с лошадью. Это был незабываемый опыт. Спасибо, Нга Бактик.
R
Rebecca
20 фев 2025
Все было замечательно: лошади, пейзажи, гид.
Входит в следующие категории Бали
