Это путешествие приведет вас к секретным спотам Букита — самой южной части волшебного острова. Вы поразитесь масштабам балийской природы, взглянете на океан с высочайших обрывов, полюбуетесь панорамой храма Улувату, разведаете нетуристические пляжи Бали, а после получите на память десятки атмосферных фотографий.

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание фото-прогулки

Секретные уголки храма Улувату

Вы встретитесь лицом к лицу с одним из самых эффектных и фотогеничных символов Бали. При этом мы обойдемся без истоптанных туристических троп: вы пройдете секретными дорожками к обрывам, с которых открывается сказочная панорама на храм Улувату и близлежащие скалы, а заодно полюбуетесь с 200-метровой высоты бушующими волнами океана. Здесь же спрятан старый маяк, на который можно забраться, чтобы посмотреть на Бали с высоты птичьего полета.

Калейдоскоп балийских пляжей

Юг Бали не так загружен транспортом и туристами, поэтому здесь вы понаблюдаете за настоящей жизнью острова, увидите балийский быт, заглянете в стильные кофейни и рестораны на обрывах с невероятными видами на океан. Исследуете скалистый выступ Каранг Бома, у которого получаются сумасшедшие фото. И, конечно, откроете красивейшие пляжи острова:

На пляже Баланган понаблюдаете за балийскими серферами, прогуляетесь вдоль кромки океана и по каменному дну во время отлива.

понаблюдаете за балийскими серферами, прогуляетесь вдоль кромки океана и по каменному дну во время отлива. Паданг-Паданг покорит вас белым песком и голубой водой. Здесь можно и понежиться в океане, и покорить его волны, встав на доску.

покорит вас белым песком и голубой водой. Здесь можно и понежиться в океане, и покорить его волны, встав на доску. Дримлэнд привлечет нас, прежде всего, секретной дорогой, ведущей к обрыву — немноголюдному и очень романтичному месту. На пляже вы найдете фуд-трак с сэндвичами, пивом и классной музыкой. А главной находкой станет сама атмосфера этого места, которую не передать словами.

привлечет нас, прежде всего, секретной дорогой, ведущей к обрыву — немноголюдному и очень романтичному месту. На пляже вы найдете фуд-трак с сэндвичами, пивом и классной музыкой. А главной находкой станет сама атмосфера этого места, которую не передать словами. Пляж Сулубан , спрятанный в скалах, которые впечатляюще нависают над головой.

, спрятанный в скалах, которые впечатляюще нависают над головой. Ньянг-ньянг — отменное место для дикого отдыха (особенно вечером — с костром и пикником). Здесь вы увидите известный «бабл-отель», где можно переночевать в шарообразном прозрачном доме с видом на ночное небо, покрытое россыпями звезд.

Кроме того, мы можем проехать по побережью Нуса-Дуа, чтобы заглянуть на лучшие пляжи для купания — Нуса-Дуа, Гегер и Нико.

Организационные детали