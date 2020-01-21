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Насладиться нетуристическими уголками острова и отыскать его самые фотогеничные локации

Илья и Кристина
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Илья и Кристина – ваш гид
Это путешествие приведет вас к секретным спотам Букита — самой южной части волшебного острова.

Вы поразитесь масштабам балийской природы, взглянете на океан с высочайших обрывов, полюбуетесь панорамой храма Улувату, разведаете нетуристические пляжи Бали, а после получите на память десятки атмосферных фотографий.
$150 за человека
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 1 друга
Пешеходная
Продолжительность 3 часа
До 2 человек
Встреча в Джимбаране
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У этой экскурсии2 отзыва
5
Обрывы и секретные пляжи юга Бали: тур с фотографом
Обрывы и секретные пляжи юга Бали: тур с фотографом

Что вас ожидает

Секретные уголки храма Улувату
Вы встретитесь лицом к лицу с одним из самых эффектных и фотогеничных символов Бали. При этом мы обойдемся без истоптанных туристических троп: вы пройдете секретными дорожками к обрывам, с которых открывается сказочная панорама на храм Улувату и близлежащие скалы, а заодно полюбуетесь с 200-метровой высоты бушующими волнами океана. Здесь же спрятан старый маяк, на который можно забраться, чтобы посмотреть на Бали с высоты птичьего полета.

Калейдоскоп балийских пляжей
Юг Бали не так загружен транспортом и туристами, поэтому здесь вы понаблюдаете за настоящей жизнью острова, увидите балийский быт, заглянете в стильные кофейни и рестораны на обрывах с невероятными видами на океан. Исследуете скалистый выступ Каранг Бома, у которого получаются сумасшедшие фото. И, конечно, откроете красивейшие пляжи острова:

  • На пляже Баланган понаблюдаете за балийскими серферами, прогуляетесь вдоль кромки океана и по каменному дну во время отлива.
  • Паданг-Паданг покорит вас белым песком и голубой водой. Здесь можно и понежиться в океане, и покорить его волны, встав на доску.
  • Дримлэнд привлечет нас, прежде всего, секретной дорогой, ведущей к обрыву — немноголюдному и очень романтичному месту. На пляже вы найдете фуд-трак с сэндвичами, пивом и классной музыкой. А главной находкой станет сама атмосфера этого места, которую не передать словами.
  • Пляж Сулубан, спрятанный в скалах, которые впечатляюще нависают над головой.
  • Ньянг-ньянг — отменное место для дикого отдыха (особенно вечером — с костром и пикником). Здесь вы увидите известный «бабл-отель», где можно переночевать в шарообразном прозрачном доме с видом на ночное небо, покрытое россыпями звезд.

Кроме того, мы можем проехать по побережью Нуса-Дуа, чтобы заглянуть на лучшие пляжи для купания — Нуса-Дуа, Гегер и Нико.

Организационные детали

  • Экскурсию можно провести на автомобиле, мотобайке (если вы хорошо водите и хотите проникнуть в самые труднодоступные уголки острова).
  • Маршрут нашего путешествия охватит запад или восток острова, либо совместит некоторые локации обеих частей (на ваш выбор).
  • Во время тура вас будет сопровождать фотограф: после экскурсии вы получите 50 обработанных снимков по окончании тура.
  • Дополнительные расходы: возможны платные входы на 2 — 3 локации маршрута — примерно 5 — 15 тысяч рупий с человека.
  • В программу тура включено посещение одного из наших любимых кафе.
Обрывы и секретные пляжи юга Бали: тур с фотографом
Обрывы и секретные пляжи юга Бали: тур с фотографом
Обрывы и секретные пляжи юга Бали: тур с фотографом
Обрывы и секретные пляжи юга Бали: тур с фотографом
Обрывы и секретные пляжи юга Бали: тур с фотографом
Обрывы и секретные пляжи юга Бали: тур с фотографом
Обрывы и секретные пляжи юга Бали: тур с фотографом
Обрывы и секретные пляжи юга Бали: тур с фотографом
Обрывы и секретные пляжи юга Бали: тур с фотографом
Обрывы и секретные пляжи юга Бали: тур с фотографом
Обрывы и секретные пляжи юга Бали: тур с фотографом
Обрывы и секретные пляжи юга Бали: тур с фотографом
Обрывы и секретные пляжи юга Бали: тур с фотографом

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура в Джимбаране.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Илья и Кристина
Илья и Кристина
Привет, мы Илья и Кристина. Профессиональный фотограф и организатор туров и мероприятий. С нами работает отличная команда гидов и фотографов — мы с радостью покажем вам свою Азию. Наша жизнь — одно большое фотопутешествие, за плечами более 30 посещенных стран, многие из которых мы проехали автостопом, знакомясь с новыми людьми и изучая жизнь страны изнутри. Мы взбирались на вулканы Явы, пробирались по джунглям Бали в поисках самого высокого водопада, исследовали природу Алтая в многодневных походах «дикарем», исколесили пол-Европы на авто и проехали всю Азию на байке. Мы поделимся с вами своими интересными историями, расскажем, как интереснее всего знакомиться с новыми странами и куда отправиться в следующую поездку. Мы покажем вам все самое экзотичное и нетуристическое. Вы станете не обычными туристами, а исследователями. Ну и, конечно, хорошие фотографии будут приятным дополнением к путешествию!
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2 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

21 января 2020
Очень крутой тур по острову! Мы на Бали в 5 раз и обратились к Трипстеру за необычными турами по Бали. Юг Бали открылся для нас с новой стороны! Сами бы мы никогда не нашли эти локации. Заброшенный маяк, секретные тропы к обрывам с каким то диким нереальным видом с высоты метров 300 наверное!! Пляжи - фантастика, до некоторых из них было не просто добраться, но это того стоило! Цвет воды, белый песок и никого кроме нас!!!

Спасибо ребятам за крутейший тур и офигенные фотки!
18 января 2020
Добрый день уважаемые организаторы таких замечательных экскурсий,я прибываю в восторге от увиденного и услышанного,красота этих удивительных мест просто завораживает, гид и фотограф профессионал своего дела, завораживает рассказом,всем своим знакомым посоветую посетить экзотические места и именно заказать фо осессию у Кристины,приятно общаться с такими эрудированными молодыми профессиональными людьми. Всего доброго вашей команде и успехов. Искренне благодарна,спасибо за прекрасно проведенный день.

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