Обрывы и секретные пляжи юга Бали: путешествие с фотографом
Насладиться нетуристическими уголками острова и отыскать его самые фотогеничные локации
Это путешествие приведет вас к секретным спотам Букита — самой южной части волшебного острова.
Вы поразитесь масштабам балийской природы, взглянете на океан с высочайших обрывов, полюбуетесь панорамой храма Улувату, разведаете нетуристические пляжи Бали, а после получите на память десятки атмосферных фотографий.
Вы встретитесь лицом к лицу с одним из самых эффектных и фотогеничных символов Бали. При этом мы обойдемся без истоптанных туристических троп: вы пройдете секретными дорожками к обрывам, с которых открывается сказочная панорама на храм Улувату и близлежащие скалы, а заодно полюбуетесь с 200-метровой высоты бушующими волнами океана. Здесь же спрятан старый маяк, на который можно забраться, чтобы посмотреть на Бали с высоты птичьего полета.
Калейдоскоп балийских пляжей
Юг Бали не так загружен транспортом и туристами, поэтому здесь вы понаблюдаете за настоящей жизнью острова, увидите балийский быт, заглянете в стильные кофейни и рестораны на обрывах с невероятными видами на океан. Исследуете скалистый выступ Каранг Бома, у которого получаются сумасшедшие фото. И, конечно, откроете красивейшие пляжи острова:
На пляже Баланган понаблюдаете за балийскими серферами, прогуляетесь вдоль кромки океана и по каменному дну во время отлива.
Паданг-Паданг покорит вас белым песком и голубой водой. Здесь можно и понежиться в океане, и покорить его волны, встав на доску.
Дримлэнд привлечет нас, прежде всего, секретной дорогой, ведущей к обрыву — немноголюдному и очень романтичному месту. На пляже вы найдете фуд-трак с сэндвичами, пивом и классной музыкой. А главной находкой станет сама атмосфера этого места, которую не передать словами.
Пляж Сулубан, спрятанный в скалах, которые впечатляюще нависают над головой.
Ньянг-ньянг — отменное место для дикого отдыха (особенно вечером — с костром и пикником). Здесь вы увидите известный «бабл-отель», где можно переночевать в шарообразном прозрачном доме с видом на ночное небо, покрытое россыпями звезд.
Кроме того, мы можем проехать по побережью Нуса-Дуа, чтобы заглянуть на лучшие пляжи для купания — Нуса-Дуа, Гегер и Нико.
Организационные детали
Экскурсию можно провести на автомобиле, мотобайке (если вы хорошо водите и хотите проникнуть в самые труднодоступные уголки острова)
Маршрут нашего путешествия охватит запад или восток острова, либо совместит некоторые локации обеих частей (на ваш выбор)
Вас будет сопровождать фотограф: после экскурсии вы получите 50 обработанных снимков после
Съёмках проходит на профессиональные камеры Canon R или Canon 5D Mark IV и iPhone 16 Pro
Дополнительные расходы: возможны платные входы на 2 — 3 локации маршрута — примерно 5 — 15 тысяч рупий с человека
В программу включено посещение одного из наших любимых кафе
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В вашем отеле
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Илья и Кристина — ваша команда гидов на Бали
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2018 года
Обычно отвечает за 1 час
Провели экскурсии для 424 туристов
Привет, мы Илья и Кристина. Профессиональный фотограф и организатор туров и мероприятий. С нами работает отличная команда гидов и фотографов — мы с радостью покажем вам свою Азию.
Наша жизнь — читать дальшеуменьшить
одно большое фотопутешествие, за плечами более 30 стран, многие из которых мы проехали автостопом, знакомясь с новыми людьми и изучая жизнь страны изнутри. Мы взбирались на вулканы Явы, пробирались по джунглям Бали в поисках самого высокого водопада, исследовали природу Алтая в многодневных походах дикарями, исколесили пол-Европы на авто и проехали всю Азию на байке.
Мы поделимся с вами интересными историями. Расскажем, как интереснее всего знакомиться с новыми странами и куда отправиться в следующую поездку. Покажем вам всё самое экзотичное и нетуристическое. Вы станете не обычными туристами, а исследователями. Ну и, конечно, хорошие фотографии будут приятным дополнением к путешествию!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Р
Роза
Добрый день уважаемые организаторы таких замечательных экскурсий,я прибываю в восторге от увиденного и услышанного,красота этих удивительных мест просто завораживает, гид и фотограф профессионал своего дела, завораживает рассказом,всем своим знакомым посоветую посетить экзотические места и именно заказать фо осессию у Кристины,приятно общаться с такими эрудированными молодыми профессиональными людьми. Всего доброго вашей команде и успехов. Искренне благодарна,спасибо за прекрасно проведенный день.
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С
Сергей
Очень крутой тур по острову! Мы на Бали в 5 раз и обратились к Трипстеру за необычными турами по Бали. Юг Бали открылся для нас с новой стороны! Сами бы читать дальшеуменьшить
мы никогда не нашли эти локации. Заброшенный маяк, секретные тропы к обрывам с каким то диким нереальным видом с высоты метров 300 наверное!! Пляжи - фантастика, до некоторых из них было не просто добраться, но это того стоило! Цвет воды, белый песок и никого кроме нас!!!
Спасибо ребятам за крутейший тур и офигенные фотки!
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Е
Евгений
Отличный тур по югу острова Бали, посетили несколько потрясающих локаций с шикарными видами. Мы выбрали для перемещения авто и остались довольны, т. к. на острове очень жарко и пока добирались с одной локации на другую была возможность "остыть". Фотографии подготовили и прислали менее чем за неделю. В поездке Илья рассказывал много интересного про жизнь на острове. Приятно было пообщаться!
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