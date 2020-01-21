Секретные уголки храма Улувату
Вы встретитесь лицом к лицу с одним из самых эффектных и фотогеничных символов Бали. При этом мы обойдемся без истоптанных туристических троп: вы пройдете секретными дорожками к обрывам, с которых открывается сказочная панорама на храм Улувату и близлежащие скалы, а заодно полюбуетесь с 200-метровой высоты бушующими волнами океана. Здесь же спрятан старый маяк, на который можно забраться, чтобы посмотреть на Бали с высоты птичьего полета.
Калейдоскоп балийских пляжей
Юг Бали не так загружен транспортом и туристами, поэтому здесь вы понаблюдаете за настоящей жизнью острова, увидите балийский быт, заглянете в стильные кофейни и рестораны на обрывах с невероятными видами на океан. Исследуете скалистый выступ Каранг Бома, у которого получаются сумасшедшие фото. И, конечно, откроете красивейшие пляжи острова:
Кроме того, мы можем проехать по побережью Нуса-Дуа, чтобы заглянуть на лучшие пляжи для купания — Нуса-Дуа, Гегер и Нико.